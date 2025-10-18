LIVE : la RAAL et Westerlo toujours au coude-à-coude (0-0)
La RAAL reçoit Westerlo et veut continuer sa belle série d'invincibilité. Les Loups n'ont pas perdu depuis 4 matchs.
44' 51"
|
42
|
ITOOOO ! Quelle frappe ! Crochet devant le rectangle, il se met sur son pied droit et envoie une frappe lobée qui passe de peu au-dessus !
|
34
|
Non, rien, sans surprise car c'était léger
|
|
33
|
Contact dans le rectangle entre Nacho Ferri et Lutonda, sur une tentative de dégagement du Loup... est-ce un penalty ?
|
32
|
Centre de Westerlo depuis la gauche, Lamego dégage, c'était dangereux
|
27
|
Belles sorties de défense des Loups, d'abord de Faye avec un centre raté de Liongola derrière, puis de Okou qui obtient une touche haute côté gauche
|
22
|
Corner pour Westerlo... Van den Keybus reçoit le ballon mais ne peut reprendre
|
20
|
Ooooh quel geste de Owen Maës qui met deux hommes dans le vent d'un coup du sombrero et envoie un centre dangereux... Jungdal capte
|
19
|
La RAAL est en possession majoritaire du ballon... sans créer de vrai danger. A l'instant, Jungdal et sa défense communiquent mal mais le portier de Westerlo s'en sort devant Maës
|
|
10
|
Wagane Faye reprend, loin au-dessus ! Et sur le six-mètres suivant, le pressing louviérois est presque payant ! Premières opportunités louviéroises
|
9
|
Corner pour la RAAL...
|
8
|
Tuur Rommens
Thomas Van Den Keybus
|
7
|
C'est encore Rommens qui nous occupe, mais cette fois pour une blessure... il va être remplacé, ça a l'air assez sérieux
|
4
|
Oooh une frayeur déjà pour les Loups avec Peano qui sort mal... mais Rommens n'en profite pas
|
1
|
C'est parti à l'Easi Arena !
|
1
|
RAAL La Louvière - Westerlo: 0-0
|
RAAL La Louvière:
Marcos Hernán Peano
- Djibril Alain Lamego
- Yllan Okou
- Wagane Faye
- Sami Lahssaini
- Jordi Liongola
- Joël Ito
- Owen Maës
- Thierry Lutonda
- Jerry Afriyie
- Oucasse Mendy
Banc:
Celestin De Schrevel
- Nolan Gillot
- Pape Moussa Fall
- Samuel Gueulette
- Mohamed Yaya Guindo
- Maxime Pau
- Maxence Maisonneuve
- Dario Benavides
- Sekou Sidibe
Westerlo:
Andreas Jungdal
- Bryan Reynolds
- Seiji Kimura
- Emin Bayram
- Tuur Rommens
- Arthur Piedfort
- Dogucan Haspolat
- Allahyar Sayyadmanesh
- Isa Sakamoto
- Josimar Alcocer
- Nacho Ferri
Banc:
Amando Lapage
- Sergiy Sydorchuk
- Adedire Mebude
- Kyan Vaesen
- Raf Smekens
- Griffin Yow
- Mathias Fixelles
- Koen Vanlangendonck
- Thomas Van Den Keybus
|
|
Peano Marcos Hernán
|
| 6.8
Marcos Hernán Peano @ La Louvière - Westerlo6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|8/10 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|5/8 (62.5%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 8/10 (80%)
|
Alain Lamego Djibril
|
|
|
|
|
Okou Yllan
|
| 6.5
Yllan Okou @ La Louvière - Westerlo6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|4
| Dégagements
|3
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|9/11 (81.8%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/3 (0%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/11 (81.8%)
- Interceptions: 4
- Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
|
Faye Wagane
|
| 6.7
Wagane Faye @ La Louvière - Westerlo6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|2
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|8/10 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|3/4 (75%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 8/10 (80%)
- Tirs cadrés: 0/1
|
Lahssaini Sami
|
| 6.4
Sami Lahssaini @ La Louvière - Westerlo6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/6 (83.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/6 (83.3%)
|
Liongola Jordi
|
| 6.9
Jordi Liongola @ La Louvière - Westerlo6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/3 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Ito Joël
|
| 6.3
Joël Ito @ La Louvière - Westerlo6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|2/3 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Maës Owen
|
| 6.7
Owen Maës @ La Louvière - Westerlo6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|3/4 (75%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|2/4 (50%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Lutonda Thierry
|
| 6.6
Thierry Lutonda @ La Louvière - Westerlo6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/2 (0%)
| Distribution
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Dribbles réussis: 0/2 (0%)
|
Afriyie Jerry
|
| 6.3
Jerry Afriyie @ La Louvière - Westerlo6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|1
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/2 (50%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
|
Mendy Oucasse
|
| 6.1
Oucasse Mendy @ La Louvière - Westerlo6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|1
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|2/4 (50%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
|Banc
|
De Schrevel Celestin
|
|
|
|
|
Gillot Nolan
|
|
|
|
|
Moussa Fall Pape
|
|
|
|
|
Gueulette Samuel
|
|
|
|
|
Yaya Guindo Mohamed
|
|
|
|
|
Pau Maxime
|
|
|
|
|
Maisonneuve Maxence
|
|
|
|
|
Benavides Dario
|
|
|
|
|
Sidibe Sekou
|
|
|
|
|
|
|
Jungdal Andreas
|
| 7.1
Andreas Jungdal @ La Louvière - Westerlo7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|12/12 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/3 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/12 (100%)
- Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
|
Reynolds Bryan
|
| 6.5
Bryan Reynolds @ La Louvière - Westerlo6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|9/11 (81.8%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/11 (81.8%)
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Kimura Seiji
|
| 6.6
Seiji Kimura @ La Louvière - Westerlo6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|3
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/21 (85.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 18/21 (85.7%)
|
Bayram Emin
|
| 6.5
Emin Bayram @ La Louvière - Westerlo6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/21 (85.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/4 (25%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 18/21 (85.7%)
- Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
|
Rommens Tuur
|
| 6.6
Tuur Rommens @ La Louvière - Westerlo6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|8
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/5 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
|
Piedfort Arthur
|
| 6.1
Arthur Piedfort @ La Louvière - Westerlo6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|20/23 (87%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 20/23 (87%)
|
Haspolat Dogucan
|
| 6.7
Dogucan Haspolat @ La Louvière - Westerlo6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|13/16 (81.3%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/16 (81.3%)
- Passes clés: 1
|
Sayyadmanesh Allahyar
|
| 6.4
Allahyar Sayyadmanesh @ La Louvière - Westerlo6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/2 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|3/4 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Dribbles réussis: 0/2 (0%)
|
Sakamoto Isa
|
| 6.3
Isa Sakamoto @ La Louvière - Westerlo6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/9 (55.6%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/9 (55.6%)
|
Alcocer Josimar
|
| 6.2
Josimar Alcocer @ La Louvière - Westerlo6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/5 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Nacho Ferri
|
| 6.9
Nacho Ferri @ La Louvière - Westerlo6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|1
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|2/5 (40%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
|Banc
|
Lapage Amando
|
|
|
|
|
Sydorchuk Sergiy
|
|
|
|
|
Mebude Adedire
|
|
|
|
|
Vaesen Kyan
|
|
|
|
|
Smekens Raf
|
|
|
|
|
Yow Griffin
|
|
|
|
|
Fixelles Mathias
|
|
|
|
|
Vanlangendonck Koen
|
|
|
|
|
Van Den Keybus Thomas
|
| 6.8
Thomas Van Den Keybus @ La Louvière - Westerlo6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|18
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|11/11 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 11/11 (100%)
- Tirs cadrés: 0/1