Date: 31/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 13

LIVE : Encore une blessure au Standard, Euvrard forcé à un premier changement

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi lancera la treizième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis Sclessin
45+20
 C'est la pause à Sclessin, 1-1 entre le Standard et Charleroi


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
43
 remplacé Casper Nielsen
remplaçant Dennis Ayensa
43
 Encore une blessure au Standard !
Les Rouches perdent Nielsen avant la pause ! Dennis Ayensa le remplace
41
 GOOOOOOAL POUR CHARLEROI !
Quelle frappe en un temps de Guiagon sur un centre de Pflücke, c'est 1-1
40

But 		But de Parfait Guiagon (Patrick Pflücke)
35
 Romsaas réagit !
Réaction carolo dans la foulée ! Centre de Van den Kerkhof, reprise de Romsaas, et superbe parade d'Epolo, qui semble s'être blessé avec son poteau et demande des soins
34
 Titraoui sauve sur la ligne !
Quel contre du Standard ! Abid récupère un ballon en sautant sur le porteur, il sert directement Henry, qui lance Said dans la profondeur. Il se joue de Van den Kerkhof et Ousou, tire entre les jambes de Delavallée, mais Titraoui revient sauver sur la ligne !
31
 Frappe lourde de Pflücke, hors cadre
30
Standard - Charleroi
26
 GOOOOOOAL POUR LE STANDARD !
L'ouverture du score confuse ! Gros travail d'Abid sur le côté gauche, Nielsen reprend depuis le petit rectangle, repoussé par Delavallée... sur Nzita, qui marque finalement contre son camp. 1-0 !
26

But contre son camp 		But contre son camp de Mardochee Nzita: -
25
 Quelques instants auparavant, Van den Kerkhof avait tiré le maillot de Said pour l'empêcher de partir, sans être sanctionné
24
  Carte jaune pour Ibrahim Karamoko
Jaune Karamoko pour un contre stoppé
21
 Faute offensive de Mohr sur Ousou sifflée alors que le Standard attaquait, Sclessin gronde
18
 Solo de El Hankouri, arrêté par Ousou dans le rectangle
17
 Intervention fautive de Karamoko sur Guiagon, resté au sol quelques instants avant de se relever
16
 Bon centre de Pflücke, bien capté par Epolo
14
Standard - Charleroi
10
 Quelle occasion pour Scheidler
C'est le plus gros danger des dix premières minutes ! Superbe balle de Titraoui, déviation en aile de pigeon de Romsaas, Scheidler avait l'occasion de faire 0-1 mais ne gagne que le corner
8
 Contre carolo avec un centre de Titraoui après une nouvelle remontée de balle de Pflücke, Hautekiet le dégage
8
 Centre dangereux de Nielsen depuis la droite, Henry ne peut pas le reprendre avec efficacité
6
 Superbe sombrero de Sahabo, mais il y a une faute de main dans l'action. Balle aux Zèbres
5
 El Hankouri en gagne un à son tour
4
 Première sortie de balle pour les Carolos avec Pflücke à la baguette, et Van den Kerkhof gagne le corner
3
 Le Standard met le pied sur le ballon dans les premières minutes, et fait tourner
1
 C'est Ibrahim Karamoko qui occupe le poste de flanc droit, au Standard
1
 C'est parti, première possession pour Charleroi
1
 Standard - Charleroi: 0-0
20:45
 Le début de la rencontre est donc légèrement retardé, le temps que la fumée disparaisse
20:44
 Les joueurs sont sur la pelouse de Sclessin ! Festival pyrotechnique dans les deux camps de supporters avant le coup d'envoi

20:33
 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, le choc wallon entre le Standard et Charleroi
Standard (Standard - Charleroi)
Standard: Matthieu Epolo - Ibe Hautekiet - Ibrahim Karamoko - Josué Homawoo - Tobias Mohr - Casper Nielsen - Hakim Sahabo - Adnane Abid - Mohamed El Hankouri - Rafiki Said - Thomas Henry
Banc: Dennis Ayensa - Leandre Kuavita - Lucas Pirard - Daan Dierckx - Matteo Godfroid - Steeven Assengue - Timothée NKada - Bradley Nam James

Charleroi (Standard - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Banc: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Amine Boukamir

Standard Standard
Epolo Matthieu 6.91  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 6.65  
  • Précision des passes: 26/26 (100%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim   6.43  
  • Précision des passes: 21/21 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Homawoo Josué 6.69  
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Mohr Tobias 7.06  
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Nielsen Casper 6.11  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Sahabo Hakim 6.43  
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
Plus de stats
Abid Adnane 6.59  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
El Hankouri Mohamed 6.2  
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Said Rafiki 6.53  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Henry Thomas  
Banc
Ayensa Dennis 6.5  
Plus de stats
Kuavita Leandre  
Pirard Lucas  
Dierckx Daan  
Godfroid Matteo  
Assengue Steeven  
NKada Timothée  
Nam James Bradley  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 6.25  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 6.24  
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Ousou Aiham 6.88  
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
Plus de stats
Keita Cheick 6.6  
  • Précision des passes: 23/24 (95.8%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 6.27  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Camara Etienne 7.03  
  • Précision des passes: 29/31 (93.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 7.1  
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
Plus de stats
Pflücke Patrick A 7.33  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 5.77  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 7.42  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Scheidler Aurélien 6.49  
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Szymczak Filip  
Bernier Antoine  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  

présentation (du match)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)
Loïc Woos
depuis Sclessin
| 0 réaction
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)
Photo: © photonews

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi lancera la treizième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C’est avec de nombreux joueurs absents que le Standard affrontera le Sporting Charleroi ce vendredi soir, dans le choc wallon qui ouvrira la treizième journée de Jupiler Pro League.

Notamment privé de son capitaine, Marlon Fossey, ou de Marco Ilaimaharitra, Vincent Euvrard devra trouver la solution afin de permettre aux Rouches d’enchaîner un deuxième succès consécutif pour la première fois de la saison, après celui obtenu à Beveren en Coupe de Belgique.

De l’autre côté, Charleroi a retrouvé un peu de confiance en semaine après son succès en Coupe de Belgique. Les Zèbres viennent de traverser une période difficile, lors de laquelle Rik De Mil aurait pu partir à l’Union, mais ils vont désormais mieux.

Cette rencontre marquera également le retour des supporters de Charleroi à Sclessin. Ils seront 1 300, puisque la jauge maximale a été autorisée pour cette partie.

Autant de raisons de suivre ce choc wallon en notre compagnie. Depuis les travées de Sclessin, nous vous ferons vivre cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

28/10

Bruno Venanzi a vécu une présidence agitée à la tête du Standard lors de la dernière décennie. Son rapport avec les supporters a évolué.

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

29/10

Ce weekend, le Standard et Charleroi se retrouvent pour en découdre sur le terrain. Et en dehors ? Tout est fait pour éviter les affrontements entre les deux camps.

Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

29/10 1

Les arbitres pour ce week-end sont désormais connus. On retiendra notamment la nomination d'Erik Lambrechts pour le choc wallon.

🎥 "C'est bien pour ma carrière" : Yassine Khalifi revient sur le sacre du Maroc U20

🎥 "C'est bien pour ma carrière" : Yassine Khalifi revient sur le sacre du Maroc U20

30/10

Récent champion du monde U20 avec le Maroc, le Carolo Yassine Khalifi est revenu sur cette expérience au micro de son équipe.

Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !

Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !

30/10

L'infirmerie du Standard est pleine à craquer. Sept absences sont à déplorer pour le choc wallon face au Sporting Charleroi, ce vendredi soir. Vincent Euvrard a fait le poi...

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

30/10

Matthieu Epolo ne craint pas le Sporting Charleroi. Le portier des Rouches s'est montré serein ce jeudi, en conférence de presse, malgré les nombreux absents au Standard, n...

Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

30/10

Mohammed El Hankouri a marqué des points avec le Standard à Beveren. Le Marocain pourrait faire basculer la hiérarchie des joueurs offensifs chez les Rouches, où Vincent Eu...

📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

30/10 1

Ce vendredi, le derby wallon entre le Standard et Charleroi s'annonce tendu. Les supporters carolos ont lancé les hostilités...

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00

Le choc wallon entre le Standard et le Sporting Charleroi ouvrira la treizième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir à Sclessin. Voici les compositions probables ...

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00

Le choc wallon lancera la treizième journée de Jupiler Pro League ce vendredi soir. Vincent Euvrard et le Standard ne veulent pas craindre Charleroi, même s'ils connaissent...

L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

13:00

Charleroi se déplace au Standard ce soir. Rik De Mil veut transmettre un maximum de calme à ses joueurs.

Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

14:30 1

La sortie de Marc Wilmots sur l'arbitrage de Lothar D'Hondt à l'occasion du match arrêté contre l'Antwerp a fait couler beaucoup d'encre. Pierre François dédramatise.

"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

12:20 1

C'est jour de choc wallon, ce vendredi. Les Storm Ultras veulent éviter tout débordement et ont donc tenu à faire passer un message aux sympathisants carolos.

Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

15:00

Charleroi est gonflé à bloc pour le match de ce soir au Standard. Rik De Mil s'attend à une chaude ambiance, il espère que les deux camps resteront dans les limites du rais...

Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

16:00

Pierre François a fait son grand retour au Standard cet été. Le nouveau directeur général doit tout de même composer avec certains contrats négociés précédemment.

Le Standard plus proche de jouer l'Europe que de la faillite ? La réponse de Pierre François

Le Standard plus proche de jouer l'Europe que de la faillite ? La réponse de Pierre François

18:30

Le Standard vit une période de transition pour mettre définitivement un terme à l'ère 777 Partners. Pierre François évoque les efforts consentis par le club à tous les étages.

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved