LIVE : Gand enfonce le Standard avant le repos

Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
45+20
C'est la pause, et il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain : 3-0 au repos
Mi-temps
45+5
GOOOOOOOOOAL POUR LA GANTOISE
Et c'est le 3-0 ! Le doublé de Siebe van der Heyden ! Le défenseur central s'élève le plus haut autour de Homawoo, Henry, Hautekiet et Saïd et fait 3-+0 via le poteau !
45+4
But de Siebe Van Der Heyden (Mathias Delorge)
45+4
Epolo laisse (un peu) le Standard dans le match
C'était presque le 3-0 ! Centre de Sonko, Duverne reprend en première intention et le portier du Standard réalise la parade
45+4
Dernière frappe de Goore, contrée en corner par Hautekiet
45+3
1,1 à ... 0,03 expected goals
45+3
Reprise de Saïd sur un deuxième ballon, largement non cadré
45+2
8 tirs à 2 pour Gand, 2 tirs cadrés à 0
45
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
43
Ballon perdu de Fossey, occasion gantoise pour Gandelman, qui frappe au-dessus
39
Les deux joueurs sont relevés, toutes les précautions sont évidemment prises concernant Homawoo après son récent choc à la tête
38
Choc tête contre tête entre Goore et Homawoo, les deux joueurs restent au sol
37
Passe trop longue de Saïd pour Henry en transition, exemple parfait des maux du Standard dans cette rencontre
32
|
32
Goore reste au sol après une petite semelle de Homawoo, les coachs en profitent pour parler à leur groupe
27
Sonko frappe juste à côté après un dribble gagné sur Fossey, Epolo était battu
23
Le Standard gagne un corner, Mohr le donne et Henry le reprend, mais c'est dégagé par Duverne. Les Rouches tentent de réagir après un début de rencontre plus que délicat
|
17
GOOOOOAL POUR LA GANTOISE
Gand fait déjà le break après 15 minutes ! C'est beaucoup trop facile ! Passe verticale de Paskotsi, Goore dévie pour Gandelman, qui fusille Epolo !
17
But de Omri Gandelman (Hyllarion Goore)
15
Le Standard essaye de rentrer dans sa rencontre, mais les constructions manquent de précision, à l'image de cette remise manquée d'Ayensa
13
Ito manque le but du break
Le Standard n'y est pas. Centre de la gauche, Ito reprend au-dessus depuis le point de penalty
11
10
Ca chauffe dans le rectangle d'Epolo, un nouveau ballon dangereux avec un centre de Samoise, dégagé
8
Van der Heyden était en train de gêner Sahabo et Epolo quelques secondes auparavant. Nathan Verboomen était intervenu, mais Van der Heyden est resté à la bonne place pour reprendre le cuir
8
GOOOOOOOOAL POUR LA GANTOISE
Les Buffalos ouvrent déjà le score ! Corner mal dégagé par la défense du Standard, Siebe Van der Heyden reprend le ballon et ouvre la marque !
7
But de Siebe Van Der Heyden
7
Le Standard est au ballon dans ces premières minutes. Un mauvais ballon de Sahabo offre cependant un corner à Gand
3
Premier mouvement du Standard avec un ballon dans la profondeur de Kuavita pour Fossey, son centre est capté par Roef
1
C'est parti !
1
La Gantoise - Standard: 0-0
20:40
La Gantoise rend hommage à ses légendes avant la rencontre pour les 125 ans du club
La Gantoise:
Davy Roef
- Matisse Samoise
- Siebe Van Der Heyden
- Maksim Paskotsi
- Jean-Kevin Duverne
- Tiago Araujo
- Atsuki Ito
- Omri Gandelman
- Momodou Sonko
- Mathias Delorge
- Hyllarion Goore
Banc:
Samuel Kotto
- Michal Skoras
- Dante Vanzeir
- Max Dean
- Leonardo Da Silva Lopes
- Tom Vandenberghe
- Hatim Essaouabi
- Tibe De Vlieger
- Mohammed El Âdfaoui
Standard:
Matthieu Epolo
- Marlon Fossey
- Josué Homawoo
- Ibe Hautekiet
- Tobias Mohr
- Marco Ilaimaharitra
- Hakim Sahabo
- Leandre Kuavita
- Rafiki Said
- Dennis Ayensa
- Thomas Henry
Banc:
Nayel Mehssatou
- Mitongo René
- Ibrahim Karamoko
- Lucas Pirard
- Mohamed El Hankouri
- Quentin Durka
- Steeven Assengue
- Timothée NKada
- Casper Nielsen