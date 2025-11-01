0-1
0-2
45+2' Marc Giger (Adem Zorgane)
0-3
46' Marc Giger
|Date:
|01/11/2025 16:00
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 13
L'Union se déplace à Zulte Waregem en ce samedi après-midi. David Hubert aligne son équipe type à l'Elindus Arena.
72' 21"
|
71
|
Frappe de Boufal
Khalaili aurait bien voulu recevoir le ballon, Boufal se la joue perso mais ne cadre pas
|
70
|
Marc Giger
Sofiane Boufal
|
69
|
Reprise de Burgess
Le capitaine unioniste s'impose sur corner et place le ballon au-dessus
|
68
|
Promise David hors-jeu
Le Canadien n'avait pas réussi à mener à bien la reconversion
|
65
|
Kevin Rodriguez
Promise David
|
64
|
Ousseynou Niang
Louis Patris
|
61
|
Zulte Waregem réduit le score !
Kjell Scherpen choisit le bon côté mais Jeppe Erenbjerg fait 1-3
|
60
|
Penalty pour Zulte Waregem
Petite erreur d'inattention de Mac Allister, Marley Ake en profite pour passer devant, penalty pour Zulte Waregem
|
57
|
Joseph Opoku
Emran Soglo
|
54
|
Anton Tanghe
Laurent Lemoine
|
50
|
Brent Gabriel empêche le 0-4 !
L'Union ne lâche plus la pédale de l'accélérateur ! Rodriguez se débarasse de son défenseur et frappe dans un angle fermé, le gardien de Zulte Waregem fait le boulot
|
47
|
Déjà 0-3 !
Trouvé dans les petites espaces par Anouar Ait El Hadj, Marc Giger se montre très adroit, les visiteurs ont trois buts d'avance
|
46
|
But de Marc Giger
|
46
|
Stavros Gavriel
Marley Ake
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement côté unioniste
|
|
Mi-temps
|
45+6
|
Giger fait 0-2 !
Centre de Zorgane sur la droite, Rodriguez ne parvient pas à reprendre, au contraire de Marc Giger, qui se retourne et fait le break !
|
45+3
|
Carte jaune pour Anton Tanghe
|
45+2
|
But de Marc Giger (Adem Zorgane)
|
45+2
|
Brent Gabriel arrête le penalty !
Il détourne l'envoi de Marc Giger et empêche le 0-2, Zulte Waregem est toujours dans le match !
|
45
|
Penalty pour l'Union !
Quelle fin de mi-temps houleuse ! Encore une décision contestable d'un point de vue arbitral : Rodriguez centre, le ballon arrive, semble-t-il, sur l'épaule d'Anton Tanghe, Lothar D'Hondt siffle penalty
|
44
|
Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
|
44
|
Le but bien validé
Zulte Waregem est furieux, la décision de Lothar D'Hondt et du VAR va faire du bruit : l'arbitre a bel et bien directement entraîné la perte de balle des locaux
|
43
|
Carte jaune pour Christian Burgess
|
41
|
L'Union ouvre le score !
Moment de flottement au sein de l'équipe locale, l'arbitre est dans le chemin de la phase de possession de Zulte, les Unionistes jouent le coup à fond, Rodriguez pousse le ballon au fond
|
39
|
Zulte menaçant en contre
Corner unioniste, Zulte Waregem se reconvertit et met Niang sous pression mais le Sénégalais s'en sort
|
38
|
Carte jaune pour Tochukvu Nnadi
|
38
|
But de Kevin Rodriguez (Kamiel Van de Perre)
|
36
|
Occasion pour l'Union
Les visiteurs font enfin monter le rythme, avec encore une offrande Khalaili pour Niang en seconde zone, le Sénégalais se manque dans le rectangle
|
33
|
Deuxième corner pour l'Union
Ballon d'Anouar Ait El Hadj vers Kevin Rodriguez, le cuir revient ensuite à Marc Giger, qui place loin à côté
|
29
|
Centre dangereux de Gavriel
Ementa ne parvient pas à couper la trajectoire devant Scherpen, il y avait un coup à jouer
|
26
|
Reprise de Sykes
Sur le corner qui suit, le défenseur anglais s'interpose mais place le ballon à côté
|
24
|
Frappe d'Ait El Hadj
L'Union peine à se montrer dangereuse, Ait El Hadj prend ses responsabilités des 20 mètres, Brent Gabriel détourne le ballon en corner
|
21
|
Coup franc pour Zulte Waregem
Le coup franc de Stavros Gavriel est un peu trop long, l'Union se dégage
|
18
|
Reprise de Niang
D'un piston à l'autre, Khalaili centre en seconde zone, Niang dévisse sa reprise
|
15
|
Première frappe cadrée
Elle est à mettre à l'actif de Zulte Waregem, par l'entremise de Stavros Gabriel, qui n'inquiète que peu Kjell Scherpen
|
13
|
Zulte Waregem a bien débuté
L'Union ne touche plus beaucoup le ballon et se replie
|
11
|
Khalaili isolé sur la droite
Bon mouvement avec Rodriguez et Zorgane pour faire tourner le ballon, mais le centre de Khalaili est facilement capté par Brent Gabriel
|
8
|
Réplique de Zulte Waregem
La reprise de la tête de Stavros Gavriel n'est pas cadrée
|
4
|
Première situation pour l'Union
Kevin Rodriguez hérite d'un ballon intéressant dans le rectangle mais n'en fait pas bon usage, Anouar Ait El Hadj arrive ensuite trop court
|
3
|
L'Union peut mettre la pression sur Bruges
Les Saint-Gillois parviendront-ils à prendre provisoirement six points d'avance ?
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Zulte Waregem - Union SG: 0-0
|
15:47
|
Promise David va devoir lutter pour sa place
Le Canadien a marqué en fin de match à Tubize mais Kevin Rodriguez s'est quant à lui offert un doublé. L'attaquant équatorien revient en forme au meilleur moment, d'autant plus que David Hubert retire un attaquant de pointe pour disposer d'un peu plus de variété dans le jeu avec Marc Giger
|
15:35
|
Les titulaires reprennent leur place
Que ce soit à Zulte Waregem ou à l'Union, la Coupe a permis de faire tourner. Les deux coachs en reviennent à des formations plus classiques. Du côté saint-gillois, Marc Giger et Ross Sykes sont confirmés dans le onze.
|
15:33
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Elindus Arena pour ce premier match de l'après-midi