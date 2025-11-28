Date: 28/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 16
Stade: Achter de Kazerne

LIVE : Un Rouche sort sur blessure, peu de football à se mettre sous la dent

Privé de plusieurs éléments importants, le Standard aimerait remporter sa première et seule victoire du mois de novembre sur la pelouse de Malines, ce vendredi soir. Une obligation pour les Rouches s'ils veulent remonter au classement.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis l'AFAS Stadion de Malines
45+20
 C'est la pause, 0-0!


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
43
 Karamoko !
Belle occasion pour le Standard après quelques centres, mais Karamoko loupe complètement la reprise
39
 On n'aura pas vu grand-chose dans cette première période, qui va bientôt arriver à son terme
32
 Belle opportunité pour le Standard et Mehssatou, qui manque le cadre
31
 remplacé Daan Dierckx
remplaçant Dennis Ayensa
28
 Le jeu a repris, le Standard est à 10 sans Dierckx qui va céder sa place
25
 Dierckx se tient l'épaule et appelle les soigneurs
25
 Centre de Koudou, tête difficile pour Raman, qui ne cadre pas
21
 Deuxième presque erreur de Miras, cette fois sur une passe en retrait
20
 C'est déjà bientôt la moitié de la première période, et on ne peut pas vraiment dire que le spectacle soit au rendez-vous ce vendredi soir
16
 Miras proche de la savonnette
Frappe d'El Hankouri, Miras capte en deux temps
15
 Tentative lointaine de Raman sur une contre-attaque après avoir vu qu'Epolo n'était pas placé, mais c'est à côté
15
 Bonne balle de Servais dans le dos de la défense pour Raman, il faut un excellent retour de Mohr
12
 Malines prend la maitrise du cuir au fur et à mesure, le Standard est imprécis quand il le récupère
10
 Des phases de possession qui s'enchaînent des deux côtés dans ces dix premières minutes, sans grosse occasion
5
 Premier danger pour Malines, avec une frappe contrée de Lauberbach
4
 Corner du Standard dégagé, nouveau centre de Lawrence, Miras capte devant Karamoko
4
KV Malines - Standard

3
 Premier mouvement du Standard, centre de Lawrence qui ne trouve pas Henry
1
 Perte de balle de Dierckx sur sa première passe, c'est parti !
1
 KV Malines - Standard: 0-0

20:44
 Les joueurs sont sur la pelouse de l'AFAS Stadion !
20:34
 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce vendredi soir derrière les casernes de Malines pour suivre la rencontre entre le KaVé et le Standard


KV Malines (KV Malines - Standard)
KV Malines: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Ian Struyf - Therence Koudou - Mathis Servais - Dikeni Salifou - Jose Marsa - Myron van Brederode - Lion Lauberbach - Benito Raman
Banc: Gora Diouf - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Kerim Mrabti - Lovro Golic - Moncef Zekri - Axel Willockx - Bill Antonio - Massimo Decoene

Standard (KV Malines - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Daan Dierckx - Ibe Hautekiet - Josué Homawoo - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Ibrahim Karamoko - Casper Nielsen - Thomas Henry - Mohamed El Hankouri
Banc: Hakim Sahabo - Dennis Ayensa - Leandre Kuavita - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Matteo Godfroid - Steeven Assengue - Timothée NKada
Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

21:30

Le Standard subit une véritable hécatombe depuis quelques semaines. Déjà privé de plusieurs titulaires, Vincent Euvrard vient encore de perdre Daan Dierckx, victime d'une b...

KV Malines KV Malines
Miras Nacho 6.96  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
St. Jago Tommy 6.87  
  • Précision des passes: 35/40 (87.5%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Konaté Mory 6.87  
  • Précision des passes: 29/30 (96.7%)
Plus de stats
Struyf Ian  
Koudou Therence 6.59  
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Servais Mathis 6.85  
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
Plus de stats
Salifou Dikeni 6.7  
  • Précision des passes: 19/19 (100%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Marsa Jose 6.46  
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
van Brederode Myron 6.5  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lauberbach Lion 6.39  
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Raman Benito 6.83  
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Banc
Diouf Gora  
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian 6.61  
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Mrabti Kerim  
Golic Lovro  
Zekri Moncef  
Willockx Axel  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 6.71  
  • Précision des passes: 8/13 (61.5%)
  • Précision des longs ballons: 6/15 (40%)
Plus de stats
Lawrence Henry 6.99  
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Dierckx Daan 6.78  
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 6.77  
  • Précision des passes: 44/49 (89.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Homawoo Josué 6.96  
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Mohr Tobias 7.2  
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 7.12  
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 6.6  
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Nielsen Casper 6.74  
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Henry Thomas  
El Hankouri Mohamed 7.2  
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Sahabo Hakim  
Ayensa Dennis 6.56  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Kuavita Leandre  
Pirard Lucas  
Calut Alexandro  
Godfroid Matteo  
Assengue Steeven  
NKada Timothée  

présentation (du match)

Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| 0 réaction
Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)
Photo: © photonews

Privé de plusieurs éléments importants, le Standard aimerait remporter sa première et seule victoire du mois de novembre sur la pelouse de Malines, ce vendredi soir. Une obligation pour les Rouches s'ils veulent remonter au classement.

18 points sur 45 : il s'agit du pire début de saison du Standard ces dix dernières années. Emmenés par leur nouveau directeur sportif Marc Wilmots, les Rouches auraient aimé se joindre à la course au top 6 cette saison, mais en sont loin.

Dans le jeu, du moins. Car sur le plan comptable, le Matricule 16 ne compte que quatre longueurs de retard sur La Gantoise, sixième, et six points de retard sur Malines, cinquième, son adversaire ce vendredi soir.

Il s'agit donc d'une rencontre importante pour les Rouches, qui n'ont pas encore empoché la moindre victoire en novembre et qui aimeraient retrouver le chemin du succès après la défaite à Saint-Trond et le partage concédé contre Zulte Waregem.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard sera à nouveau privé de joueurs importants, comme Adnane Abid et Rafiki Saïd. Il enregistre toutefois le retour de Marco Ilaimaharitra, qui semble cette fois prêt à commencer la rencontre.

Malines - Standard, une rencontre difficile que les Rouches doivent remporter pour ne pas s'éloigner quasiment définitivement de leur objectif. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

25/11

Le conflit entre DAZN et la Pro League pourrait limiter le VAR ce week-end. Sans images TV, les matchs, dont Malines-Standard, risquent de se jouer avec une aide vidéo très...

Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

26/11

Vincent Euvrard a donné sa conférence de presse ce mercredi en amont du déplacement à Malines. Le coach du Standard a annoncé un potentiel forfait, qui serait une très mauv...

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

08:00

Fred Vanderbiest s'est exprimé à la presse avant le match de Malines contre le Standard ce vendredi soir. L'entraîneur malinois sait qu'un match face à la formation liégeoi...

La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

16:30

Malines accueille le Standard ce soir. Frédéric Vanderbiest devra composer sans son capitaine, Fredrik Hammar, suspendu.

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved