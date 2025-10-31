LIVE : Encore une blessure au Standard, Euvrard forcé à un premier changement

|
|
Loïc Woos depuis Sclessin
|
45+20
|
C'est la pause à Sclessin, 1-1 entre le Standard et Charleroi
|
|
Mi-temps
|
|
45
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
43
|
Casper Nielsen
Dennis Ayensa
|
43
|
Encore une blessure au Standard !
Les Rouches perdent Nielsen avant la pause ! Dennis Ayensa le remplace
|
41
|
GOOOOOOAL POUR CHARLEROI !
Quelle frappe en un temps de Guiagon sur un centre de Pflücke, c'est 1-1
|
40
|
But de Parfait Guiagon (Patrick Pflücke)
|
35
|
Romsaas réagit !
Réaction carolo dans la foulée ! Centre de Van den Kerkhof, reprise de Romsaas, et superbe parade d'Epolo, qui semble s'être blessé avec son poteau et demande des soins
|
|
34
|
Titraoui sauve sur la ligne !
Quel contre du Standard ! Abid récupère un ballon en sautant sur le porteur, il sert directement Henry, qui lance Said dans la profondeur. Il se joue de Van den Kerkhof et Ousou, tire entre les jambes de Delavallée, mais Titraoui revient sauver sur la ligne !
|
31
|
Frappe lourde de Pflücke, hors cadre
|
30
|
|
26
|
GOOOOOOAL POUR LE STANDARD !
L'ouverture du score confuse ! Gros travail d'Abid sur le côté gauche, Nielsen reprend depuis le petit rectangle, repoussé par Delavallée... sur Nzita, qui marque finalement contre son camp. 1-0 !
|
26
|
But contre son camp de Mardochee Nzita: -
|
25
|
Quelques instants auparavant, Van den Kerkhof avait tiré le maillot de Said pour l'empêcher de partir, sans être sanctionné
|
24
|
Carte jaune pour Ibrahim Karamoko
Jaune Karamoko pour un contre stoppé
|
21
|
Faute offensive de Mohr sur Ousou sifflée alors que le Standard attaquait, Sclessin gronde
|
18
|
Solo de El Hankouri, arrêté par Ousou dans le rectangle
|
17
|
Intervention fautive de Karamoko sur Guiagon, resté au sol quelques instants avant de se relever
|
|
16
|
Bon centre de Pflücke, bien capté par Epolo
|
14
|
|
10
|
Quelle occasion pour Scheidler
C'est le plus gros danger des dix premières minutes ! Superbe balle de Titraoui, déviation en aile de pigeon de Romsaas, Scheidler avait l'occasion de faire 0-1 mais ne gagne que le corner
|
8
|
Contre carolo avec un centre de Titraoui après une nouvelle remontée de balle de Pflücke, Hautekiet le dégage
|
8
|
Centre dangereux de Nielsen depuis la droite, Henry ne peut pas le reprendre avec efficacité
|
6
|
Superbe sombrero de Sahabo, mais il y a une faute de main dans l'action. Balle aux Zèbres
|
5
|
El Hankouri en gagne un à son tour
|
4
|
Première sortie de balle pour les Carolos avec Pflücke à la baguette, et Van den Kerkhof gagne le corner
|
3
|
Le Standard met le pied sur le ballon dans les premières minutes, et fait tourner
|
1
|
C'est Ibrahim Karamoko qui occupe le poste de flanc droit, au Standard
|
|
1
|
C'est parti, première possession pour Charleroi
|
1
|
Standard - Charleroi: 0-0
|
20:45
|
Le début de la rencontre est donc légèrement retardé, le temps que la fumée disparaisse
|
20:44
|
Les joueurs sont sur la pelouse de Sclessin ! Festival pyrotechnique dans les deux camps de supporters avant le coup d'envoi
|
|
20:33
|
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, le choc wallon entre le Standard et Charleroi
|
Standard:
Matthieu Epolo
- Ibe Hautekiet
- Ibrahim Karamoko
- Josué Homawoo
- Tobias Mohr
- Casper Nielsen
- Hakim Sahabo
- Adnane Abid
- Mohamed El Hankouri
- Rafiki Said
- Thomas Henry
Banc:
Dennis Ayensa
- Leandre Kuavita
- Lucas Pirard
- Daan Dierckx
- Matteo Godfroid
- Steeven Assengue
- Timothée NKada
- Bradley Nam James
Charleroi:
Martin Delavallee
- Kevin Van Den Kerkhof
- Aiham Ousou
- Cheick Keita
- Mardochee Nzita
- Etienne Camara
- Yacine Titraoui
- Patrick Pflücke
- Jakob Napoleon Romsaas
- Parfait Guiagon
- Aurélien Scheidler
Banc:
Filip Szymczak
- Antoine Bernier
- Jules Gaudin
- Antoine Colassin
- Lewin Blum
- Mohamed Kone
- Mehdi Boukamir
- Yassine Khalifi
- Amine Boukamir