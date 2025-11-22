Date: 22/11/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15

L'Union Saint-Gilloise accueille le Cercle de Bruges en guise de reprise après la trêve internationale. David Hubert tient à bien préparer le match de mardi à Galatasaray.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   21' 54" 
Scott Crabbé
20
 Schoofs à côté !
Centre-tir de Patris, Rodriguez remet comme il peut à Schoofs à l'entrée du rectangle, on a déjà connu son pied gauche plus précis
17
 Reprise de Burgess
Corner donné à nouveau au second poteau, remise vers Burgess, qui tire au-dessus
15
 Ca chauffe (un peu) dans le rectangle du Cercle
Le corner finit par une reprise de Burgess au second poteau mais le ballon est arrêté par une forêt de joueurs
15
 Schoofs lance David en profondeur
La défense du Cercle intervient, corner
14
 Bon centre de Ouattara
Diop surgit au second poteau mais ne cadre pas
12
 remplacé Fedde Leysen
remplaçant Ross Sykes
Leysen ne s'est pas remis de son choc à la cheville
11
 Quel raté du Cercle
Scherpen détourne le ballon, le Cercle recentre ensuite, Diakite se retrouve seul au petit rectangle mais place sa tête à côté !
9
 Coup franc pour le Cercle
Solide duel entre Leysen et Diop, le premier cité reste au sol, mais c'est bien le Cercle qui va pouvoir mettre le ballon dans le box
5
  Carte jaune pour Christiaan Ravych
5
 Premier corner pour l'Union
Coup franc joué court, qui débouche sur une autre phase arrêtée. Mais le corner ne donne rien
1
 Première occasion pour l'Union
Van de Perre décale Patris qui centre, David reprend à côté
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Cercle de Bruges: 0-0
15:57
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Parc Duden continue de se remplir
15:45
 Deux matchs de rang sans victoire
Rien d'inquiétant quand on sait qu'il s'agit d'une défaite honorable à l'Atletico Madrid et un partage concédé de justesse à Malines, bête noire de la maison. Mais les fins de match ont généré de la frustration, la venue du Cercle de Bruges doit permettre de passer à autre chose.
15:22
 Niang suspendu
C'est Louis Patris qui reprend sa place sur la gauche
15:20
 Ait El Hadj sur le banc
Schoofs garde sa place dans l'entrejeu aux côtés de Zorgane et Van de Perre, c'est Ait El Hadj qui fait les frais du retour à une composition avec deux attaquants, avec Promise David et Kevin Rodriguez alignés d'entrée
Union SG (Union SG - Cercle de Bruges)
Union SG: Kjell Scherpen - Fedde Leysen - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Louis Patris - Rob Schoofs - Adem Zorgane - Anan Khalaili - Kevin Rodriguez - Kamiel Van de Perre - Promise David
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Anouar Ait El Hadj - Guilherme Smith - Guillaume François - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Raul Florucz - Jens Teunckens

Cercle de Bruges (Union SG - Cercle de Bruges)
Cercle de Bruges: Maxime Delanghe - Edgaras Utkus - Christiaan Ravych - Ibrahim Diakite - Flavio Nazinho - Hannes Van der Bruggen - Pieter Gerkens - Gary Magnée - Edan Diop - Abdoul Kader Ouattara - Steve Ngoura
Banc: Warleson - Emmanuel Kakou - Lawrence Agyekum - Oumar Diakite - Alan Minda - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Heriberto Jurado - Nils De Wilde
15:11
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour cette première rencontre du samedi entre Saint-Gillois et Brugeois.

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 6.9  
Plus de stats
Leysen Fedde 6.5  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Burgess Christian 6.6  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Mac Allister Kevin 6.2  
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Patris Louis 6.7  
  • Précision des passes: 1/6 (16.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Schoofs Rob 6.1  
Plus de stats
Zorgane Adem 6.8  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
Plus de stats
Khalaili Anan 6.6  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Rodriguez Kevin 6.4  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 6.3  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
Plus de stats
David Promise 6.5  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Rasmussen Mathias  
Ait El Hadj Anouar  
Smith Guilherme  
François Guillaume  
Giger Marc  
Boufal Sofiane  
Sykes Ross 6.6  
Plus de stats
Florucz Raul  
Teunckens Jens  
 

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Delanghe Maxime 6.8  
Plus de stats
Utkus Edgaras 6.1  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ravych Christiaan   6.2  
Plus de stats
Diakite Ibrahim 6.5  
Plus de stats
Nazinho Flavio 6.6  
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van der Bruggen Hannes 6.5  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
Plus de stats
Gerkens Pieter  
Magnée Gary 6.3  
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Diop Edan 6.7  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ouattara Abdoul Kader 6.6  
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ngoura Steve 6.9  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
Warleson  
Kakou Emmanuel  
Agyekum Lawrence 6.4  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
Plus de stats
Diakite Oumar  
Minda Alan  
Adewumi Oluwaseun  
Diaby Ibrahima  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  

présentation (du match)

Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise
Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille le Cercle de Bruges cette après-midi. David Hubert doit composer sans Ousseynou Niang, suspendu.

La cruelle défaite à l'Atletico Madrid et le partage concédé dans le temps additionnel à Malines ont été assez éprouvants pour l'Union juste avant la trêve. David Hubert a pu profiter de ces deux semaines sans match, les premières depuis son arrivée à la tête de l'équipe, pour faire le point avec les joueurs présents.

"Nous avons utilisé la première semaine de pause pour ramener de la fraîcheur mentale et physique dans le groupe. Les joueurs ont ensuite pu couper durant le week-end puis on a remis de l'intensité cette semaine", explique-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Hubert a toutefois dû faire avec les moyens du bord : "Nous avions de nombreux internationaux, notamment plusieurs attaquants (Promise David avec le Canada, Raul Florucz avec l'Autriche, Kevin Rodriguez avec l'Equateur, tandis que Cristian Makaté et Mohamed Fuseini sont blessés), ce qui a rendu plus compliqué le travail sur certains aspects tactiques. Nous avons donc mis l'accent sur les individualités et sur d'autres secteurs du jeu".

Patris a un coup à jouer

La préparation du match de cette après-midi contre le Cercle de Bruges a donc été courte. Un match pour lequel l'Union ne pourra pas compter sur Ousseynou Niang, suspendu. Le Sénégalais avait débuté 13 des 14 matchs de championnat, Louis Patris devrait le remplaçer à gauche.

Pour le reste, David Hubert devrait continuer avec son animation des dernières semaines, avec un système à un attaquant pour apporter un peu plus de maîtrise dans l'entrejeu. Il faudra néanmoins surveiller l'état de forme des joueurs revenus de longs déplacements internationaux, à commencer par Promise David et Kevin Rodriguez.

L'équipe attendue : Scherpen ; Mac Allister, Burgess, Leysen ; Khalaili, Van de Perre, Schoofs, Zorgane, Patris ; Ait El Hadj ; Rodriguez.

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved