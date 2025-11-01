71

Frappe de Boufal

Khalaili aurait bien voulu recevoir le ballon, Boufal se la joue perso mais ne cadre pas



70

Marc Giger

Sofiane Boufal





69

Reprise de Burgess

Le capitaine unioniste s'impose sur corner et place le ballon au-dessus



68

Promise David hors-jeu

Le Canadien n'avait pas réussi à mener à bien la reconversion



65

Kevin Rodriguez

Promise David





64

Ousseynou Niang

Louis Patris





61

Zulte Waregem réduit le score !

Kjell Scherpen choisit le bon côté mais Jeppe Erenbjerg fait 1-3



60

Penalty pour Zulte Waregem

Petite erreur d'inattention de Mac Allister, Marley Ake en profite pour passer devant, penalty pour Zulte Waregem



57

Joseph Opoku

Emran Soglo





54

Anton Tanghe

Laurent Lemoine





50

Brent Gabriel empêche le 0-4 !

L'Union ne lâche plus la pédale de l'accélérateur ! Rodriguez se débarasse de son défenseur et frappe dans un angle fermé, le gardien de Zulte Waregem fait le boulot



47

Déjà 0-3 !

Trouvé dans les petites espaces par Anouar Ait El Hadj, Marc Giger se montre très adroit, les visiteurs ont trois buts d'avance



46



But de Marc Giger





46

Stavros Gavriel

Marley Ake





46

Le match reprend

Aucun changement côté unioniste



45+6

Giger fait 0-2 !

Centre de Zorgane sur la droite, Rodriguez ne parvient pas à reprendre, au contraire de Marc Giger, qui se retourne et fait le break !



45+3

Carte jaune pour Anton Tanghe





45+2



But de Marc Giger (Adem Zorgane)





45+2

Brent Gabriel arrête le penalty !

Il détourne l'envoi de Marc Giger et empêche le 0-2, Zulte Waregem est toujours dans le match !



45

Penalty pour l'Union !

Quelle fin de mi-temps houleuse ! Encore une décision contestable d'un point de vue arbitral : Rodriguez centre, le ballon arrive, semble-t-il, sur l'épaule d'Anton Tanghe, Lothar D'Hondt siffle penalty



44

Carte jaune pour Kamiel Van de Perre





44

Le but bien validé

Zulte Waregem est furieux, la décision de Lothar D'Hondt et du VAR va faire du bruit : l'arbitre a bel et bien directement entraîné la perte de balle des locaux



43

Carte jaune pour Christian Burgess





41

L'Union ouvre le score !

Moment de flottement au sein de l'équipe locale, l'arbitre est dans le chemin de la phase de possession de Zulte, les Unionistes jouent le coup à fond, Rodriguez pousse le ballon au fond



39

Zulte menaçant en contre

Corner unioniste, Zulte Waregem se reconvertit et met Niang sous pression mais le Sénégalais s'en sort



38

Carte jaune pour Tochukvu Nnadi





38



But de Kevin Rodriguez (Kamiel Van de Perre)





36

Occasion pour l'Union

Les visiteurs font enfin monter le rythme, avec encore une offrande Khalaili pour Niang en seconde zone, le Sénégalais se manque dans le rectangle



33

Deuxième corner pour l'Union

Ballon d'Anouar Ait El Hadj vers Kevin Rodriguez, le cuir revient ensuite à Marc Giger, qui place loin à côté



29

Centre dangereux de Gavriel

Ementa ne parvient pas à couper la trajectoire devant Scherpen, il y avait un coup à jouer



26

Reprise de Sykes

Sur le corner qui suit, le défenseur anglais s'interpose mais place le ballon à côté



24

Frappe d'Ait El Hadj

L'Union peine à se montrer dangereuse, Ait El Hadj prend ses responsabilités des 20 mètres, Brent Gabriel détourne le ballon en corner



21

Coup franc pour Zulte Waregem

Le coup franc de Stavros Gavriel est un peu trop long, l'Union se dégage



18

Reprise de Niang

D'un piston à l'autre, Khalaili centre en seconde zone, Niang dévisse sa reprise



15

Première frappe cadrée

Elle est à mettre à l'actif de Zulte Waregem, par l'entremise de Stavros Gabriel, qui n'inquiète que peu Kjell Scherpen



13

Zulte Waregem a bien débuté

L'Union ne touche plus beaucoup le ballon et se replie



11

Khalaili isolé sur la droite

Bon mouvement avec Rodriguez et Zorgane pour faire tourner le ballon, mais le centre de Khalaili est facilement capté par Brent Gabriel



8

Réplique de Zulte Waregem

La reprise de la tête de Stavros Gavriel n'est pas cadrée



4

Première situation pour l'Union

Kevin Rodriguez hérite d'un ballon intéressant dans le rectangle mais n'en fait pas bon usage, Anouar Ait El Hadj arrive ensuite trop court



3

L'Union peut mettre la pression sur Bruges

Les Saint-Gillois parviendront-ils à prendre provisoirement six points d'avance ?



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Zulte Waregem - Union SG: 0-0





15:47

Promise David va devoir lutter pour sa place

Le Canadien a marqué en fin de match à Tubize mais Kevin Rodriguez s'est quant à lui offert un doublé. L'attaquant équatorien revient en forme au meilleur moment, d'autant plus que David Hubert retire un attaquant de pointe pour disposer d'un peu plus de variété dans le jeu avec Marc Giger



15:35

Les titulaires reprennent leur place

Que ce soit à Zulte Waregem ou à l'Union, la Coupe a permis de faire tourner. Les deux coachs en reviennent à des formations plus classiques. Du côté saint-gillois, Marc Giger et Ross Sykes sont confirmés dans le onze.

