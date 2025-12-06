Date: 06/12/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 17

L'Union Saint-Gilloise accueille La Gantoise. David Hubert continue avec un duo d'attaque Rodriguez - Florucz.

Temps   Mi-temps 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden


Arbitre 		Mi-temps


45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
41
 Roef intervient
Le gardien gantois est d'abord au sol après un contact (non fautif) avec Kevin Rodriguez, il se relève ensuite vite pour détourner la frappe de Sykes, servi par Burgess
39
 But annulé pour l'Union !
Florucz rentre dans le jeu, crochète son défenseur et frappe du gauche, son tir trompe Roef, mais l'Autrichien est signalé hors-jeu, à juste titre
36
 Rodriguez contré
L'Union accentue un peu la pression, toujours via le flanc gauche. Mais la défense gantoise est solide sur le centre de Niang repris par Rodriguez
35
 Rodriguez trop court
Niang rentre dans le jeu et lance son attaquant, mais sa passe est un peu forte
33
 Danger dans le rectangle unioniste
Kanga prend le dos de Burgess, il cède à Goore, qui est contré dans le rectangle
30
 Coup franc gantois
Le ballon de Kadri est cadré mais Scherpen veille au grain
26
 Van der Heyden intraitable
L'ancien de la maison se charge personnellement de Kevin Rodriguez dans les duels
23
 La Gantoise attend son heure en contre
Goore et Kanga posent des problèmes devant
19
 Centre de Zorgane
Rodriguez dévie le ballon au premier poteau mais Roef intervient
17
 Centre d'Anouar Ait El Hadj
Roef arrive devant Rodriguez mais semble s'être fait mal en retombant
14
 L'Union cherche la solution
La Gantoise est repliée dans son camp
12
 Les supporters se mettent à chanter
Et cela fait une belle différence au niveau des décibels
10
 Khalaili tente sa chance
Belle percée pour rentrer dans le jeu et frapper mais son ballon est trop central, Roef capte
8
 Centre de Zorgane
Roef capte facilement
6

But 		But de

5
 L'Union prise à froid !
Deux minutes après le poteau, c'est La Gantoise qui ouvre le score. Mac Allister et Burgess se dégagent mal, Gandelman en profite pour armer, Scherpen détourne magnifiquement mais Samoise a bien suivi, 0-1
3
 Le poteau pour Florucz !
Magnifique action de l'Union qui isole Florucz devant le rectangle. Sa frappe est renvoyée par le poteau. Khalaili reprend ensuite au-dessus du but
1
 Action de protestation des supporters
Les deux kops resteront silencieux pendant 12 minutes. Le 12e homme se sent pris en otage par la situation actuelle
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - La Gantoise: 0-0
18:11
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Parc Duden continue à se remplir
17:57
 Une soirée particulière pour Siebe Van der Heyden
L'ancien chouchou du Parc Duden revient pour la première fois devant son ancien public. Dante Vanzeir (absent du groupe ce soir) avait vécu la même chose pour le match du titre la saison dernière...et il avait délivré un assist.
17:53
 Van de Perre et Rasmussen absents
Aucun des deux miieux défensifs ne figurent sur la feuille de match. L'entrejeu a tout de même fière allure avec Rob Schoofs et Adem Zorgane derrière Anouar Ait El Hadj. On note aussi qu'Ousseynou Niang et Ross Sykes reviennent dans le onze, Louis Patris et Fedde Leysen sont sur le banc
17:41
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise
Union SG (Union SG - La Gantoise)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Raul Florucz - Kevin Rodriguez
Banc: Ivan Pavlic - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Promise David - Guillaume François - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris - Fedde Leysen

La Gantoise (Union SG - La Gantoise)
La Gantoise: Davy Roef - Matties Volckaert - Maksim Paskotsi - Siebe Van Der Heyden - Matisse Samoise - Tibe De Vlieger - Omri Gandelman - Abdelkahar Kadri - Michal Skoras - Wilfried Kanga - Hyllarion Goore
Banc: Aimé Omgba - Stefan Mitrovic - Atsuki Ito - Franck Surdez - Tiago Araujo - Max Dean - Bram Lagae - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman

Union SG Union SG
Scherpen Kjell  
Mac Allister Kevin  
Burgess Christian  
Sykes Ross  
Khalaili Anan  
Schoofs Rob  
Zorgane Adem  
Niang Ousseynou  
Ait El Hadj Anouar  
Florucz Raul  
Rodriguez Kevin  
Banc
Pavlic Ivan  
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
David Promise  
François Guillaume  
Giger Marc  
Boufal Sofiane  
Patris Louis  
Leysen Fedde  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy  
Volckaert Matties  
Paskotsi Maksim  
Van Der Heyden Siebe  
Samoise Matisse  
De Vlieger Tibe  
Gandelman Omri  
Kadri Abdelkahar  
Skoras Michal  
Kanga Wilfried  
Goore Hyllarion  
Banc
Omgba Aimé  
Mitrovic Stefan  
Ito Atsuki  
Surdez Franck  
Araujo Tiago  
Dean Max  
Lagae Bram  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  

présentation (du match)

Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?
Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille La Gantoise ce soir. Les hommes de David Hubert peuvent provisoirement prendre sept points d'avance sur le Club de Bruges

Lors du match aller entre les deux formations (victoire 2-3 des Unionistes), Sébastien Pocognoli était encore sur le banc. C'est désormais David Hubert qui défiera Ivan Leko. Et il garde un assez bon souvenir des dernières confrontations.

Dans leur carrière de joueurs, les deux hommes se sont croisés six fois malgré les dix ans d'écart. Milieu défensif de formation, Hubert a assez naturellement été amené à devoir s'occuper de son homologue croate, qui aimait jouer derrière les attaquants.

Leko n'en garde pas un très bon souvenir. Malgré sa solide équipe de l'époque (Daknam se souviendra notamment d'Hamdi Harbaoui, Benjamin De Ceulaer, Jérémy Taravel, Koen Persoons ou Kilian Overmeire), Lokeren n'a gagné qu'à une seule reprise à l'occasion des six confrontations entre Leko et Hubert, concédant trois défaites et deux partages.

Des coachs qui se connaissent

Il faut dire que l'équipe qui entourait David Hubert à Genk avait fière allure. L'équipe de Franky Vercauteren a d'ailleurs décroché le titre de champion de Belgique, emmenée par de jeunes talents tels que Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Jelle Vossen ou Marvin Ogunjimi.

Hubert et Leko se sont ensuite retrouvés comme entraîneur la saison passée, à l'occasion des matchs entre Anderlecht et le Standard. Avec deux nouvelles victoires pour l'actuel T1 de l'Union (3-0 au Lotto Park et 0-2 à Sclessin). La Gantoise permettra-t-elle à son entraîneur de prendre sa revanche ?

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

05/12

Avant de retrouver le Stade Marien ce samedi, Siebe Van der Heyden s'est livré dans une longue interview au micro de la RTBF. Il a notamment évoqué les Diables Rouges et so...

Ivan Leko n'est pas satisfait du tirage de La Gantoise en Croky Cup : "Anderlecht est favori"

Ivan Leko n'est pas satisfait du tirage de La Gantoise en Croky Cup : "Anderlecht est favori"

17:20

La Gantoise affrontera Anderlecht en quarts de finale de la Coupe de Belgique. L'entraîneur Ivan Leko a réagi avec mesure : pas un tirage de rêve, mais pas une catastrophe ...

