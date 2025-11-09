0-1
87'
|Date:
|09/11/2025 19:15
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 14
|Stade:
|Achter de Kazerne
L'Union Saint-Gilloise se déplace à Malines pour clôturer le weekend. David Hubert continuera-t-il son sans-faute en championnat ?
81' 52"
|
87
|
But de
|
83
|
Le poteau pour Malines !
Coup franc joué en deux temps, le ballon arrive finalement dans le rectangle, Hammar s'impose et reprend sur le poteau
|
83
|
Benito Raman
Hassane Bandé
|
79
|
Les espaces s'ouvrent
Raman perd le ballon, l'Union repart en contre mais Florucz ne fait pas un meilleur usage du ballon
|
75
|
Ian Struyf
Gora Diouf
|
75
|
Anan Khalaili
Louis Patris
|
75
|
Kevin Rodriguez
Raul Florucz
|
72
|
Promise David et Kevin Rodriguez se gênent !
Cette fois, on passe tout proche du 0-1 ! Promise David part en profondeur, le Canadien et Rodriguez se font des politesses, Struyf parvient à sauver Malines in extremis !
|
69
|
|
68
|
Malines pense ouvrir le score !
C'est le KV qui fait la différence sur phase arrêtée. Le ballon de Van Brederode est parfait, St. Jago s'impose de la tête, hors de portée de Scherpen, 1-0 pour Malines...sauf que le but est annulé pour hors-jeu, gros avertissement pour l'Union
|
68
|
Le VAR a pris sa décision, pas de but
|
68
|
Carte jaune pour Anan Khalaili
|
65
|
L'Union multiplie les centres
Il y a désormais plus de présence dans le rectangle, mais la défense de Malines tient le choc
|
61
|
Grosse occasion pour l'Union
A peine monté au jeu, Promise David se retourne et frappe en puissance, Miras détourne en corner
|
61
|
Frisson pour Servais
Le Namurois a de l'espace, il s'avance et tente de lancer Lauberbach face au but mais l'attaquant allemand est trop court, il y avait mieux à faire
|
59
|
Malines met le nez à le fenêtre
La dernière demi-heure s'annonce indécise, le KV semble prendre confiance et grandir dans sa rencontre
|
59
|
Anouar Ait El Hadj
Promise David
|
56
|
Burgess s'interpose
Van Brederode avait mystifié son monde et avait enclenché sa frappe, Burgess tacle in extremis
|
55
|
Carte jaune pour Jose Marsa
|
54
|
Tête de Khalaili
Le piston israélien s'impose dans le jeu aérien mais place le ballon à côté
|
52
|
Corner malinois
Scherpen s'impose sans problème
|
49
|
Frappe unioniste
Le ballon est bloqué par la défense de Malines...et Kevin Rodriguez
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+3
|
Carte jaune pour Ousseynou Niang
|
45
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
44
|
Tête de Burgess
Quand cela ne marche pas dans le jeu, les phases arrêtées peuvent faire la différence. Mais le ballon finit dans les bras de Miras
|
42
|
L'Union stérile
Les Saint-Gillois manquent de vitesse dans le dernier tiers du terrain. Anouar Ait El Hadj tente sa chance des 20 mètres, mais sa frappe n'est pas dangereuse
|
38
|
Tête de Khalaili
Miras part à la chasse aux papillons dans sa sortie, Khalaili tente d'en profiter mais place sa tête au-dessus
|
34
|
Burgess assomme Raman
Le petit attaquant est au sol. Sur le contact suivant, il se venge avec un coup de pied qui n'échappe pas à l'arbitre
|
30
|
Rodriguez comme il peut
Après la Madjer, c'est la bicyclette qui y passe, sans plus de succès dans le rectangle, le ballon file en tribune
|
26
|
La plus grosse occasion pour l'Union !
Long ballon vers Rodriguez, la défense malinoise croit au hors-jeu, il n'en est rien, c'est Scherpen qui sauve les meubles dans son face-à-face
|
25
|
Volée de Lauberbach
Mac Allister contre, Scherpen peut s'emparer du ballon
|
23
|
Tentative de Rodriguez
Centre de Khalaili, Rodriguez tente la Madjer, cela se transforme en déviation en deuxième zone, corner pour l'Union
|
20
|
L'axe du jeu bien rempli
Fred Vanderbiest a renforcé sa défense, le milieu de terrain de l'Union est également bien fourni. Les visiteurs ont la maîtrise mais Miras n'a pas encore eu d'intervention à effectuer
|
16
|
Ça chauffe dans le rectangle malinois
Schoofs amorce un bon mouvement, Rodriguez puis Zorgane tentent d'en profiter, la frappe du dernier cité part très bien mais Halhal s'interpose in extremis
|
14
|
Van Brederode contré
Bon débordement, la défense de l'Union dévie sa frappe en corner
|
10
|
Bon début de match de l'Union
Malines a du mal à se dégager mais a des armes pour repartir en contre
|
7
|
Centre-tir de Niang
Le ballon passe loin au-dessus du but
|
6
|
Carte jaune pour Therence Koudou
|
5
|
Corner saint-gillois
Le ballon est assez vicieux mais Leysen ne parvient pas à en profiter
|
3
|
Miras au sol
Burgess et Rodriguez y ont été à fond, le gardien malinois est groggy
|
1
|
Première frappe après dix secondes
Reconversion unioniste, Rodriguez est contré par la défense
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
KV Malines - Union SG: 0-0
|
19:13
|
Les joueurs montent sur le terrain
L'AFAS Stadion fait du bruit pour les 22 acteurs
|
19:07
|
L'Union peut prendre six points d'avance sur le Club de Bruges
Les Saint-Gillois n'ont jamais gagné à Malines depuis leur retour en D1A , mais David Hubert ne renseigne que des victoires en championnat depuis son arrivée. L'une des deux séries prendra fin ce soir.
|
19:00
|
Un changement du côté de l'Union
Il est à trouver en défense : Fedde Leysen renvoie Ross Sykes sur le banc. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs conserve sa place face à ses anciennes couleurs, Promise David reste quant à lui sur le banc.
|
18:59
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'AFAS Stadion pour ce match entre Malinois et Saint-Gillois
|
Banc: Gora Diouf - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Lovro Golic - Dikeni Salifou - Axel Willockx - Bill Antonio - Massimo Decoene
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris - Raul Florucz