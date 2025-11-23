Ce dimanche, l'un des chocs du weekend voit s'affronter La Louvière et Anderlecht. Un match entre clubs aux liens très forts.

C'est un match "entre amis" : nul doute qu'il y aura des accolades échangées entre Nicolas Frutos, directeur sportif de la RAAL mais icône d'Anderlecht, Silvio Proto, coordinateur des gardiens du RSCA qui occupait le même poste à La Louvière, ou encore Anthony Vanden Borre qui amène son expérience au vestiaire des Loups.

Dans le onze, les connections sont moins nombreuses, même si Momo Guindo, ancienne pépite de Neerpede, tentera certainement de se montrer face à son club formateur. Mais le respect entre La Louvière et Anderlecht est évident.

Pour autant, la RAAL, qui restait sur 7 matchs sans défaite jusqu'à juste avant la trêve, voudra rebondir et prouver que sa belle forme n'était pas un hasard. Les Loups paraissaient invincibles jusqu'à ce carton rouge d'Owen Maës à l'Antwerp, qui a précipité leur défaite.

Et les Mauves ? C'est eux qui, depuis quelques semaines, semblent sur un nuage. Leur victoire face à un Bruges arrogant était totalement méritée, et doit être le déclic que Besnik Hasi attendait tant... mais ne pourra l'être que s'ils enchaînent. Tout autre résultat ramènerait le doute, là où 3 points confirmeront que Anderlecht est le troisième larron à prendre au sérieux derrière l'Union et Bruges.

Les 11 de base potentiels :

RAAL : Peano / Faye - Okou - Lamego / Lutonda Lahssaini - Pau - Ito - Liongola / Afriyie - Mendy

RSCA : Coosemans / Camara - Hey - Kana - Sardella / De Cat - Saliba / Hazard - Angulo - Bertaccini - Cvetkovic