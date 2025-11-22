Date: 22/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15

LIVE : Bruges fait 1-0 en plein temps fort carolo !

Le Club de Bruges reçoit le Sporting Charleroi ce soir, avant de se rendre au Sporting... Portugal durant la semaine.

Temps   66' 56" 
65
 Nouvelle grosse occasion brugeoise sur base d'un coup-franc lointain ! Centre de Forbs, Seys reprend presque devant Koné...
63
 remplacé Kevin Van Den Kerkhof
remplaçant Lewin Blum
63
 remplacé Mamadou Diakhon
remplaçant Romeo Vermant
61
 Un superbe centre de Seys, et Vanaken qui confirme sa forme de sélection pour faire 1-0 à la réception !
60
 Et le goaaaaaal pour Bruges, en plein moment fort carolo !
59

But 		But de Hans Vanaken (Joaquin Seys)
54
 Enorme occasion pour le Sporting Charleroi !!! Après un nouveau corner, Guiagon se retrouve en possession du ballon au second poteau, frappe... c'est dévié sur le poteau justement !
51
 Corner pour Charleroi !
48
 Faute sur Siquet, coup-franc lointain... et reprise de Stankovic que capte Koné
46
 C'est reparti !


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 Après une belle phase carolo et un débordement de Bernier, Bruges tente de se relancer... et c'est la mi-temps, sur ces 45 minutes assez fades
45
 Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
42
 Centre de Forbs... capté par Koné
36
 Titraoui déborde côté gauche... Stankovic repousse son centre
35
 Onyedika est en feu dans ce match. Après d'excellentes transversales, le voilà trouvé par Forbs dans le rectangle, il obtient un corner
29
 Diakhon !! Bien trouvé par Onyedika coté gauche, il fixe Ousou et centre... on frôle encore l'auto-but !
23
 Frappe de Tresoldi au-dessus sur un centre de Siquet !! Ca se précise pour Bruges !
17
 Carlos Forbs s'offre un solo en combinaison avec Stankovic mais est bien stoppé
12
FC Bruges - Charleroi
11
 Corner carolo... et frappe lointaine de Camara, totalement dévissée
9
 Grosse alerte sur un centre de Siquet ! Keita frôle l'autobut !
8
 Oooh percée entre Seys et Diakhon côté gauche et corner brugeois !
6
 Frappe de Scheider bloquée par la défense brugeoise ! Les Zèbres sont dans le match
1
 C'est parti au Jan Breydel entre Bruges et Charleroi !
1
 FC Bruges - Charleroi: 0-0
FC Bruges: Nordin Jackers - Nicolò Tresoldi - Carlos Forbs - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Hugo Siquet - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Mamadou Diakhon
Banc: Zaid Romero - Joel Ordonez - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Argus Vanden Driessche - Shandre Campbell

Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Etienne Camara - Parfait Guiagon - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Cheick Keita
Banc: Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Martin Delavallee - Amine Boukamir - Nicolas Closset
FC Bruges FC Bruges
Jackers Nordin 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
Tresoldi Nicolò 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Forbs Carlos 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Onyedika Raphael 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 48/56 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Vanaken Hans 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 32/36 (88.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
Stankovic Aleksandar 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 35/39 (89.7%)
  • Tirs cadrés: 3/5
Siquet Hugo 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 28/31 (90.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
Mechele Brandon 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 64/68 (94.1%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 9/9 (100%)
Spileers Jorne 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 59/64 (92.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Seys Joaquin A 90' 7.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Diakhon Mamadou 63' 6.7 -
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Romero Zaid 0'  
Ordonez Joel 0'  
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Vermant Romeo 27' -
Nilsson Gustaf 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.8 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Van Den Kerkhof Kevin 63' 6.7 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Ousou Aiham 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
Camara Etienne 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 26/28 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Guiagon Parfait 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Pflücke Patrick 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Bernier Antoine 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Scheidler Aurélien 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 4/13 (30.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Titraoui Yacine 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Nzita Mardochee 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Keita Cheick 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
Banc
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 27' -
Asante Raymond 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
Closset Nicolas 0'  
Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
