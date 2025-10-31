Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Date: 31/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 13
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
Photo: © photonews

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi lancera la treizième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C’est avec de nombreux joueurs absents que le Standard affrontera le Sporting Charleroi ce vendredi soir, dans le choc wallon qui ouvrira la treizième journée de Jupiler Pro League.

Notamment privé de son capitaine, Marlon Fossey, ou de Marco Ilaimaharitra, Vincent Euvrard devra trouver la solution afin de permettre aux Rouches d’enchaîner un deuxième succès consécutif pour la première fois de la saison, après celui obtenu à Beveren en Coupe de Belgique.

De l’autre côté, Charleroi a retrouvé un peu de confiance en semaine après son succès en Coupe de Belgique. Les Zèbres viennent de traverser une période difficile, lors de laquelle Rik De Mil aurait pu partir à l’Union, mais ils vont désormais mieux.

Cette rencontre marquera également le retour des supporters de Charleroi à Sclessin. Ils seront 1 300, puisque la jauge maximale a été autorisée pour cette partie.

Autant de raisons de suivre ce choc wallon en notre compagnie. Depuis les travées de Sclessin, nous vous ferons vivre cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - Charleroi

Standard gagne
Partage
Charleroi gagne
Standard Standard gagne Partage Charleroi Charleroi gagne
41.38% 43.35% 15.27%
1-1
(78x)		 2-1
(48x)		 1-2
(21x)

Comparatif Standard - Charleroi

Classement

12
9

Points

14
15

Gagner

4
4

Perdre

6
5

Buts inscrits

10
15

Buts reçus

17
17

Cartes jaunes

30
26

Cartes rouges

5
2

face-à-face remportés

27
19
14
04/05 13:30 Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
06/04 19:15 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
30/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
20/10 18:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
16/12 20:45 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
13/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
14/04 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
09/10 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
06/03 18:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
05/12 18:30 Standard Standard 0-3 Charleroi Charleroi
24/01 18:15 Standard Standard 3-2 Charleroi Charleroi
04/10 18:15 Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
01/03 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
29/09 18:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
15/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/05 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
30/03 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
18/02 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
10/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
04/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 Standard Standard
19/08 20:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/02 18:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
25/10 18:00 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/05 14:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
07/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
15/02 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
20/10 14:30 Standard Standard 2-2 Charleroi Charleroi
07/12 20:30 Standard Standard 6-1 Charleroi Charleroi
19/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-6 Standard Standard
12/03 20:00 Charleroi Charleroi 0-2 Standard Standard
22/09 20:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
23/04 19:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
27/03 20:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
04/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
21/08 20:30 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
22/03 20:30 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
27/04 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
07/12 20:30 Standard Standard 5-1 Charleroi Charleroi
26/01 20:30 Charleroi Charleroi 2-5 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
04/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
27/03 19:00 Standard Standard 2-3 Charleroi Charleroi
24/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
22/10 15:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
21/10 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
22/01 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
19/01 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
16/08 19:30 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
13/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
08/05 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
12/12 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
26/01 20:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
17/08 20:00 Charleroi Charleroi 3-3 Standard Standard
30/11 00:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
