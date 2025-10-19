LIVE : Splendide but égalisateur de Saint-Trond ! Anderlecht est à la peine !

77

Arbnor Muja

Après un contre avorté d'Anderlecht, le nouvel entrant Kaito Matzusawa est trouvé côté gauche, crochète devant Llansana et envoie une frappe pleine lucarne !



76



But de Kaito Matsuzawa (Simen Juklerød)





EEEEET LE GOAAAAL maintenant de Matsuzawa !!!



Anderlecht laisse venir Saint-Trond depuis de longues minutes maintenant !



Oooh quelle occasion pour STVV ! Matsuzawa envoie une reprise acrobatique sur l'équerre !



Bertaccini tente sa chance ! Il crée l'appel lui-même, est trouvé par Hazard et croise trop sa frappe



Deux changements côté trudonnaire désormais



Ilias Sebaoui

Kaito Matsuzawa





Taiga Hata

Simen Juklerød





Centre contré de Hazard côté droit... plus grand chose à se mettre sous la dent dans cette seconde période



Centre de Sardella après un bon pressing de Bertaccini... trop long



Coup-franc pour STVV côté gauche concédé par Llansana



Nathan-Dylan Saliba

Enric Llansana





Ilay Camara

Yari Verschaeren





Double remplacement à Anderlecht avec les entrées de Llansana et Verschaeren



Centre de Hata... Kana et Hey repoussent... pas de bras, malgré les protestations adverses



Le corner ne donne rien, en contre, Bertaccini est trouvé par Sardella et frappe dans les gants de Kokubo



Corner concédé par Sardella devant Sebaoui !



Frappe de Killian Sardella après un très beau renversement du jeu par Nathan De Cat, Hazard et Saliba avaient bien combiné avant ça



Oooh la perte de balle dangereuse, plein axe, de Moussa N'diaye... Sebaoui est trouvé devant le rectangle mais Hey le reprend en dernière seconde !



Anderlecht est très bien remonté sur le terrain... mais à l'instant, frappe totalement dévissée d'Angulo



Et déjà une occasion avec une frappe de Thorgan Hazard dans les gants de Kokubo



C'est reparti avec un changement : Bertaccini remplace Cvetkovic (peut-être un pépin)



Phase offensive anderlechtoise, Cvetkovic voit sa frappe contrée mais Ilay Camara, jusqu'auboutiste, obtient un corner !



Fin de première période fort hachée, mais long temps additionnel (7 minutes)



Mihajlo Cvetkovic

Adriano Bertaccini





Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba





Très bon centre venant de la droite et Sebaoui devance Sardella, mais la tête du Trudonnaire est sur Coosemans



Et c'est finalement annulé ! Camara était hors-jeu au début de la phase



39

Le VAR a pris sa décision, pas de but





But de Thorgan Hazard





Eeeeet le 1-3 ! Un contre fulgurant du RSC Anderlecht, Nathan De Cat est trouvé par Camara, il frappe : Kokubo remet plein axe et Thorgan Hazard a suivi !



37

Centre d'Angulo après un une-deux... tête de Sardella sur Kokubo



Hey dépassé par Goto sur un contre, et averti



30

Carte jaune pour Lucas Hey





Coosemans sauve Anderlecht devant Vanwesemael... qui est signalé hors-jeu



Belle prise de balle de Sebaoui, faute de Sardella et bon coup-franc trudonnaire



Oooh la belle occasion trudonnaire ! Superbe frappe d'Arbnor Muja en combinaison avec Yamamoto, les Canaris réclament un corner mais l'arbitre a l'air de dire que Coosemans n'a pas touché le ballon



Et qui est là ? C'est Cvetkovic ! Un centre venu de la gauche surprend la défense et trouve le Serbe dans le petit rectangle !



20

Eeeet le 1-2 ! Décidément !



19



But de Mihajlo Cvetkovic (Thorgan Hazard)





Quel superbe but de Yamamoto qui se joue de Saliba, accélère dans le rectangle et trompe calmement Coosemans ! C'est 1-1



18

EEET LE GOAL ! Saint-Trond répond !!!



18



But de Rihito Yamamoto (Robert-Jan Vanwesemael)





Très bien défendu de Nilson Angulo devant Ferrari côté droit



Le corner ne donne rien, STVV se dégage



Encore un déboulé de Nathan De Cat qui obtient un corner après avoir mis trois hommes dans le vent



Tentative de réaction trudonnaire avec un ballon de Muja vers Van Wesemael dont le centre-tir ne donne rien



Sacré message de Nathan De Cat, qui a été empêché par le RSCA d'aller au Mondial U17 : il est 100% motivé !



11

GOAAAAAL ! Nathan De Cat ! Magnifique frappe du jeune prodige d'Anderlecht !



11



But de Nathan De Cat (Thorgan Hazard)





Taniguchi dévie encore un centre de Camara vers Kokubo



Magnifique renversement du jeu de la part d'Angulo...ça se termine par un centre de De Cat dans les gants de Kokubo



Bon ballon de Sardella pour Cvetkovic... qui trouve presque Hazard mais Hata dévie vers son gardien



Faute de main de Saliba dans le rond central, STVV à l'attaque



STVV - Anderlecht: 0-0



