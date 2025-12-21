Le déplacement d'Anderlecht à l'Antwerp est l'occasion pour les Mauves d'enchaîner à nouveau et de confirmer que le faux pas à Westerlo n'était rien d'autre qu'un jour off.

Peut-on prendre 4 buts (et même pouvoir estimer bien s'en sortir) à Westerlo, et ne pas y voir autre chose qu'un "jour sans" ? Une équipe du top 3 peut-elle vivre un tel match et reprendre sa superbe série du mois précédent comme si de rien n'était ?

C'est à cette question que devront répondre Besnik Hasi et ses hommes au Bosuil, ce dimanche soir. En cas de victoire ou, au moins, de prestation digne de ce nom (car gagner à l'Antwerp n'est pas une évidence), on pourra e conclure que le RSCA a repris sa marche en avant.

Pour ce faire, le onze ne comportera pas de surprise : Hey et Sardella n'ont pas d'alternative dans l'axe, Maamar remplacera Camara et Ndiaye Augustinsson. Saliba et De Cat sont incontournables au milieu de terrain.

Devant, Cvetkovic a probablement mérité de retrouver le onze, entouré de Bertaccini, Hazard et Angulo. Luis Vazquez, lui, ne devrait pas réintégrer le groupe : son crédit est épuisé.

Le onze probable :





Coosemans / Ndiaye - Hey - Sardella - Maamar/ Saliba - De Cat - Hazard/ Bertaccini - Cvetkovic - Angulo