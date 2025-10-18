Union - Charleroi : comme un clin d'oeil involontaire du manager du calendrier

L'Union Saint-Gilloise accueille Charleroi ce soir. Un match forcément particulier vu l'actualité qui a lié les deux clubs ces derniers jours.

Pendant quelques jours, on a bien cru que Rik De Mil vivrait ce match entre Unionistes et Carolos sur le banc saint-gillois. Mais Mehdi Bayat a coupé court, fermant la porte à toute forme de négociation. Il n'était pas question que son entraîneur à succès parte en cours de saison.

De Mil avait déjà été ouvertement dragué par l'Antwerp cet été. Bayat avait profité de la confirmation de son séjour prolongé au Mambourg pour l'afficher à ses côtés comme l'architecte de la stratégie 2027-2030, le nouveau cheval de bataille du club.

Cette fois, la pilule semble plus dure à avaler. "Je suis très déçu. C'est normal quand tu as l'opportunité de négocier avec un club qui joue la Ligue des champions et le titre et qui possède une structure stable ces dernières années", a-t-il d'ailleurs déclaré en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

De Mil doit passer à autre chose...comme l'Union l'a fait

L'épisode a sans aucun doute fait évoluer la relation entre Mehdi Bayat et son entraîneur : "Dans le futur, il faut que ça se fasse d'une autre manière. L'été dernier, cela s'était passé de manière honnête. J'avais pu discuter, négocier puis avoir le dernier mot. Là, c'est différent. Je n'ai pas pu faire un choix", regrette De Mil.

Un non catégorique qui a propulsé David Hubert vers Saint-Gilles. Clin d'œil ironique du calendrier, Rik De Mil sera lui aussi de la partie au Parc Duden ce soir. Mais à l'issue de la rencontre, il retournera bien avec son groupe dans le Pays Noir.