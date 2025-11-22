Suis FC Bruges - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 22/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15

Le Club de Bruges reçoit le Sporting Charleroi ce soir, avant de se rendre au Sporting... Portugal durant la semaine.

FC Bruges: Nordin Jackers - Nicolò Tresoldi - Carlos Forbs - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Hugo Siquet - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Mamadou Diakhon
Banc: Zaid Romero - Joel Ordonez - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Argus Vanden Driessche - Shandre Campbell

Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Etienne Camara - Parfait Guiagon - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Cheick Keita
Banc: Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Martin Delavallee - Amine Boukamir - Nicolas Closset

Comparatif FC Bruges - Charleroi

Classement

2
9

Points

29
18

Gagner

9
5

Perdre

3
6

Buts inscrits

21
18

Buts reçus

13
20

Cartes jaunes

21
31

Cartes rouges

1
2

face-à-face remportés

33
16
7
📷 Christos Tzolis en mode Diable Rouge ? Quand l'ailier du Club de Bruges porte le maillot de la Belgique

21/11

Christos Tzolis a été aperçu... avec un maillot des Diables Rouges dans le vestiaire du Club de Bruges.

Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

21/11 1

Le Club de Bruges occupe actuellement la deuxième place en Jupiler Pro League. Dans les prochaines semaines, le club voudra combler l'écart avec l'Union SG et continuer à p...

Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

12:20

Le Club de Bruges joue ce samedi soir contre le Sporting Charleroi. Avant cette rencontre, Nicky Hayen a fait le point sur l'infirmerie.

Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

14:20

Déplacement difficile pour le Sporting Charleroi ce samedi au Club de Bruges. Les Zèbres devront reproduire la performance réalisée à Genk, où ils s'étaient imposés 0-1.

