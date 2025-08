L'Union Saint-Gilloise accueille Louvain en fin d'après-midi. David Hubert veut frapper un grand coup pour faire oublier la fin de match frustrante contre Charleroi.

À quelques minutes près, Louvain se serait présenté au Parc Duden avec une première victoire dans les jambes contre Charleroi. Mais les Universitaires ont flanché dans le temps additionnel encaissant deux buts sur corner coup sur coup pour concéder le partage (2-2).

Ces quelques moments de doutes ont évidemment rythmé la semaine. Même si cela ne remet pas en question ce que l'équipe a fait pour se retrouver avec deux buts d'avance, cette déconvenue démontre que le groupe doit également gagner en constance, y compris sur le plan émotionnel.

"Ces deux buts encaissés ont été une déception, pas agréable, mais le doute est… intéressant. Je ne vais certainement pas dire que je suis content de perdre ces deux points, mais c'est certainement utile d'en tirer des leçons. Je ne veux pas blâmer les joueurs individuellement ; pour moi, il est important que tout le monde dans le groupe en tire des leçons", confie David Hubert au Nieuwsblad.

Une approche moins frileuse ?

"J'ai senti le groupe vaciller, plus effrayé à l'idée de céder que suffisamment confiant pour réussir. Nous aurions dû faire preuve de beaucoup plus de maturité à ce niveau-là, et régler le problème plus haut sur le terrain", poursuit l'entraîneur louvaniste.

Dimanche dernier, OHL avait surpris Charleroi avec un premier quart d'heure virevoltant. Se permettront-ils de pareils débuts sur les chapeaux de roue sur la pelouse du champion en titre ? David Hubert essaie en tout cas d'insuffler une nouvelle dynamique à tout le club, à lui enlever ce triste statut de 'souris grise' de l'élite. Le diable est souvent dans les détails, mais les premières sorties de l'équipe ont déjà offert quelques rebondissements, de contrastes. Tel est l'équilibre à trouver lorsqu'on cherche à apporter plus de couleurs.