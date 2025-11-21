LIVE : Déjà un exclu à Zulte !

|
Loïc Woos depuis Sclessin
27
Coup-franc de Mohr au second poteau, la remise de Saïd est contrée et file à côté
25
Quel retour de Tanghe !
Le Standard appuie ! Contre de El Hankouri, qui glisse vers Said. Frappe, superbe retour de Tanghe, et El Hankouri croque la reprise. Ca chauffe !
24
|
Carte jaune pour Nayel Mehssatou
24
Grosse occasion pour le Standard !
Centre de la gauche et grosse frappe d'Abid, sur Gabriel !
22
Et c'est rouge ! Zulte est à 10 !
21
Carte rouge pour Tochukvu Nnadi
20
Carton rouge à suivre pour Tochukvu Nnadi? Le VAR analyse la phase
20
|
Lawrence Visser va voir la VAR
20
|
Le Français reste au sol
19
|
Carte jaune pour Tochukvu Nnadi
Jaune Nnadi, auteur d'une semelle sur Karamoko
18
|
Centre de Mohr, Gabriel le capte
18
|
Possession claire du Standard, qui ne perce cependant pas la défense de Zulte
17
|
14
|
Pressing d'Ementa sur Epolo, qui dégage en touche
13
|
Frappe puissante de Dierckx !
Action du Standard initiée par une récupération de Homawoo, Abid et Saïd participent, le ballon arrive vers Dierckx qui tente sa chance de loin, Gabriël détourne, mais c'était dangereux
12
|
Centre d'Ake qui traverse tout le rectangle, sans trouver personne
11
|
Le Standard rentre dans son match après huit premières minutes compliquée, plusieurs bons mouvements et un retour de la possession
|
10
|
Corner de Mohr repris par Dierckx, au-dessus
9
|
El Hankouri reste au sol
9
|
Transversale de Mehssatou pour Saïd et du mouvement du Standard, El Hankouri récupère le ballon mais se fait tacler : corner !
7
|
Henry au-dessus
Ballon sauté de Karamoko pour Ayensa, qui remise vers Henry. Au-dessus de la tête, et hors-jeu
7
|
Bon pressing du Standard qui récupère le ballon haut
6
|
Possession pour Zulte dans ces premières minutes
4
|
Superbe passe d'Erenbjerg dans le dos pour Ementa, qui ne contrôle pas bien et laisse Epolo capter
3
|
Première occasion pour Opoku !
La passe est passée trop facilement, comme le dribble d'Opoku devant Mohr. Lawrence contre sa frappe. Premier danger
3
|
Ibrahim Karamoko évolue bien au milieu de terrain, en 6
2
|
Premiers duels dans cette partie et une possession de part et d'autre
1
|
Standard - Zulte Waregem: 0-0
20:45
|
Une minute d'applaudissements en l'honneur de plusieurs supporters liégeois décédés récemment, dont un membre des Ultras et un autre du PHK
20:28
|
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Standard et Zulte Waregem en ouverture de la 15e journée de Pro League
Standard:
Matthieu Epolo
- Henry Lawrence
- Josué Homawoo
- Daan Dierckx
- Tobias Mohr
- Ibrahim Karamoko
- Nayel Mehssatou
- Adnane Abid
- Mohamed El Hankouri
- Rafiki Said
- Thomas Henry
Banc:
Hakim Sahabo
- Dennis Ayensa
- Leandre Kuavita
- Lucas Pirard
- Alexandro Calut
- Marco Ilaimaharitra
- Ibe Hautekiet
- Steeven Assengue
- Timothée NKada
Zulte Waregem:
Brent Gabriel
- Anton Tanghe
- Laurent Lemoine
- Thomas Claes
- Anosike Ementa
- Benoit Nyssen
- Tochukvu Nnadi
- Joseph Opoku
- Jeppe Erenbjerg
- Marley Ake
- Yannick Cappelle
Banc:
Louis Bostyn
- Jakob Kiilerich
- Enrique Lofolomo
- Nikola Mituljikic
- Jelle Vossen
- Stavros Gavriel
- Emran Soglo
- Tobias Hedl
- Serxho Ujka