Date: 05/10/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 10

Le Club de Bruges accueille l'Union Saint-Gilloise en ce début de soirée. Les deux équipes veulent retrouver le chemin de la victoire après leur déception de la semaine.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   Mi-temps 
live_by


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
44
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
44
  Carte jaune pour Anan Khalaili
41
 L'Union s'en tire bien
Le penalty est annulé pour un hors-jeu de Forbs au départ de l'action, ce qui évite à Leysen de se rendre coupable d'un troisième penalty en quatre jours
39
 Décision du VAR: pas de penalty
37
 Penalty pour FC Bruges
35
 Burgess contre Forbs
Coup franc immédiatement joué par Vermant, Vanaken lance Tzolis dans un 3 contre 2, le centre du grec trouve Forbs, qui tire sur Burgess
32
 Le rythme redescend
L'Union subit un peu moins le jeu
29
  Carte jaune pour Joel Ordonez
28
 L'Union peine à ressortir
Le Club continue à récupérer à la ligne médiane
26
 Forbs monte en puissance
Le Portugais est très en jambes sur le côté, il ne cesse de rentrer dans le jeu pour se mettre sur son pied gauche
23
 Pas encore d'occasion franche
Bruges domine le début de rencontre mais pas encore de grosse frayeur pour Scherpen
18
 Quel retour de Niang
Long ballon brugeois à la suite d'un corner unioniste, Tresoldi file en profondeur, Zorgane se troue mais Niang revient de toute justesse
17
 Centre vicieux de Khalaili
Mechele intervient devant Florucz, corner
14
 Seys régulièrement dans l'entrejeu
En phase de possession, il laisse alors le couloir à Forbs pour créer le surnombre au milieu
11
 Ballon un peu trop long de Van de Perre
Bonne combinaison avait Ait El Hadj, mais l'ouverture pour Rodriguez dans le rectangle est trop appuyée
10
FC Bruges - Union SG
8
 L'Union met le nez à la fenêtre
Première vraie séquence de possession
5
 Perte de balle de Niang
Sa passe latérale est suicidaire, Mac Allister est obligé de faucher Tzolis devant le rectangle
5
  Carte jaune pour Kevin Mac Allister
4
 Le Club très haut
Le jeu se passe dans la moitié unioniste
3
 Scherpen sort des poings
Première intervention décidée
2
 Premier coup franc pour Bruges
Les Blauw en Zwart écartent le jeu au maximum, Khalaili accroche Tzolis
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 FC Bruges - Union SG: 0-0
18:26
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Jan Breydelstadion est chauffé à bloc
18:16
 Six points d'écart entre les deux formations
Même si nous ne sommes qu'au tiers de la phase régulière, le match d'aujourd'hui pourrait faire une belle différence au classement
17:51
 Bruges très offensif
En l'absence d'Onyedika, Nicky Hayen laisse Stankovic seul en six derrière Vanaken, cela lui permet d'aligner Vermant et Tresoldi de concert en pointe
17:50
 Promise David sur le banc
Il paie sa très mauvaise première mi-temps contre Newcastle, Florucz le remplace aux côtés de Rodriguez. Pour le reste, Sébastien Pocognoli aligne son équipe type, la même que contre les Magpies.
FC Bruges: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Bjorn Meijer - Aleksandar Stankovic - Hans Vanaken - Romeo Vermant - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis
Banc: Zaid Romero - Ludovit Reis - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Gustaf Nilsson - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Shandre Campbell

Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Christian Burgess - Ousseynou Niang - Anan Khalaili - Raul Florucz - Fedde Leysen
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Promise David - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris
Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

19:20

Nicolo Tresoldi commence à trouver ses marques en Belgique. International U21 avec l'Allemagne, le natif de Cagliari peut toujours opter pour l'Italie.

FC Bruges FC Bruges
  Joueur
29 Jackers Nordin  
65 Seys Joaquin  
4 Ordonez Joel    
44 Mechele Brandon  
14 Meijer Bjorn  
25 Stankovic Aleksandar  
20 Vanaken Hans  
17 Vermant Romeo  
9 Forbs Carlos  
7 Tresoldi Nicolò  
8 Tzolis Christos  
  Banc
2 Romero Zaid  
6 Reis Ludovit  
11 Sandra Cisse  
16 Van Den Heuvel Tristan  
19 Nilsson Gustaf  
41 Siquet Hugo  
62 Audoor Lynnt  
64 Sabbe Kyriani  
67 Diakhon Mamadou  
71 De Corte Axl  
84 Campbell Shandre  

Union SG Union SG
  Joueur
37 Scherpen Kjell  
5 Mac Allister Kevin    
6 Van de Perre Kamiel  
8 Zorgane Adem  
10 Ait El Hadj Anouar  
13 Rodriguez Kevin  
16 Burgess Christian  
22 Niang Ousseynou  
25 Khalaili Anan    
30 Florucz Raul  
48 Leysen Fedde  
  Banc
1 Chambaere Vic  
3 Barry Mamadou Thierno  
4 Rasmussen Mathias  
11 Smith Guilherme  
12 David Promise  
17 Schoofs Rob  
20 Giger Marc  
23 Boufal Sofiane  
27 Patris Louis  

présentation (du match)

Cette page n'est pas visible pour le visiteur ordinaire !

https://www.walfoot.be/news/2025-10-05/la-vie-sans-onyedika-pour-bruges-plusieurs-interrogations-a-lunion--les-compos-probables-du-choc-du-soir?1155388
La vie sans Onyedika pour Bruges, plusieurs interrogations à l'Union : les compos probables du choc du soir
La vie sans Onyedika pour Bruges, plusieurs interrogations à l'Union : les compos probables du choc du soir

Le Club de Bruges accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. Les deux équipes doivent se remettre de leur déception européenne.

Après avoir lutté pour le titre jusqu'à la dernière journée des Playoffs la saison dernière, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise défendent les couleurs du football belge en Ligue des Champions et se retrouvent aujourd'hui en championnat pour croiser le fer. Que ce soit pour les Blauw en Zwart (défaits 2-1 à l'Atalanta) ou pour les Bruxellois (giflés 0-4 par Newcastle), la rencontre de ce soir doit permettre de se remettre sur les rails.

Côté Brugeois, le principal enjeu de la composition reste le remplacement de Raphael Onyedika, out pour plusieurs semaines. Cisse Sandra n'a que peu convaincu depuis son entrée dans le onze mais Ludovit Reis se cherche. Hugo Vetlesen pourrait également en profiter pour jouer aux côtés d'Aleksandar Stankovic.

Nicky Hayen a plus de choix en ce qui concerne les latéraux. Il pourrait ainsi relancer Bjorn Meijer dans l'équipe et remettre Joaquin Seys à droite. En pointe, le duel entre Nicolo Tresoldi et Romeo Vermant sera également à surveiller.

Quel duo d'attaque pour Pocognoli ?

Dans le camp de l'Union, Sébastien Pocognoli ne devrait pas bouleverser son équipe malgré le score lourd encaissé contre Newcastle. Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre revient bien dans le parcours et a livré une bonne prestation en semaine, il pourrait bien garder la préséance sur Mathias Rasmussen.

La principale interrogation se situe en attaque. Pocognoli n'était pas content de Promise David et l'a sorti à la mi-temps mais pourrait le relancer, en attendant une réaction, au Jan Breydelstadion. Reste à voir si Raul Florucz (suspendu contre Newcastle) reviendra dans le onze.

Les compositions attendues :

Club de Bruges : Jackers ; Seys, Ordonez, Mechele, Meijer; Stankovic, Reis, Vanaken; Forbs, Vermant, Tzolis

Union : Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen ; Khalaili, Van De Perre, Zorgane, Niang; Ait El Hadj; David, Rodriguez

Un Unioniste attendu de pied ferme contre Bruges : "Je l'ai senti déconnecté contre Newcastle"

Un Unioniste attendu de pied ferme contre Bruges : "Je l'ai senti déconnecté contre Newcastle"

03/10

L'Union Saint-Gilloise doit se remettre de la claque subie contre Newcastle en Ligue des Champions. Dimanche, il y a justement un choc contre le Club de Bruges qui est au p...

D'accord avec lui ? Le onze mixte d'Hein Vanhaezebrouck sur base du Club de Bruges et de l'Union

D'accord avec lui ? Le onze mixte d'Hein Vanhaezebrouck sur base du Club de Bruges et de l'Union

03/10 1

Le Club de Bruges accueillera l'Union Saint-Gilloise dimanche. Un choc entre ce qui se fait de mieux en Belgique depuis plusieurs saisons.

"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

04/10

Le Club de Bruges a maintenu sa confiance en Nordin Jackers. Malgré plusieurs erreurs, deux anciens entraîneurs des gardiens l'ont défendu.

"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

04/10 9

Le Club de Bruges voit une fois de plus la construction de son nouveau stade repoussée. Les Blauw & Zwart ne pourront pas inaugurer leur nouvelle enceinte lors de la saison...

"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

10:30

Dimanche contre l'Union, le Club de Bruges devra se passer de Raphael Onyedika. Blessé, le Nigérian manque cruellement à l'équipe.

Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

Solidarité entre gardiens : Jackers soutenu par son rival avant le match contre l'Union

12:00

Vendredi, Kjell Scherpen, gardien de l'Union, a souligné l'importance du rythme pour les gardiens et a pris l'exemple de Nordin Jackers.

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 0-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved