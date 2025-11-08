Date: 08/11/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 14

Charleroi accueille Westerlo avec la ferme intention d'oublier la défaite au Standard dans le choc wallon.

Temps   37' 57" 
Scott Crabbé depuis Charleroi
38
 Expected goals : 0,17 - 0,11
Très peu de travail pour les deux gardiens jusqu'à présent
35
 Encore un hors-jeu pour Charleroi
Sans ces petits centimètres fatidiques, Bernier aurait sans doute reçu un penalty, il n'en est rien
34
 Penalty à suivre pour Charleroi? Le VAR analyse la phase.
VAR
33
 Scheidler contré
Il pensait lancer Guiagon en profondeur, la défense de Westerlo l'en empêche
29
 Frappe de Titraoui
Parade de Jungdal mais le hors-jeu de Pflücke, lancé en profondeur au départ de l'action, est signalé
27
 Premier arrêt de Koné
Il capte la frappe enroulée d'Alcocer en deux temps
27
 Bernier et Guiagon se cherchent encore
Régulièrement trouvé au coeur du jeu, ils peinent pour l'instant à faire la différence, le danger vient plus souvent des latéraux
23
 Centre d'Nzita
Toujours debout, il redresse le ballon vers Scheidler, devancé par un défenseur campinois, corner
20
 But annulé pour Charleroi
Mauvaise relance des visiteurs, Bernier lance Scheidler en profondeur, le Français est altruiste en cédant à Pflücke devant le but mais il est signalé hors-jeu
16
 Nzita encore au sol
Deuxième contact très douloureux, Gaudin accélère son échauffement
14
 Première frappe de Charleroi
Coup franc joué court, Guiagon remet ensuite à Titraoui devant le rectangle, sa frappe est déviée en corner
12
Charleroi - Westerlo
12
 Nzita au sol
Le latéral carolo prend le meilleur sur Sayyadmanesh qui le fauche, les soigneurs interviennent
10
 Coup franc campinois
Faute stupide de Camara à l'entrée du rectangle, le ballon d'Haspolat est dévié à côté du but par Piedfort
9
 Contre carolo
Van den Kerkhof lance Pflücke en profondeur, mais le centre de ce dernier vers Scheidler est mal ajusté
5
 Premier centre de Sakamoto
Il prend le meilleur sur Van den Kerkhof, son centre est ensuite dégagé
2
 Pflücke pour l'instant dans l'axe
On devrait avoir droit à pas mal de permutations avec Bernier et Guiagon
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - Westerlo: 0-0
18:13
 Les 22 acteurs montent sur le terrain
Le Mambourg est encore loin d'être plein
18:07
 Un match à ne pas manquer pour se rassurer au classement
Westerlo compte 15 points, tout comme les Zèbres, qui ont également été rejoints par Louvain, victorieux au Cercle de Bruges il y a quelques minutes
17:38
 Delavallée sur le banc
Comme annoncé par Rik De Mil en conférence de presse, c'est Mohamed Koné qui est titulaire entre les perches.
17:35
 Bernier reprend sa place
Peu en vue au coeur du jeu, Jakob Romsaas commence sur le banc
Charleroi (Charleroi - Westerlo)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Banc: Yassine Khalifi - Isaac Mbenza - Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mehdi Boukamir - Martin Delavallee

Westerlo (Charleroi - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Lucas Mbamba - Emin Bayram - Seiji Kimura - Bryan Reynolds - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Banc: Eliot Bujupi - Mathias Fixelles - Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Koen Vanlangendonck
17:21
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Carolos et Campinois

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed  
Van Den Kerkhof Kevin  
Ousou Aiham  
Keita Cheick  
Nzita Mardochee  
Camara Etienne  
Titraoui Yacine  
Pflücke Patrick  
Bernier Antoine  
Guiagon Parfait  
Scheidler Aurélien  
Banc
Khalifi Yassine  
Mbenza Isaac  
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Boukamir Mehdi  
Delavallee Martin  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas  
Mbamba Lucas  
Bayram Emin  
Kimura Seiji  
Reynolds Bryan  
Piedfort Arthur  
Haspolat Dogucan  
Sayyadmanesh Allahyar  
Sakamoto Isa  
Alcocer Josimar  
Nacho Ferri  
Banc
Bujupi Eliot  
Fixelles Mathias  
Lapage Amando  
Sydorchuk Sergiy  
Mebude Adedire  
Vaesen Kyan  
Yow Griffin  
Vanlangendonck Koen  

présentation (du match)

Charleroi accueille Westerlo ce soir. Rik De Mil retrouve son ancienne équipe, il opèrera un changement majeur dans son onze de base.

Après son intérim au Club de Bruges, Westerlo avait été la première vraie expérience de Rik De Mil comme entraîneur principal. Cela avait débouché sur le maintien de l'équipe, mais l'ambiance n'était pas à la fête. La fin de match controversée contre Genk (où les deux équipes avaient tout à gagner avec un partage et ne bougeaient plus en fin de match) avait servi de prétexte pour se séparer de l'entraîneur.

De Mil ne tombera évidemment pas dans le piège de sous-estimer Westerlo. Depuis des années, les Campinois investissent dans les jeunes talents présentant une grosse marge de progression. Une rengaine souvent entendue dans nos clubs, mais qui ne trompe pas quand l'on regarde après-coup les joueurs que De Mil avait sous la main.

Un club qui a des ambitions

En attaque, l'actuel entraîneur de Charleroi avait par exemple le choix entre Matija Frigan, Lucas Stassin et Romeo Vermant. Cette saison, un buteur comme Nacho Ferri a tout pour, à son tour, franchir un cap en Campine.

Débarqué de Courtrai, l'Espagnol en est à 4 buts et 2 assists, il avait notamment planté un doublé sur le terrain du Club de Bruges, lors du fameux partage 5-5. Ce soir, ce ne sera pas Martin Delavallée qui sera chargé de repousser ses tirs. En conférence de presse, Rik De Mil a confirmé que Mohamed Koné le remplacerait entre les perches après quelques dernières sorties moins assurées.

"On a deux jeunes bons gardiens et c’est normal d’avoir des hauts et des bas avec des jeunes. Je pense que Martin Delavallée a besoin de souffler un peu, Momo jouera ce samedi. Mais Martin sait qu’il y a une grande chance que Koné parte à la CAN dans un mois donc que sa chance pourrait revenir rapidement", explique-t-il, cité par SudInfo.

"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

07/11

Étienne Camara s'est exprimé sur son avenir et son rôle à Charleroi. Il espère parvenir à franchir un cap dans un futur proche.

