LIVE : Le Standard touche le poteau à l'heure de jeu

Loïc Woos depuis l'Elindus Stadion
74
Carte jaune pour Adnane Abid
72
Joli mouvement entre Abid et Mortensen, frappe du Verviétois sur Gabriël
72
Frappe de Claes encore, encore hors cadre
68
Joseph Opoku
Marley Ake
64
Frappe de Claes, trop enlevée
62
Dennis Ayensa
Timothée NKada
62
Tobias Mohr
Adnane Abid
58
Le poteau de Said !
Belle occasion pour le Standard, et frappe de Said sur le poteau !
57
Centre de Soglo, capté par Pirard
53
Frappe de Nyssen sur un second ballon, captée sans problème par Pirard
52
Début de seconde période sur un rythme aussi faible que tout à l'heure, peu de football à l'Elindus Arena ce dimanche soir
50
Intervention encore très compliquée de Bates devant Opoku, il faut un bon retour de Hautekiet
48
Centre de Said, qui ne trouve pas Ayensa
45+20
C'est reparti ici à Zulte !
45+20
Et c'est la pause ici à Zulte, 0-0 !
|
Mi-temps
45+2
But annulé, faute de Homawoo
45+2
Le VAR a pris sa décision, pas de but
45+1
Le VAR vérifie l'action...
45
La VAR surveille une éventuelle faute de Homawoo à la récupération
44
Gooooooooooal pour le Standard !
Contre-attaque des Rouches, longue balle de Mohr vers Said, qui s'en va centrer. Ayensa reprend de la poitrine et trompe Gabriel !
44
But de Dennis Ayensa
42
Said amène le ballon, Mortensen centre, Mohr s'en mêle les pinceaux mais ne tire pas
38
Perte de balle de Karamoko et occasion pour Zulte, Erenbjerg trouve le petit filet !
35
Bon coup-franc d'Erenbjerg, ballon un rien trop tendu pour que De Jaegere puisse le reprendre
35
Carte jaune pour David Bates
29
Opoku fonce à toute vitesse vers le but de Pirard, Bates intervient bien
28
24
Cafouillage dans la défense de Zulte et frappe d'Ayensa, à côté
21
Ementa se joue de Bates et lance Opoku, il faut un très bon tacle de Hautekiet pour l'en empêcher
16
Soglo frappe à son tour, sur Pirard
15
Frappe sèche d'Erenbjerg en dehors du rectangle, Pirard forcé à la claquette pour mettre en corner
12
Occasion pour Said, qui pousse son ballon trop loin. Gabriel capte
10
Mouvement du Standard et frappe de Hautekiet, sur Gabriel
9
Premier mouvement dangereux pour Zulte
Première combinaison des locaux, Pirard capte la frappe d'Opoku
8
Coup-franc pour Zulte repoussé par la défense liégeoise
5
Le Standard pose le pied sur le ballon et ne veut pas le perdre trop vite, de peur des contres de Zulte, probablement
4
Longue balle en profondeur dans le dos de la défense du Standard, Pirard anticipe bien et s'empare du ballon
2
Mauvaise remise dans la défense de Zulte, mais Said ne parvient pas à trouver Ayensa
2
Première possession pour le Standard
1
Et c'est parti !
1
Zulte Waregem - Standard: 0-0
18:29
Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse, accompagnés par un énorme craquage dans le kop du Standard !
Zulte Waregem:
Brent Gabriel
- Lukas Willen
- Jakob Kiilerich
- Benoit De Jaegere
- Emran Soglo
- Jeppe Erenbjerg
- Dirk Asare
- Thomas Claes
- Benoit Nyssen
- Anosike Ementa
- Joseph Opoku
Banc:
Louis Bostyn
- Anton Tanghe
- Enrique Lofolomo
- Jelle Vossen
- Stavros Gavriel
- Wilguens Paugain
- Malick Mbaye
- Marley Ake
- Yannick Cappelle
Standard:
Lucas Pirard
- Henry Lawrence
- Josué Homawoo
- David Bates
- Ibe Hautekiet
- Gustav Mortensen
- Ibrahim Karamoko
- Marco Ilaimaharitra
- Tobias Mohr
- Dennis Ayensa
- Rafiki Said
Banc:
Boli Bolingoli Mbombo
- Nayel Mehssatou
- Thomas Henry
- Adnane Abid
- Bernard Nguene
- Charli Spoden
- Belmin Dizdarević
- Timothée NKada
- Casper Nielsen
