10

Bon début de match de l'Union

Malines a du mal à se dégager mais a des armes pour repartir en contre



7

Centre-tir de Niang

Le ballon passe loin au-dessus du but



6

Carte jaune pour Therence Koudou





5

Corner saint-gillois

Le ballon est assez vicieux mais Leysen ne parvient pas à en profiter



3

Miras au sol

Burgess et Rodriguez y ont été à fond, le gardien malinois est groggy



1

Première frappe après dix secondes

Reconversion unioniste, Rodriguez est contré par la défense



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

KV Malines - Union SG: 0-0





19:13

Les joueurs montent sur le terrain

L'AFAS Stadion fait du bruit pour les 22 acteurs



19:07

L'Union peut prendre six points d'avance sur le Club de Bruges

Les Saint-Gillois n'ont jamais gagné à Malines depuis leur retour en D1A , mais David Hubert ne renseigne que des victoires en championnat depuis son arrivée. L'une des deux séries prendra fin ce soir.



19:00

Un changement du côté de l'Union

Il est à trouver en défense : Fedde Leysen renvoie Ross Sykes sur le banc. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs conserve sa place face à ses anciennes couleurs, Promise David reste quant à lui sur le banc.



18:59

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !

On se retrouve à l'AFAS Stadion pour ce match entre Malinois et Saint-Gillois

