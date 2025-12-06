LIVE : Le Standard double la mise au Cercle !

Avec OHL, La Gantoise, Saint-Trond et Dender, Vincent Euvrard a connu quatre défaites particulièrement contraignantes depuis son arrivée sur le banc du Standard.

En conférence de presse ce jeudi, le T1 des Rouches se réjouissait que son équipe ait su réagir après les trois premiers revers, ce qui le rend optimiste pour ce déplacement au Cercle de Bruges.

Ce match sera capital pour les Rouches, qui n'ont plus qu'une seule compétition à disputer après leur élimination en Coupe de Belgique. Le top 6, qui n'est jamais qu'à deux points malgré des résultats très irréguliers, reste plus que jamais la priorité.

Pour cela, le Standard n'aura pas le droit à l'erreur sur la pelouse du Cercle de Bruges, avant-dernier du championnat. Le Matricule 16 n'aura d'autre choix que de prendre les trois points.

Moralement, une victoire ferait également beaucoup de bien aux Liégeois, qui entreraient virtuellement dans le top 6 en attendant les autres résultats du week-end. Cercle de Bruges - Standard, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.