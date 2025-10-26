L'Union Saint-Gilloise accueille Saint-Trond ce soir. Le Parc Duden rendra hommage à plusieurs de ses fidèles serviteurs.

Ces dernières semaines, plusieurs joueurs ont fêté leur centième apparition pour le compte de l'Union Saint-Gilloise. Kevin Mac Allister a franchi le cap lors du déplacement à Dender, Ross Sykes l'a fait contre Westerlo, Mathias Rasmussen contre l'Inter Milan.

Même si le business model du club vaut au noyau beaucoup d'arrivées et de départs après avoir fait exploser des garçons passés sous les radars, ces quelques gardiens du temple sont cruciaux pour assurer un minimum de continuité et faire perdurer les valeurs qui font le succès de l'Union depuis des années.

À jamais dans l'histoire du club

Pour mieux leur rendre hommage, le club leur a dédié un Centurions Wall, un mur comprenant un portrait de chacun des 120 joueurs ayant disputé 100 matchs ou plus sous le maillot saint-gillois. L'Union l'inaugurera officiellement aujourd'hui avant le match contre Saint-Trond en présence de plusieurs de ces centenaires.

L'occasion de mettre en valeur les architectes des récents succès du club, comme Siebe Van der Heyden, Ismael Kandouss, Teddy Teuma, Lazare Amani, Charles Vanhoutte, Noah Sadiki, Christian Burgess, Anthony Moris ou Koki Machida, mais aussi les gloires de la première heure comme Gus Vanderstappen ou Guillaume Vanden Eynde.

Les anciens présents communieront ensuite avec les supporters à la mi-temps. De quoi donner du baume au coeur à l'équipe, qui doit se remettre de la défaite 0-4 subie contre l'Inter Milan et qui devra se méfier de Saint-Trond, assez en forme depuis le début de saison.