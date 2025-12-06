LIVE : Le Standard double la mise au Cercle !

|
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
Mi-temps
45+4
Le Standard va rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts
45+4
Le but de Hautekiet a été attribué à Utkus, contre son camp
45
Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
41
39
Gooooooooooooal pour le Standard !
Le Standard double la mise sur phase arrêtée ! Coup-franc de Mohr, Hautekiet le dévie en première zone et fait 0-2 !
39
But contre son camp de Edgaras Utkus: -
36
Quel manqué d'Adewumi !
Quelle occasion pour le Cercle qui part d'un corner pour le Standard ! Adewumi passe devant Mohr pour le second ballon, se joue d'Ilaimaharitra et part tout seul sur 70 mètres, il manque son face à face ! Epolo a bien fermé l'angle
34
Parade d'Epolo !
Le Cercle réagit avec un centre de Magnée et un tir d'Agyekum, sur Epolo !
33
Goooooooooooal pour le Standard !
Les Rouches prennent les commandes sans briller ! Nielsen manque son contrôle au milieu de terrain, le ballon rebondit et le Danois envoie un parpaing dans la profondeur pour Timothé Nkada, qui arrive sur le ballon avant Maxime Delanghe et lobe le portier, c'est 0-1 !
32
But de Timothée NKada
22
Jaune Ilaimaharitra, qui sera suspendu au prochain match après sa semelle sur Diaby
22
Carte jaune pour Marco Ilaimaharitra
21
Mauvaise passe en retrait de Lawrence, qui concède un bête corner
20
Cette rencontre entre un récent 1/8e de finaliste de la Conference League et un prétendant au top 6 ne montre rien de tout ça. Les fautes techniques sont nombreuses, de part et d'autre
18
Ballon en profondeur d'El Hankouri pour Nkada, bonne sortie de la tête de Delanghe
17
Josué Homawoo passe totalement à côté de son début de match
17
Joli mouvement collectif du Standard initié par une relance rapide d'Epolo, mais la frappe d'Abid est contrée
12
Restés silencieux pendant 11 minutes, les supporters du Standard se réveillent
12
Donné en deux temps, le centre de Mohr ne trouve pas Nkada
11
Mouvement initié par Ayensa et Abid, dont la frappe contrée permet au Standard de gagner un corner
11
Corner de Magnée, cette fois repris par Utkus, au-dessus
10
Nouveau mouvement pour le Cercle, Adewumi prend Homawoo de vitesse et centre, c'est un nouveau corner
9
Il est dégagé, et il y a une faute offensive des Rouches
9
Le Standard sort pour la première fois et obtient un corner
8
Second corner donné au deuxième poteau vers Diakité, qui reprend au-dessus
7
Corner de Magnée, repris par Ngoura et contré, nouveau corner pour le Cercle
7
C'est une pluie battante qui tombe sur le Jan Breydel
5
Le hors-jeu est confirmé, après 4 minutes de vérification
5
4
La vérification prend beaucoup de temps...
1
But annulé pour le Cercle !
C'est déjà mal parti pour le Standard ! Première occasion dangereuse, Adewumi frappe depuis le côté droit du rectangle et semble marquer, Ngoura pousse le ballon dedans, mais il y a hors-jeu !
1
C'est parti pour la rencontre !
1
Cercle de Bruges - Standard: 0-0
15:59
Les joueurs font leur entrée sur la pelouse, le coup d'envoi va être donné par Saint-Nicolas !
15:05
Au Cercle de Bruges, Hannes Van Der Bruggen est suspendu et Xander Martlé fait sa première apparition dans le groupe
Cercle de Bruges:
Maxime Delanghe
- Gary Magnée
- Ibrahim Diakite
- Christiaan Ravych
- Edgaras Utkus
- Flavio Nazinho
- Oluwaseun Adewumi
- Lawrence Agyekum
- Ibrahima Diaby
- Edan Diop
- Steve Ngoura
Banc:
Warleson
- Emmanuel Kakou
- Oumar Diakite
- Alan Minda
- Pieter Gerkens
- Heriberto Jurado
- Nils De Wilde
- Xander Martle
- Krys Kouassi
Standard:
Matthieu Epolo
- Henry Lawrence
- Josué Homawoo
- Ibe Hautekiet
- Tobias Mohr
- Casper Nielsen
- Marco Ilaimaharitra
- Adnane Abid
- Mohamed El Hankouri
- Timothée NKada
- Dennis Ayensa
Banc:
Hakim Sahabo
- Nayel Mehssatou
- Thomas Henry
- Leandre Kuavita
- Rafiki Said
- Mitongo René
- Lucas Pirard
- Alexandro Calut
- Steeven Assengue