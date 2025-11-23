|Date:
LIVE : Malines mène au repos
Belle affiche entre Genk et Malines, ce dimanche. Le vainqueur sera dans le top 6 à l'issue de cette 15e journée de Pro League.
Mi-temps
|
45+20
|
C'est la pause, 0-1 pour Malines à Genk
|
|
Mi-temps
|
45+1
|
Centre de Steuckers dégagé difficilement par Miras, puis Sor frappe à côté
|
45
|
Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
|
45
|
Raman glisse à Servais, sur Van Crombrugge
|
43
|
Steuckers sert bien Sor, qui dévisse complètement
|
40
|
Hrosovsky dans le mur, Kongolo contré, il récupère et essaie de combiner, mais c'est dégagé
|
39
|
C'est bien un coup-franc très proche de la surface pour Genk
|
37
|
Carte jaune pour Fredrik Hammar
Faute de main de Hammar qui revenait défendre sur Oh, juste à l'entrée du rectangle. Entre réclamations d'un penalty, d'une carte rouge ou d'un "rien du tout", c'est un peu la foire
|
36
|
C'est gooooooooal pour Malines !
Quelle erreur d'un Matte Smets pas très à l'aise depuis le début de la rencontre ! Belle action de Malines en contre avec une superbe passe de Servais, le centre de Koudou est très mal dégagé par Smets, Servais récupère et glisse à Raman, et qui sert Marsa, qui marque ! 0-1 !
|
36
|
But de Jose Marsa
|
35
|
Centre de Sor vers Oh, mas il est bien dévié par Konaté
|
33
|
Frappe du gauche de Hrosovsky, au-dessus
|
31
|
Frappe sèche de Servais, trop centrale et sur Van Crombrugge
|
25
|
Frappe de loin de Medina, très optimiste et largement au-dessus
|
24
|
|
22
|
Quel arrêt du pied de Miras !
Deuxième superbe parade du portier de Malines ! Steuckers trouve Oh dans l'espace d'une petite passe, sa frappe est de qualité, mais Miras la sort du pied !
|
20
|
Bon centre de Koudou et reprise de Lauberbach, sur Van Crombrugge
|
17
|
Bon centre de Sor, Steuckers ne peut que le dévier mais pas dangereusement pour Miras
|
15
|
Van Brederode !
Remise en talonnade de Lauberbach pour Van Brederode qui enroule, au-dessus
|
14
|
Belle occasion pour Malines, St.Jago centre de la droite, Marsa reprend avec un rebond, au-dessus
|
10
|
Le contre de Raman !
Malines part en contre, Benito Raman roule complètement Matte Smets dans la farine, mais bute sur Van Crombrugge, qui concède le corner
|
9
|
La parade de Miras !
Voici la première grosse occasion ! Steuckers lance Kongolo, qui remise pour Oh. Sa frappe est cadrée, mais Miras réalise une superbe parade
|
9
|
Pas encore de véritable occasion dans cette rencontre. Genk maîtrise la possession
|
6
|
Débordement de Oh sur la gauche, qui ne peut pas trouver Kongolo dans le rectangle
|
3
|
Coup-franc de Steuckers, capté facilement par Miras
|
1
|
Carte jaune pour Mory Konaté
|
1
|
Et déjà une jaune pour Konaté après dix secondes pour un coup de coude
|
1
|
Et c'est parti !
|
1
|
KRC Genk - KV Malines: 0-0
|
13:30
|
Patrik Hrosovsky est honoré avant la rencontre
|
13:29
|
Les joueurs sont sur la pelouse de la Cegeka Arena, la rencontre va débuter
|
|
KRC Genk
|Van Crombrugge Hendrik
| 7.07
Hendrik Van Crombrugge @ KRC Genk - KV Malines7.07
|
|Ndenge Kongolo Josue
| 6.75
Josue Ndenge Kongolo @ KRC Genk - KV Malines6.75
|
|Smets Matte
| 6.58
Matte Smets @ KRC Genk - KV Malines6.58
|
|Sadick Aliu Mujaid
| 6.33
Mujaid Sadick Aliu @ KRC Genk - KV Malines6.33
|
|Medina Yaimar
| 6.36
Yaimar Medina @ KRC Genk - KV Malines6.36
|
|Hrosovský Patrik
| 6.85
Patrik Hrosovský @ KRC Genk - KV Malines6.85
|
|Heynen Bryan
| 6.66
Bryan Heynen @ KRC Genk - KV Malines6.66
|
|Steuckers Jarne
| 7.2
Jarne Steuckers @ KRC Genk - KV Malines7.2
|
|Heymans Daan
| 6.22
Daan Heymans @ KRC Genk - KV Malines6.22
|
|Sor Yira Collins
| 6.48
Yira Collins Sor @ KRC Genk - KV Malines6.48
|
|Oh Hyun-Gyu
| 6.48
Hyun-Gyu Oh @ KRC Genk - KV Malines6.48
|
|Banc
|Karetsas Konstantinos
|
|Bangoura Ibrahima Sory
|
|Sattlberger Nikolas
|
|Lawal Tobias
|
|Kiaba Brughmans Lucca
|
|Mirisola Robin
|
|Yokoyama Ayumu
|
|Adedeji-Sternberg Noah
|
|Palacios Adrian
|
|Erabi Jusef
|
|
KV Malines
|Miras Nacho
| 7.72
Nacho Miras @ KRC Genk - KV Malines7.72
|
|St. Jago Tommy
| 6.7
Tommy St. Jago @ KRC Genk - KV Malines6.7
|
|Konaté Mory
| 6.51
Mory Konaté @ KRC Genk - KV Malines6.51
|
|Struyf Ian
|
|Koudou Therence
| 6.66
Therence Koudou @ KRC Genk - KV Malines6.66
|
|Hammar Fredrik
| 6.51
Fredrik Hammar @ KRC Genk - KV Malines6.51
|
|Servais Mathis
| 7.2
Mathis Servais @ KRC Genk - KV Malines7.2
|
|Marsa Jose ⚽
| 7.87
Jose Marsa @ KRC Genk - KV Malines7.87
|
|van Brederode Myron
| 6.1
Myron van Brederode @ KRC Genk - KV Malines6.1
|
|Lauberbach Lion
| 7.02
Lion Lauberbach @ KRC Genk - KV Malines7.02
|
|Raman Benito A
| 7.47
Benito Raman @ KRC Genk - KV Malines7.47
|
|Banc
|Diouf Gora
|
|Bafdili Bilal
|
|Bandé Hassane
|
|Van Ingelgom Tijn
|
|Truyf Ian
| 6.84
Ian Truyf @ KRC Genk - KV Malines6.84
|
|Mrabti Kerim
|
|Golic Lovro
|
|Salifou Dikeni
|
|Antonio Bill
|
|Decoene Massimo
|