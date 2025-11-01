Suis Zulte Waregem - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
|Date:
|01/11/2025 16:00
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 13
L'Union se déplace à Zulte Waregem en ce samedi après-midi. David Hubert aligne son équipe type à l'Elindus Arena.
16:00
|
15:47
|
Promise David va devoir lutter pour sa place
Le Canadien a marqué en fin de match à Tubize mais Kevin Rodriguez s'est quant à lui offert un doublé. L'attaquant équatorien revient en forme au meilleur moment, d'autant plus que David Hubert retire un attaquant de pointe pour disposer d'un peu plus de variété dans le jeu avec Marc Giger
|
15:35
|
Les titulaires reprennent leur place
Que ce soit à Zulte Waregem ou à l'Union, la Coupe a permis de faire tourner. Les deux coachs en reviennent à des formations plus classiques. Du côté saint-gillois, Marc Giger et Ross Sykes sont confirmés dans le onze.
|
15:33
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Elindus Arena pour ce premier match de l'après-midi
Union SG gagne
|Zulte Waregem gagne
|Partage
|Union SG gagne
|7.07%
|15.49%
|77.44%
|1-2
(110x)
|1-3
(46x)
|0-2
(41x)
Comparatif Zulte Waregem - Union SG
Classement
7
1
Points
18
29
Gagner
5
9
Perdre
4
1
Buts inscrits
18
24
Buts reçus
15
6
Cartes jaunes
20
24
Cartes rouges
1
0
face-à-face remportés
2
1
5
|05/02 19:15
|Union SG
|4-0
|Zulte Waregem
|04/09 21:00
|Zulte Waregem
|1-3
|Union SG
|15/12 18:45
|Zulte Waregem
|0-2
|Union SG
|18/09 18:30
|Union SG
|2-1
|Zulte Waregem
|26/06 16:00
|Zulte Waregem
|0-4
|Union SG
|17/05 20:30
|Zulte Waregem
|2-1
|Union SG
|20/04 18:00
|Union SG
|2-2
|Zulte Waregem
|22/09 20:00
|Zulte Waregem
|2-0
|Union SG