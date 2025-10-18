Suis Union SG - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Date: 18/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11
Union - Charleroi : comme un clin d'oeil involontaire du manager du calendrier
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille Charleroi ce soir. Un match forcément particulier vu l'actualité qui a lié les deux clubs ces derniers jours.

Pendant quelques jours, on a bien cru que Rik De Mil vivrait ce match entre Unionistes et Carolos sur le banc saint-gillois. Mais Mehdi Bayat a coupé court, fermant la porte à toute forme de négociation. Il n'était pas question que son entraîneur à succès parte en cours de saison.

De Mil avait déjà été ouvertement dragué par l'Antwerp cet été. Bayat avait profité de la confirmation de son séjour prolongé au Mambourg pour l'afficher à ses côtés comme l'architecte de la stratégie 2027-2030, le nouveau cheval de bataille du club.

Cette fois, la pilule semble plus dure à avaler. "Je suis très déçu. C'est normal quand tu as l'opportunité de négocier avec un club qui joue la Ligue des champions et le titre et qui possède une structure stable ces dernières années", a-t-il d'ailleurs déclaré en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

De Mil doit passer à autre chose...comme l'Union l'a fait

L'épisode a sans aucun doute fait évoluer la relation entre Mehdi Bayat et son entraîneur : "Dans le futur, il faut que ça se fasse d'une autre manière. L'été dernier, cela s'était passé de manière honnête. J'avais pu discuter, négocier puis avoir le dernier mot. Là, c'est différent. Je n'ai pas pu faire un choix", regrette De Mil.

Un non catégorique qui a propulsé David Hubert vers Saint-Gilles. Clin d'œil ironique du calendrier, Rik De Mil sera lui aussi de la partie au Parc Duden ce soir. Mais à l'issue de la rencontre, il retournera bien avec son groupe dans le Pays Noir.

Prono Union SG - Charleroi

Union SG gagne
Partage
Union SG Union SG gagne Partage Charleroi Charleroi gagne
84.54% 13.4% 2.06%
Les plus populaires
2-0
(88x)		 2-1
(73x)		 3-1
(41x)

Comparatif Union SG - Charleroi

Classement

1
11

Points

23
12

Gagner

7
3

Perdre

1
4

Buts inscrits

19
13

Buts reçus

5
14

Cartes jaunes

23
21

Cartes rouges

0
2

face-à-face remportés

8
0
0
11/01 20:45 Charleroi Charleroi 1-2 Union SG Union SG
16/08 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
10/12 19:15 Charleroi Charleroi 1-3 Union SG Union SG
01/10 13:30 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
28/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
29/07 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
19/02 20:45 Charleroi Charleroi 0-3 Union SG Union SG
06/11 20:45 Union SG Union SG 4-0 Charleroi Charleroi
L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat

13/10

Le départ de Sébastien Pocognoli à Monaco fait couler beaucoup d'encre. Mais il reste dans la lignée de la philosophie de la direction unioniste.

"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

17/10

Pour sa première sur le banc de l'Union Saint-Gilloise, David Hubert peut compter sur un groupe presque au complet. Seul Mohammed Fuseini, toujours blessé, manquera la renc...

Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

17/10 8

Rik de Mil était l'un des favoris pour succéder à Sébastien Pocognoli sur le banc de l'Union Saint-Gilloise. L'entraîneur des Zèbres n'a pas caché sa déception quant au blo...

"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

09:00

David Hubert prend ses marques à l'Union. Ce soir, il prendra place sur le banc pour la première fois face à Charleroi.

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18:15 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
