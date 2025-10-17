Date: 17/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11

LIVE : Voici les compositions de Standard - Antwerp

Le Standard et l'Antwerp vont lancer la onzième journée de la Jupiler Pro League, ce vendredi soir. Voici les compositions probables des deux équipes.

Temps   20:45 
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
1
 Standard - Antwerp: 0-0
20:45
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse !
20:35
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Standard et l'Antwerp

Standard Standard
Epolo Matthieu  
Fossey Marlon  
Sahabo Hakim  
Hautekiet Ibe  
Mohr Tobias  
Homawoo Josué  
Ilaimaharitra Marco  
Said Rafiki  
Ayensa Dennis  
Abid Adnane  
Henry Thomas  
Banc
Mehssatou Nayel  
Kuavita Leandre  
Lawrence Henry  
Pirard Lucas  
El Hankouri Mohamed  
Assengue Steeven  
NKada Timothée  
Nam James Bradley  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
Tsunashima Yuto  
Van Den Bosch Zeno  
Somers Thibo  
Verstraeten Andreas  
Benítez Mauricio  
Foulon Daam  
Adekami Farouck  
Scott Christopher  
Banc
Corbanie Kobe  
Al-Sahafi Marwan  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Janssen Vincent  
Kouyaté Kiki  
Bozhinov Rosen  
Diawara Mahamadou  
Hamdaoui Youssef  
David Gabriel  

Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| 0 réaction
Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp
Photo: © photonews

Le Standard et l'Antwerp vont lancer la onzième journée de la Jupiler Pro League, ce vendredi soir. Voici les compositions probables des deux équipes.

L'avant-dernière trêve internationale de l'année civile s'est terminée et la Jupiler Pro League marque son grand retour, ce vendredi soir, avec une affiche entre le Standard et l'Antwerp dans le cadre de la onzième journée. 

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard devra encore réaliser quelques ajustements, surtout dans son secteur défensif. Boli Bolingoli et David Bates sont blessés, au même titre que Daan Dierckx. Ibrahim Karamoko est suspendu. Josué Homawoo pourrait donc faire son retour dans la défense centrale et accompagner Marlon Fossey, Ibe Hautekiet et Tobias Mohr. 

Au milieu de terrain, Casper Nielsen est incertain et pourrait céder sa place à Nayel Mehssatou ou Hakim Sahabo, pour accompagner Marco Ilaimaharitra. Rafiki Saïd sera titulaire à gauche, et Adnane Abid à droite. En pointe, Thomas Henry sera aligné, et une incertitude existe concernant la dernière place, entre Dennis Ayensa et Timothé Nkada. 

Plusieurs absences chez les Anversois

Dans les rangs anversois, Engels, Hairemans, Praet et Kerk sont absents, tandis que Foulon est incertain. Dans les cages, Brandon Nozawa a connu sa première titularisation avant la trêve et pourrait être reconduit. Van den Bosch, Bozhinov, Tsunashima et Somers devraient être alignés devant lui. 

Au milieu de terrain, le jeune Verstraeten pourrait être aligné avec Benítez, le remplaçant de Praet. Renders pourrait aussi faire partie du onze, comme Adekanye et Scott. En pointe, la titularisation de Vincent Janssen ne souffre pratiquement d'aucun doute.

Les compositions probables de Standard - Antwerp

La composition probable du Standard : Epolo - Fossey, Homawoo, Hautekiet, Mohr - Ilaimaharitra, Mehssatou - Saïd, Abid - Henry, Ayensa. 

La composition probable de l'Antwerp : Nozawa - Van den Bosch, Bozinhov, Tsunashima, Somers, Renders, Benitez, Verstraeten, Adekami, Scott, Janssen.

Standard gagne
Partage
Antwerp gagne
Standard Standard gagne Partage Antwerp Antwerp gagne
58.28% 28.15% 13.58%
Comparatif Standard - Antwerp

Classement

13
12

Points

11
11

Gagner

3
2

Perdre

5
3

Buts inscrits

9
10

Buts reçus

13
12

Cartes jaunes

26
23

Cartes rouges

4
1

face-à-face remportés

9
8
10
16/03 13:30 Standard Standard 0-0 Antwerp Antwerp
27/10 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Standard Standard
31/01 21:00 Standard Standard 0-1 Antwerp Antwerp
11/11 16:00 Antwerp Antwerp 6-0 Standard Standard
22/01 13:30 Antwerp Antwerp 4-1 Standard Standard
20/12 20:45 Antwerp Antwerp 4-0 Standard Standard
16/10 13:30 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
12/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-3 Standard Standard
08/08 13:30 Standard Standard 2-5 Antwerp Antwerp
14/02 13:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
08/11 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
22/02 18:00 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
18/12 20:45 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
06/10 18:00 Antwerp Antwerp 2-2 Standard Standard
26/04 20:30 Antwerp Antwerp 2-1 Standard Standard
29/03 20:30 Standard Standard 3-1 Antwerp Antwerp
25/01 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
04/11 14:30 Standard Standard 0-2 Antwerp Antwerp
03/12 14:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
26/10 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
27/10 20:45 Standard Standard 2-1 Antwerp Antwerp
14/03 20:30 Standard Standard 4-0 Antwerp Antwerp
28/02 20:30 Antwerp Antwerp 0-1 Standard Standard
07/03 15:00 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
05/10 15:00 Antwerp Antwerp 0-4 Standard Standard
25/05 20:00 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
22/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
