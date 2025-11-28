LIVE : Un Rouche sort sur blessure, peu de football à se mettre sous la dent
Privé de plusieurs éléments importants, le Standard aimerait remporter sa première et seule victoire du mois de novembre sur la pelouse de Malines, ce vendredi soir. Une obligation pour les Rouches s'ils veulent remonter au classement.
Mi-temps
Loïc Woos depuis l'AFAS Stadion de Malines
45+20
C'est la pause, 0-0!
Mi-temps
45
Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
43
Karamoko !
Belle occasion pour le Standard après quelques centres, mais Karamoko loupe complètement la reprise
39
On n'aura pas vu grand-chose dans cette première période, qui va bientôt arriver à son terme
32
Belle opportunité pour le Standard et Mehssatou, qui manque le cadre
31
Daan Dierckx Dennis Ayensa
28
Le jeu a repris, le Standard est à 10 sans Dierckx qui va céder sa place
25
Dierckx se tient l'épaule et appelle les soigneurs
25
Centre de Koudou, tête difficile pour Raman, qui ne cadre pas
21
Deuxième presque erreur de Miras, cette fois sur une passe en retrait
20
C'est déjà bientôt la moitié de la première période, et on ne peut pas vraiment dire que le spectacle soit au rendez-vous ce vendredi soir
16
Miras proche de la savonnette
Frappe d'El Hankouri, Miras capte en deux temps
15
Tentative lointaine de Raman sur une contre-attaque après avoir vu qu'Epolo n'était pas placé, mais c'est à côté
15
Bonne balle de Servais dans le dos de la défense pour Raman, il faut un excellent retour de Mohr
12
Malines prend la maitrise du cuir au fur et à mesure, le Standard est imprécis quand il le récupère
10
Des phases de possession qui s'enchaînent des deux côtés dans ces dix premières minutes, sans grosse occasion
5
Premier danger pour Malines, avec une frappe contrée de Lauberbach
4
Corner du Standard dégagé, nouveau centre de Lawrence, Miras capte devant Karamoko
4
3
Premier mouvement du Standard, centre de Lawrence qui ne trouve pas Henry
1
Perte de balle de Dierckx sur sa première passe, c'est parti !
1
KV Malines - Standard: 0-0
20:44
Les joueurs sont sur la pelouse de l'AFAS Stadion !
20:34
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce vendredi soir derrière les casernes de Malines pour suivre la rencontre entre le KaVé et le Standard
KV Malines:
Nacho Miras
- Tommy St. Jago
- Mory Konaté
- Ian Struyf
- Therence Koudou
- Mathis Servais
- Dikeni Salifou
- Jose Marsa
- Myron van Brederode
- Lion Lauberbach
- Benito Raman
Banc:
Gora Diouf
- Bilal Bafdili
- Hassane Bandé
- Tijn Van Ingelgom
- Ian Truyf
- Kerim Mrabti
- Lovro Golic
- Moncef Zekri
- Axel Willockx
- Bill Antonio
- Massimo Decoene
Standard:
Matthieu Epolo
- Henry Lawrence
- Daan Dierckx
- Ibe Hautekiet
- Josué Homawoo
- Tobias Mohr
- Nayel Mehssatou
- Ibrahim Karamoko
- Casper Nielsen
- Thomas Henry
- Mohamed El Hankouri
Banc:
Hakim Sahabo
- Dennis Ayensa
- Leandre Kuavita
- Lucas Pirard
- Alexandro Calut
- Matteo Godfroid
- Steeven Assengue
- Timothée NKada
Miras Nacho
6.96
Nacho Miras
@ KV Malines - Standard 6.96
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Arrêts
Arrêts 1
Dégagements des poings 0
Hors-jeu 0/0
Ballon capté 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 12/18 (66.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 6/13 (46.2%)
Ballons perdus 6
Arrêts: 1
Dégagements des poings: 0
Ballon capté: 0
Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
St. Jago Tommy
6.87
Tommy St. Jago
@ KV Malines - Standard 6.87
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 35/40 (87.5%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 3/7 (42.9%)
Ballons perdus 8
Précision des passes: 35/40 (87.5%)
Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Konaté Mory
6.87
Mory Konaté
@ KV Malines - Standard 6.87
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 3
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 29/30 (96.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 3/5 (60%)
Ballons perdus 1
Précision des passes: 29/30 (96.7%)
Struyf Ian
Koudou Therence
6.59
Therence Koudou
@ KV Malines - Standard 6.59
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 1
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 0/2 (0%)
Distribution
Précision des passes 11/18 (61.1%)
Passes clés 2
Passes interceptées 2
Précision des centres 2/2 (100%)
Précision des longs ballons 1/3 (33.3%)
Ballons perdus 14
Précision des passes: 11/18 (61.1%)
Passes clés: 2
Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Précision des centres: 2/2 (100%)
Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Servais Mathis
6.85
Mathis Servais
@ KV Malines - Standard 6.85
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 2
Interceptions 1
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 19/22 (86.4%)
Passes clés 0
Passes interceptées 1
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 3/5 (60%)
Ballons perdus 7
Précision des passes: 19/22 (86.4%)
Salifou Dikeni
6.7
Dikeni Salifou
@ KV Malines - Standard 6.7
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 1/1 (100%)
Distribution
Précision des passes 19/19 (100%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/1 (100%)
Ballons perdus 0
Précision des passes: 19/19 (100%)
Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Marsa Jose
6.46
Jose Marsa
@ KV Malines - Standard 6.46
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 21/26 (80.8%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 1/3 (33.3%)
Ballons perdus 6
Précision des passes: 21/26 (80.8%)
Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
van Brederode Myron
6.5
Myron van Brederode
@ KV Malines - Standard 6.5
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 2
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 0/1 (0%)
Distribution
Précision des passes 8/11 (72.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 6
Précision des passes: 8/11 (72.7%)
Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Lauberbach Lion
6.39
Lion Lauberbach
@ KV Malines - Standard 6.39
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 1
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 2
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 0/1 (0%)
Distribution
Précision des passes 15/17 (88.2%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 4
Précision des passes: 15/17 (88.2%)
Tirs cadrés: 0/2
Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Raman Benito
6.83
Benito Raman
@ KV Malines - Standard 6.83
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 1
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 2
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 6/11 (54.5%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 1/1 (100%)
Ballons perdus 7
Précision des passes: 6/11 (54.5%)
Passes clés: 1
Tirs cadrés: 0/2
Banc
Diouf Gora
Bafdili Bilal
Bandé Hassane
Van Ingelgom Tijn
Truyf Ian
6.61
Ian Truyf
@ KV Malines - Standard 6.61
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 2
Dégagements 4
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 31/37 (83.8%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 2/6 (33.3%)
Ballons perdus 6
Précision des passes: 31/37 (83.8%)
Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Mrabti Kerim
Golic Lovro
Zekri Moncef
Willockx Axel
Antonio Bill
Decoene Massimo
Epolo Matthieu
6.71
Matthieu Epolo
@ KV Malines - Standard 6.71
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Arrêts
Arrêts 0
Dégagements des poings 0
Hors-jeu 0/0
Ballon capté 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 8/13 (61.5%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 6/15 (40%)
Ballons perdus 5
Précision des passes: 8/13 (61.5%)
Précision des longs ballons: 6/15 (40%)
Lawrence Henry
6.99
Henry Lawrence
@ KV Malines - Standard 6.99
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 31/34 (91.2%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/2 (0%)
Précision des longs ballons 2/2 (100%)
Ballons perdus 8
Précision des passes: 31/34 (91.2%)
Précision des centres: 0/2 (0%)
Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Dierckx Daan
6.78
Daan Dierckx
@ KV Malines - Standard 6.78
Stats importantes
Temps de jeu 31
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 18/21 (85.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/3 (0%)
Ballons perdus 3
Précision des passes: 18/21 (85.7%)
Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Hautekiet Ibe
6.77
Ibe Hautekiet
@ KV Malines - Standard 6.77
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 2
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 44/49 (89.8%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/3 (0%)
Ballons perdus 5
Précision des passes: 44/49 (89.8%)
Passes clés: 1
Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Homawoo Josué
6.96
Josué Homawoo
@ KV Malines - Standard 6.96
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 3
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 0/1 (0%)
Distribution
Précision des passes 33/38 (86.8%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 3/4 (75%)
Ballons perdus 7
Précision des passes: 33/38 (86.8%)
Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Mohr Tobias
7.2
Tobias Mohr
@ KV Malines - Standard 7.2
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 3
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 21/23 (91.3%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 1/2 (50%)
Précision des longs ballons 2/2 (100%)
Ballons perdus 5
Précision des passes: 21/23 (91.3%)
Passes clés: 1
Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Mehssatou Nayel
7.12
Nayel Mehssatou
@ KV Malines - Standard 7.12
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 0/1 (0%)
Distribution
Précision des passes 20/22 (90.9%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/1 (100%)
Ballons perdus 3
Précision des passes: 20/22 (90.9%)
Tirs cadrés: 0/1
Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Karamoko Ibrahim
6.6
Ibrahim Karamoko
@ KV Malines - Standard 6.6
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 2
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 2
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 21/26 (80.8%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/1 (100%)
Ballons perdus 6
Précision des passes: 21/26 (80.8%)
Tirs cadrés: 0/2
Nielsen Casper
6.74
Casper Nielsen
@ KV Malines - Standard 6.74
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 26/31 (83.9%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 1/2 (50%)
Précision des longs ballons 3/3 (100%)
Ballons perdus 6
Précision des passes: 26/31 (83.9%)
Passes clés: 1
Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Henry Thomas
El Hankouri Mohamed
7.2
Mohamed El Hankouri
@ KV Malines - Standard 7.2
Stats importantes
Temps de jeu 45
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 1
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 31/34 (91.2%)
Passes clés 0
Passes interceptées 1
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 2/2 (100%)
Ballons perdus 4
Précision des passes: 31/34 (91.2%)
Tirs cadrés: 1/1
Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Banc
Sahabo Hakim
Ayensa Dennis
6.56
Dennis Ayensa
@ KV Malines - Standard 6.56
Stats importantes
Temps de jeu 14
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 6/8 (75%)
Passes clés 1
Passes interceptées 1
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 4
Précision des passes: 6/8 (75%)
Passes clés: 1
Kuavita Leandre
Pirard Lucas
Calut Alexandro
Godfroid Matteo
Assengue Steeven
NKada Timothée
présentation (du match)
Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)
Privé de plusieurs éléments importants, le Standard aimerait remporter sa première et seule victoire du mois de novembre sur la pelouse de Malines, ce vendredi soir. Une obligation pour les Rouches s'ils veulent remonter au classement.
18 points sur 45 : il s'agit du pire début de saison du Standard ces dix dernières années. Emmenés par leur nouveau directeur sportif Marc Wilmots, les Rouches auraient aimé se joindre à la course au top 6 cette saison, mais en sont loin.
Dans le jeu, du moins. Car sur le plan comptable, le Matricule 16 ne compte que quatre longueurs de retard sur La Gantoise, sixième, et six points de retard sur Malines, cinquième, son adversaire ce vendredi soir.
Il s'agit donc d'une rencontre importante pour les Rouches, qui n'ont pas encore empoché la moindre victoire en novembre et qui aimeraient retrouver le chemin du succès après la défaite à Saint-Trond et le partage concédé contre Zulte Waregem.
Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard sera à nouveau privé de joueurs importants, comme Adnane Abid et Rafiki Saïd. Il enregistre toutefois le retour de Marco Ilaimaharitra, qui semble cette fois prêt à commencer la rencontre.
Malines - Standard, une rencontre difficile que les Rouches doivent remporter pour ne pas s'éloigner quasiment définitivement de leur objectif. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.