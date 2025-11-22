Suis Union SG - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
-
Date: 22/11/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 15
Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille le Cercle de Bruges cette après-midi. David Hubert doit composer sans Ousseynou Niang, suspendu.

La cruelle défaite à l'Atletico Madrid et le partage concédé dans le temps additionnel à Malines ont été assez éprouvants pour l'Union juste avant la trêve. David Hubert a pu profiter de ces deux semaines sans match, les premières depuis son arrivée à la tête de l'équipe, pour faire le point avec les joueurs présents.

"Nous avons utilisé la première semaine de pause pour ramener de la fraîcheur mentale et physique dans le groupe. Les joueurs ont ensuite pu couper durant le week-end puis on a remis de l'intensité cette semaine", explique-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Hubert a toutefois dû faire avec les moyens du bord : "Nous avions de nombreux internationaux, notamment plusieurs attaquants (Promise David avec le Canada, Raul Florucz avec l'Autriche, Kevin Rodriguez avec l'Equateur, tandis que Cristian Makaté et Mohamed Fuseini sont blessés), ce qui a rendu plus compliqué le travail sur certains aspects tactiques. Nous avons donc mis l'accent sur les individualités et sur d'autres secteurs du jeu".

Patris a un coup à jouer

La préparation du match de cette après-midi contre le Cercle de Bruges a donc été courte. Un match pour lequel l'Union ne pourra pas compter sur Ousseynou Niang, suspendu. Le Sénégalais avait débuté 13 des 14 matchs de championnat, Louis Patris devrait le remplaçer à gauche.

Pour le reste, David Hubert devrait continuer avec son animation des dernières semaines, avec un système à un attaquant pour apporter un peu plus de maîtrise dans l'entrejeu. Il faudra néanmoins surveiller l'état de forme des joueurs revenus de longs déplacements internationaux, à commencer par Promise David et Kevin Rodriguez.

L'équipe attendue : Scherpen ; Mac Allister, Burgess, Leysen ; Khalaili, Van de Perre, Schoofs, Zorgane, Patris ; Ait El Hadj ; Rodriguez.

Prono Union SG - Cercle de Bruges

Union SG gagne
Union SG Union SG gagne Partage Cercle de Bruges Cercle de Bruges gagne
95.83% 2.78% 1.39%
Les plus populaires
2-0
(80x)		 3-0
(75x)		 3-1
(69x)

Comparatif Union SG - Cercle de Bruges

Classement

1
15

Points

33
12

Gagner

10
2

Perdre

1
6

Buts inscrits

29
18

Buts reçus

8
21

Cartes jaunes

30
24

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

12
5
6
08/12 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Union SG Union SG
27/10 19:15 Union SG Union SG 1-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
19/05 13:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Union SG Union SG
07/04 13:30 Union SG Union SG 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
03/12 19:15 Union SG Union SG 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
24/09 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Union SG Union SG
18/01 18:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
09/10 21:00 Union SG Union SG 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
08/01 13:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-4 Union SG Union SG
18/12 18:30 Union SG Union SG 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
02/10 18:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Union SG Union SG
04/05 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Union SG Union SG
30/03 20:00 Union SG Union SG 3-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
17/02 17:00 Union SG Union SG 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
02/12 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 Union SG Union SG
29/09 20:30 Union SG Union SG 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
11/08 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Union SG Union SG
10/02 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Union SG Union SG
03/12 17:00 Union SG Union SG 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
09/10 16:00 Union SG Union SG 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
10/09 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Union SG Union SG
11/03 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
18/10 15:00 Union SG Union SG 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
