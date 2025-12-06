Date: 06/12/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 17
Stade: Jan Breydel

LIVE : Le Standard double la mise au Cercle !

Battu à Dender en Coupe de Belgique, le Standard doit relever la tête au Cercle de Bruges ce samedi. Les Rouches pourraient virtuellement intégrer le top 6 en cas de victoire.

Temps   Mi-temps 
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard


Arbitre 		Mi-temps


45+4
 Le Standard va rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts
45+4
 Le but de Hautekiet a été attribué à Utkus, contre son camp
45
 Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
41
Cercle de Bruges - Standard
39
 Gooooooooooooal pour le Standard !
Le Standard double la mise sur phase arrêtée ! Coup-franc de Mohr, Hautekiet le dévie en première zone et fait 0-2 !
39

But contre son camp 		But contre son camp de Edgaras Utkus: -
36
 Quel manqué d'Adewumi !
Quelle occasion pour le Cercle qui part d'un corner pour le Standard ! Adewumi passe devant Mohr pour le second ballon, se joue d'Ilaimaharitra et part tout seul sur 70 mètres, il manque son face à face ! Epolo a bien fermé l'angle
34
 Parade d'Epolo !
Le Cercle réagit avec un centre de Magnée et un tir d'Agyekum, sur Epolo !
33
 Goooooooooooal pour le Standard !
Les Rouches prennent les commandes sans briller ! Nielsen manque son contrôle au milieu de terrain, le ballon rebondit et le Danois envoie un parpaing dans la profondeur pour Timothé Nkada, qui arrive sur le ballon avant Maxime Delanghe et lobe le portier, c'est 0-1 !
32

But 		But de Timothée NKada
22
 Jaune Ilaimaharitra, qui sera suspendu au prochain match après sa semelle sur Diaby
22
  Carte jaune pour Marco Ilaimaharitra
21
 Mauvaise passe en retrait de Lawrence, qui concède un bête corner
20
 Cette rencontre entre un récent 1/8e de finaliste de la Conference League et un prétendant au top 6 ne montre rien de tout ça. Les fautes techniques sont nombreuses, de part et d'autre
18
 Ballon en profondeur d'El Hankouri pour Nkada, bonne sortie de la tête de Delanghe
17
 Josué Homawoo passe totalement à côté de son début de match
17
 Joli mouvement collectif du Standard initié par une relance rapide d'Epolo, mais la frappe d'Abid est contrée
12
 Restés silencieux pendant 11 minutes, les supporters du Standard se réveillent
12
 Donné en deux temps, le centre de Mohr ne trouve pas Nkada
11
 Mouvement initié par Ayensa et Abid, dont la frappe contrée permet au Standard de gagner un corner
11
 Corner de Magnée, cette fois repris par Utkus, au-dessus
10
 Nouveau mouvement pour le Cercle, Adewumi prend Homawoo de vitesse et centre, c'est un nouveau corner
9
 Il est dégagé, et il y a une faute offensive des Rouches
9
 Le Standard sort pour la première fois et obtient un corner
8
 Second corner donné au deuxième poteau vers Diakité, qui reprend au-dessus
7
 Corner de Magnée, repris par Ngoura et contré, nouveau corner pour le Cercle
7
 C'est une pluie battante qui tombe sur le Jan Breydel
5
 Le hors-jeu est confirmé, après 4 minutes de vérification
5
Cercle de Bruges - Standard
4
 La vérification prend beaucoup de temps...
1
 But annulé pour le Cercle !
C'est déjà mal parti pour le Standard ! Première occasion dangereuse, Adewumi frappe depuis le côté droit du rectangle et semble marquer, Ngoura pousse le ballon dedans, mais il y a hors-jeu !

1
 C'est parti pour la rencontre !
1
 Cercle de Bruges - Standard: 0-0
15:59
 Les joueurs font leur entrée sur la pelouse, le coup d'envoi va être donné par Saint-Nicolas !

15:05
 Au Cercle de Bruges, Hannes Van Der Bruggen est suspendu et Xander Martlé fait sa première apparition dans le groupe

Cercle de Bruges (Cercle de Bruges - Standard)
Cercle de Bruges: Maxime Delanghe - Gary Magnée - Ibrahim Diakite - Christiaan Ravych - Edgaras Utkus - Flavio Nazinho - Oluwaseun Adewumi - Lawrence Agyekum - Ibrahima Diaby - Edan Diop - Steve Ngoura
Banc: Warleson - Emmanuel Kakou - Oumar Diakite - Alan Minda - Pieter Gerkens - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Xander Martle - Krys Kouassi

Standard (Cercle de Bruges - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Casper Nielsen - Marco Ilaimaharitra - Adnane Abid - Mohamed El Hankouri - Timothée NKada - Dennis Ayensa
Banc: Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Thomas Henry - Leandre Kuavita - Rafiki Said - Mitongo René - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Steeven Assengue

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Delanghe Maxime 5.5  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
Magnée Gary 7.0  
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 4
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Diakite Ibrahim 5.8  
  • Précision des passes: 17/27 (63%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Ravych Christiaan 6.6  
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
Utkus Edgaras 6.5  
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Nazinho Flavio 6.3  
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Passes clés: 2
Adewumi Oluwaseun 6.2  
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Agyekum Lawrence 6.0  
  • Tirs cadrés: 0/1
Diaby Ibrahima 6.0  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
Diop Edan 6.9  
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Ngoura Steve 6.9  
  • Précision des passes: 8/15 (53.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Banc
Warleson  
Kakou Emmanuel  
Diakite Oumar  
Minda Alan  
Gerkens Pieter  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  
Martle Xander  
Kouassi Krys  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 7.2  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Lawrence Henry 6.9  
  • Précision des passes: 5/11 (45.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Homawoo Josué 6.7  
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Hautekiet Ibe 6.7  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Mohr Tobias 6.9  
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Nielsen Casper A 7.4  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/13 (53.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Ilaimaharitra Marco   6.4  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Passes clés: 1
Abid Adnane 7.0  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
El Hankouri Mohamed 6.6  
  • Précision des passes: 5/11 (45.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
NKada Timothée 7.6  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Ayensa Dennis 6.3  
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Banc
Sahabo Hakim  
Mehssatou Nayel  
Henry Thomas  
Kuavita Leandre  
Said Rafiki  
René Mitongo  
Pirard Lucas  
Calut Alexandro  
Assengue Steeven  

présentation (du match)

Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| 0 réaction
Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)
Photo: © photonews

Battu à Dender en Coupe de Belgique, le Standard doit relever la tête au Cercle de Bruges ce samedi. Les Rouches pourraient virtuellement intégrer le top 6 en cas de victoire.

Avec OHL, La Gantoise, Saint-Trond et Dender, Vincent Euvrard a connu quatre défaites particulièrement contraignantes depuis son arrivée sur le banc du Standard.

En conférence de presse ce jeudi, le T1 des Rouches se réjouissait que son équipe ait su réagir après les trois premiers revers, ce qui le rend optimiste pour ce déplacement au Cercle de Bruges.

Ce match sera capital pour les Rouches, qui n'ont plus qu'une seule compétition à disputer après leur élimination en Coupe de Belgique. Le top 6, qui n'est jamais qu'à deux points malgré des résultats très irréguliers, reste plus que jamais la priorité.

Pour cela, le Standard n'aura pas le droit à l'erreur sur la pelouse du Cercle de Bruges, avant-dernier du championnat. Le Matricule 16 n'aura d'autre choix que de prendre les trois points.

Moralement, une victoire ferait également beaucoup de bien aux Liégeois, qui entreraient virtuellement dans le top 6 en attendant les autres résultats du week-end. Cercle de Bruges - Standard, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
