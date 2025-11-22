FC Bruges: Nordin Jackers - Nicolò Tresoldi - Carlos Forbs - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Hugo Siquet - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Mamadou Diakhon

Banc: Zaid Romero - Joel Ordonez - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Argus Vanden Driessche - Shandre Campbell



Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Etienne Camara - Parfait Guiagon - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Cheick Keita

Banc: Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Martin Delavallee - Amine Boukamir - Nicolas Closset