Pas d'Ivanovic ? Voilà Florucz ! L'Union lance la défense de son titre par un partage à l'Antwerp

L'Union Saint-Gilloise a décroché un partage (1-1) à l'Antwerp pour la reprise du championnat. Raul Florucz a inscrit son premier but pour égaliser en seconde mi-temps.

Une semaine après la répétition générale en Supercoupe contre le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise débutait la défense de son titre au Bosuil. Une rencontre marquée par l'absence de Franjo Ivanovic, en partance pour Benfica. Malgré le forfait de Mohamed Fuseini, Sébastien Pocognoli a maintenu son 3-5-2 habituel, avec Promise David de retour aux côtés de Kevin Rodriguez. Pour le reste, l'Union a aligné son équipe type, avec Alessio Castro Montes préféré à Anan Khalaili sur le côté droit et Adem Zorgane ainsi que Soufiane Boufal sur le banc au profit d'Anouar Ait El Hadj.

En face, le Bosuil accueillait pour la première fois Thibo Somers et Daam Foulon, les deux transferts de l'été. Malgré l'ambiance électrique mise par les supporters anversois, il a fallu attendre avant que la rencontre ne se débride. Senne Lammens a été le premier à faire frissonner le Bosuil bien malgré lui, avec un dégagement sur Promise David dont n'a pas su profiter ce dernier.

Le premier but de la saison 2025/2026 ? Vincent Janssen s'en charge

Après 20 minutes, le Canadien a bien cru ouvrir le score sur corner mais Vincent Janssen s'est interposé devant la ligne de but sur sa reprise de la tête. Sauf que le Néerlandais a renvoyé le ballon du bras, l'arbitre a donc logiquement accordé un penalty à l'Union. Mais ce qui devait lancer les Saint-Gillois dans le match s'est transformé en tournant en faveur de l'Antwerp, Senne Lammens choisissant le bon côté pour détourner le ballon de David.

Un quart d'heure plus tard, l'Antwerp ouvrait le score malgré plusieurs nouvelles combinaisons visiteuses intéressantes. Fauché plein axe aux abords du rectangle, Janssen s'est montré plus adroit sur coup franc que David sur penalty, avec un ballon passant entre Vic Chambaere et son poteau (36e, 1-0).

Dos au mur, Sébastien Pocognoli a lancé la nouvelle recrue Raul Florucz au repos, sacrifiant Kevin Rodriguez, moins en vue qu'en Supercoupe. Un changement qui n'a, dans un premier temps, pas réussi à lancer la révolte. Trop peu inspirée de plein jeu, l'Union n'a pratiquement rien créé dans le quatrième quart d'heure. Jusqu'à finalement retrouver de l'allant, en reconversion. Sur un 3 contre 2 mené par Niang, Florucz a senti le bon coup en plongeant dans le dos de la défense pour ajuster Lammens et égaliser (70e, 1-1).

Revigorée par ce but, l'Union a poussé et a trouvé la barre par l'entremise de Christian Burgess sur corner dans la foulée. Le match reprenait vie, l'Antwerp profitant des espaces laissés pour lancer Balikwisha en profondeur, Vic Chambaere a toutefois empêché le 2-1 d'une main très ferme à dix minutes du terme.

Le match s'est donc terminé sur un partage malgré une opportunité pour Florucz, trouvé sur la droite comme sur l'égalisation mais cette fois contré par la défense anversoise, et un dernier cafouillage dans le rectangle anversois. L'Union doit encore monter en puissance mais est appelée à vivre des bons moments avec son nouveau buteur autrichien cette saison.