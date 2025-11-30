Suis Anderlecht - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 30/11/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 16

Le RSC Anderlecht reçoit l'Union Saint-Gilloise ce dimanche avec un objectif clair : la victoire. Les Mauves auraient alors battu les deux leaders à quelques semaines d'écart.

Tous les matches en direct
Temps   18:30 
Anderlecht (Anderlecht - Union SG)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Marco Kana - Killian Sardella - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan De Cat - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Mario Stroeykens - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

Union SG:
Banc:

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Camara Ilay  
Kana Marco  
Sardella Killian  
Augustinsson Ludwig  
Llansana Enric  
De Cat Nathan  
Bertaccini Adriano  
Hazard Thorgan  
Angulo Nilson  
Cvetkovic Mihajlo  
Banc
N'Diaye Moussa  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Stroeykens Mario  
Maamar Ali  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  
 

présentation (du match)

Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables
Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht reçoit l'Union Saint-Gilloise ce dimanche avec un objectif clair : la victoire. Les Mauves auraient alors battu les deux leaders à quelques semaines d'écart.

Le RSC Anderlecht peut-il battre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise à quelques semaines d'intervalle et ponctuer son mois de novembre de façon parfaite ? La tâche s'annonce ardue, mais pas impossible alors que les Mauves reviennent d'une victoire qui fait beaucoup de bien en déplacement à la RAAL.

Pour ce match, on s'attend à ce que Besnik Hasi fasse confiance à l'équipe qui s'est imposée à l'Easi Arena la semaine passée, à deux exceptions près : Nathan Saliba est suspendu, et on ignore encore si Lucas Hey sera prêt à commencer, auquel cas il remplacerait Sardella. 

Dans l'entrejeu, pour remplacer Saliba, Hasi pourrait décider de relancer Enric Llansana, qui était indéboulonnable en début de saison avant de perdre de son éclat. On ne serait cependant pas surpris que ce soit plutôt Yari Verschaeren qui soit aligné aux côtés de Nathan De Cat dans ce rôle de 8 qui lui va si bien. 

Et côté USG ? Là aussi, un doute, avec la blessure de Leysen qui est revenu brièvement en Champions League. Reste à voir si Hubert l'estime prêt à débuter. 

Les 11 probables : 

Anderlecht: Coosemans / Augustinsson - Hey - Kana - Camara / Llansana - De Cat - Hazard / Angulo - Bertaccini - Cvetkovic 

Union : Scherpen / Mac Allister - Burgess - Sykes (Leysen) / Khalaili - Zorgane - Van De Perre - Ait El Hadj - Niang / Florcuz - David.

Prono Anderlecht - Union SG

Anderlecht gagne
Partage
Union SG gagne
Anderlecht Anderlecht gagne Partage Union SG Union SG gagne
16.84% 33% 50.17%
Les plus populaires
1-2
(91x)		 1-1
(75x)		 2-1
(29x)

Comparatif Anderlecht - Union SG

Classement

3
1

Points

28
36

Gagner

8
11

Perdre

3
1

Buts inscrits

22
31

Buts reçus

13
8

Cartes jaunes

38
32

Cartes rouges

3
0

face-à-face remportés

2
3
13
31/08 18:30 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
10/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Union SG Union SG
12/04 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
01/09 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
05/05 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Union SG Union SG
28/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Union SG Union SG
25/01 20:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
08/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
28/08 18:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
24/04 18:30 Union SG Union SG 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/01 13:30 Union SG Union SG 1-0 Anderlecht Anderlecht
25/07 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
11/02 20:45 Union SG Union SG 0-5 Anderlecht Anderlecht
27/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-3 Union SG Union SG
Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

28/11

Marco Kana a joliment retrouvé sa place de titulaire à Anderlecht. Il y a quelques années, l'Union a pourtant proposé de le relancer.

Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

28/11

Anderlecht doit se passer ce week-end d'une pièce maîtresse de son milieu de terrain. Nathan Saliba, qui a impressionné ces dernières semaines, est suspendu pour le match c...

Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

29/11

Anderlecht est à la veille d'un nouveau derby bruxellois contre l'Union. Des incertitudes subsistent, notamment derrière.

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

29/11

Louis Patris se bat pour une place de titulaire à l'Union Saint-Gilloise. Y parviendra-t-il plus qu'à Anderlecht, qu'il retrouvera demain dans le derby ?

Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

29/11

Le Sporting d'Anderlecht axe son recrutement sur l'avenir. Le club bruxellois vise plusieurs talents mondiaux, dont Jesús Peñaloza, défenseur central de 17 ans qui a été ob...

"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

29/11 3

Buteur décisif lors du déplacement de l'Union au Galatasaray, Promise David a parfaitement saisi l'importance du derby bruxellois, qui se tiendra ce dimanche au Lotto Park....

"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

10:40

Aad de Mos est toujours un fin critique du football belge, et a donc analysé le derby bruxellois qui approche. Et il n'est toujours pas convaincu par le RSCA.

Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

15:40

Aad De Mos a analysé la situation de Mario Stroeykens et Yari Verschaeren, soulignant leur statut de remplaçants et l'absence de continuité à Anderlecht.

"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

16:30

David Hubert, appelé en urgence par l'Union, retrouve la lumière après des passages compliqués à Anderlecht et OHL.

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved