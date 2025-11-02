Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière
antAntwerp
RAAL La Louvière
Date: 08/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 14
Stade: Bosuil

Antwerp - RAAL La Louvière (Jupiler Pro League 2025/2026)

Rencontre du Journée 14 en Jupiler Pro League 2025/2026 entre Antwerp et RAAL La Louvière.

Les compositions

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' -
Van Den Bosch Zeno 90' -
Kouyaté Kiki 90' -
Tsunashima Yuto 90' -
Somers Thibo 90' -
Hamdaoui Youssef 90' -
Benítez Mauricio 90' -
Praet Dennis 90' -
Adekami Farouck 90' -
Al-Sahafi Marwan 90' -
Janssen Vincent 90' -
Banc
Corbanie Kobe 0'  
Babadi Isaac 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Bijl Glenn 0'  
Bozhinov Rosen 0'  
Scott Christopher 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Valencia Anthony 0'  
David Gabriel 0'  
 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' -
Benavides Dario 45' -
Faye Wagane 90' -
Okou Yllan 90' -
Alain Lamego Djibril 90' -
Lutonda Thierry 90' -
Maës Owen 45' -
Gueulette Samuel 90' -
Ito Joël 90' -
Mendy Oucasse 90' -
Afriyie Jerry 90' -
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Beka Beka Alexis 0'  
Moussa Fall Pape 0'  
Yaya Guindo Mohamed 0'  
Pau Maxime 0'  
Maisonneuve Maxence 45' -
Lahssaini Sami 0'  
Bretelle Lucas 0'  
Sidibe Sekou 0'  

Live

46
 remplacé Dario Benavides
remplaçant Maxence Maisonneuve
45+4
 Dernier coup-franc donné depuis la gauche par Tsunashima, Peano en galère, corner derrière...
45
 Eeeet... un carton rouge pour Owen Maës ! Au duel avec Somers, il frappe l'Anversois de la main au visage en tombant, semble-t-il... c'est assez étrange !
45
  Carte rouge pour Owen Maës
42
 Ce match est d'un niveau assez affligeant, aucune occasion à se mettre sous la dent...
42
  Carte jaune pour Yllan Okou
37
 Corner obtenu par Somers après un bon travail de Hamdaoui !
35
 Phase de possession louviéroise... et très mauvais centre de Faye
30
 Tsunashima se fait une frayeur devant un attaquant louviérois mais s'en sort bien
23
  Carte jaune pour Dario Benavides
23
 Kouyaté intervient bien devant Afriyie qui était lancé par Ito en contre
20
 Superbe ballon d'Adekami dans la profondeur... et tout aussi belle intervention d'Okou !
17
 Lamego "bouscule" un Anversois près du rectangle mais s'en sort, bien défendu du latéral louviérois
11
 Ballon en retrait et frappe de l'extérieur du rectangle signée Van den Bosch, loin au-dessus
7
 Oooh Kiki Kouyaté, quel sale geste sur Owen Maës qui se projetait en contre... jaune logique pour l'Anversois
7
  Carte jaune pour Kiki Kouyaté
5
 La RAAL est très bien en place en ce début de match, à l'instant, Benavides stoppe Adekami sur son flanc
1
 C'est parti au Bosuil entre l'Antwerp et la RAAL
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Zeno Van Den Bosch - Kiki Kouyaté - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Youssef Hamdaoui - Mauricio Benítez - Dennis Praet - Farouck Adekami - Marwan Al-Sahafi - Vincent Janssen
Banc: Kobe Corbanie - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Glenn Bijl - Rosen Bozhinov - Christopher Scott - Mahamadou Diawara - Anthony Valencia - Gabriel David

RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Dario Benavides - Wagane Faye - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Thierry Lutonda - Owen Maës - Samuel Gueulette - Joël Ito - Oucasse Mendy - Jerry Afriyie
Banc: Celestin De Schrevel - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Sami Lahssaini - Lucas Bretelle - Sekou Sidibe
21:20

Les supporters de l'Antwerp ont profité du match à domicile contre La Louvière pour faire savoir leur frustration quant à la situation du club. Beaucoup d'observateurs esti...

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp - RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
