Date: 09/11/2025 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 14
Stade: Achter de Kazerne

L'Union Saint-Gilloise se déplace à Malines pour clôturer le weekend. David Hubert continuera-t-il son sans-faute en championnat ?

Temps   9' 25" 
10
 Bon début de match de l'Union
Malines a du mal à se dégager mais a des armes pour repartir en contre
7
 Centre-tir de Niang
Le ballon passe loin au-dessus du but
6
  Carte jaune pour Therence Koudou
5
 Corner saint-gillois
Le ballon est assez vicieux mais Leysen ne parvient pas à en profiter
3
 Miras au sol
Burgess et Rodriguez y ont été à fond, le gardien malinois est groggy
1
 Première frappe après dix secondes
Reconversion unioniste, Rodriguez est contré par la défense
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 KV Malines - Union SG: 0-0
19:13
 Les joueurs montent sur le terrain
L'AFAS Stadion fait du bruit pour les 22 acteurs
19:07
 L'Union peut prendre six points d'avance sur le Club de Bruges
Les Saint-Gillois n'ont jamais gagné à Malines depuis leur retour en D1A , mais David Hubert ne renseigne que des victoires en championnat depuis son arrivée. L'une des deux séries prendra fin ce soir.
19:00
 Un changement du côté de l'Union
Il est à trouver en défense : Fedde Leysen renvoie Ross Sykes sur le banc. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs conserve sa place face à ses anciennes couleurs, Promise David reste quant à lui sur le banc.
18:59
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'AFAS Stadion pour ce match entre Malinois et Saint-Gillois
KV Malines (KV Malines - Union SG)
KV Malines: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Redouane Halhal - Ian Struyf - Therence Koudou - Mathis Servais - Fredrik Hammar - Jose Marsa - Benito Raman - Lion Lauberbach - Myron van Brederode
Banc: Gora Diouf - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Lovro Golic - Dikeni Salifou - Axel Willockx - Bill Antonio - Massimo Decoene

Union SG (KV Malines - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Fedde Leysen - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Ousseynou Niang
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris - Raul Florucz

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 0-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 19:15 Union SG Union SG
