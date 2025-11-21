Suis Standard - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Date: 21/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15

Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
Le Standard n'aura pas le droit de se louper lors de la réception de Zulte Waregem, ce vendredi soir à Sclessin. Pour le passage à la mi-championnat, les Rouches doivent impérativement se rapprocher du top 6.

Cap sur la 15e journée de Jupiler Pro League, ce week-end, qui marquera l’arrivée à la moitié de la phase classique. Le Standard reçoit Zulte Waregem ce vendredi soir à Sclessin.

Battu à Saint-Trond juste avant la trêve internationale, le Standard avait néanmoins enchaîné les bonnes prestations depuis l’arrivée de Vincent Euvrard.

Le Standard ne peut pas se louper

Malgré de nombreuses critiques, les Rouches ne sont toujours qu’à quatre points du top 6 et pourraient s’en rapprocher en cas de victoire face à l’Essevee.

Zulte, de son côté, porte la casquette de l’une des belles surprises de la saison. Promus, les pensionnaires du Stade Arc-en-Ciel occupent la huitième place et ont déjà quasiment assuré leur avenir en Jupiler Pro League.

Une rencontre entre deux équipes qui ne sont séparées que de deux points et qui pourrait valoir cher au décompte final. Standard – Zulte, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Comparatif Standard - Zulte Waregem

Classement

11
8

Points

17
19

Gagner

5
5

Perdre

7
5

Buts inscrits

13
21

Buts reçus

19
21

Cartes jaunes

32
23

Cartes rouges

5
1

face-à-face remportés

20
10
18
18/03 20:45 Standard Standard 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/10 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Standard Standard
26/12 16:00 Standard Standard 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/08 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Standard Standard
21/02 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Standard Standard
27/09 13:30 Standard Standard 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
03/08 18:00 Standard Standard 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/12 20:00 Standard Standard 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/11 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Standard Standard
23/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Standard Standard
18/08 20:30 Standard Standard 0-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/11 18:00 Standard Standard 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/08 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Standard Standard
27/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Standard Standard
02/08 18:00 Standard Standard 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Standard Standard
19/10 14:30 Standard Standard 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/05 20:30 Standard Standard 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Standard Standard
09/02 14:30 Standard Standard 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
06/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Standard Standard
28/04 18:00 Standard Standard 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-4 Standard Standard
18/11 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Standard Standard
29/07 18:00 Standard Standard 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-2 Standard Standard
26/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Standard Standard
23/10 20:30 Standard Standard 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/11 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Standard Standard
30/07 20:30 Standard Standard 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Standard Standard
05/03 19:30 Standard Standard 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
24/10 20:00 Standard Standard 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
23/10 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 5-4 Standard Standard
02/05 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Standard Standard
06/12 20:00 Standard Standard 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/01 20:00 Standard Standard 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Standard Standard
10/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Standard Standard
28/08 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 Standard Standard
26/08 18:00 Standard Standard 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
21/03 20:30 Standard Standard 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
23/01 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Standard Standard
21/01 18:00 Standard Standard 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/08 19:30 Standard Standard 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/08 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Standard Standard
