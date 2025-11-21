Date: 21/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15

LIVE : Déjà un exclu à Zulte !

Le Standard n'aura pas le droit de se louper lors de la réception de Zulte Waregem, ce vendredi soir à Sclessin. Pour le passage à la mi-championnat, les Rouches doivent impérativement se rapprocher du top 6.

Temps   29' 30" 
Loïc Woos depuis Sclessin
27
 Coup-franc de Mohr au second poteau, la remise de Saïd est contrée et file à côté
25
 Quel retour de Tanghe !
Le Standard appuie ! Contre de El Hankouri, qui glisse vers Said. Frappe, superbe retour de Tanghe, et El Hankouri croque la reprise. Ca chauffe !
24
  Carte jaune pour Nayel Mehssatou
24
 Grosse occasion pour le Standard !
Centre de la gauche et grosse frappe d'Abid, sur Gabriel !
22
 Et c'est rouge ! Zulte est à 10 !
21
  Carte rouge pour Tochukvu Nnadi
20
 Carton rouge à suivre pour Tochukvu Nnadi? Le VAR analyse la phase
20
 Lawrence Visser va voir la VAR
20
 Le Français reste au sol
19
  Carte jaune pour Tochukvu Nnadi
Jaune Nnadi, auteur d'une semelle sur Karamoko
18
 Centre de Mohr, Gabriel le capte
18
 Possession claire du Standard, qui ne perce cependant pas la défense de Zulte
17
Standard - Zulte Waregem
14
 Pressing d'Ementa sur Epolo, qui dégage en touche
13
 Frappe puissante de Dierckx !
Action du Standard initiée par une récupération de Homawoo, Abid et Saïd participent, le ballon arrive vers Dierckx qui tente sa chance de loin, Gabriël détourne, mais c'était dangereux
12
 Centre d'Ake qui traverse tout le rectangle, sans trouver personne
11
 Le Standard rentre dans son match après huit premières minutes compliquée, plusieurs bons mouvements et un retour de la possession
10
 Corner de Mohr repris par Dierckx, au-dessus
9
 El Hankouri reste au sol
9
 Transversale de Mehssatou pour Saïd et du mouvement du Standard, El Hankouri récupère le ballon mais se fait tacler : corner !
7
 Henry au-dessus
Ballon sauté de Karamoko pour Ayensa, qui remise vers Henry. Au-dessus de la tête, et hors-jeu
7
 Bon pressing du Standard qui récupère le ballon haut
6
 Possession pour Zulte dans ces premières minutes
4
 Superbe passe d'Erenbjerg dans le dos pour Ementa, qui ne contrôle pas bien et laisse Epolo capter
3
 Première occasion pour Opoku !
La passe est passée trop facilement, comme le dribble d'Opoku devant Mohr. Lawrence contre sa frappe. Premier danger
3
 Ibrahim Karamoko évolue bien au milieu de terrain, en 6
2
 Premiers duels dans cette partie et une possession de part et d'autre
1
 Standard - Zulte Waregem: 0-0
20:45
 Une minute d'applaudissements en l'honneur de plusieurs supporters liégeois décédés récemment, dont un membre des Ultras et un autre du PHK

20:28
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Standard et Zulte Waregem en ouverture de la 15e journée de Pro League
Standard (Standard - Zulte Waregem)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Josué Homawoo - Daan Dierckx - Tobias Mohr - Ibrahim Karamoko - Nayel Mehssatou - Adnane Abid - Mohamed El Hankouri - Rafiki Said - Thomas Henry
Banc: Hakim Sahabo - Dennis Ayensa - Leandre Kuavita - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Marco Ilaimaharitra - Ibe Hautekiet - Steeven Assengue - Timothée NKada

Zulte Waregem: Brent Gabriel - Anton Tanghe - Laurent Lemoine - Thomas Claes - Anosike Ementa - Benoit Nyssen - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Jeppe Erenbjerg - Marley Ake - Yannick Cappelle
Banc: Louis Bostyn - Jakob Kiilerich - Enrique Lofolomo - Nikola Mituljikic - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Emran Soglo - Tobias Hedl - Serxho Ujka

Standard Standard
Epolo Matthieu 6.86  
Lawrence Henry 6.29  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Homawoo Josué 6.89  
  • Précision des passes: 26/28 (92.9%)
Dierckx Daan 6.98  
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Mohr Tobias 6.66  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Karamoko Ibrahim 6.71  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Passes clés: 1
Mehssatou Nayel   6.29  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Abid Adnane 6.52  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
El Hankouri Mohamed 6.82  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Said Rafiki 6.36  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Henry Thomas  
Banc
Sahabo Hakim  
Ayensa Dennis  
Kuavita Leandre  
Pirard Lucas  
Calut Alexandro  
Ilaimaharitra Marco  
Hautekiet Ibe  
Assengue Steeven  
NKada Timothée  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 7.14  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Tanghe Anton 6.57  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Lemoine Laurent 6.51  
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
Claes Thomas 6.09  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
Ementa Anosike 6.39  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Nyssen Benoit 6.59  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Nnadi Tochukvu   5.75  
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Opoku Joseph 6.3  
  • Tirs cadrés: 0/1
Erenbjerg Jeppe 6.17  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
Ake Marley 6.95  
Cappelle Yannick 6.51  
Banc
Bostyn Louis  
Kiilerich Jakob  
Lofolomo Enrique  
Mituljikic Nikola  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Soglo Emran  
Hedl Tobias  
Ujka Serxho  

présentation (du match)

Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)
Loïc Woos
depuis Sclessin
| 0 réaction
Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)
Photo: © photonews

Le Standard n'aura pas le droit de se louper lors de la réception de Zulte Waregem, ce vendredi soir à Sclessin. Pour le passage à la mi-championnat, les Rouches doivent impérativement se rapprocher du top 6.

Cap sur la 15e journée de Jupiler Pro League, ce week-end, qui marquera l’arrivée à la moitié de la phase classique. Le Standard reçoit Zulte Waregem ce vendredi soir à Sclessin.

Battu à Saint-Trond juste avant la trêve internationale, le Standard avait néanmoins enchaîné les bonnes prestations depuis l’arrivée de Vincent Euvrard.

Le Standard ne peut pas se louper

Malgré de nombreuses critiques, les Rouches ne sont toujours qu’à quatre points du top 6 et pourraient s’en rapprocher en cas de victoire face à l’Essevee.

Zulte, de son côté, porte la casquette de l’une des belles surprises de la saison. Promus, les pensionnaires du Stade Arc-en-Ciel occupent la huitième place et ont déjà quasiment assuré leur avenir en Jupiler Pro League.

Une rencontre entre deux équipes qui ne sont séparées que de deux points et qui pourrait valoir cher au décompte final. Standard – Zulte, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

