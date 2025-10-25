Date: 25/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 12

LIVE : Gand enfonce le Standard avant le repos

Vainqueur de l'Antwerp en deux temps, le Standard voudra surfer sur la vague pour s'imposer sur le terrain de La Gantoise, ce samedi soir. Les Rouches n'ont remporté aucun de leurs dix derniers déplacements à la Planet Group Arena et tenteront de briser cette petite malédiction.

Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
45+20
 C'est la pause, et il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain : 3-0 au repos


Arbitre 		Mi-temps


45+5
 GOOOOOOOOOAL POUR LA GANTOISE
Et c'est le 3-0 ! Le doublé de Siebe van der Heyden ! Le défenseur central s'élève le plus haut autour de Homawoo, Henry, Hautekiet et Saïd et fait 3-+0 via le poteau !
45+4

But 		But de Siebe Van Der Heyden (Mathias Delorge)
45+4
 Epolo laisse (un peu) le Standard dans le match
C'était presque le 3-0 ! Centre de Sonko, Duverne reprend en première intention et le portier du Standard réalise la parade
45+4
 Dernière frappe de Goore, contrée en corner par Hautekiet
45+3
 1,1 à ... 0,03 expected goals
45+3
 Reprise de Saïd sur un deuxième ballon, largement non cadré
45+2
 8 tirs à 2 pour Gand, 2 tirs cadrés à 0
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
43
 Ballon perdu de Fossey, occasion gantoise pour Gandelman, qui frappe au-dessus
39
 Les deux joueurs sont relevés, toutes les précautions sont évidemment prises concernant Homawoo après son récent choc à la tête
38
 Choc tête contre tête entre Goore et Homawoo, les deux joueurs restent au sol
37
 Passe trop longue de Saïd pour Henry en transition, exemple parfait des maux du Standard dans cette rencontre
32
La Gantoise - Standard
32
 Goore reste au sol après une petite semelle de Homawoo, les coachs en profitent pour parler à leur groupe
27
 Sonko frappe juste à côté après un dribble gagné sur Fossey, Epolo était battu
23
 Le Standard gagne un corner, Mohr le donne et Henry le reprend, mais c'est dégagé par Duverne. Les Rouches tentent de réagir après un début de rencontre plus que délicat
17
 GOOOOOAL POUR LA GANTOISE
Gand fait déjà le break après 15 minutes ! C'est beaucoup trop facile ! Passe verticale de Paskotsi, Goore dévie pour Gandelman, qui fusille Epolo !
17

But 		But de Omri Gandelman (Hyllarion Goore)
15
 Le Standard essaye de rentrer dans sa rencontre, mais les constructions manquent de précision, à l'image de cette remise manquée d'Ayensa
13
 Ito manque le but du break
Le Standard n'y est pas. Centre de la gauche, Ito reprend au-dessus depuis le point de penalty

11
La Gantoise - Standard
10
 Ca chauffe dans le rectangle d'Epolo, un nouveau ballon dangereux avec un centre de Samoise, dégagé
8
 Van der Heyden était en train de gêner Sahabo et Epolo quelques secondes auparavant. Nathan Verboomen était intervenu, mais Van der Heyden est resté à la bonne place pour reprendre le cuir
8
 GOOOOOOOOAL POUR LA GANTOISE
Les Buffalos ouvrent déjà le score ! Corner mal dégagé par la défense du Standard, Siebe Van der Heyden reprend le ballon et ouvre la marque !
7

But 		But de Siebe Van Der Heyden
7
 Le Standard est au ballon dans ces premières minutes. Un mauvais ballon de Sahabo offre cependant un corner à Gand
3
 Premier mouvement du Standard avec un ballon dans la profondeur de Kuavita pour Fossey, son centre est capté par Roef
1
 C'est parti !
1
 La Gantoise - Standard: 0-0
20:40
 La Gantoise rend hommage à ses légendes avant la rencontre pour les 125 ans du club
La Gantoise: Davy Roef - Matisse Samoise - Siebe Van Der Heyden - Maksim Paskotsi - Jean-Kevin Duverne - Tiago Araujo - Atsuki Ito - Omri Gandelman - Momodou Sonko - Mathias Delorge - Hyllarion Goore
Banc: Samuel Kotto - Michal Skoras - Dante Vanzeir - Max Dean - Leonardo Da Silva Lopes - Tom Vandenberghe - Hatim Essaouabi - Tibe De Vlieger - Mohammed El Âdfaoui

Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Marco Ilaimaharitra - Hakim Sahabo - Leandre Kuavita - Rafiki Said - Dennis Ayensa - Thomas Henry
Banc: Nayel Mehssatou - Mitongo René - Ibrahim Karamoko - Lucas Pirard - Mohamed El Hankouri - Quentin Durka - Steeven Assengue - Timothée NKada - Casper Nielsen

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 7.08  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Samoise Matisse 6.72  
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Van Der Heyden Siebe ⚽ ⚽ 8.97  
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 47/51 (92.2%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Paskotsi Maksim 7.01  
  • Précision des passes: 46/51 (90.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Duverne Jean-Kevin 6.89  
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Araujo Tiago 7.2  
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Passes clés: 1
Ito Atsuki 6.74  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Gandelman Omri 8.1  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Sonko Momodou 6.86  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
Delorge Mathias A 7.7  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 33/35 (94.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Goore Hyllarion A 7.33  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
Banc
Kotto Samuel  
Skoras Michal  
Vanzeir Dante  
Dean Max  
Lopes Leonardo Da Silva  
Vandenberghe Tom  
Essaouabi Hatim  
De Vlieger Tibe  
El Âdfaoui Mohammed  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 5.18  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Fossey Marlon 5.78  
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Homawoo Josué 5.98  
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Hautekiet Ibe 6.33  
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Mohr Tobias 5.65  
  • Précision des passes: 18/26 (69.2%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Ilaimaharitra Marco 5.72  
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
Sahabo Hakim 5.82  
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
Kuavita Leandre 5.92  
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
  • Passes clés: 1
Said Rafiki 5.94  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Ayensa Dennis 6.11  
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
Henry Thomas  
Banc
Mehssatou Nayel  
René Mitongo  
Karamoko Ibrahim  
Pirard Lucas  
El Hankouri Mohamed  
Durka Quentin  
Assengue Steeven  
NKada Timothée  
Nielsen Casper  

présentation (du match)

Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| 0 réaction
Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)
Photo: © photonews

Vainqueur de l'Antwerp en deux temps, le Standard voudra surfer sur la vague pour s'imposer sur le terrain de La Gantoise, ce samedi soir. Les Rouches n'ont remporté aucun de leurs dix derniers déplacements à la Planet Group Arena et tenteront de briser cette petite malédiction.

Après sa victoire contre l’Antwerp, qui a confirmé la progression des dernières semaines, le Standard aimerait enchaîner avec un deuxième succès consécutif sur la pelouse de La Gantoise, ce samedi soir.

Le terrain des Buffalos ne réussit toutefois pas souvent aux Rouches, qui ne se sont pas imposés à une seule reprise lors de leurs dix derniers déplacements à la Ghelamco Arena, devenue depuis la Planet Group Arena.

Renaud Emond et Razvan Marin aux commandes du dernier succès du Standard à Gand

Le dernier succès du Standard à La Gantoise remonte en effet au 3 avril 2019, lors des Champions Play-Offs. Les hommes de Michel Preud’homme s’étaient imposés 1-2 grâce à un but de Renaud Emond et un penalty de Razvan Marin dans les dernières minutes.

Cette fois, la donne sera bien différente, et c’est face à un certain Ivan Leko que les Liégeois devront aller chercher trois points importants, qui pourraient leur permettre de se rapprocher sensiblement du top 6.

Battue sèchement la semaine dernière à Zulte Waregem (4-1), La Gantoise doit toutefois une revanche à ses supporters et pourrait profiter de quelques retours, comme celui de Michal Skoras, pour inverser la tendance. Gand - Standard, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

