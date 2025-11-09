|Date:
|09/11/2025 19:15
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 14
|Stade:
|Achter de Kazerne
L'Union Saint-Gilloise se déplace à Malines pour clôturer le weekend. David Hubert continuera-t-il son sans-faute en championnat ?
9' 25"
|
10
|
Bon début de match de l'Union
Malines a du mal à se dégager mais a des armes pour repartir en contre
|
7
|
Centre-tir de Niang
Le ballon passe loin au-dessus du but
|
6
|
Carte jaune pour Therence Koudou
|
5
|
Corner saint-gillois
Le ballon est assez vicieux mais Leysen ne parvient pas à en profiter
|
3
|
Miras au sol
Burgess et Rodriguez y ont été à fond, le gardien malinois est groggy
|
1
|
Première frappe après dix secondes
Reconversion unioniste, Rodriguez est contré par la défense
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
KV Malines - Union SG: 0-0
|
19:13
|
Les joueurs montent sur le terrain
L'AFAS Stadion fait du bruit pour les 22 acteurs
|
19:07
|
L'Union peut prendre six points d'avance sur le Club de Bruges
Les Saint-Gillois n'ont jamais gagné à Malines depuis leur retour en D1A , mais David Hubert ne renseigne que des victoires en championnat depuis son arrivée. L'une des deux séries prendra fin ce soir.
|
19:00
|
Un changement du côté de l'Union
Il est à trouver en défense : Fedde Leysen renvoie Ross Sykes sur le banc. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs conserve sa place face à ses anciennes couleurs, Promise David reste quant à lui sur le banc.
|
18:59
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'AFAS Stadion pour ce match entre Malinois et Saint-Gillois
|
Banc: Gora Diouf - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Lovro Golic - Dikeni Salifou - Axel Willockx - Bill Antonio - Massimo Decoene
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris - Raul Florucz