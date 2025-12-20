Suis Union SG - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 20/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 19
La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem
La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem

L'Union Saint-Gilloise accueille Zulte Waregem ce soir. David Hubert devra composer avec l'absence de plusieurs titulaires.

Pour la troisième fois en moins de deux mois, l'Union Saint-Gilloise et Zulte Waregem s'apprêtent à en découdre. La balance penche en faveur des Bruxellois, qui l'ont emporté 1-4 en championnat et ont assuré le coup en Coupe de Belgique (victoire 2-1).

Mais ce soir, plusieurs joueurs clés de David Hubert seront indisponibles dans chaque ligne. En défense, Kevin Mac Allister est sorti touché au mollet contre Charleroi : "Rien de grave, mais nous ne voulons absolument prendre aucun risque", a expliqué David Hubert en conférence de presse. Ross Sykes devrait donc faire son retour dans le trio axial.

Dans l'entrejeu, Adem Zorgane est parti à la CAN. Une lourde perte tant l'Algérien était devenu un point de passage presque obligé dans le jeu de l'Union. En son absence, Rob Schoofs devrait conforter sa place de titulaire aux côtés de Kamiel Van de Perre. Mathias Rasmussen pourrait également avoir un coup à jouer, mais Anouar Ait El Hadj semble mieux placé pour en profiter pour disposer d'une animation plus offensive.

Devant, Raul Florucz est lui aussi forfait pour la rencontre. Promise David devrait donc à nouveau débuter la rencontre aux côtés de Kevin Rodriguez, il s'était montré à son avantage à Charleroi le week-end dernier.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Sykes, Burgess, Leysen - Khalaili, Van de Perre, Schoofs, Niang - Ait El Hadj - Rodriguez, David

Zulte Waregem : Gabriël - Nyssen, Tanghe, Lemoine, Cappelle - Nnadi, Claes - Gavriel, Erenbjerg, Opoku - Ementa

Prono Union SG - Zulte Waregem

Union SG gagne
Partage
Union SG Union SG gagne Partage Zulte Waregem Zulte Waregem gagne
92.91% 5.41% 1.69%
Les plus populaires
2-0
(87x)		 2-1
(72x)		 3-1
(56x)

Comparatif Union SG - Zulte Waregem

Classement

1
10

Points

38
23

Gagner

11
5

Perdre

2
5

Buts inscrits

33
25

Buts reçus

11
25

Cartes jaunes

40
29

Cartes rouges

0
2

face-à-face remportés

7
1
2
03/12 20:30 Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/11 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
05/02 19:15 Union SG Union SG 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/09 21:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Union SG Union SG
15/12 18:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Union SG Union SG
18/09 18:30 Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/06 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Union SG Union SG
17/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Union SG Union SG
20/04 18:00 Union SG Union SG 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Union SG Union SG
Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

19/12 1

Pas une seule fois titulaire depuis le début de la saison, Sofiane Boufal ne rejouera plus pour l'Union en 2025. Absent pour "raisons privées", le Marocain pourrait déjà av...

Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

19/12

Absent depuis fin août en raison d'une blessure à la malléole, Mohammed Fuseini fera partie du groupe de l'Union Saint-Gilloise pour affronter Zulte Waregem ce samedi. Le G...

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Standard Standard
Westerlo Westerlo 18:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved