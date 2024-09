Anderlecht accueille Genk ce mardi soir : Brian Riemer sous grande pression

Le RSC Anderlecht accueille le KRC Genk ce mardi soir dans le cadre d'un match de rattrapage. Les Mauves et leur coach Brian Riemer sont sous pression.

Le RSC Anderlecht est 4e de Pro League avec un match de retard. Une position flatteuse au classement, mais surtout...un sacré trompe-l'oeil.

En effet, les Bruxellois produisent un jeu considéré comme insuffisant par les supporters et les observateurs. Le coach Brian Riemer est pointé du doigt.

Le tacticien danois est en effet critiqué pour son utilisation systématique du 4-3-3, sans résultat significatif dans le jeu. "Anderlecht, c’est insipide et les semaines se suivent et se ressemblent", avait récemment déclaré l'ancien joueur des Mauves Guillaume Gillet. "On peut comprendre que Riemer ait son système préféré, le 4-3-3. Mais il n’a jamais tenté autre chose et s’entête à rester dans ce schéma-là."

En outre, on notera que certains joueurs tels que Mats Rits ou Anders Dreyer réalisent un début de saison très compliqué. Le meilleur joueur actuel ? Colin Coosemans. Et cela veut dire beaucoup...

Ce mardi, Anderlecht a l'occasion de se réconcilier avec ses supporters et de remonter en tête du championnat. Ce sera tout sauf évident, face à un Racing Genk qui vient d'enchaîner 4 victoires de suite.