|Date:
|22/11/2025 20:45
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 15
LIVE : Bruges fait 1-0 en plein temps fort carolo !
Le Club de Bruges reçoit le Sporting Charleroi ce soir, avant de se rendre au Sporting... Portugal durant la semaine.
66' 56"
|
65
|
Nouvelle grosse occasion brugeoise sur base d'un coup-franc lointain ! Centre de Forbs, Seys reprend presque devant Koné...
|
63
|
Kevin Van Den Kerkhof
Lewin Blum
|
63
|
Mamadou Diakhon
Romeo Vermant
|
61
|
Un superbe centre de Seys, et Vanaken qui confirme sa forme de sélection pour faire 1-0 à la réception !
|
60
|
Et le goaaaaaal pour Bruges, en plein moment fort carolo !
|
59
|
But de Hans Vanaken (Joaquin Seys)
|
54
|
Enorme occasion pour le Sporting Charleroi !!! Après un nouveau corner, Guiagon se retrouve en possession du ballon au second poteau, frappe... c'est dévié sur le poteau justement !
|
51
|
Corner pour Charleroi !
|
48
|
Faute sur Siquet, coup-franc lointain... et reprise de Stankovic que capte Koné
|
46
|
C'est reparti !
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+2
|
Après une belle phase carolo et un débordement de Bernier, Bruges tente de se relancer... et c'est la mi-temps, sur ces 45 minutes assez fades
|
45
|
Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
|
42
|
Centre de Forbs... capté par Koné
|
36
|
Titraoui déborde côté gauche... Stankovic repousse son centre
|
35
|
Onyedika est en feu dans ce match. Après d'excellentes transversales, le voilà trouvé par Forbs dans le rectangle, il obtient un corner
|
29
|
Diakhon !! Bien trouvé par Onyedika coté gauche, il fixe Ousou et centre... on frôle encore l'auto-but !
|
23
|
Frappe de Tresoldi au-dessus sur un centre de Siquet !! Ca se précise pour Bruges !
|
17
|
Carlos Forbs s'offre un solo en combinaison avec Stankovic mais est bien stoppé
|
12
|
|
11
|
Corner carolo... et frappe lointaine de Camara, totalement dévissée
|
9
|
Grosse alerte sur un centre de Siquet ! Keita frôle l'autobut !
|
8
|
Oooh percée entre Seys et Diakhon côté gauche et corner brugeois !
|
6
|
Frappe de Scheider bloquée par la défense brugeoise ! Les Zèbres sont dans le match
|
1
|
C'est parti au Jan Breydel entre Bruges et Charleroi !
|
1
|
FC Bruges - Charleroi: 0-0
|
FC Bruges:
Nordin Jackers
- Nicolò Tresoldi
- Carlos Forbs
- Raphael Onyedika
- Hans Vanaken
- Aleksandar Stankovic
- Hugo Siquet
- Brandon Mechele
- Jorne Spileers
- Joaquin Seys
- Mamadou Diakhon
Banc: Zaid Romero - Joel Ordonez - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Argus Vanden Driessche - Shandre Campbell
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Etienne Camara - Parfait Guiagon - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Cheick Keita
Banc: Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Martin Delavallee - Amine Boukamir - Nicolas Closset
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter