0-1
11' Nathan De Cat (Thorgan Hazard)
1-1
1-2
1-3
37' Thorgan Hazard
2-3
|Date:
|19/10/2025 18:30
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 11
LIVE : Splendide but égalisateur de Saint-Trond ! Anderlecht est à la peine !
Anderlecht se déplace à Saint-Trond ce dimanche. Les Mauve & Blanc peuvent-ils remonter sur le podium ?
82' 14"
|
77
|
Arbnor Muja
Isaias Delpupo
|
77
|
Après un contre avorté d'Anderlecht, le nouvel entrant Kaito Matzusawa est trouvé côté gauche, crochète devant Llansana et envoie une frappe pleine lucarne !
|
76
|
But de Kaito Matsuzawa (Simen Juklerød)
|
76
|
EEEEET LE GOAAAAL maintenant de Matsuzawa !!!
|
76
|
Anderlecht laisse venir Saint-Trond depuis de longues minutes maintenant !
|
75
|
Oooh quelle occasion pour STVV ! Matsuzawa envoie une reprise acrobatique sur l'équerre !
|
69
|
Bertaccini tente sa chance ! Il crée l'appel lui-même, est trouvé par Hazard et croise trop sa frappe
|
69
|
Deux changements côté trudonnaire désormais
|
68
|
Ilias Sebaoui
Kaito Matsuzawa
|
68
|
Taiga Hata
Simen Juklerød
|
67
|
Centre contré de Hazard côté droit... plus grand chose à se mettre sous la dent dans cette seconde période
|
65
|
Centre de Sardella après un bon pressing de Bertaccini... trop long
|
63
|
Coup-franc pour STVV côté gauche concédé par Llansana
|
61
|
Nathan-Dylan Saliba
Enric Llansana
|
61
|
Ilay Camara
Yari Verschaeren
|
61
|
Double remplacement à Anderlecht avec les entrées de Llansana et Verschaeren
|
58
|
Centre de Hata... Kana et Hey repoussent... pas de bras, malgré les protestations adverses
|
56
|
Le corner ne donne rien, en contre, Bertaccini est trouvé par Sardella et frappe dans les gants de Kokubo
|
54
|
Corner concédé par Sardella devant Sebaoui !
|
54
|
Frappe de Killian Sardella après un très beau renversement du jeu par Nathan De Cat, Hazard et Saliba avaient bien combiné avant ça
|
52
|
Oooh la perte de balle dangereuse, plein axe, de Moussa N'diaye... Sebaoui est trouvé devant le rectangle mais Hey le reprend en dernière seconde !
|
50
|
Anderlecht est très bien remonté sur le terrain... mais à l'instant, frappe totalement dévissée d'Angulo
|
46
|
Et déjà une occasion avec une frappe de Thorgan Hazard dans les gants de Kokubo
|
46
|
C'est reparti avec un changement : Bertaccini remplace Cvetkovic (peut-être un pépin)
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+5
|
Phase offensive anderlechtoise, Cvetkovic voit sa frappe contrée mais Ilay Camara, jusqu'auboutiste, obtient un corner !
|
45+1
|
Fin de première période fort hachée, mais long temps additionnel (7 minutes)
|
45
|
Mihajlo Cvetkovic
Adriano Bertaccini
|
44
|
Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
|
41
|
Très bon centre venant de la droite et Sebaoui devance Sardella, mais la tête du Trudonnaire est sur Coosemans
|
39
|
Et c'est finalement annulé ! Camara était hors-jeu au début de la phase
|
39
|
Le VAR a pris sa décision, pas de but
|
37
|
But de Thorgan Hazard
|
37
|
Eeeeet le 1-3 ! Un contre fulgurant du RSC Anderlecht, Nathan De Cat est trouvé par Camara, il frappe : Kokubo remet plein axe et Thorgan Hazard a suivi !
|
37
|
|
34
|
Centre d'Angulo après un une-deux... tête de Sardella sur Kokubo
|
30
|
Hey dépassé par Goto sur un contre, et averti
|
30
|
Carte jaune pour Lucas Hey
|
29
|
Coosemans sauve Anderlecht devant Vanwesemael... qui est signalé hors-jeu
|
27
|
Belle prise de balle de Sebaoui, faute de Sardella et bon coup-franc trudonnaire
|
26
|
Oooh la belle occasion trudonnaire ! Superbe frappe d'Arbnor Muja en combinaison avec Yamamoto, les Canaris réclament un corner mais l'arbitre a l'air de dire que Coosemans n'a pas touché le ballon
|
20
|
Et qui est là ? C'est Cvetkovic ! Un centre venu de la gauche surprend la défense et trouve le Serbe dans le petit rectangle !
|
20
|
Eeeet le 1-2 ! Décidément !
|
19
|
But de Mihajlo Cvetkovic (Thorgan Hazard)
|
18
|
Quel superbe but de Yamamoto qui se joue de Saliba, accélère dans le rectangle et trompe calmement Coosemans ! C'est 1-1
|
18
|
EEET LE GOAL ! Saint-Trond répond !!!
|
18
|
But de Rihito Yamamoto (Robert-Jan Vanwesemael)
|
17
|
Très bien défendu de Nilson Angulo devant Ferrari côté droit
|
16
|
Le corner ne donne rien, STVV se dégage
|
15
|
Encore un déboulé de Nathan De Cat qui obtient un corner après avoir mis trois hommes dans le vent
|
15
|
Tentative de réaction trudonnaire avec un ballon de Muja vers Van Wesemael dont le centre-tir ne donne rien
|
12
|
Sacré message de Nathan De Cat, qui a été empêché par le RSCA d'aller au Mondial U17 : il est 100% motivé !
|
11
|
GOAAAAAL ! Nathan De Cat ! Magnifique frappe du jeune prodige d'Anderlecht !
|
11
|
But de Nathan De Cat (Thorgan Hazard)
|
10
|
Taniguchi dévie encore un centre de Camara vers Kokubo
|
5
|
Magnifique renversement du jeu de la part d'Angulo...ça se termine par un centre de De Cat dans les gants de Kokubo
|
3
|
Bon ballon de Sardella pour Cvetkovic... qui trouve presque Hazard mais Hata dévie vers son gardien
|
1
|
Faute de main de Saliba dans le rond central, STVV à l'attaque
|
1
|
STVV - Anderlecht: 0-0
|
Banc: Isaias Delpupo - Jo Coppens - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Illyès Benachour - Jay-David Mbalanda - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili
Banc: Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - César Huerta - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter