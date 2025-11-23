Date: 23/11/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15

LIVE : La Louvière prend l'ascendant ! (0-0)

Le RSC Anderlecht se rend à l'Easi Arena ce dimanche et défie La Louvière. Les Loups veulent rebondir après leur fin de série.

Temps   Mi-temps 
Florent Malice


Arbitre 		Mi-temps


42
 Saliba est averti pour une intervention sur Pau
42
  Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
41
 Angulo tente un centre-tir très lointain... qui ne passe au final pas si loin de la lucarne
40
 Joli geste technique de De Cat pour décaler Angulo, dont le centre va chercher Bertaccini à droite... frappe dans le petit filet
36
 Bon ballon de Nathan De Cat pour lancer Bertaccini côté droit... son centre ne trouve pas Cvetkovic, ça se termine par une frappe de Camara à côté
35
 La Louvière est très bien en bloc, Anderlecht est en manque d'idées... Bertaccini tente un solo mais manque sa passe derrière
30
 Encore un coup-franc concédé côté gauche anderlechtois, cette fois par Saliba sur Faye qui s'aventurait devant
26
 ITO ! Le ballon est dégagé en hauteur, personne n'intervient, y compris Coosemans... et Ito frappe, c'est sauvé de justesse ! Le corner derrière ne donne rien
24
 Perte de balle d'Angulo sur un geste technique raté... et faute d'Augustinsson côté gauche, bon coup-franc pour la RAAL
22
 Aïe, Bertaccini se tord de douleur après un tacle maladroit de Lamego, les soigneurs montent...
20
 Phase offensive louviéroise... centre de Lutonda, Camara tacle en corner
19
  Carte jaune pour Maxime Pau
16
 Et en réponse le premier tir signé Angulo sur Peano
16
 AFRIYIE ! Centre de Liongola, tête du Nigérian dans les gants de Coosemans
15
 Perte de balle de De Cat, Afriyie part à toute allure mais Sardella revient bien
13
 Frédéric Taquin a dit avant le match qu'il ne voulait pas forcément faire le jeu ; comme en réponse, Anderlecht ne met presque aucun pressing sur le porteur du ballon
11
 Lamego ! Quelle intervention sur Bertaccini lancé dans le dos de la défense !
9
 Corner anderlechtois concédé par Faye
8
 Bien défendu d'Okou sur un ballon en profondeur vers Cvetkovic, Peano relance... La RAAL est en possession en ce début de match
5
 Hazard la met dans le mur, puis reprend... c'est bêtement dévié et c'est corner
4
 Belle combinaison entre Cvetkovic et Bertaccini qui obtient un bon coup-franc sur une faute de Lahssaini, plein axe
3
 Premier débordement de Bertaccini, bien stoppé par Lamego
1
 Le premier ballon louviérois est... tapé jusqu'à Coosemans, le premier ballon anderlechtois jusqu'à Peano ! Ca commence fort
1
 RAAL La Louvière - Anderlecht: 0-0
18:13
 Notons l'absence, sur le terrain, de Lucas Hey, qui serait out pour quelques semaines et sur le banc de Luis Vazquez dont l'absence pourrait être un peu plus longue
18:01
 Bienvenue à l'Easi Arena pour ce duel entre La Louvière et le Sporting d'Anderlecht !
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - Anderlecht)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Djibril Alain Lamego - Yllan Okou - Wagane Faye - Thierry Lutonda - Maxime Pau - Joël Ito - Sami Lahssaini - Jordi Liongola - Jerry Afriyie - Oucasse Mendy
Banc: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Théo Epailly - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides

Anderlecht (RAAL La Louvière - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Killian Sardella - Ilay Camara - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Nilson Angulo - Thorgan Hazard - Adriano Bertaccini - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate
Anderlecht devra se passer de deux joueurs - dont un titulaire - pendant plusieurs semaines

18:40

Surprise dans le onze du RSC Anderlecht à La Louvière : Lucas Hey est absent. Il devrait manquer quelques semaines de compétition, et n'est pas le seul.

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.8  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/11 (27.3%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril  
Okou Yllan 6.6  
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 1
Okou Yllan 6.6
Faye Wagane 6.5  
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Faye Wagane 6.5
Lutonda Thierry 6.3  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Lutonda Thierry 6.3
Pau Maxime   6.5  
  • Précision des passes: 4/8 (50%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Pau Maxime   6.5
Ito Joël 6.6  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Ito Joël 6.6
Lahssaini Sami 7.1  
  • Précision des passes: 23/23 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Lahssaini Sami 7.1
Liongola Jordi 6.9  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Liongola Jordi 6.9
Afriyie Jerry 6.4  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Afriyie Jerry 6.4
Mendy Oucasse 6.7  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Mendy Oucasse 6.7
Banc
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Beka Beka Alexis  
Moussa Fall Pape  
Gueulette Samuel  
Yaya Guindo Mohamed  
Epailly Théo  
Maisonneuve Maxence  
Benavides Dario  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.9  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Coosemans Colin 6.9
Augustinsson Ludwig 6.7  
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Kana Marco 6.8  
  • Précision des passes: 31/33 (93.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Kana Marco 6.8
Sardella Killian 6.6  
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
Plus de stats
Camara Ilay 6.6  
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Camara Ilay 6.6
Saliba Nathan-Dylan 6.3  
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
De Cat Nathan 6.5  
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
De Cat Nathan 6.5
Angulo Nilson 6.7  
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Angulo Nilson 6.7
Hazard Thorgan 7.0  
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Hazard Thorgan 7.0
Bertaccini Adriano 6.2  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 6.5  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
N'Diaye Moussa  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Llansana Enric  
Stroeykens Mario  
Maamar Ali  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  

présentation (du match)

Duel de clubs amis, mais la RAAL veut faire caler Anderlecht (LIVE 18h30)
Photo: © photonews

Ce dimanche, l'un des chocs du weekend voit s'affronter La Louvière et Anderlecht. Un match entre clubs aux liens très forts.

C'est un match "entre amis" : nul doute qu'il y aura des accolades échangées entre Nicolas Frutos, directeur sportif de la RAAL mais icône d'Anderlecht, Silvio Proto, coordinateur des gardiens du RSCA qui occupait le même poste à La Louvière, ou encore Anthony Vanden Borre qui amène son expérience au vestiaire des Loups. 

Dans le onze, les connections sont moins nombreuses, même si Momo Guindo, ancienne pépite de Neerpede, tentera certainement de se montrer face à son club formateur. Mais le respect entre La Louvière et Anderlecht est évident. 

Pour autant, la RAAL, qui restait sur 7 matchs sans défaite jusqu'à juste avant la trêve, voudra rebondir et prouver que sa belle forme n'était pas un hasard. Les Loups paraissaient invincibles jusqu'à ce carton rouge d'Owen Maës à l'Antwerp, qui a précipité leur défaite. 

Et les Mauves ? C'est eux qui, depuis quelques semaines, semblent sur un nuage. Leur victoire face à un Bruges arrogant était totalement méritée, et doit être le déclic que Besnik Hasi attendait tant... mais ne pourra l'être que s'ils enchaînent. Tout autre résultat ramènerait le doute, là où 3 points confirmeront que Anderlecht est le troisième larron à prendre au sérieux derrière l'Union et Bruges. 

Les 11 de base potentiels

RAAL : Peano / Faye - Okou - Lamego / Lutonda Lahssaini - Pau - Ito - Liongola / Afriyie - Mendy 

RSCA : Coosemans / Camara - Hey - Kana - Sardella / De Cat - Saliba / Hazard - Angulo - Bertaccini - Cvetkovic 

20/11

Lorsqu'Anderlecht se présentera dimanche sur la pelouse de La Louvière, un des moments les plus insolites de l'histoire du football belge refera immanquablement surface. Ce...

21/11

Une jolie rencontre est au programme ce week-end en Pro League. La Louvière reçoit le Sporting d'Anderlecht... mais cela se fera sans supporters bruxellois.

22/11

Anderlecht se déplacera à la RAAL dimanche soir. Les Loups comptent une petite ribambelle d'anciens Mauves.

22/11 1

Récemment, une rumeur sortie dans la presse racontait qu'Olivier Renard était un grand ami de Besnik Hasi. Le directeur sportif a décidé de mettre les choses au clair.

22/11

Olivier Renard s'active. Après Mario Stroeykens et Nilson Angulo, le directeur sportif d'Anderlecht veut désormais prolonger les contrats de Yari Verschaeren et Thorgan Haz...

11:00

La RAAL, solide à l'Easi Arena, veut encore créer la surprise face à Anderlecht. Frédéric Taquin se montre ambitieux.

13:30

La RAAL est déterminée à signer un nouveau gros coup contre Anderlecht. Parmi les Loups, Thierry Lutonda va retrouver ses anciennes couleurs.

14:00

Anthony Vanden Borre est et restera comme un personnage à part du football belge. Aujourd'hui passé de l'autre côté de la barrière, il revient sur ce qui a parfois été pris...

15:40

Marcos Peano est l'un des hommes en forme de la RAAL. Certains à Anderlecht le connaissent bien : le Sporting n'est pas passé loin de le recruter il y a dix ans.

