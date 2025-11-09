87



But de





83

Le poteau pour Malines !

Coup franc joué en deux temps, le ballon arrive finalement dans le rectangle, Hammar s'impose et reprend sur le poteau



83

Benito Raman

Hassane Bandé





79

Les espaces s'ouvrent

Raman perd le ballon, l'Union repart en contre mais Florucz ne fait pas un meilleur usage du ballon



75

Ian Struyf

Gora Diouf





75

Anan Khalaili

Louis Patris





75

Kevin Rodriguez

Raul Florucz





72

Promise David et Kevin Rodriguez se gênent !

Cette fois, on passe tout proche du 0-1 ! Promise David part en profondeur, le Canadien et Rodriguez se font des politesses, Struyf parvient à sauver Malines in extremis !



69

But de





68

Malines pense ouvrir le score !

C'est le KV qui fait la différence sur phase arrêtée. Le ballon de Van Brederode est parfait, St. Jago s'impose de la tête, hors de portée de Scherpen, 1-0 pour Malines...sauf que le but est annulé pour hors-jeu, gros avertissement pour l'Union



68

Le VAR a pris sa décision, pas de but





68

Carte jaune pour Anan Khalaili





65

L'Union multiplie les centres

Il y a désormais plus de présence dans le rectangle, mais la défense de Malines tient le choc



61

Grosse occasion pour l'Union

A peine monté au jeu, Promise David se retourne et frappe en puissance, Miras détourne en corner



61

Frisson pour Servais

Le Namurois a de l'espace, il s'avance et tente de lancer Lauberbach face au but mais l'attaquant allemand est trop court, il y avait mieux à faire



59

Malines met le nez à le fenêtre

La dernière demi-heure s'annonce indécise, le KV semble prendre confiance et grandir dans sa rencontre



59

Anouar Ait El Hadj

Promise David





56

Burgess s'interpose

Van Brederode avait mystifié son monde et avait enclenché sa frappe, Burgess tacle in extremis



55

Carte jaune pour Jose Marsa





54

Tête de Khalaili

Le piston israélien s'impose dans le jeu aérien mais place le ballon à côté



52

Corner malinois

Scherpen s'impose sans problème



49

Frappe unioniste

Le ballon est bloqué par la défense de Malines...et Kevin Rodriguez



46

Le match reprend

Aucun changement à signaler



45+3

Carte jaune pour Ousseynou Niang





45

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



44

Tête de Burgess

Quand cela ne marche pas dans le jeu, les phases arrêtées peuvent faire la différence. Mais le ballon finit dans les bras de Miras



42

L'Union stérile

Les Saint-Gillois manquent de vitesse dans le dernier tiers du terrain. Anouar Ait El Hadj tente sa chance des 20 mètres, mais sa frappe n'est pas dangereuse



38

Tête de Khalaili

Miras part à la chasse aux papillons dans sa sortie, Khalaili tente d'en profiter mais place sa tête au-dessus



34

Burgess assomme Raman

Le petit attaquant est au sol. Sur le contact suivant, il se venge avec un coup de pied qui n'échappe pas à l'arbitre



30

Rodriguez comme il peut

Après la Madjer, c'est la bicyclette qui y passe, sans plus de succès dans le rectangle, le ballon file en tribune



26

La plus grosse occasion pour l'Union !

Long ballon vers Rodriguez, la défense malinoise croit au hors-jeu, il n'en est rien, c'est Scherpen qui sauve les meubles dans son face-à-face



25

Volée de Lauberbach

Mac Allister contre, Scherpen peut s'emparer du ballon



23

Tentative de Rodriguez

Centre de Khalaili, Rodriguez tente la Madjer, cela se transforme en déviation en deuxième zone, corner pour l'Union



20

L'axe du jeu bien rempli

Fred Vanderbiest a renforcé sa défense, le milieu de terrain de l'Union est également bien fourni. Les visiteurs ont la maîtrise mais Miras n'a pas encore eu d'intervention à effectuer



16

Ça chauffe dans le rectangle malinois

Schoofs amorce un bon mouvement, Rodriguez puis Zorgane tentent d'en profiter, la frappe du dernier cité part très bien mais Halhal s'interpose in extremis



14

Van Brederode contré

Bon débordement, la défense de l'Union dévie sa frappe en corner



10

Bon début de match de l'Union

Malines a du mal à se dégager mais a des armes pour repartir en contre



7

Centre-tir de Niang

Le ballon passe loin au-dessus du but



6

Carte jaune pour Therence Koudou





5

Corner saint-gillois

Le ballon est assez vicieux mais Leysen ne parvient pas à en profiter



3

Miras au sol

Burgess et Rodriguez y ont été à fond, le gardien malinois est groggy



1

Première frappe après dix secondes

Reconversion unioniste, Rodriguez est contré par la défense



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

KV Malines - Union SG: 0-0





19:13

Les joueurs montent sur le terrain

L'AFAS Stadion fait du bruit pour les 22 acteurs



19:07

L'Union peut prendre six points d'avance sur le Club de Bruges

Les Saint-Gillois n'ont jamais gagné à Malines depuis leur retour en D1A , mais David Hubert ne renseigne que des victoires en championnat depuis son arrivée. L'une des deux séries prendra fin ce soir.



19:00

Un changement du côté de l'Union

Il est à trouver en défense : Fedde Leysen renvoie Ross Sykes sur le banc. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs conserve sa place face à ses anciennes couleurs, Promise David reste quant à lui sur le banc.



18:59

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !

On se retrouve à l'AFAS Stadion pour ce match entre Malinois et Saint-Gillois

