Date: 18/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11

L'Union accueille Charleroi. La rencontre s'annonce particulière à plus d'un titre pour les deux entraîneurs.

Temps   36' 10" 
Scott Crabbé depuis Le Parc Duden
37
 Petit temps fort unioniste
Les Saint-Gillois sont plus présents autour du rectangle adverse et ecnhaînent quelques tirs, tous contrés
36
 Florucz contré
Glissade d'Ousou pour lui offrir une fenêtre de tir, rapidement refermée par Keita
32
 Mauvais contrôle de Romsaas dans le rectangle
Le centre d'Nzita était de qualité, la défense de l'Union mal placée
29
 Coup franc carolo
Scherpen capte tranquillement le ballon de Pflücke
26
 L'Union combine
Cela n'amène pas le jeu devant le rectangle carolo mais bien de l'espace dans l'entrejeu. Attirer le pressing de Charleroi libère souvent un homme
23
 Burgess se troue
Cela profite à Titraoui, qui part en profondeur et oblige Scherpen à son premier arrêt de la soirée
19
 Florucz ouvre le score !
Burgess reste dans le rectangle adverse, il cède à Florucz qui profite de l'approximation de Camara pour un enchaînement contrôle - frappe, 1-0 pour l'Union !
18
  Carte jaune pour Aiham Ousou
17
 Florucz trop lent
Bonne déviation d'Ait El Hadj pour le lancer en profondeur, l'Autrichien s'ouvre une fenêtre de tir mais oublie de déclencher sa frappe
16

But 		But de Raul Florucz (Christian Burgess)
14
 Première occasion pour l'Union
Coup franc le long de la ligne de but, Zorgane dévie subtilement le ballon dans le rectangle mais place à côté
13
 Centre de Patris
Floche de la défense carolo, Delavallée s'empare tout de même du ballon
12
 Nzita au sol
Choc assez violent avec Patris, qui ne l'avait pas vu arriver
11
Union SG - Charleroi
11
  Carte jaune pour Mardochee Nzita
9
 Centre de Pflücke
Quelques espaces dans la défense unioniste, mais Burgess finit par se dégager
6
 Frappe de Florucz
Contre Unioniste, Rasmussen lance Florucz sur la droite, l'Autrichien rentre dans le jeu et frappe, c'est contré en corner
5
 Premier long ballon vers Promise David
Delavallèe intervient
2
 Première frappe de Titraoui
Le ballon passe loin à côté du but
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Charleroi: 0-0
20:41
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Stade Joseph Marien est copieusement garni et fait du bruit
20:07
 Une préparation forcément très particulière pour l'Union
David Hubert n'est là que depuis lundi et n'a accueilli certains internationaux que jeudi. Le match devrait donc fournir beaucoup d'indications au nouveau coach, à trois jours du match de Ligue des Champions contre l'Inter Milan
19:55
 Le premier onze de David Hubert
On note les titularisations de Louis Patris, Mathias Rasmussen et Raul Florucz. Anan Khalaili, Kamiel Van de Perre et Kevin Rodriguez commencent sur le banc.
19:54
 Guiagon de retour
Voilà qui fera du bien à Charleroi. Rik De Mil garde également sa confiance en Patrick Pflücke, ce qui renvoie Antoine Bernier sur le banc.
Union SG (Union SG - Charleroi)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Louis Patris - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Raul Florucz - Promise David
Banc: Vic Chambaere - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Anan Khalaili - Ross Sykes - Jens Teunckens

Charleroi (Union SG - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Banc: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir
19:38
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce duel entre Saint-Gillois et Carolos

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 6.8  
Plus de stats
Mac Allister Kevin 6.5  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Burgess Christian 6.5  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Leysen Fedde 6.7
Leysen Fedde 6.7  
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
Plus de stats
Patris Louis 6.3  
Plus de stats
Rasmussen Mathias 6.6  
  • Précision des passes: 4/8 (50%)
  • Passes clés: 2
Zorgane Adem 6.2
Zorgane Adem 6.2  
  • Tirs cadrés: 0/1
Niang Ousseynou 6.1
Niang Ousseynou 6.1  
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 7.0  
Florucz Raul 6.4
Florucz Raul 6.4  
  • Tirs cadrés: 0/1
David Promise 6.9
David Promise 6.9  
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic  
Van de Perre Kamiel  
Smith Guilherme  
Rodriguez Kevin  
Schoofs Rob  
Giger Marc  
Boufal Sofiane  
Khalaili Anan  
Sykes Ross  
Teunckens Jens  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 6.8  
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 6.5  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
Keita Cheick 6.5
Keita Cheick 6.5  
Ousou Aiham 6.6
Ousou Aiham 6.6  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
Plus de stats
Nzita Mardochee   6.9  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Camara Etienne 6.4
Camara Etienne 6.4  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
Titraoui Yacine 6.6
Titraoui Yacine 6.6  
  • Tirs cadrés: 0/1
Pflücke Patrick 6.3
Pflücke Patrick 6.3  
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 7.0  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Guiagon Parfait 6.7
Guiagon Parfait 6.7  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 6.2  
Plus de stats
Banc
Szymczak Filip  
Bernier Antoine  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Asante Raymond  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Boukamir Amine  

