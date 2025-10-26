|
|
Scott Crabbé depuis Le Parc Duden
|
90+2
|
Rodriguez fait 2-0 ! C'est plié !
L'attaquant équatorien rentre dans le jeu et enroule hors de portée de Kokubo, le break est fait !
|
90+2
|
But de Kevin Rodriguez
|
|
90
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
84
|
Anan Khalaili
Louis Patris
|
82
|
Double occasion pour Saint-Trond
Frappe à la retourne de Van Helden, Scherpen détourne sur Goto, le ballon ricoche au-dessus du but
|
81
|
Scherpen se troue
Sortie complètement manquée, dont Saint-Trond ne profite pas
|
78
|
Carte jaune pour Anouar Ait El Hadj
|
77
|
Abdoulaye Sissako
Alouis Diriken
|
|
77
|
Rob Schoofs
Mathias Rasmussen
|
76
|
Promise David
Adem Zorgane
|
74
|
Sebaoui dangereux
L'Union doit s'y mettre à trois pour concéder le corner
|
73
|
L'Union proche du break
Ait El Hadj lance Rodriguez, qui se présente face à Kokubo et essaie de le dribbler, sans succès
|
69
|
Saint-Trond à l'attaque
Il devrait encore y avoir de l'espace pour l'Union
|
66
|
L'Union ouvre le score pour la troisième fois !
Contre saint-gillois, Kevin Rodriguez part sur la gauche, rentre dans le jeu et tire au lieu de servir Schoofs à côté de lui, Kokubo n'a pas la main assez ferme, cette fois le but est validé, c'est 1-0 !
|
65
|
Andres Ferrari
Ryotaro Ito
|
65
|
Robert-Jan Vanwesemael
Simen Juklerød
|
65
|
Ilias Sebaoui
Kaito Matsuzawa
|
64
|
But de Kevin Rodriguez (Kamiel Van de Perre)
|
|
63
|
Goto contré
Il était moins une, le sauvetage de Sykes pourrait peser lourd
|
62
|
Marc Giger
Kevin Rodriguez
|
61
|
David juste à côté
Magnifique ballon dans le dos de la défense, le Canadien s'arrache mais dévie à quelques centimètres du poteau
|
58
|
Tête de Skyes
Kokubo capte le ballon
|
58
|
David monte en puissance
La défense de Saint-Trond lui laisse de l'espace, encore un centre dangereux dégagé en corner
|
54
|
Danger dans le rectangle de l'Union
Frappe de Muja dans un angle fermé, Scherpen se dégage mal, Goto ne parvient pas à en profiter
|
53
|
Centre de David
Taniguchi s'interpose devant Ait El Hadj au petit rectangle
|
50
|
Parade de Kokubo
La première dans ce match, sur un tir puissant de David, parti en profondeur. Sur le corner qui suit, il capte facilement la tête de Burgess
|
49
|
Occasion pour l'Union
Décalage trouvé pour lancer Ait El Hadj dans le rectangle, sa frappe est contrée en corner
|
47
|
Centre dangereux de Ferrari
Personne n'est là pour couper la trajectoire
|
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler. Goto manquait tellement à Burgess que le capitaine de l'Union a prévenu l'arbitre que son opposant n'était pas encore remonté sur le terrain
|
|
Mi-temps
|
45
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
44
|
Deux tentatives de Goto
Le Japonais est à chaque fois plus rapide que Sykes et frappe à l'instinct mais ne cadre pas
|
43
|
Coup franc pour Saint-Trond
Le ballon est donné au second poteau, Sissako reprend au-dessus du but
|
40
|
Centre de Niang
Kokubo se saisit du ballon
|
38
|
Sykes s'interpose
Heureusement pour l'Union Goto était prêt à reprendre le centre juste derrière lui
|
36
|
4 contre 4 pour l'Union
Ait EL Hadj récupère haut et rentre dans le jeu pour frapper, il est contré
|
32
|
Raté de Giger
Corner donné en deuxième zone, Burgess remise, Giger est seul mais reprend au-dessus
|
29
|
Le VAR a pris sa décision, pas de but
|
|
28
|
Encore un but annulé pour l'Union
Le coup franc de Schoofs s'écrase sur la latte, Burgess est présent au rebond pour pousser le ballon au fond mais le but est une nouvelle fois annulé pour hors-jeu
|
26
|
But de Christian Burgess
|
25
|
Carte jaune pour Abdoulaye Sissako
|
25
|
Récupération d'Ait El Hadj
David est trop court pour en profiter dans le rectangle
|
22
|
Frayeur pour Kokubo
David vientle gêner dans sa relance à la main et récupère le ballon mais se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre
|
19
|
Tête lobée de David
Aucun problème pour Kokubo
|
16
|
Coup franc unioniste
Le ballon d'Ait El Hadj vers le deuxième poteau est trop long
|
14
|
Mac Allister précieux
Sebaoui s'apprêtait à se présenter devant Scherpen mais l'Argentin l'en empêche au dernier moment
|
13
|
Carte jaune pour Ilias Sebaoui
|
12
|
Anticipation de Scherpen
Le Néerlandais arrive tout juste devant Muja
|
|
10
|
Le VAR a pris sa décision, pas de but
|
9
|
Hors-jeu de David
Centre très tendu de Khalaili, David sent bien le coup et s'impose au second poteau, il conclut facilement, mais est signalé hors-jeu
|
9
|
But de Promise David
|
8
|
Excellent centre de Sykes
David n'est pas loin de pouvoir reprendre au petit rectangle
|
7
|
David contré
Bonne anticipation d'Ait El Hadj pour récupérer et lancer David en profondeur, le Canadien est bloqué par la défense
|
4
|
Giger déjà très remuant
Le Suisse a faim pour da première titularisation
|
3
|
Coup franc trudonnaire
Le ballon joué en deux temps ne donne rien
|
1
|
Premier centre de Sebaoui
La défense de l'Union se dégage
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Union SG - STVV: 0-0
|
|
19:12
|
Les joueurs montent sur le terrain
Les décibels montent au Parc Duden
|
18:27
|
Ito revient sur le banc de Saint-Trond
Le Japonais est l'un des meilleurs joueurs des Canaris, il revient de blessure mais n'est pas encore apte à débuter
|
18:25
|
Plusieurs changements à l'Union
En défense, Sykes renvoie Leysen sur le banc, Schoofs débute à la place de Zorgane dans l'entrejeu. En attaque, Rodriguez débute sur le banc, c'est Giger qui débute, Florucz est blessé
|
18:23
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond.
|
Union SG:
Kjell Scherpen
- Kevin Mac Allister
- Christian Burgess
- Ross Sykes
- Anan Khalaili
- Kamiel Van de Perre
- Rob Schoofs
- Marc Giger
- Ousseynou Niang
- Anouar Ait El Hadj
- Promise David
Banc:
Jens Teunckens
- Vic Chambaere
- Mamadou Thierno Barry
- Mathias Rasmussen
- Adem Zorgane
- Guilherme Smith
- Kevin Rodriguez
- Sofiane Boufal
- Louis Patris
- Fedde Leysen
STVV:
Leobrian Kokubo
- Rein Van Helden
- Robert-Jan Vanwesemael
- Shogo Taniguchi
- Taiga Hata
- Abdoulaye Sissako
- Rihito Yamamoto
- Arbnor Muja
- Andres Ferrari
- Ilias Sebaoui
- Keisuke Goto
Banc:
Isaias Delpupo
- Ryotaro Ito
- Simen Juklerød
- Matt Lendfers
- Wolke Janssens
- Illyès Benachour
- Alouis Diriken
- Kaito Matsuzawa
- Adam Nhaili