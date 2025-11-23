Suis RAAL La Louvière - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
Date: 23/11/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15

Le RSC Anderlecht se rend à l'Easi Arena ce dimanche et défie La Louvière. Les Loups veulent rebondir après leur fin de série.

Duel de clubs amis, mais la RAAL veut faire caler Anderlecht (LIVE 18h30)
Photo: © photonews

Ce dimanche, l'un des chocs du weekend voit s'affronter La Louvière et Anderlecht. Un match entre clubs aux liens très forts.

C'est un match "entre amis" : nul doute qu'il y aura des accolades échangées entre Nicolas Frutos, directeur sportif de la RAAL mais icône d'Anderlecht, Silvio Proto, coordinateur des gardiens du RSCA qui occupait le même poste à La Louvière, ou encore Anthony Vanden Borre qui amène son expérience au vestiaire des Loups. 

Dans le onze, les connections sont moins nombreuses, même si Momo Guindo, ancienne pépite de Neerpede, tentera certainement de se montrer face à son club formateur. Mais le respect entre La Louvière et Anderlecht est évident. 

Pour autant, la RAAL, qui restait sur 7 matchs sans défaite jusqu'à juste avant la trêve, voudra rebondir et prouver que sa belle forme n'était pas un hasard. Les Loups paraissaient invincibles jusqu'à ce carton rouge d'Owen Maës à l'Antwerp, qui a précipité leur défaite. 

Et les Mauves ? C'est eux qui, depuis quelques semaines, semblent sur un nuage. Leur victoire face à un Bruges arrogant était totalement méritée, et doit être le déclic que Besnik Hasi attendait tant... mais ne pourra l'être que s'ils enchaînent. Tout autre résultat ramènerait le doute, là où 3 points confirmeront que Anderlecht est le troisième larron à prendre au sérieux derrière l'Union et Bruges. 

Les 11 de base potentiels

RAAL : Peano / Faye - Okou - Lamego / Lutonda Lahssaini - Pau - Ito - Liongola / Afriyie - Mendy 

RSCA : Coosemans / Camara - Hey - Kana - Sardella / De Cat - Saliba / Hazard - Angulo - Bertaccini - Cvetkovic 

Prono RAAL La Louvière - Anderlecht

Comparatif RAAL La Louvière - Anderlecht

Classement

11
3

Points

17
25

Gagner

4
7

Perdre

5
3

Buts inscrits

11
21

Buts reçus

14
13

Cartes jaunes

28
35

Cartes rouges

1
3

face-à-face remportés

0
4
9
31/10 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
18/12 18:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Anderlecht Anderlecht
16/12 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
08/08 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-5 FF Anderlecht Anderlecht
06/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 6-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
17/04 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 Anderlecht Anderlecht
15/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
06/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
05/11 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-4 Anderlecht Anderlecht
15/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
21/12 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 Anderlecht Anderlecht
18/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
13/12 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 Anderlecht Anderlecht
20/11

Lorsqu'Anderlecht se présentera dimanche sur la pelouse de La Louvière, un des moments les plus insolites de l'histoire du football belge refera immanquablement surface. Ce...

21/11

Une jolie rencontre est au programme ce week-end en Pro League. La Louvière reçoit le Sporting d'Anderlecht... mais cela se fera sans supporters bruxellois.

22/11

Anderlecht se déplacera à la RAAL dimanche soir. Les Loups comptent une petite ribambelle d'anciens Mauves.

22/11

Récemment, une rumeur sortie dans la presse racontait qu'Olivier Renard était un grand ami de Besnik Hasi. Le directeur sportif a décidé de mettre les choses au clair.

22/11

Olivier Renard s'active. Après Mario Stroeykens et Nilson Angulo, le directeur sportif d'Anderlecht veut désormais prolonger les contrats de Yari Verschaeren et Thorgan Haz...

11:00

La RAAL, solide à l'Easi Arena, veut encore créer la surprise face à Anderlecht. Frédéric Taquin se montre ambitieux.

13:30

La RAAL est déterminée à signer un nouveau gros coup contre Anderlecht. Parmi les Loups, Thierry Lutonda va retrouver ses anciennes couleurs.

14:00

Anthony Vanden Borre est et restera comme un personnage à part du football belge. Aujourd'hui passé de l'autre côté de la barrière, il revient sur ce qui a parfois été pris...

15:40

Marcos Peano est l'un des hommes en forme de la RAAL. Certains à Anderlecht le connaissent bien : le Sporting n'est pas passé loin de le recruter il y a dix ans.

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 19:15 STVV STVV
