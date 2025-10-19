Date: 19/10/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11

LIVE : Splendide but égalisateur de Saint-Trond ! Anderlecht est à la peine !

Anderlecht se déplace à Saint-Trond ce dimanche. Les Mauve & Blanc peuvent-ils remonter sur le podium ?

Temps   82' 14" 
77
 remplacé Arbnor Muja
remplaçant Isaias Delpupo
77
 Après un contre avorté d'Anderlecht, le nouvel entrant Kaito Matzusawa est trouvé côté gauche, crochète devant Llansana et envoie une frappe pleine lucarne !
76

But 		But de Kaito Matsuzawa (Simen Juklerød)
76
 EEEEET LE GOAAAAL maintenant de Matsuzawa !!!
76
 Anderlecht laisse venir Saint-Trond depuis de longues minutes maintenant !
75
 Oooh quelle occasion pour STVV ! Matsuzawa envoie une reprise acrobatique sur l'équerre !
69
 Bertaccini tente sa chance ! Il crée l'appel lui-même, est trouvé par Hazard et croise trop sa frappe
69
 Deux changements côté trudonnaire désormais
68
 remplacé Ilias Sebaoui
remplaçant Kaito Matsuzawa
68
 remplacé Taiga Hata
remplaçant Simen Juklerød
67
 Centre contré de Hazard côté droit... plus grand chose à se mettre sous la dent dans cette seconde période
65
 Centre de Sardella après un bon pressing de Bertaccini... trop long
63
 Coup-franc pour STVV côté gauche concédé par Llansana
61
 remplacé Nathan-Dylan Saliba
remplaçant Enric Llansana
61
 remplacé Ilay Camara
remplaçant Yari Verschaeren
61
 Double remplacement à Anderlecht avec les entrées de Llansana et Verschaeren
58
 Centre de Hata... Kana et Hey repoussent... pas de bras, malgré les protestations adverses
56
 Le corner ne donne rien, en contre, Bertaccini est trouvé par Sardella et frappe dans les gants de Kokubo
54
 Corner concédé par Sardella devant Sebaoui !
54
 Frappe de Killian Sardella après un très beau renversement du jeu par Nathan De Cat, Hazard et Saliba avaient bien combiné avant ça
52
 Oooh la perte de balle dangereuse, plein axe, de Moussa N'diaye... Sebaoui est trouvé devant le rectangle mais Hey le reprend en dernière seconde !
50
 Anderlecht est très bien remonté sur le terrain... mais à l'instant, frappe totalement dévissée d'Angulo
46
 Et déjà une occasion avec une frappe de Thorgan Hazard dans les gants de Kokubo
46
 C'est reparti avec un changement : Bertaccini remplace Cvetkovic (peut-être un pépin)


Arbitre 		Mi-temps


45+5
 Phase offensive anderlechtoise, Cvetkovic voit sa frappe contrée mais Ilay Camara, jusqu'auboutiste, obtient un corner !
45+1
 Fin de première période fort hachée, mais long temps additionnel (7 minutes)
45
 remplacé Mihajlo Cvetkovic
remplaçant Adriano Bertaccini
44
  Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
41
 Très bon centre venant de la droite et Sebaoui devance Sardella, mais la tête du Trudonnaire est sur Coosemans
39
 Et c'est finalement annulé ! Camara était hors-jeu au début de la phase
39
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
37

But 		But de Thorgan Hazard
37
 Eeeeet le 1-3 ! Un contre fulgurant du RSC Anderlecht, Nathan De Cat est trouvé par Camara, il frappe : Kokubo remet plein axe et Thorgan Hazard a suivi !
37
 But de Thorgan Hazard
34
 Centre d'Angulo après un une-deux... tête de Sardella sur Kokubo
30
 Hey dépassé par Goto sur un contre, et averti
30
  Carte jaune pour Lucas Hey
29
 Coosemans sauve Anderlecht devant Vanwesemael... qui est signalé hors-jeu
27
 Belle prise de balle de Sebaoui, faute de Sardella et bon coup-franc trudonnaire
26
 Oooh la belle occasion trudonnaire ! Superbe frappe d'Arbnor Muja en combinaison avec Yamamoto, les Canaris réclament un corner mais l'arbitre a l'air de dire que Coosemans n'a pas touché le ballon
20
 Et qui est là ? C'est Cvetkovic ! Un centre venu de la gauche surprend la défense et trouve le Serbe dans le petit rectangle !
20
 Eeeet le 1-2 ! Décidément !
19

But 		But de Mihajlo Cvetkovic (Thorgan Hazard)
18
 Quel superbe but de Yamamoto qui se joue de Saliba, accélère dans le rectangle et trompe calmement Coosemans ! C'est 1-1
18
 EEET LE GOAL ! Saint-Trond répond !!!
18

But 		But de Rihito Yamamoto (Robert-Jan Vanwesemael)
17
 Très bien défendu de Nilson Angulo devant Ferrari côté droit
16
 Le corner ne donne rien, STVV se dégage
15
 Encore un déboulé de Nathan De Cat qui obtient un corner après avoir mis trois hommes dans le vent
15
 Tentative de réaction trudonnaire avec un ballon de Muja vers Van Wesemael dont le centre-tir ne donne rien
12
 Sacré message de Nathan De Cat, qui a été empêché par le RSCA d'aller au Mondial U17 : il est 100% motivé !
11
 GOAAAAAL ! Nathan De Cat ! Magnifique frappe du jeune prodige d'Anderlecht !
11

But 		But de Nathan De Cat (Thorgan Hazard)
10
 Taniguchi dévie encore un centre de Camara vers Kokubo
5
 Magnifique renversement du jeu de la part d'Angulo...ça se termine par un centre de De Cat dans les gants de Kokubo
3
 Bon ballon de Sardella pour Cvetkovic... qui trouve presque Hazard mais Hata dévie vers son gardien
1
 Faute de main de Saliba dans le rond central, STVV à l'attaque
1
 STVV - Anderlecht: 0-0
STVV (STVV - Anderlecht)
STVV: Leobrian Kokubo - Rein Van Helden - Robert-Jan Vanwesemael - Shogo Taniguchi - Taiga Hata - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Andres Ferrari - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Banc: Isaias Delpupo - Jo Coppens - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Illyès Benachour - Jay-David Mbalanda - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili

Anderlecht (STVV - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Marco Kana - Lucas Hey - Moussa N'Diaye - Killian Sardella - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Ilay Camara - Thorgan Hazard - Mihajlo Cvetkovic - Nilson Angulo
Banc: Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - César Huerta - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate
STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.01 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 7/17 (41.2%)
Plus de stats
Van Helden Rein 90' 6.62 -
  • Précision des passes: 53/61 (86.9%)
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Plus de stats
Vanwesemael Robert-Jan A 90' 6.5 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 40/49 (81.6%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Taniguchi Shogo 90' 6.54 -
  • Précision des passes: 49/54 (90.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Hata Taiga 68' 6.17 -
  • Précision des passes: 24/34 (70.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Yamamoto Rihito 90' 6.69 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 23/33 (69.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Muja Arbnor 77' 5.85 -
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ferrari Andres 90' 6.38 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Dribbles réussis: 2/8 (25%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias 68' 6.36 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Goto Keisuke 90' 6.27 -
  • Précision des passes: 6/12 (50%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
Delpupo Isaias 13' -
Coppens Jo 0'  
Juklerød Simen A 22' 6.1 -
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Benachour Illyès 0'  
Mbalanda Jay-David 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 22' 6.3 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Nhaili Adam 20' -
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.54 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Kana Marco 90' 6.62 -
  • Précision des passes: 45/51 (88.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Hey Lucas   90' 6.04 -
  • Précision des passes: 34/40 (85%)
Plus de stats
N'Diaye Moussa 90' 6.75 -
  • Précision des passes: 43/51 (84.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Plus de stats
Sardella Killian 90' 6.34 -
  • Précision des passes: 19/27 (70.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan   61' 6.12 -
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
De Cat Nathan 90' 7.18 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/30 (63.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Camara Ilay 61' 6.44 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hazard Thorgan A A 90' 8.18 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 20/28 (71.4%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 45' 7.72 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Angulo Nilson 90' 6.33 -
  • Précision des passes: 37/44 (84.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Augustinsson Ludwig 0'  
Verschaeren Yari 29' 6.24 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Huerta César 0'  
Llansana Enric 29' 6.24 -
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
Plus de stats
Stroeykens Mario 0'  
Bertaccini Adriano 45' 6.83 -
  • Tirs cadrés: 1/2
• Tirs cadrés: 1/2
Kanate Ibrahim 0'  
