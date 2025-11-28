Suis KV Malines - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 28/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 16

Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

Loïc Woos
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
| 0 réaction
Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)
Photo: © photonews

Privé de plusieurs éléments importants, le Standard aimerait remporter sa première et seule victoire du mois de novembre sur la pelouse de Malines, ce vendredi soir. Une obligation pour les Rouches s'ils veulent remonter au classement.

18 points sur 45 : il s'agit du pire début de saison du Standard ces dix dernières années. Emmenés par leur nouveau directeur sportif Marc Wilmots, les Rouches auraient aimé se joindre à la course au top 6 cette saison, mais en sont loin.

Dans le jeu, du moins. Car sur le plan comptable, le Matricule 16 ne compte que quatre longueurs de retard sur La Gantoise, sixième, et six points de retard sur Malines, cinquième, son adversaire ce vendredi soir.

Il s'agit donc d'une rencontre importante pour les Rouches, qui n'ont pas encore empoché la moindre victoire en novembre et qui aimeraient retrouver le chemin du succès après la défaite à Saint-Trond et le partage concédé contre Zulte Waregem.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard sera à nouveau privé de joueurs importants, comme Adnane Abid et Rafiki Saïd. Il enregistre toutefois le retour de Marco Ilaimaharitra, qui semble cette fois prêt à commencer la rencontre.

Malines - Standard, une rencontre difficile que les Rouches doivent remporter pour ne pas s'éloigner quasiment définitivement de leur objectif. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono KV Malines - Standard

KV Malines gagne
Partage
KV Malines KV Malines gagne Partage Standard Standard gagne
82.26% 12.5% 5.24%
Les plus populaires
2-1
(100x)		 2-0
(57x)		 1-1
(28x)

Comparatif KV Malines - Standard

Classement

5
10

Points

24
18

Gagner

6
5

Perdre

3
7

Buts inscrits

20
13

Buts reçus

17
19

Cartes jaunes

38
34

Cartes rouges

0
6

face-à-face remportés

13
16
21
12/09 20:45 Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
10/05 18:15 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
29/03 18:15 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
26/12 18:30 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
09/08 20:45 Standard Standard 0-0 KV Malines KV Malines
25/05 20:30 KV Malines KV Malines 3-2 Standard Standard
23/04 20:30 Standard Standard 0-0 KV Malines KV Malines
20/12 20:45 KV Malines KV Malines 3-0 Standard Standard
05/11 16:00 Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
17/01 20:45 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
19/10 20:45 KV Malines KV Malines 2-0 Standard Standard
30/01 18:30 Standard Standard 1-2 KV Malines KV Malines
01/10 20:45 KV Malines KV Malines 3-1 Standard Standard
10/07 17:00 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
16/05 16:00 KV Malines KV Malines 3-1 Standard Standard
13/05 16:00 Standard Standard 1-2 KV Malines KV Malines
20/01 18:45 KV Malines KV Malines 0-4 Standard Standard
06/12 18:15 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
17/01 20:30 KV Malines KV Malines 2-3 Standard Standard
10/11 20:00 Standard Standard 1-2 KV Malines KV Malines
03/03 20:00 Standard Standard 3-2 KV Malines KV Malines
30/07 14:30 KV Malines KV Malines 1-1 Standard Standard
12/05 20:30 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
22/04 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Standard Standard
26/02 14:30 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
20/11 18:00 KV Malines KV Malines 2-1 Standard Standard
13/03 18:00 KV Malines KV Malines 4-0 Standard Standard
28/10 20:30 Standard Standard 2-1 KV Malines KV Malines
07/03 20:00 KV Malines KV Malines 1-0 Standard Standard
01/11 18:00 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
08/03 20:00 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
28/07 20:30 KV Malines KV Malines 0-2 Standard Standard
15/12 18:00 KV Malines KV Malines 0-2 Standard Standard
26/08 14:30 Standard Standard 3-2 KV Malines KV Malines
21/03 20:30 KV Malines KV Malines 1-2 Standard Standard
25/11 20:30 Standard Standard 3-2 KV Malines KV Malines
02/03 20:30 KV Malines KV Malines 1-4 Standard Standard
26/02 20:00 Standard Standard 3-0 KV Malines KV Malines
26/01 20:30 Standard Standard 2-0 KV Malines KV Malines
17/09 20:30 KV Malines KV Malines 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
22/01 19:30 Standard Standard 1-0 KV Malines KV Malines
14/09 19:30 KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
12/09 20:00 Standard Standard 3-0 KV Malines KV Malines
25/04 20:00 Standard Standard 4-1 KV Malines KV Malines
30/11 18:00 KV Malines KV Malines 0-0 Standard Standard
29/03 20:00 KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
27/10 20:00 Standard Standard 2-2 KV Malines KV Malines
03/05 20:00 Standard Standard 0-0 KV Malines KV Malines
30/11 20:00 KV Malines KV Malines 1-1 Standard Standard
Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

25/11

Le conflit entre DAZN et la Pro League pourrait limiter le VAR ce week-end. Sans images TV, les matchs, dont Malines-Standard, risquent de se jouer avec une aide vidéo très...

Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

26/11

Vincent Euvrard a donné sa conférence de presse ce mercredi en amont du déplacement à Malines. Le coach du Standard a annoncé un potentiel forfait, qui serait une très mauv...

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

08:00

Fred Vanderbiest s'est exprimé à la presse avant le match de Malines contre le Standard ce vendredi soir. L'entraîneur malinois sait qu'un match face à la formation liégeoi...

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved