Date: 18/10/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11

LIVE : la RAAL et Westerlo toujours au coude-à-coude (0-0)

La RAAL reçoit Westerlo et veut continuer sa belle série d'invincibilité. Les Loups n'ont pas perdu depuis 4 matchs.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   44' 51" 
42
 ITOOOO ! Quelle frappe ! Crochet devant le rectangle, il se met sur son pied droit et envoie une frappe lobée qui passe de peu au-dessus !
34
 Non, rien, sans surprise car c'était léger
33
 Contact dans le rectangle entre Nacho Ferri et Lutonda, sur une tentative de dégagement du Loup... est-ce un penalty ?
32
 Centre de Westerlo depuis la gauche, Lamego dégage, c'était dangereux
27
 Belles sorties de défense des Loups, d'abord de Faye avec un centre raté de Liongola derrière, puis de Okou qui obtient une touche haute côté gauche
22
 Corner pour Westerlo... Van den Keybus reçoit le ballon mais ne peut reprendre
20
 Ooooh quel geste de Owen Maës qui met deux hommes dans le vent d'un coup du sombrero et envoie un centre dangereux... Jungdal capte
19
 La RAAL est en possession majoritaire du ballon... sans créer de vrai danger. A l'instant, Jungdal et sa défense communiquent mal mais le portier de Westerlo s'en sort devant Maës
10
 Wagane Faye reprend, loin au-dessus ! Et sur le six-mètres suivant, le pressing louviérois est presque payant ! Premières opportunités louviéroises
9
 Corner pour la RAAL...
8
 remplacé Tuur Rommens
remplaçant Thomas Van Den Keybus
7
 C'est encore Rommens qui nous occupe, mais cette fois pour une blessure... il va être remplacé, ça a l'air assez sérieux
4
 Oooh une frayeur déjà pour les Loups avec Peano qui sort mal... mais Rommens n'en profite pas
1
 C'est parti à l'Easi Arena !
1
 RAAL La Louvière - Westerlo: 0-0
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Djibril Alain Lamego - Yllan Okou - Wagane Faye - Sami Lahssaini - Jordi Liongola - Joël Ito - Owen Maës - Thierry Lutonda - Jerry Afriyie - Oucasse Mendy
Banc: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides - Sekou Sidibe

Westerlo (RAAL La Louvière - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Seiji Kimura - Emin Bayram - Tuur Rommens - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Banc: Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Raf Smekens - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.8  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril  
Okou Yllan 6.5  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Faye Wagane 6.7  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Lahssaini Sami 6.4  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Liongola Jordi 6.9  
Plus de stats
Ito Joël 6.3  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Maës Owen 6.7  
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 6.6  
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Afriyie Jerry 6.3  
Plus de stats
Mendy Oucasse 6.1  
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Moussa Fall Pape  
Gueulette Samuel  
Yaya Guindo Mohamed  
Pau Maxime  
Maisonneuve Maxence  
Benavides Dario  
Sidibe Sekou  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 7.1  
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Reynolds Bryan 6.5  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Kimura Seiji 6.6  
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
Plus de stats
Bayram Emin 6.5  
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Rommens Tuur 6.6  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Piedfort Arthur 6.1  
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
Plus de stats
Haspolat Dogucan 6.7  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Sayyadmanesh Allahyar 6.4  
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sakamoto Isa 6.3  
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
Plus de stats
Alcocer Josimar 6.2  
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Nacho Ferri 6.9  
Plus de stats
Banc
Lapage Amando  
Sydorchuk Sergiy  
Mebude Adedire  
Vaesen Kyan  
Smekens Raf  
Yow Griffin  
Fixelles Mathias  
Vanlangendonck Koen  
Van Den Keybus Thomas 6.8  
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18:15 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved