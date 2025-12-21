Suis Antwerp - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 21/12/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 19

Direction le Bosuil pour un Anderlecht revanchard. Balayés par Westerlo lors de la précédente journée, les Bruxellois croisent le fer avec l'Antwerp pour tenter de relever la tête.

Tous les matches en direct
Temps   18:30 
Florent Malice

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
Bozhinov Rosen  
Kouyaté Kiki  
Van Den Bosch Zeno  
Scott Christopher  
Dierckx Xander  
Benítez Mauricio  
Somers Thibo  
Al-Sahafi Marwan  
Janssen Vincent  
Kerk Gyrano  
Banc
Foulon Daam  
Praet Dennis  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Verstraeten Andreas  
Diawara Mahamadou  
Vandeplas Gerard  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
N'Diaye Moussa  
Hey Lucas  
Sardella Killian  
Maamar Ali  
Saliba Nathan-Dylan  
De Cat Nathan  
Angulo Nilson  
Hazard Thorgan  
Llansana Enric  
Bertaccini Adriano  
Banc
Cvetkovic Mihajlo  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Özcan Yasin  
Tajaouart Anas  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  

présentation (du match)

Confirmer que Westerlo était un accident, la priorité de Besnik Hasi et Anderlecht
Confirmer que Westerlo était un accident, la priorité de Besnik Hasi et Anderlecht
Photo: © photonews

Le déplacement d'Anderlecht à l'Antwerp est l'occasion pour les Mauves d'enchaîner à nouveau et de confirmer que le faux pas à Westerlo n'était rien d'autre qu'un jour off.

Peut-on prendre 4 buts (et même pouvoir estimer bien s'en sortir) à Westerlo, et ne pas y voir autre chose qu'un "jour sans" ? Une équipe du top 3 peut-elle vivre un tel match et reprendre sa superbe série du mois précédent comme si de rien n'était ? 

C'est à cette question que devront répondre Besnik Hasi et ses hommes au Bosuil, ce dimanche soir. En cas de victoire ou, au moins, de prestation digne de ce nom (car gagner à l'Antwerp n'est pas une évidence), on pourra e conclure que le RSCA a repris sa marche en avant. 

Pour ce faire, le onze ne comportera pas de surprise : Hey et Sardella n'ont pas d'alternative dans l'axe, Maamar remplacera Camara et Ndiaye Augustinsson. Saliba et De Cat sont incontournables au milieu de terrain.

Devant, Cvetkovic a probablement mérité de retrouver le onze, entouré de Bertaccini, Hazard et Angulo. Luis Vazquez, lui, ne devrait pas réintégrer le groupe : son crédit est épuisé. 

Le onze probable : 

Coosemans / Ndiaye - Hey - Sardella - Maamar/ Saliba - De Cat - Hazard/ Bertaccini - Cvetkovic - Angulo 

Prono Antwerp - Anderlecht

Antwerp gagne
Partage
Anderlecht gagne
Antwerp Antwerp gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
35.69% 38.72% 25.59%
Les plus populaires
1-1
(79x)		 2-1
(58x)		 1-2
(52x)

Comparatif Antwerp - Anderlecht

Classement

9
4

Points

23
34

Gagner

6
10

Perdre

7
4

Buts inscrits

20
25

Buts reçus

18
18

Cartes jaunes

40
46

Cartes rouges

2
3

face-à-face remportés

6
11
16
20/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
01/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Anderlecht Anderlecht
20/04 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
09/02 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Antwerp Antwerp
06/02 20:45 Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
04/08 13:30 Antwerp Antwerp 1-2 Anderlecht Anderlecht
26/05 18:30 Antwerp Antwerp 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
17/12 18:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
06/08 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
29/01 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
06/11 18:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
12/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
08/05 18:30 Antwerp Antwerp 0-4 Anderlecht Anderlecht
13/03 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
07/11 18:30 Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-0 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-2 Antwerp Antwerp
05/04 18:15 Antwerp Antwerp 1-4 Anderlecht Anderlecht
01/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
27/12 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
15/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
12/05 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
17/02 18:00 Antwerp Antwerp 0-1 Anderlecht Anderlecht
02/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Antwerp Antwerp
11/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
28/07 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
18/01 15:00 Antwerp Antwerp 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Antwerp Antwerp
15/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 Antwerp Antwerp
15/09 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Anderlecht Anderlecht
Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

19/12

Le Sparta Rotterdam s'intéresse à Cédric Hatenboer, mis sur la touche à Anderlecht. Le milieu de terrain néerlandais devrait être prêté dès le mois de janvier.

Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"

Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"

19/12

Avec des victoires contre Bruges, Genk et La Gantoise et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, l'Antwerp a repris des couleurs avant d'affron...

"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

20/12 1

Prolongation ou départ ? Colin Coosemans s'exprime "enfin" sur sa situation contractuelle à Anderlecht.

Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

20/12

Vincent Janssen doit bientôt trancher. Son contrat arrive à son terme, l'Antwerp veut le garder et prépare une nouvelle offre.

L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

20/12

À Anderlecht, la défense sera sous pression jusqu'à la fin de l'année. Marco Kana, Ilay Camara et Ludwig Augustinsson sont blessés. La marge de manoeuvre est de plus en plu...

Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même

Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même

13:00

La dynamique d'Anderlecht progresse ces dernières semaines. Pour Colin Coosemans, ça s'explique par un vrai leadership et des règles dans le groupe.

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved