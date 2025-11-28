Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

Privé de plusieurs éléments importants, le Standard aimerait remporter sa première et seule victoire du mois de novembre sur la pelouse de Malines, ce vendredi soir. Une obligation pour les Rouches s'ils veulent remonter au classement.

18 points sur 45 : il s'agit du pire début de saison du Standard ces dix dernières années. Emmenés par leur nouveau directeur sportif Marc Wilmots, les Rouches auraient aimé se joindre à la course au top 6 cette saison, mais en sont loin.

Dans le jeu, du moins. Car sur le plan comptable, le Matricule 16 ne compte que quatre longueurs de retard sur La Gantoise, sixième, et six points de retard sur Malines, cinquième, son adversaire ce vendredi soir.

Il s'agit donc d'une rencontre importante pour les Rouches, qui n'ont pas encore empoché la moindre victoire en novembre et qui aimeraient retrouver le chemin du succès après la défaite à Saint-Trond et le partage concédé contre Zulte Waregem.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard sera à nouveau privé de joueurs importants, comme Adnane Abid et Rafiki Saïd. Il enregistre toutefois le retour de Marco Ilaimaharitra, qui semble cette fois prêt à commencer la rencontre.

Malines - Standard, une rencontre difficile que les Rouches doivent remporter pour ne pas s'éloigner quasiment définitivement de leur objectif. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.