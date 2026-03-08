Date: 08/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 28

LIVE : Le Standard touche le poteau à l'heure de jeu

Dos au mur dans la course au top 6, le Standard n'a d'autre choix que de s'imposer sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   75' 18" 
Loïc Woos depuis l'Elindus Stadion
74
  Carte jaune pour Adnane Abid
72
 Joli mouvement entre Abid et Mortensen, frappe du Verviétois sur Gabriël
72
 Frappe de Claes encore, encore hors cadre
68
 remplacé Joseph Opoku
remplaçant Marley Ake
64
 Frappe de Claes, trop enlevée
62
 remplacé Dennis Ayensa
remplaçant Timothée NKada
62
 remplacé Tobias Mohr
remplaçant Adnane Abid
58
 Le poteau de Said !
Belle occasion pour le Standard, et frappe de Said sur le poteau !
57
 Centre de Soglo, capté par Pirard
53
 Frappe de Nyssen sur un second ballon, captée sans problème par Pirard
52
 Début de seconde période sur un rythme aussi faible que tout à l'heure, peu de football à l'Elindus Arena ce dimanche soir
50
 Intervention encore très compliquée de Bates devant Opoku, il faut un bon retour de Hautekiet
48
 Centre de Said, qui ne trouve pas Ayensa
45+20
 C'est reparti ici à Zulte !
45+20
 Et c'est la pause ici à Zulte, 0-0 !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+2
 But annulé, faute de Homawoo
45+2
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
45+1
 Le VAR vérifie l'action...
45
 La VAR surveille une éventuelle faute de Homawoo à la récupération
44
 Gooooooooooal pour le Standard !
Contre-attaque des Rouches, longue balle de Mohr vers Said, qui s'en va centrer. Ayensa reprend de la poitrine et trompe Gabriel !
44
 But de Dennis Ayensa
42
 Said amène le ballon, Mortensen centre, Mohr s'en mêle les pinceaux mais ne tire pas
38
 Perte de balle de Karamoko et occasion pour Zulte, Erenbjerg trouve le petit filet !
35
 Bon coup-franc d'Erenbjerg, ballon un rien trop tendu pour que De Jaegere puisse le reprendre
35
  Carte jaune pour David Bates
29
 Opoku fonce à toute vitesse vers le but de Pirard, Bates intervient bien
28
Zulte Waregem - Standard
24
 Cafouillage dans la défense de Zulte et frappe d'Ayensa, à côté
21
 Ementa se joue de Bates et lance Opoku, il faut un très bon tacle de Hautekiet pour l'en empêcher
16
 Soglo frappe à son tour, sur Pirard
15
 Frappe sèche d'Erenbjerg en dehors du rectangle, Pirard forcé à la claquette pour mettre en corner
12
 Occasion pour Said, qui pousse son ballon trop loin. Gabriel capte
10
 Mouvement du Standard et frappe de Hautekiet, sur Gabriel
9
 Premier mouvement dangereux pour Zulte
Première combinaison des locaux, Pirard capte la frappe d'Opoku
8
 Coup-franc pour Zulte repoussé par la défense liégeoise
5
 Le Standard pose le pied sur le ballon et ne veut pas le perdre trop vite, de peur des contres de Zulte, probablement
4
 Longue balle en profondeur dans le dos de la défense du Standard, Pirard anticipe bien et s'empare du ballon
2
 Mauvaise remise dans la défense de Zulte, mais Said ne parvient pas à trouver Ayensa
2
 Première possession pour le Standard

1
 Et c'est parti !
1
 Zulte Waregem - Standard: 0-0
18:29
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse, accompagnés par un énorme craquage dans le kop du Standard !

Zulte Waregem (Zulte Waregem - Standard)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Lukas Willen - Jakob Kiilerich - Benoit De Jaegere - Emran Soglo - Jeppe Erenbjerg - Dirk Asare - Thomas Claes - Benoit Nyssen - Anosike Ementa - Joseph Opoku
Banc: Louis Bostyn - Anton Tanghe - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Malick Mbaye - Marley Ake - Yannick Cappelle

Standard (Zulte Waregem - Standard)
Standard: Lucas Pirard - Henry Lawrence - Josué Homawoo - David Bates - Ibe Hautekiet - Gustav Mortensen - Ibrahim Karamoko - Marco Ilaimaharitra - Tobias Mohr - Dennis Ayensa - Rafiki Said
Banc: Boli Bolingoli Mbombo - Nayel Mehssatou - Thomas Henry - Adnane Abid - Bernard Nguene - Charli Spoden - Belmin Dizdarević - Timothée NKada - Casper Nielsen
🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

18:55

C'est non sans un brin d'espoir persistant que le Standard se déplace à Zulte Waregem, ce dimanche. Les supporters des Rouches, eux, en tout cas, veulent encore y croire et...
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.6 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Willen Lukas 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kiilerich Jakob 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 46/50 (92%)
  • Interceptions: 5
Plus de stats
De Jaegere Benoit 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Soglo Emran 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Erenbjerg Jeppe 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Asare Dirk 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Claes Thomas 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 40/48 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Nyssen Benoit 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Ementa Anosike 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 17/28 (60.7%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Opoku Joseph 68' 6.4 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 0'  
Paugain Wilguens 0'  
Mbaye Malick 0'  
Ake Marley 22' -
Cappelle Yannick 0'  
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 7.8 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Homawoo Josué 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 55/63 (87.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Bates David   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 45/52 (86.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 44/45 (97.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 27/37 (73%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 37/44 (84.1%)
Plus de stats
Mohr Tobias 62' 6.8 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 62' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Said Rafiki 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Banc
Bolingoli Mbombo Boli 0'  
Mehssatou Nayel 0'  
Henry Thomas 0'  
Abid Adnane 28' -
Nguene Bernard 0'  
Spoden Charli 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
NKada Timothée 28' -
Nielsen Casper 0'  

présentation (du match)

Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)
Loïc Woos
depuis l'Elindus Stadion
| Commentaire
Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)
Photo: © photonews

Dos au mur dans la course au top 6, le Standard n'a d'autre choix que de s'imposer sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

À en croire divers sites de pronostics et de statistiques, c'est dans la peau de l'outsider que le Standard se déplacera sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche (18h30), dans le cadre de la 28e journée de Pro League.

Pourtant, les Rouches n'ont pas le choix : pour encore croire en leurs chances de qualification pour les Champions Play-Offs, ils doivent s'imposer au stade Arc-en-Ciel et évidemment espérer des résultats négatifs de leurs concurrents pour revenir à leur hauteur.

Vainqueurs sans broncher sur la pelouse de Genk lors de leur dernier déplacement (0-3), les hommes de Vincent Euvrard avaient pourtant fait un grand pas en avant, réduit, presque, à néant par le partage concédé face à La Louvière.

Suivez Zulte Waregem - Standard en direct commenté

De son côté, Zulte Waregem n'est pas non plus vraiment en pleine bourre, puisque l'Essevee n'a remporté que deux de ses quinze derniers matchs de championnat depuis novembre et reste sur trois défaites de rang.

Mais le Standard, tel qu'on le connaît, est capable de s'imposer contre les équipes les plus en forme, puis de craquer dans les plus petits matchs. Zulte n'a qu'un point d'avance sur Louvain et joue sa survie, le Standard tente de rester en lice pour les Play-Offs. C'est tout l'enjeu de cette rencontre, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

07:00

Victoire obligatoire pour le Standard sur le terrain de Zulte Waregem ce dimanche. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre au stade Arc-en-Ciel.

Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

09:00

Dos au mur dans la course au top 6, le Standard n'a d'autre choix que de s'imposer sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté su...

Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"

Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"

07/03

En déplacement à Zulte Waregem, le Standard joue sa dernière carte dans la course au top 6. Les Rouches ne peuvent pas se permettre de regarder ce qui se passe chez leurs c...

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved