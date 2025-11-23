LIVE : Malines mène au repos

45+20

C'est la pause, 0-1 pour Malines à Genk



45+1

Centre de Steuckers dégagé difficilement par Miras, puis Sor frappe à côté



45

Il y aura 1 minutes de temps additionnel.



45

Raman glisse à Servais, sur Van Crombrugge



43

Steuckers sert bien Sor, qui dévisse complètement



40

Hrosovsky dans le mur, Kongolo contré, il récupère et essaie de combiner, mais c'est dégagé



39

C'est bien un coup-franc très proche de la surface pour Genk



37

Carte jaune pour Fredrik Hammar

Faute de main de Hammar qui revenait défendre sur Oh, juste à l'entrée du rectangle. Entre réclamations d'un penalty, d'une carte rouge ou d'un "rien du tout", c'est un peu la foire



36

C'est gooooooooal pour Malines !

Quelle erreur d'un Matte Smets pas très à l'aise depuis le début de la rencontre ! Belle action de Malines en contre avec une superbe passe de Servais, le centre de Koudou est très mal dégagé par Smets, Servais récupère et glisse à Raman, et qui sert Marsa, qui marque ! 0-1 !



36



But de Jose Marsa





35

Centre de Sor vers Oh, mas il est bien dévié par Konaté



33

Frappe du gauche de Hrosovsky, au-dessus



31

Frappe sèche de Servais, trop centrale et sur Van Crombrugge



25

Frappe de loin de Medina, très optimiste et largement au-dessus



22

Quel arrêt du pied de Miras !

Deuxième superbe parade du portier de Malines ! Steuckers trouve Oh dans l'espace d'une petite passe, sa frappe est de qualité, mais Miras la sort du pied !



20

Bon centre de Koudou et reprise de Lauberbach, sur Van Crombrugge



17

Bon centre de Sor, Steuckers ne peut que le dévier mais pas dangereusement pour Miras



15

Van Brederode !

Remise en talonnade de Lauberbach pour Van Brederode qui enroule, au-dessus



14

Belle occasion pour Malines, St.Jago centre de la droite, Marsa reprend avec un rebond, au-dessus



10

Le contre de Raman !

Malines part en contre, Benito Raman roule complètement Matte Smets dans la farine, mais bute sur Van Crombrugge, qui concède le corner



9

La parade de Miras !

Voici la première grosse occasion ! Steuckers lance Kongolo, qui remise pour Oh. Sa frappe est cadrée, mais Miras réalise une superbe parade



9

Pas encore de véritable occasion dans cette rencontre. Genk maîtrise la possession



6

Débordement de Oh sur la gauche, qui ne peut pas trouver Kongolo dans le rectangle



3

Coup-franc de Steuckers, capté facilement par Miras



1

Carte jaune pour Mory Konaté





1

Et déjà une jaune pour Konaté après dix secondes pour un coup de coude



1

Et c'est parti !



1

KRC Genk - KV Malines: 0-0





13:30

Patrik Hrosovsky est honoré avant la rencontre



13:29

Les joueurs sont sur la pelouse de la Cegeka Arena, la rencontre va débuter



Une rencontre disputée sous les yeux de Kevin De Bruyne !

🕵️‍♂️ | Kevin De Bruyne est de retour au KRC Genk aujourd’hui ! 👋🏟️



