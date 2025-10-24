Date: 24/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 12

Charleroi accueille Anderlecht en ouverture de cette douzième journée de Pro League. Un duel des Sporting qui doit permettre aux deux équipes de renouer avec la victoire.

Temps   13' 27" 
12
 Tir de Thorgan Hazard
Bon début de match de sa part. Son incursion depuis le flanc droit se conclut par un tir au-dessus du but
9
 La transversale pour Charleroi !
Centre de Van den Kerkhof, Scheidler s'impose et reprend sur la latte, mais il y a hors-jeu
8
 Guiagon va chercher un bon coup franc
Camara y va trop franchement et concède la faute. Mais le ballon joué en plusieurs temps ne donne rien
5
 Ousou en costaud
Cvetkovic pensait partir face au but, il en est empêché
2
 Déjà de beaux duels entre Angulo et Van den Kerkhof
Les deux hommes devraient se recroiser dans la rencontre
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - Anderlecht: 0-0
20:43
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Mambourg n'est pas sold out mais leur réserve un accueil chaleureux
20:30
 Charleroi veut enrayer la spirale négative
Les Zèbres restent sur quatre défaites de rang et veulent éviter le 0 sur 15. Anderlecht reste quant à lui sur six matchs de rang sans défaite. Mais les Mauves doivent cependant retrouver le chemin de la victoire : les Mauves ont partagé à Saint-Trond le weekend dernier
20:17
 Les deux coachs optent pour la continuité
De part et d'autre, on commence avec la même équipe que le weekend passé. Côté carolo, cela signifie qu'Antoine Bernier reste sur le banc. Du côté d'Anderlecht, Mihajlo Cvetkovic est confirmé en pointe, Yari Verschaeren, Mario Stroeykens et Adriano Bertaccini débutent sue le banc
20:10
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce duel entre Charleroi et Anderlecht
Charleroi (Charleroi - Anderlecht)
Charleroi: Martin Delavallee - Mardochee Nzita - Cheick Keita - Aiham Ousou - Kevin Van Den Kerkhof - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Parfait Guiagon - Jakob Napoleon Romsaas - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler
Banc: Isaac Mbenza - Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir

Anderlecht (Charleroi - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Moussa N'Diaye - Marco Kana - Lucas Hey - Killian Sardella - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Nilson Angulo - Thorgan Hazard - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Mario Stroeykens - Yasin Özcan - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin  
Nzita Mardochee  
Keita Cheick  
Ousou Aiham  
Van Den Kerkhof Kevin  
Camara Etienne  
Titraoui Yacine  
Guiagon Parfait  
Romsaas Jakob Napoleon  
Pflücke Patrick  
Scheidler Aurélien  
Banc
Mbenza Isaac  
Szymczak Filip  
Bernier Antoine  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Boukamir Amine  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
N'Diaye Moussa  
Kana Marco  
Hey Lucas  
Sardella Killian  
Saliba Nathan-Dylan  
De Cat Nathan  
Angulo Nilson  
Hazard Thorgan  
Camara Ilay  
Cvetkovic Mihajlo  
Banc
Augustinsson Ludwig  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Stroeykens Mario  
Özcan Yasin  
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  

présentation (du match)

Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht
Photo: © photonews

Charleroi accueille Anderlecht ce soir. Les deux équipes veulent retrouver le chemin de la victoire.

Du côté des Zèbres et des Mauves, on reste sur une prestation encourageante en première mi-temps le weekend dernier, respectivement à l'Union Saint-Gilloise et à Saint-Trond. Avant de faiblir dans le deuxième acte, pour voir s'envoler le partage côté carolo et la victoire pour les Anderlechtois.

Les deux Sporting chercheront donc à faire preuve de plus de constance sur l'ensemble de la rencontre pour retrouver le chemin de la victoire aujourd'hui. La situation est toutefois plus précaire pour Charleroi (qui reste sur quatre défaites de rang), que pour Anderlecht, fort de six matchs sans défaite.

Quelles équipes alignées ?

Malgré cela, Rik De Mil ne devrait pas bouleverser son onze de base pour autant. La défense et l'entrejeu semblent établis, la seule incertitude demeure en attaque. Au Parc Duden, le retour dans l'équipe de Parfait Guiagon avait poussé Antoine Bernier sur le banc. Le Dinantais était pourtant très en forme avant la trêve, retrouvera-t-il une place ? Sur l'autre flanc, Patrick Pflücke n'a pas livré une grande prestation mais conserve tout de même son crédit des dernières semaines.

Dans le camp anderlechtois, Besnik Hasi devrait également opter pour la stabilité, notamment en pointe. Pour sa première titularisation, Mihajlo Cvetković a donné satisfaction et est remis du coup direct subi au Stayen.

Enric Llansana a reçu un coup à l'entraînement et n'est pas prêt, une raison supplémentaire d'aligner les deux Nathan (De Cat - Saliba) au milieu. Sur le côté droit, Hasi pourrait bien conserver Ilay Camara dans un rôle plus offensif vu sa prestation contre les Canaris et l'incertitude autour de César Huerta.

Les compositions probables :

Charleroi : Delavallée ; Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita ; Camara, Titraoui, Romsaas ; Pflücke, Scheidler, Guiagon.

Anderlecht : Coosemans ; Sardella, Hey, Kana, N'Diaye ; Saliba, De Cat ; Camara, Hazard, Angulo, Cvetković

