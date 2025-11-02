antAntwerp
RAAL La Louvière
|Date:
|08/11/2025 20:45
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 14
|Stade:
|Bosuil
Antwerp - RAAL La Louvière (Jupiler Pro League 2025/2026)
Rencontre du Journée 14 en Jupiler Pro League 2025/2026 entre Antwerp et RAAL La Louvière.
Les compositions
Live
|
46
|
Dario Benavides
Maxence Maisonneuve
|
45+4
|
Dernier coup-franc donné depuis la gauche par Tsunashima, Peano en galère, corner derrière...
|
45
|
Eeeet... un carton rouge pour Owen Maës ! Au duel avec Somers, il frappe l'Anversois de la main au visage en tombant, semble-t-il... c'est assez étrange !
|
45
|
Carte rouge pour Owen Maës
|
42
|
Ce match est d'un niveau assez affligeant, aucune occasion à se mettre sous la dent...
|
42
|
Carte jaune pour Yllan Okou
|
37
|
Corner obtenu par Somers après un bon travail de Hamdaoui !
|
35
|
Phase de possession louviéroise... et très mauvais centre de Faye
|
30
|
Tsunashima se fait une frayeur devant un attaquant louviérois mais s'en sort bien
|
23
|
Carte jaune pour Dario Benavides
|
23
|
Kouyaté intervient bien devant Afriyie qui était lancé par Ito en contre
|
20
|
Superbe ballon d'Adekami dans la profondeur... et tout aussi belle intervention d'Okou !
|
17
|
Lamego "bouscule" un Anversois près du rectangle mais s'en sort, bien défendu du latéral louviérois
|
11
|
Ballon en retrait et frappe de l'extérieur du rectangle signée Van den Bosch, loin au-dessus
|
7
|
Oooh Kiki Kouyaté, quel sale geste sur Owen Maës qui se projetait en contre... jaune logique pour l'Anversois
|
7
|
Carte jaune pour Kiki Kouyaté
|
5
|
La RAAL est très bien en place en ce début de match, à l'instant, Benavides stoppe Adekami sur son flanc
|
1
|
C'est parti au Bosuil entre l'Antwerp et la RAAL
|
Banc: Kobe Corbanie - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Glenn Bijl - Rosen Bozhinov - Christopher Scott - Mahamadou Diawara - Anthony Valencia - Gabriel David
Banc: Celestin De Schrevel - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Sami Lahssaini - Lucas Bretelle - Sekou Sidibe