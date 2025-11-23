Date: 23/11/2025 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15
Stade: Cegeka Arena

LIVE : Malines mène au repos

Belle affiche entre Genk et Malines, ce dimanche. Le vainqueur sera dans le top 6 à l'issue de cette 15e journée de Pro League.

Temps   Mi-temps 
45+20
 C'est la pause, 0-1 pour Malines à Genk


Arbitre 		Mi-temps


45+1
 Centre de Steuckers dégagé difficilement par Miras, puis Sor frappe à côté
45
 Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
45
 Raman glisse à Servais, sur Van Crombrugge
43
 Steuckers sert bien Sor, qui dévisse complètement
40
 Hrosovsky dans le mur, Kongolo contré, il récupère et essaie de combiner, mais c'est dégagé
39
 C'est bien un coup-franc très proche de la surface pour Genk
37
  Carte jaune pour Fredrik Hammar
Faute de main de Hammar qui revenait défendre sur Oh, juste à l'entrée du rectangle. Entre réclamations d'un penalty, d'une carte rouge ou d'un "rien du tout", c'est un peu la foire
36
 C'est gooooooooal pour Malines !
Quelle erreur d'un Matte Smets pas très à l'aise depuis le début de la rencontre ! Belle action de Malines en contre avec une superbe passe de Servais, le centre de Koudou est très mal dégagé par Smets, Servais récupère et glisse à Raman, et qui sert Marsa, qui marque ! 0-1 !
36

But 		But de Jose Marsa
35
 Centre de Sor vers Oh, mas il est bien dévié par Konaté
33
 Frappe du gauche de Hrosovsky, au-dessus
31
 Frappe sèche de Servais, trop centrale et sur Van Crombrugge
25
 Frappe de loin de Medina, très optimiste et largement au-dessus
24
22
 Quel arrêt du pied de Miras !
Deuxième superbe parade du portier de Malines ! Steuckers trouve Oh dans l'espace d'une petite passe, sa frappe est de qualité, mais Miras la sort du pied !
20
 Bon centre de Koudou et reprise de Lauberbach, sur Van Crombrugge
17
 Bon centre de Sor, Steuckers ne peut que le dévier mais pas dangereusement pour Miras
15
 Van Brederode !
Remise en talonnade de Lauberbach pour Van Brederode qui enroule, au-dessus
14
 Belle occasion pour Malines, St.Jago centre de la droite, Marsa reprend avec un rebond, au-dessus
10
 Le contre de Raman !
Malines part en contre, Benito Raman roule complètement Matte Smets dans la farine, mais bute sur Van Crombrugge, qui concède le corner
9
 La parade de Miras !
Voici la première grosse occasion ! Steuckers lance Kongolo, qui remise pour Oh. Sa frappe est cadrée, mais Miras réalise une superbe parade
9
 Pas encore de véritable occasion dans cette rencontre. Genk maîtrise la possession
6
 Débordement de Oh sur la gauche, qui ne peut pas trouver Kongolo dans le rectangle
3
 Coup-franc de Steuckers, capté facilement par Miras
1
  Carte jaune pour Mory Konaté
1
 Et déjà une jaune pour Konaté après dix secondes pour un coup de coude
1
 Et c'est parti !
1
13:30
 Patrik Hrosovsky est honoré avant la rencontre
13:29
 Les joueurs sont sur la pelouse de la Cegeka Arena, la rencontre va débuter
Une rencontre disputée sous les yeux de Kevin De Bruyne !
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Josue Ndenge Kongolo - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Patrik Hrosovský - Bryan Heynen - Jarne Steuckers - Daan Heymans - Yira Collins Sor - Hyun-Gyu Oh
Banc: Konstantinos Karetsas - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Jusef Erabi

KV Malines: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Ian Struyf - Therence Koudou - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Jose Marsa - Myron van Brederode - Lion Lauberbach - Benito Raman
Banc: Gora Diouf - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Kerim Mrabti - Lovro Golic - Dikeni Salifou - Bill Antonio - Massimo Decoene

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 7.07  
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Ndenge Kongolo Josue 6.75  
  • Précision des passes: 22/24 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Smets Matte 6.58  
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Sadick Aliu Mujaid 6.33  
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
Medina Yaimar 6.36  
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Hrosovský Patrik 6.85  
  • Précision des passes: 25/27 (92.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Heynen Bryan 6.66  
  • Précision des passes: 48/54 (88.9%)
  • Passes clés: 2
Steuckers Jarne 7.2  
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Heymans Daan 6.22  
  • Précision des passes: 28/36 (77.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Sor Yira Collins 6.48  
  • Précision des passes: 17/18 (94.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Oh Hyun-Gyu 6.48  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Banc
Karetsas Konstantinos  
Bangoura Ibrahima Sory  
Sattlberger Nikolas  
Lawal Tobias  
Kiaba Brughmans Lucca  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Adedeji-Sternberg Noah  
Palacios Adrian  
Erabi Jusef  
 

KV Malines KV Malines
Miras Nacho 7.72  
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/17 (17.6%)
St. Jago Tommy 6.7  
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Konaté Mory   6.51  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Struyf Ian  
Koudou Therence 6.66  
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Hammar Fredrik   6.51  
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Servais Mathis 7.2  
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Marsa Jose 7.87  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
van Brederode Myron 6.1  
  • Précision des passes: 11/20 (55%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Lauberbach Lion 7.02  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Raman Benito A 7.47  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
Banc
Diouf Gora  
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian 6.84  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Mrabti Kerim  
Golic Lovro  
Salifou Dikeni  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  
Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

OH Louvain OH Louvain 19:15 STVV STVV
