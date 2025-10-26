Date: 26/10/2025 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 12

L'Union accueille Saint-Trond en clôture de cette douzième journée. Les troupes de David Hubert doivent se remettre de la défaite contre l'Inter Milan.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   90+1' 54" 
Scott Crabbé depuis Le Parc Duden
90+2
 Rodriguez fait 2-0 ! C'est plié !
L'attaquant équatorien rentre dans le jeu et enroule hors de portée de Kokubo, le break est fait !
90+2

But 		But de Kevin Rodriguez
90
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
84
 remplacé Anan Khalaili
remplaçant Louis Patris
82
 Double occasion pour Saint-Trond
Frappe à la retourne de Van Helden, Scherpen détourne sur Goto, le ballon ricoche au-dessus du but
81
 Scherpen se troue
Sortie complètement manquée, dont Saint-Trond ne profite pas
78
  Carte jaune pour Anouar Ait El Hadj
77
 remplacé Abdoulaye Sissako
remplaçant Alouis Diriken
77
 remplacé Rob Schoofs
remplaçant Mathias Rasmussen
76
 remplacé Promise David
remplaçant Adem Zorgane
74
 Sebaoui dangereux
L'Union doit s'y mettre à trois pour concéder le corner
73
 L'Union proche du break
Ait El Hadj lance Rodriguez, qui se présente face à Kokubo et essaie de le dribbler, sans succès
69
 Saint-Trond à l'attaque
Il devrait encore y avoir de l'espace pour l'Union
66
 L'Union ouvre le score pour la troisième fois !
Contre saint-gillois, Kevin Rodriguez part sur la gauche, rentre dans le jeu et tire au lieu de servir Schoofs à côté de lui, Kokubo n'a pas la main assez ferme, cette fois le but est validé, c'est 1-0 !
65
 remplacé Andres Ferrari
remplaçant Ryotaro Ito
65
 remplacé Robert-Jan Vanwesemael
remplaçant Simen Juklerød
65
 remplacé Ilias Sebaoui
remplaçant Kaito Matsuzawa
64

But 		But de Kevin Rodriguez (Kamiel Van de Perre)
63
 Goto contré
Il était moins une, le sauvetage de Sykes pourrait peser lourd
62
 remplacé Marc Giger
remplaçant Kevin Rodriguez
61
 David juste à côté
Magnifique ballon dans le dos de la défense, le Canadien s'arrache mais dévie à quelques centimètres du poteau
58
 Tête de Skyes
Kokubo capte le ballon
58
 David monte en puissance
La défense de Saint-Trond lui laisse de l'espace, encore un centre dangereux dégagé en corner
54
 Danger dans le rectangle de l'Union
Frappe de Muja dans un angle fermé, Scherpen se dégage mal, Goto ne parvient pas à en profiter
53
 Centre de David
Taniguchi s'interpose devant Ait El Hadj au petit rectangle
50
 Parade de Kokubo
La première dans ce match, sur un tir puissant de David, parti en profondeur. Sur le corner qui suit, il capte facilement la tête de Burgess
49
 Occasion pour l'Union
Décalage trouvé pour lancer Ait El Hadj dans le rectangle, sa frappe est contrée en corner
47
 Centre dangereux de Ferrari
Personne n'est là pour couper la trajectoire
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler. Goto manquait tellement à Burgess que le capitaine de l'Union a prévenu l'arbitre que son opposant n'était pas encore remonté sur le terrain


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
44
 Deux tentatives de Goto
Le Japonais est à chaque fois plus rapide que Sykes et frappe à l'instinct mais ne cadre pas
43
 Coup franc pour Saint-Trond
Le ballon est donné au second poteau, Sissako reprend au-dessus du but
40
 Centre de Niang
Kokubo se saisit du ballon
38
 Sykes s'interpose
Heureusement pour l'Union Goto était prêt à reprendre le centre juste derrière lui
36
 4 contre 4 pour l'Union
Ait EL Hadj récupère haut et rentre dans le jeu pour frapper, il est contré
32
 Raté de Giger
Corner donné en deuxième zone, Burgess remise, Giger est seul mais reprend au-dessus
29
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
28
 Encore un but annulé pour l'Union
Le coup franc de Schoofs s'écrase sur la latte, Burgess est présent au rebond pour pousser le ballon au fond mais le but est une nouvelle fois annulé pour hors-jeu
26
 But de Christian Burgess
25
  Carte jaune pour Abdoulaye Sissako
25
 Récupération d'Ait El Hadj
David est trop court pour en profiter dans le rectangle
22
 Frayeur pour Kokubo
David vientle gêner dans sa relance à la main et récupère le ballon mais se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre
19
 Tête lobée de David
Aucun problème pour Kokubo
16
 Coup franc unioniste
Le ballon d'Ait El Hadj vers le deuxième poteau est trop long
14
 Mac Allister précieux
Sebaoui s'apprêtait à se présenter devant Scherpen mais l'Argentin l'en empêche au dernier moment
13
  Carte jaune pour Ilias Sebaoui
12
 Anticipation de Scherpen
Le Néerlandais arrive tout juste devant Muja
10
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
9
 Hors-jeu de David
Centre très tendu de Khalaili, David sent bien le coup et s'impose au second poteau, il conclut facilement, mais est signalé hors-jeu
9
 But de Promise David
8
 Excellent centre de Sykes
David n'est pas loin de pouvoir reprendre au petit rectangle
7
 David contré
Bonne anticipation d'Ait El Hadj pour récupérer et lancer David en profondeur, le Canadien est bloqué par la défense
4
 Giger déjà très remuant
Le Suisse a faim pour da première titularisation
3
 Coup franc trudonnaire
Le ballon joué en deux temps ne donne rien
1
 Premier centre de Sebaoui
La défense de l'Union se dégage
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - STVV: 0-0
19:12
 Les joueurs montent sur le terrain
Les décibels montent au Parc Duden
18:27
 Ito revient sur le banc de Saint-Trond
Le Japonais est l'un des meilleurs joueurs des Canaris, il revient de blessure mais n'est pas encore apte à débuter
18:25
 Plusieurs changements à l'Union
En défense, Sykes renvoie Leysen sur le banc, Schoofs débute à la place de Zorgane dans l'entrejeu. En attaque, Rodriguez débute sur le banc, c'est Giger qui débute, Florucz est blessé
18:23
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond.
Union SG (Union SG - STVV)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Rob Schoofs - Marc Giger - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Promise David
Banc: Jens Teunckens - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Sofiane Boufal - Louis Patris - Fedde Leysen

STVV (Union SG - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Rein Van Helden - Robert-Jan Vanwesemael - Shogo Taniguchi - Taiga Hata - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Andres Ferrari - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Banc: Isaias Delpupo - Ryotaro Ito - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Illyès Benachour - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.3 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 37/47 (78.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Sykes Ross 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 30/38 (78.9%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
Khalaili Anan 84' 6.5 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Schoofs Rob 77' 7.2 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Giger Marc 62' 6.6 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Niang Ousseynou 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 18/27 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar   90' 6.9 -
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
David Promise 76' 6.3 -
  • Précision des passes: 10/20 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Teunckens Jens 0'  
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 13' 6.8 -
Plus de stats
Zorgane Adem 14' 6.8 -
Plus de stats
Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin 28' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Boufal Sofiane 0'  
Patris Louis 6'  
Leysen Fedde 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.7 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 12/26 (46.2%)
Plus de stats
Van Helden Rein 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 45/52 (86.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Vanwesemael Robert-Jan 65' 6.8 -
  • Précision des passes: 26/34 (76.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Taniguchi Shogo 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 37/45 (82.2%)
Plus de stats
Hata Taiga 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 36/41 (87.8%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye   77' 5.5 -
  • Précision des passes: 17/28 (60.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Yamamoto Rihito 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Muja Arbnor 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ferrari Andres 65' 6.3 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias   65' 6.4 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Goto Keisuke 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 11/20 (55%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Banc
Delpupo Isaias 0'  
Ito Ryotaro 25' 6.5 -
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Juklerød Simen 25' 6.6 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 13' 6.1 -
Plus de stats
Matsuzawa Kaito 25' 6.4 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Nhaili Adam 0'  

présentation (du match)

Cette page n'est pas visible pour le visiteur ordinaire !

https://www.walfoot.be/news/2025-10-26/soiree-de-gala-a-lunion--lhommage-special-du-club-a-ses-centurions?1157388
Soirée de gala à l'Union : l'hommage spécial du club à ses centurions
Soirée de gala à l'Union : l'hommage spécial du club à ses centurions
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille Saint-Trond ce soir. Le Parc Duden rendra hommage à plusieurs de ses fidèles serviteurs.

Ces dernières semaines, plusieurs joueurs ont fêté leur centième apparition pour le compte de l'Union Saint-Gilloise. Kevin Mac Allister a franchi le cap lors du déplacement à Dender, Ross Sykes l'a fait contre Westerlo, Mathias Rasmussen contre l'Inter Milan.

Même si le business model du club vaut au noyau beaucoup d'arrivées et de départs après avoir fait exploser des garçons passés sous les radars, ces quelques gardiens du temple sont cruciaux pour assurer un minimum de continuité et faire perdurer les valeurs qui font le succès de l'Union depuis des années.

À jamais dans l'histoire du club

Pour mieux leur rendre hommage, le club leur a dédié un Centurions Wall, un mur comprenant un portrait de chacun des 120 joueurs ayant disputé 100 matchs ou plus sous le maillot saint-gillois. L'Union l'inaugurera officiellement aujourd'hui avant le match contre Saint-Trond en présence de plusieurs de ces centenaires.

L'occasion de mettre en valeur les architectes des récents succès du club, comme Siebe Van der Heyden, Ismael Kandouss, Teddy Teuma, Lazare Amani, Charles Vanhoutte, Noah Sadiki, Christian Burgess, Anthony Moris ou Koki Machida, mais aussi les gloires de la première heure comme Gus Vanderstappen ou Guillaume Vanden Eynde.

Les anciens présents communieront ensuite avec les supporters à la mi-temps. De quoi donner du baume au coeur à l'équipe, qui doit se remettre de la défaite 0-4 subie contre l'Inter Milan et qui devra se méfier de Saint-Trond, assez en forme depuis le début de saison.

Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

24/10

Les matchs entre l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond sont toujours particuliers pour Chris O'Loughlin. Le directeur sportif de l'Union revient sur son passé dans le Limbo...

"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"

"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"

24/10

La 12e journée de Jupiler Pro League débute ce soir et verra dimanche les Canaris se déplacer dans la capitale, pour tenter de prendre des points au Parc Duden.

"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

25/10

Louis Patris s'est exprimé sur son arrivée à l'Union Saint-Gilloise. Comment s'est déroulé son transfert ? Avait-il vraiment envie de quitter le STVV ? Et qu'est-ce qui l'a...

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved