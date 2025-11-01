Suis Zulte Waregem - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
-
Date: 01/11/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 13

L'Union se déplace à Zulte Waregem en ce samedi après-midi. David Hubert aligne son équipe type à l'Elindus Arena.

Temps   16:00 
15:47
 Promise David va devoir lutter pour sa place
Le Canadien a marqué en fin de match à Tubize mais Kevin Rodriguez s'est quant à lui offert un doublé. L'attaquant équatorien revient en forme au meilleur moment, d'autant plus que David Hubert retire un attaquant de pointe pour disposer d'un peu plus de variété dans le jeu avec Marc Giger
15:35
 Les titulaires reprennent leur place
Que ce soit à Zulte Waregem ou à l'Union, la Coupe a permis de faire tourner. Les deux coachs en reviennent à des formations plus classiques. Du côté saint-gillois, Marc Giger et Ross Sykes sont confirmés dans le onze.
15:33
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Elindus Arena pour ce premier match de l'après-midi

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent  
Cappelle Yannick  
Kiilerich Jakob  
Tanghe Anton  
Nyssen Benoit  
Claes Thomas  
Nnadi Tochukvu  
Opoku Joseph  
Erenbjerg Jeppe  
Gavriel Stavros  
Ementa Anosike  
Banc
Bostyn Louis  
Lemoine Laurent  
Lofolomo Enrique  
Vossen Jelle  
Soglo Emran  
Hedl Tobias  
Willen Lukas  
Ujka Serxho  
Ake Marley  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell  
Sykes Ross  
Burgess Christian  
Mac Allister Kevin  
Niang Ousseynou  
Van de Perre Kamiel  
Zorgane Adem  
Khalaili Anan  
Ait El Hadj Anouar  
Giger Marc  
Rodriguez Kevin  
Banc
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Rasmussen Mathias  
Smith Guilherme  
David Promise  
Schoofs Rob  
Boufal Sofiane  
Patris Louis  
Leysen Fedde  

Comparatif Zulte Waregem - Union SG

Classement

7
1

Points

18
29

Gagner

5
9

Perdre

4
1

Buts inscrits

18
24

Buts reçus

15
6

Cartes jaunes

20
24

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

2
1
5
05/02 19:15 Union SG Union SG 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/09 21:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Union SG Union SG
15/12 18:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Union SG Union SG
18/09 18:30 Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/06 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Union SG Union SG
17/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Union SG Union SG
20/04 18:00 Union SG Union SG 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Union SG Union SG

