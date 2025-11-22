LIVE : Bruges fait 1-0 en plein temps fort carolo !

65

Nouvelle grosse occasion brugeoise sur base d'un coup-franc lointain ! Centre de Forbs, Seys reprend presque devant Koné...



63

Kevin Van Den Kerkhof

Lewin Blum





63

Mamadou Diakhon

Romeo Vermant





61

Un superbe centre de Seys, et Vanaken qui confirme sa forme de sélection pour faire 1-0 à la réception !



60

Et le goaaaaaal pour Bruges, en plein moment fort carolo !



59



But de Hans Vanaken (Joaquin Seys)





54

Enorme occasion pour le Sporting Charleroi !!! Après un nouveau corner, Guiagon se retrouve en possession du ballon au second poteau, frappe... c'est dévié sur le poteau justement !



51

Corner pour Charleroi !



48

Faute sur Siquet, coup-franc lointain... et reprise de Stankovic que capte Koné



46

C'est reparti !



45+2

Après une belle phase carolo et un débordement de Bernier, Bruges tente de se relancer... et c'est la mi-temps, sur ces 45 minutes assez fades



45

Il y aura 1 minutes de temps additionnel.



42

Centre de Forbs... capté par Koné



36

Titraoui déborde côté gauche... Stankovic repousse son centre



35

Onyedika est en feu dans ce match. Après d'excellentes transversales, le voilà trouvé par Forbs dans le rectangle, il obtient un corner



29

Diakhon !! Bien trouvé par Onyedika coté gauche, il fixe Ousou et centre... on frôle encore l'auto-but !



23

Frappe de Tresoldi au-dessus sur un centre de Siquet !! Ca se précise pour Bruges !



17

Carlos Forbs s'offre un solo en combinaison avec Stankovic mais est bien stoppé



12







11

Corner carolo... et frappe lointaine de Camara, totalement dévissée



9

Grosse alerte sur un centre de Siquet ! Keita frôle l'autobut !



8

Oooh percée entre Seys et Diakhon côté gauche et corner brugeois !



6

Frappe de Scheider bloquée par la défense brugeoise ! Les Zèbres sont dans le match



1

C'est parti au Jan Breydel entre Bruges et Charleroi !



1

FC Bruges - Charleroi: 0-0



