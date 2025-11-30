Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

Le RSC Anderlecht reçoit l'Union Saint-Gilloise ce dimanche avec un objectif clair : la victoire. Les Mauves auraient alors battu les deux leaders à quelques semaines d'écart.

Le RSC Anderlecht peut-il battre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise à quelques semaines d'intervalle et ponctuer son mois de novembre de façon parfaite ? La tâche s'annonce ardue, mais pas impossible alors que les Mauves reviennent d'une victoire qui fait beaucoup de bien en déplacement à la RAAL.

Pour ce match, on s'attend à ce que Besnik Hasi fasse confiance à l'équipe qui s'est imposée à l'Easi Arena la semaine passée, à deux exceptions près : Nathan Saliba est suspendu, et on ignore encore si Lucas Hey sera prêt à commencer, auquel cas il remplacerait Sardella.

Dans l'entrejeu, pour remplacer Saliba, Hasi pourrait décider de relancer Enric Llansana, qui était indéboulonnable en début de saison avant de perdre de son éclat. On ne serait cependant pas surpris que ce soit plutôt Yari Verschaeren qui soit aligné aux côtés de Nathan De Cat dans ce rôle de 8 qui lui va si bien.

Et côté USG ? Là aussi, un doute, avec la blessure de Leysen qui est revenu brièvement en Champions League. Reste à voir si Hubert l'estime prêt à débuter.

Les 11 probables :

Anderlecht: Coosemans / Augustinsson - Hey - Kana - Camara / Llansana - De Cat - Hazard / Angulo - Bertaccini - Cvetkovic

Union : Scherpen / Mac Allister - Burgess - Sykes (Leysen) / Khalaili - Zorgane - Van De Perre - Ait El Hadj - Niang / Florcuz - David.