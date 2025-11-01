15:47

Promise David va devoir lutter pour sa place

Le Canadien a marqué en fin de match à Tubize mais Kevin Rodriguez s'est quant à lui offert un doublé. L'attaquant équatorien revient en forme au meilleur moment, d'autant plus que David Hubert retire un attaquant de pointe pour disposer d'un peu plus de variété dans le jeu avec Marc Giger



Les titulaires reprennent leur place

Que ce soit à Zulte Waregem ou à l'Union, la Coupe a permis de faire tourner. Les deux coachs en reviennent à des formations plus classiques. Du côté saint-gillois, Marc Giger et Ross Sykes sont confirmés dans le onze.

