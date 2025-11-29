Deux absents chez les Zèbres, Maës de retour pour les Loups : les compos probables de Charleroi - RAAL

Charleroi accueille la RAAL ce soir. Les deux équipes veulent retrouver le chemin de la victoire dans le choc hennuyer.

Pendant que La Louvière perdait dans le temps additionnel contre Anderlecht, Charleroi passait tout proche d'accrocher le Club de Bruges. Les deux représentants du football hennuyer en D1A ne sont pas passés loin de partager contre ces deux ténors du football belge mais ont dû s'avouer vaincus de justesse.

Deux défaites forcément loin d'être problématiques dans les faits mais qui renforcent le besoin de gagner ce soir. Un point sépare les deux formations au classement (au profit de Charleroi) : l'équipe qui parviendrait à l'emporter au Mambourg serait assurée de finir le weekend devant le rival régional.

Charleroi sans son capitaine

Du côté des Zèbres, Rik De Mil doit se passer d'Aiham Ousou (suspendu) et de Kevin Van den Kerkhof (ancien de La Louvière Centre), blessés. Mehdi Boukamir et Lewin Blum devraient les remplaçer dans le onze.

Moins de tracas pour Frédéric Taquin dans le camp d'en face : mis à part Mouhamed Belkheir, les RAAL pourront compter sur toutes leurs forces vives. Suspendu contre Anderlecht suite à son exclusion à l'Antwerp, Owen Maës est de retour dans le groupe. Il devrait retrouver sa place, même si Alexis Beka Beka monte en puissance de semaine en semaine.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné ; Blum, Boukamir, Keita, Nzita ; Camara, Titraoui ; Bernier, Pflücke, Guiagon, Scheidler

La Louvière : Peano ; Liongola, Faye, Okou, Lamego, Lutonda ; Lahssaini, Ito, Maës ; Afriyie, Mendy