Date: 09/11/2025 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 14
Stade: Achter de Kazerne

L'Union Saint-Gilloise se déplace à Malines pour clôturer le weekend. David Hubert continuera-t-il son sans-faute en championnat ?

Temps   81' 52" 
87

But 		But de

83
 Le poteau pour Malines !
Coup franc joué en deux temps, le ballon arrive finalement dans le rectangle, Hammar s'impose et reprend sur le poteau
83
 remplacé Benito Raman
remplaçant Hassane Bandé
79
 Les espaces s'ouvrent
Raman perd le ballon, l'Union repart en contre mais Florucz ne fait pas un meilleur usage du ballon
75
 remplacé Ian Struyf
remplaçant Gora Diouf
75
 remplacé Anan Khalaili
remplaçant Louis Patris
75
 remplacé Kevin Rodriguez
remplaçant Raul Florucz
72
 Promise David et Kevin Rodriguez se gênent !
Cette fois, on passe tout proche du 0-1 ! Promise David part en profondeur, le Canadien et Rodriguez se font des politesses, Struyf parvient à sauver Malines in extremis !
69
 But de

68
 Malines pense ouvrir le score !
C'est le KV qui fait la différence sur phase arrêtée. Le ballon de Van Brederode est parfait, St. Jago s'impose de la tête, hors de portée de Scherpen, 1-0 pour Malines...sauf que le but est annulé pour hors-jeu, gros avertissement pour l'Union
68
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
68
  Carte jaune pour Anan Khalaili
65
 L'Union multiplie les centres
Il y a désormais plus de présence dans le rectangle, mais la défense de Malines tient le choc
61
 Grosse occasion pour l'Union
A peine monté au jeu, Promise David se retourne et frappe en puissance, Miras détourne en corner
61
 Frisson pour Servais
Le Namurois a de l'espace, il s'avance et tente de lancer Lauberbach face au but mais l'attaquant allemand est trop court, il y avait mieux à faire
59
 Malines met le nez à le fenêtre
La dernière demi-heure s'annonce indécise, le KV semble prendre confiance et grandir dans sa rencontre
59
 remplacé Anouar Ait El Hadj
remplaçant Promise David
56
 Burgess s'interpose
Van Brederode avait mystifié son monde et avait enclenché sa frappe, Burgess tacle in extremis
55
  Carte jaune pour Jose Marsa
54
 Tête de Khalaili
Le piston israélien s'impose dans le jeu aérien mais place le ballon à côté
52
 Corner malinois
Scherpen s'impose sans problème
49
 Frappe unioniste
Le ballon est bloqué par la défense de Malines...et Kevin Rodriguez
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


45+3
  Carte jaune pour Ousseynou Niang
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
44
 Tête de Burgess
Quand cela ne marche pas dans le jeu, les phases arrêtées peuvent faire la différence. Mais le ballon finit dans les bras de Miras
42
 L'Union stérile
Les Saint-Gillois manquent de vitesse dans le dernier tiers du terrain. Anouar Ait El Hadj tente sa chance des 20 mètres, mais sa frappe n'est pas dangereuse
38
 Tête de Khalaili
Miras part à la chasse aux papillons dans sa sortie, Khalaili tente d'en profiter mais place sa tête au-dessus
34
 Burgess assomme Raman
Le petit attaquant est au sol. Sur le contact suivant, il se venge avec un coup de pied qui n'échappe pas à l'arbitre
30
 Rodriguez comme il peut
Après la Madjer, c'est la bicyclette qui y passe, sans plus de succès dans le rectangle, le ballon file en tribune
26
 La plus grosse occasion pour l'Union !
Long ballon vers Rodriguez, la défense malinoise croit au hors-jeu, il n'en est rien, c'est Scherpen qui sauve les meubles dans son face-à-face
25
 Volée de Lauberbach
Mac Allister contre, Scherpen peut s'emparer du ballon
23
 Tentative de Rodriguez
Centre de Khalaili, Rodriguez tente la Madjer, cela se transforme en déviation en deuxième zone, corner pour l'Union
20
 L'axe du jeu bien rempli
Fred Vanderbiest a renforcé sa défense, le milieu de terrain de l'Union est également bien fourni. Les visiteurs ont la maîtrise mais Miras n'a pas encore eu d'intervention à effectuer
16
 Ça chauffe dans le rectangle malinois
Schoofs amorce un bon mouvement, Rodriguez puis Zorgane tentent d'en profiter, la frappe du dernier cité part très bien mais Halhal s'interpose in extremis
14
 Van Brederode contré
Bon débordement, la défense de l'Union dévie sa frappe en corner
10
 Bon début de match de l'Union
Malines a du mal à se dégager mais a des armes pour repartir en contre
7
 Centre-tir de Niang
Le ballon passe loin au-dessus du but
6
  Carte jaune pour Therence Koudou
5
 Corner saint-gillois
Le ballon est assez vicieux mais Leysen ne parvient pas à en profiter
3
 Miras au sol
Burgess et Rodriguez y ont été à fond, le gardien malinois est groggy
1
 Première frappe après dix secondes
Reconversion unioniste, Rodriguez est contré par la défense
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 KV Malines - Union SG: 0-0
19:13
 Les joueurs montent sur le terrain
L'AFAS Stadion fait du bruit pour les 22 acteurs
19:07
 L'Union peut prendre six points d'avance sur le Club de Bruges
Les Saint-Gillois n'ont jamais gagné à Malines depuis leur retour en D1A , mais David Hubert ne renseigne que des victoires en championnat depuis son arrivée. L'une des deux séries prendra fin ce soir.
19:00
 Un changement du côté de l'Union
Il est à trouver en défense : Fedde Leysen renvoie Ross Sykes sur le banc. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs conserve sa place face à ses anciennes couleurs, Promise David reste quant à lui sur le banc.
18:59
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'AFAS Stadion pour ce match entre Malinois et Saint-Gillois
KV Malines (KV Malines - Union SG)
KV Malines: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Redouane Halhal - Ian Struyf - Therence Koudou - Mathis Servais - Fredrik Hammar - Jose Marsa - Benito Raman - Lion Lauberbach - Myron van Brederode
Banc: Gora Diouf - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Lovro Golic - Dikeni Salifou - Axel Willockx - Bill Antonio - Massimo Decoene

Union SG (KV Malines - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Fedde Leysen - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Ousseynou Niang
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris - Raul Florucz
KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' -
St. Jago Tommy 90' -
Halhal Redouane 90' -
Struyf Ian 75' -
Koudou Therence 90' -
Servais Mathis 90' -
Hammar Fredrik 90' -
Marsa Jose 90' -
Raman Benito 83' -
Lauberbach Lion 90' -
van Brederode Myron 90' -
Banc
Diouf Gora 15' -
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 7'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Golic Lovro 0'  
Salifou Dikeni 0'  
Willockx Axel 0'  
Antonio Bill 0'  
Decoene Massimo 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' -
Leysen Fedde 90' -
Burgess Christian 90' -
Mac Allister Kevin 90' -
Khalaili Anan 75' -
Schoofs Rob 90' -
Van de Perre Kamiel 90' -
Zorgane Adem 90' -
Ait El Hadj Anouar 59' -
Rodriguez Kevin 75' -
Niang Ousseynou 90' -
Banc
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 0'  
Smith Guilherme 0'  
David Promise 31' -
Giger Marc 0'  
Boufal Sofiane 0'  
Sykes Ross 0'  
Patris Louis 15' -
Florucz Raul 15' -

