Date: 01/11/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 13

L'Union se déplace à Zulte Waregem en ce samedi après-midi. David Hubert aligne son équipe type à l'Elindus Arena.

Temps   72' 21" 
71
 Frappe de Boufal
Khalaili aurait bien voulu recevoir le ballon, Boufal se la joue perso mais ne cadre pas
70
 remplacé Marc Giger
remplaçant Sofiane Boufal
69
 Reprise de Burgess
Le capitaine unioniste s'impose sur corner et place le ballon au-dessus
68
 Promise David hors-jeu
Le Canadien n'avait pas réussi à mener à bien la reconversion
65
 remplacé Kevin Rodriguez
remplaçant Promise David
64
 remplacé Ousseynou Niang
remplaçant Louis Patris
61
 Zulte Waregem réduit le score !
Kjell Scherpen choisit le bon côté mais Jeppe Erenbjerg fait 1-3
60
 Penalty pour Zulte Waregem
Petite erreur d'inattention de Mac Allister, Marley Ake en profite pour passer devant, penalty pour Zulte Waregem
57
 remplacé Joseph Opoku
remplaçant Emran Soglo
54
 remplacé Anton Tanghe
remplaçant Laurent Lemoine
50
 Brent Gabriel empêche le 0-4 !
L'Union ne lâche plus la pédale de l'accélérateur ! Rodriguez se débarasse de son défenseur et frappe dans un angle fermé, le gardien de Zulte Waregem fait le boulot
47
 Déjà 0-3 !
Trouvé dans les petites espaces par Anouar Ait El Hadj, Marc Giger se montre très adroit, les visiteurs ont trois buts d'avance
46

But 		But de Marc Giger
46
 remplacé Stavros Gavriel
remplaçant Marley Ake
46
 Le match reprend
Aucun changement côté unioniste


Arbitre 		Mi-temps


45+6
 Giger fait 0-2 !
Centre de Zorgane sur la droite, Rodriguez ne parvient pas à reprendre, au contraire de Marc Giger, qui se retourne et fait le break !
45+3
  Carte jaune pour Anton Tanghe
45+2

But 		But de Marc Giger (Adem Zorgane)
45+2
 Brent Gabriel arrête le penalty !
Il détourne l'envoi de Marc Giger et empêche le 0-2, Zulte Waregem est toujours dans le match !
45
 Penalty pour l'Union !
Quelle fin de mi-temps houleuse ! Encore une décision contestable d'un point de vue arbitral : Rodriguez centre, le ballon arrive, semble-t-il, sur l'épaule d'Anton Tanghe, Lothar D'Hondt siffle penalty
44
  Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
44
 Le but bien validé
Zulte Waregem est furieux, la décision de Lothar D'Hondt et du VAR va faire du bruit : l'arbitre a bel et bien directement entraîné la perte de balle des locaux
43
  Carte jaune pour Christian Burgess
41
 L'Union ouvre le score !
Moment de flottement au sein de l'équipe locale, l'arbitre est dans le chemin de la phase de possession de Zulte, les Unionistes jouent le coup à fond, Rodriguez pousse le ballon au fond
39
 Zulte menaçant en contre
Corner unioniste, Zulte Waregem se reconvertit et met Niang sous pression mais le Sénégalais s'en sort
38
  Carte jaune pour Tochukvu Nnadi
38

But 		But de Kevin Rodriguez (Kamiel Van de Perre)
36
 Occasion pour l'Union
Les visiteurs font enfin monter le rythme, avec encore une offrande Khalaili pour Niang en seconde zone, le Sénégalais se manque dans le rectangle
33
 Deuxième corner pour l'Union
Ballon d'Anouar Ait El Hadj vers Kevin Rodriguez, le cuir revient ensuite à Marc Giger, qui place loin à côté
29
 Centre dangereux de Gavriel
Ementa ne parvient pas à couper la trajectoire devant Scherpen, il y avait un coup à jouer
26
 Reprise de Sykes
Sur le corner qui suit, le défenseur anglais s'interpose mais place le ballon à côté
24
 Frappe d'Ait El Hadj
L'Union peine à se montrer dangereuse, Ait El Hadj prend ses responsabilités des 20 mètres, Brent Gabriel détourne le ballon en corner
21
 Coup franc pour Zulte Waregem
Le coup franc de Stavros Gavriel est un peu trop long, l'Union se dégage
18
 Reprise de Niang
D'un piston à l'autre, Khalaili centre en seconde zone, Niang dévisse sa reprise
15
 Première frappe cadrée
Elle est à mettre à l'actif de Zulte Waregem, par l'entremise de Stavros Gabriel, qui n'inquiète que peu Kjell Scherpen
13
 Zulte Waregem a bien débuté
L'Union ne touche plus beaucoup le ballon et se replie
11
 Khalaili isolé sur la droite
Bon mouvement avec Rodriguez et Zorgane pour faire tourner le ballon, mais le centre de Khalaili est facilement capté par Brent Gabriel
8
 Réplique de Zulte Waregem
La reprise de la tête de Stavros Gavriel n'est pas cadrée
4
 Première situation pour l'Union
Kevin Rodriguez hérite d'un ballon intéressant dans le rectangle mais n'en fait pas bon usage, Anouar Ait El Hadj arrive ensuite trop court
3
 L'Union peut mettre la pression sur Bruges
Les Saint-Gillois parviendront-ils à prendre provisoirement six points d'avance ?
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Zulte Waregem - Union SG: 0-0
15:47
 Promise David va devoir lutter pour sa place
Le Canadien a marqué en fin de match à Tubize mais Kevin Rodriguez s'est quant à lui offert un doublé. L'attaquant équatorien revient en forme au meilleur moment, d'autant plus que David Hubert retire un attaquant de pointe pour disposer d'un peu plus de variété dans le jeu avec Marc Giger
15:35
 Les titulaires reprennent leur place
Que ce soit à Zulte Waregem ou à l'Union, la Coupe a permis de faire tourner. Les deux coachs en reviennent à des formations plus classiques. Du côté saint-gillois, Marc Giger et Ross Sykes sont confirmés dans le onze.
15:33
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Elindus Arena pour ce premier match de l'après-midi
🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

17:00

Avant d'affronter l'Union SG à domicile, Zulte Waregem a fait un beau geste pour la bonne cause, grâce aux bénéfices de son dernier match.
🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

17:20 1

L'Union Saint-Gilloise a ouvert le score de manière insolite contre Zulte Waregem. L'arbitre a donné un "assist" aux Bruxellois.
Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 5.6 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Cappelle Yannick 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
Plus de stats
Kiilerich Jakob 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
Plus de stats
Tanghe Anton 54' 6.4 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
Plus de stats
Nyssen Benoit 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Claes Thomas 90' 5.8 -
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
Plus de stats
Nnadi Tochukvu   90' 5.7 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
Plus de stats
Opoku Joseph 57' 6.2 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Erenbjerg Jeppe 90' 5.5 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Gavriel Stavros 45' 6.1 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ementa Anosike 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Bostyn Louis 0'  
Lemoine Laurent 36' -
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 0'  
Soglo Emran 33' -
Hedl Tobias 0'  
Willen Lukas 0'  
Ujka Serxho 0'  
Ake Marley 45' 5.8 -
Plus de stats
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.9 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Sykes Ross 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Burgess Christian   90' 6.9 -
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 41/43 (95.3%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Niang Ousseynou 64' 6.8 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel A   90' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Zorgane Adem A 90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Khalaili Anan 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 65' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Giger Marc ⚽ ⚽ 70' 8.9 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 4/6
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 0'  
Smith Guilherme 0'  
David Promise 25' -
Schoofs Rob 0'  
Boufal Sofiane 20' -
Patris Louis 26' -
Leysen Fedde 0'  

