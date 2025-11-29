Suis Charleroi - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 29/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 16
Deux absents chez les Zèbres, Maës de retour pour les Loups : les compos probables de Charleroi - RAAL
Deux absents chez les Zèbres, Maës de retour pour les Loups : les compos probables de Charleroi - RAAL
Photo: © photonews

Charleroi accueille la RAAL ce soir. Les deux équipes veulent retrouver le chemin de la victoire dans le choc hennuyer.

Pendant que La Louvière perdait dans le temps additionnel contre Anderlecht, Charleroi passait tout proche d'accrocher le Club de Bruges. Les deux représentants du football hennuyer en D1A ne sont pas passés loin de partager contre ces deux ténors du football belge mais ont dû s'avouer vaincus de justesse.

Deux défaites forcément loin d'être problématiques dans les faits mais qui renforcent le besoin de gagner ce soir. Un point sépare les deux formations au classement (au profit de Charleroi) : l'équipe qui parviendrait à l'emporter au Mambourg serait assurée de finir le weekend devant le rival régional.

Charleroi sans son capitaine

Du côté des Zèbres, Rik De Mil doit se passer d'Aiham Ousou (suspendu) et de Kevin Van den Kerkhof (ancien de La Louvière Centre), blessés. Mehdi Boukamir et Lewin Blum devraient les remplaçer dans le onze.

Moins de tracas pour Frédéric Taquin dans le camp d'en face : mis à part Mouhamed Belkheir, les RAAL pourront compter sur toutes leurs forces vives. Suspendu contre Anderlecht suite à son exclusion à l'Antwerp, Owen Maës est de retour dans le groupe. Il devrait retrouver sa place, même si Alexis Beka Beka monte en puissance de semaine en semaine.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné ; Blum, Boukamir, Keita, Nzita ; Camara, Titraoui ; Bernier, Pflücke, Guiagon, Scheidler

La Louvière : Peano ; Liongola, Faye, Okou, Lamego, Lutonda ; Lahssaini, Ito, Maës ; Afriyie, Mendy

Prono Charleroi - RAAL La Louvière

Charleroi gagne
Partage
Charleroi Charleroi gagne Partage RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne
68.75% 28.47% 2.78%
Les plus populaires
2-1
(78x)		 1-1
(59x)		 2-0
(53x)

Comparatif Charleroi - RAAL La Louvière

Classement

10
11

Points

18
17

Gagner

5
4

Perdre

7
6

Buts inscrits

18
11

Buts reçus

21
15

Cartes jaunes

32
30

Cartes rouges

2
1

face-à-face remportés

3
7
3
10/08 13:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
30/04 15:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 Charleroi Charleroi
28/04 19:30 Charleroi Charleroi 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
03/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
02/12 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 Charleroi Charleroi
15/01 18:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Charleroi Charleroi
14/01 19:30 Charleroi Charleroi 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
08/08 15:00 Charleroi Charleroi 2-5 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
07/08 14:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 Charleroi Charleroi
07/02 20:00 Charleroi Charleroi 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
30/08 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Charleroi Charleroi
10/05 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 Charleroi Charleroi
07/12 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

28/11

Mohamed Koné a retrouvé son statut de titulaire avec les Zèbres depuis deux matchs. Une situation qui ravit évidemment le portier qui n'avait jusqu'alors disputé qu'un matc...

Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

28/11

Charleroi accueillera la RAAL demain soir. Les Zèbres devront composer sans deux de leurs défenseurs habituels.

"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

28/11

Charleroi veut prendre sa revanche contre la RAAL après la défaite de l'aller. Un seul point sépare les deux équipes avant ce derby.

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved