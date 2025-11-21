Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

Le Standard n'aura pas le droit de se louper lors de la réception de Zulte Waregem, ce vendredi soir à Sclessin. Pour le passage à la mi-championnat, les Rouches doivent impérativement se rapprocher du top 6.

Cap sur la 15e journée de Jupiler Pro League, ce week-end, qui marquera l’arrivée à la moitié de la phase classique. Le Standard reçoit Zulte Waregem ce vendredi soir à Sclessin.

Battu à Saint-Trond juste avant la trêve internationale, le Standard avait néanmoins enchaîné les bonnes prestations depuis l’arrivée de Vincent Euvrard.

Le Standard ne peut pas se louper

Malgré de nombreuses critiques, les Rouches ne sont toujours qu’à quatre points du top 6 et pourraient s’en rapprocher en cas de victoire face à l’Essevee.

Zulte, de son côté, porte la casquette de l’une des belles surprises de la saison. Promus, les pensionnaires du Stade Arc-en-Ciel occupent la huitième place et ont déjà quasiment assuré leur avenir en Jupiler Pro League.

Une rencontre entre deux équipes qui ne sont séparées que de deux points et qui pourrait valoir cher au décompte final. Standard – Zulte, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.