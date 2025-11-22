Suis FC Bruges - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
|Date:
|22/11/2025 20:45
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 15
Le Club de Bruges reçoit le Sporting Charleroi ce soir, avant de se rendre au Sporting... Portugal durant la semaine.
|
FC Bruges:
Nordin Jackers
- Nicolò Tresoldi
- Carlos Forbs
- Raphael Onyedika
- Hans Vanaken
- Aleksandar Stankovic
- Hugo Siquet
- Brandon Mechele
- Jorne Spileers
- Joaquin Seys
- Mamadou Diakhon
Banc: Zaid Romero - Joel Ordonez - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Argus Vanden Driessche - Shandre Campbell
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Etienne Camara - Parfait Guiagon - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Cheick Keita
Banc: Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Martin Delavallee - Amine Boukamir - Nicolas Closset
Prono FC Bruges - Charleroi
FC Bruges gagne
|FC Bruges gagne
|Partage
|Charleroi gagne
|95.33%
|4.33%
|0.33%
|Les plus populaires
|2-0
(88x)
|3-1
(70x)
|2-1
(61x)
Comparatif FC Bruges - Charleroi
Classement
2
9
Points
29
18
Gagner
9
5
Perdre
3
6
Buts inscrits
21
18
Buts reçus
13
20
Cartes jaunes
21
31
Cartes rouges
1
2
face-à-face remportés
33
16
7