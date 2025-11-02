Antwerp - RAAL La Louvière (Jupiler Pro League 2025/2026)

46

Dario Benavides

Maxence Maisonneuve





45+4

Dernier coup-franc donné depuis la gauche par Tsunashima, Peano en galère, corner derrière...



45

Eeeet... un carton rouge pour Owen Maës ! Au duel avec Somers, il frappe l'Anversois de la main au visage en tombant, semble-t-il... c'est assez étrange !



45

Carte rouge pour Owen Maës





42

Ce match est d'un niveau assez affligeant, aucune occasion à se mettre sous la dent...



42

Carte jaune pour Yllan Okou





37

Corner obtenu par Somers après un bon travail de Hamdaoui !



35

Phase de possession louviéroise... et très mauvais centre de Faye



30

Tsunashima se fait une frayeur devant un attaquant louviérois mais s'en sort bien



23

Carte jaune pour Dario Benavides





23

Kouyaté intervient bien devant Afriyie qui était lancé par Ito en contre



20

Superbe ballon d'Adekami dans la profondeur... et tout aussi belle intervention d'Okou !



17

Lamego "bouscule" un Anversois près du rectangle mais s'en sort, bien défendu du latéral louviérois



11

Ballon en retrait et frappe de l'extérieur du rectangle signée Van den Bosch, loin au-dessus



7

Oooh Kiki Kouyaté, quel sale geste sur Owen Maës qui se projetait en contre... jaune logique pour l'Anversois



7

Carte jaune pour Kiki Kouyaté





5

La RAAL est très bien en place en ce début de match, à l'instant, Benavides stoppe Adekami sur son flanc



1

C'est parti au Bosuil entre l'Antwerp et la RAAL

