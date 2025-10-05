Suis Anderlecht - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.
Clasico time ! Suivez la rencontre entre Anderlecht et le Standard en direct commenté (13h30)
Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Lotto Park
Photo: © photonews

L'heure est au premier Clasico de la saison entre le Sporting d'Anderlecht et le Standard. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Le premier Clasico de la saison se disputera ce dimanche, à l’occasion de la dixième journée de Jupiler Pro League, au Lotto Park.

L’une des affiches les plus attendues de la saison opposera Anderlecht au Standard, avec une particularité : les supporters visiteurs seront admis pour la première fois depuis les incidents survenus à la fin de l’année 2023.

Quatrième de la Jupiler Pro League à l’aube de cette 10e journée, Anderlecht ne convainc pourtant pas totalement, et les choix de Besnik Hasi sont régulièrement remis en question.

Deux équipes qui cherchent encore leur rythme

Au Standard, on souligne les progrès réalisés depuis l’arrivée de Vincent Euvrard, mais ceux-ci doivent désormais se traduire sur le plan comptable afin de coller aux ambitions du club : intégrer le top 6.

Côté compositions, Thorgan Hazard pourrait effectuer son grand retour dans le onze d’Anderlecht, tandis que la défense du Standard sera remaniée en raison des forfaits de Dierckx (blessure) et Fossey (suspension). Suivez-cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

