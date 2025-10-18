LIVE : la RAAL et Westerlo toujours au coude-à-coude (0-0)

42

ITOOOO ! Quelle frappe ! Crochet devant le rectangle, il se met sur son pied droit et envoie une frappe lobée qui passe de peu au-dessus !



34

Non, rien, sans surprise car c'était léger



33

Contact dans le rectangle entre Nacho Ferri et Lutonda, sur une tentative de dégagement du Loup... est-ce un penalty ?



32

Centre de Westerlo depuis la gauche, Lamego dégage, c'était dangereux



27

Belles sorties de défense des Loups, d'abord de Faye avec un centre raté de Liongola derrière, puis de Okou qui obtient une touche haute côté gauche



22

Corner pour Westerlo... Van den Keybus reçoit le ballon mais ne peut reprendre



20

Ooooh quel geste de Owen Maës qui met deux hommes dans le vent d'un coup du sombrero et envoie un centre dangereux... Jungdal capte



19

La RAAL est en possession majoritaire du ballon... sans créer de vrai danger. A l'instant, Jungdal et sa défense communiquent mal mais le portier de Westerlo s'en sort devant Maës



10

Wagane Faye reprend, loin au-dessus ! Et sur le six-mètres suivant, le pressing louviérois est presque payant ! Premières opportunités louviéroises



9

Corner pour la RAAL...



8

Tuur Rommens

Thomas Van Den Keybus





7

C'est encore Rommens qui nous occupe, mais cette fois pour une blessure... il va être remplacé, ça a l'air assez sérieux



4

Oooh une frayeur déjà pour les Loups avec Peano qui sort mal... mais Rommens n'en profite pas



1

C'est parti à l'Easi Arena !



1

RAAL La Louvière - Westerlo: 0-0



