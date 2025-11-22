L'Union Saint-Gilloise accueille le Cercle de Bruges cette après-midi. David Hubert doit composer sans Ousseynou Niang, suspendu.

La cruelle défaite à l'Atletico Madrid et le partage concédé dans le temps additionnel à Malines ont été assez éprouvants pour l'Union juste avant la trêve. David Hubert a pu profiter de ces deux semaines sans match, les premières depuis son arrivée à la tête de l'équipe, pour faire le point avec les joueurs présents.

"Nous avons utilisé la première semaine de pause pour ramener de la fraîcheur mentale et physique dans le groupe. Les joueurs ont ensuite pu couper durant le week-end puis on a remis de l'intensité cette semaine", explique-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Hubert a toutefois dû faire avec les moyens du bord : "Nous avions de nombreux internationaux, notamment plusieurs attaquants (Promise David avec le Canada, Raul Florucz avec l'Autriche, Kevin Rodriguez avec l'Equateur, tandis que Cristian Makaté et Mohamed Fuseini sont blessés), ce qui a rendu plus compliqué le travail sur certains aspects tactiques. Nous avons donc mis l'accent sur les individualités et sur d'autres secteurs du jeu".

Patris a un coup à jouer

La préparation du match de cette après-midi contre le Cercle de Bruges a donc été courte. Un match pour lequel l'Union ne pourra pas compter sur Ousseynou Niang, suspendu. Le Sénégalais avait débuté 13 des 14 matchs de championnat, Louis Patris devrait le remplaçer à gauche.

Pour le reste, David Hubert devrait continuer avec son animation des dernières semaines, avec un système à un attaquant pour apporter un peu plus de maîtrise dans l'entrejeu. Il faudra néanmoins surveiller l'état de forme des joueurs revenus de longs déplacements internationaux, à commencer par Promise David et Kevin Rodriguez.