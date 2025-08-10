Suis Standard - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 10/08/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3

LIVE : Voici les compositions de Standard - Genk !

Premier gros test de la saison pour le Standard, qui reçoit le Racing Genk ce dimanche à Sclessin. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Tous les matches en direct
Temps   18:30 
Loïc Woos depuis Sclessin

Standard (Standard - KRC Genk)
Standard: Matthieu Epolo - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Thomas Henry - Marlon Fossey - Rafiki Said - Alexandro Calut - Marco Ilaimaharitra - Josué Homawoo - Daan Dierckx - Casper Nielsen
Banc: Boli Bolingoli Mbombo - Hakim Sahabo - Dennis Eckert Ayensa - Adnane Abid - Leandre Kuavita - Ibrahim Karamoko - Lucas Pirard - Ibe Hautekiet - Timothée NKada

KRC Genk (Standard - KRC Genk)
KRC Genk: Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Jarne Steuckers - Bryan Heynen - Hyun-Gyu Oh - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Noah Adedeji-Sternberg - Zakaria El Ouahdi
Banc: Lucca Kiaba Brughmans - Yira Collins Sor - Patrik Hrosovský - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Ken Nkuba - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Toluwalase Arokodare

Standard Standard
  Joueur
1 Epolo Matthieu  
7 Mohr Tobias  
8 Mehssatou Nayel  
9 Henry Thomas  
13 Fossey Marlon  
17 Said Rafiki  
22 Calut Alexandro  
23 Ilaimaharitra Marco  
24 Homawoo Josué  
29 Dierckx Daan  
94 Nielsen Casper  
  Banc
5 Bolingoli Mbombo Boli  
6 Sahabo Hakim  
10 Eckert Ayensa Dennis  
11 Abid Adnane  
14 Kuavita Leandre  
20 Karamoko Ibrahim  
21 Pirard Lucas  
25 Hautekiet Ibe  
59 NKada Timothée  

KRC Genk KRC Genk
  Joueur
3 Sadick Aliu Mujaid  
6 Smets Matte  
7 Steuckers Jarne  
8 Heynen Bryan  
9 Oh Hyun-Gyu  
18 Kayembe Joris  
20 Karetsas Konstantinos  
24 Sattlberger Nikolas  
26 Lawal Tobias  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
77 El Ouahdi Zakaria  
  Banc
Kiaba Brughmans Lucca  
14 Sor Yira Collins  
17 Hrosovský Patrik  
19 Medina Yaimar  
21 Bangoura Ibrahima Sory  
27 Nkuba Ken  
34 Palacios Adrian  
44 Ndenge Kongolo Josue  
99 Arokodare Toluwalase  

présentation (du match)

Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk
Loïc Woos
depuis Sclessin
| 0 réaction
Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk
Photo: © photonews

Premier gros test de la saison pour le Standard, qui reçoit le Racing Genk ce dimanche à Sclessin. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Après son 4/6 pour commencer la saison, le Standard reçoit le Racing Genk ce dimanche pour un premier gros choc dans sa saison.

Les Rouches, qui aiment habituellement défier les ténors à domicile, vont cette fois devoir convaincre leurs supporters après un partage décevant face à Dender.

Les Limbourgeois, de leur côté, n'ont pas encore empoché leur première victoire de la saison et voudront le faire à Sclessin pour ne pas déjà laisser filer les autres candidats au titre.

Mircea Rednic voudra que son Standard impose son jeu, mais Genk aura également à cœur de ne pas se laisser faire et de mettre la pression sur son adversaire.

Standard - Genk, une rencontre à suivre dès 18h30 sur Walfoot.be, et à partir de 17h30 pour les compositions et les premières informations relatives à la rencontre.

Prono Standard - KRC Genk

Standard gagne
Partage
KRC Genk gagne
Standard Standard gagne Partage KRC Genk KRC Genk gagne
13.15% 32.72% 54.13%
Les plus populaires
1-2
(95x)		 1-1
(88x)		 0-2
(33x)

Comparatif Standard - KRC Genk

Classement

6
14

Points

4
1

Gagner

1
0

Perdre

0
1

Buts inscrits

3
2

Buts reçus

1
3

Cartes jaunes

4
2

face-à-face remportés

33
22
23
14/02 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
04/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
28/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/03 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/11 20:45 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/04 18:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
31/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
13/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
23/07 20:45 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/04 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
23/08 13:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-3 Standard Standard
19/10 18:00 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
19/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
19/04 20:30 Standard Standard 1-3 KRC Genk KRC Genk
08/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
28/10 14:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
06/05 18:00 Standard Standard 5-0 KRC Genk KRC Genk
07/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1* Standard Standard
26/11 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
18/12 14:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
11/09 20:00 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
05/03 20:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
20/01 20:45 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
15/03 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
18/05 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
15/12 14:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
11/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
16/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
16/04 20:30 Standard Standard 3-0 KRC Genk KRC Genk
24/02 18:00 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
06/05 18:00 Standard Standard 2-3 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
18/12 14:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
21/07 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
10/04 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
13/02 18:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:45 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
17/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-2 Standard Standard
18/04 20:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
07/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
05/02 19:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/10 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
15/03 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
14/01 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
21/08 19:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
17/03 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/03 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
17/10 19:00 Standard Standard 3-3 KRC Genk KRC Genk
16/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Standard Standard
29/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
26/05 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
25/02 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/09 19:00 Standard Standard 3-2 KRC Genk KRC Genk
12/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
13/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
14/09 13:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:00 Standard Standard 0-1 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-5 Standard Standard
"Ce sont les matchs les plus sympas" : Daan Heymans déjà pressé à l'idée d'affronter le Standard avec Genk

"Ce sont les matchs les plus sympas" : Daan Heymans déjà pressé à l'idée d'affronter le Standard avec Genk

04/08

Genk a entamé la saison timidement, avec un seul point pris sur six. Contre l'Antwerp, les Limbourgeois ont dû se contenter d'un partage (1-1), lors d'un match marqué par l...

Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

06/08 1

Le Standard se prépare à son premier gros test de la saison face au Racing Genk. Les Rouches veulent envoyer un message clair à la concurrence : cette année, il faudra comp...

Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

08/08

Andi Zeqiri tente de trouver un nouveau club cet été pour quitter Genk. L'attaquant suisse avait été prêté la saison dernière au Standard de Liège, mais il est retourné dan...

"Très déçu par Fink" : la sortie de l'entraîneur de Genk contre l'Antwerp fait débat

"Très déçu par Fink" : la sortie de l'entraîneur de Genk contre l'Antwerp fait débat

09/08

Genk attend toujours sa première victoire. Après une défaite 1-2 à Bruges et un partage 1-1 contre l'Antwerp, l'entraîneur Fink a critiqué le jeu adverse.

Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

06:40

Mircea Rednic récupère plusieurs joueurs pour la réception du Racing Genk. Voici la composition probable du Standard pour cette rencontre.

Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

11:00

Genk se déplace au Standard cette après-midi. Le Racing ne compte pas devenir la première victime de la saison à Sclessin.

Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

12:20

Marc Wilmots s'est montré très actif pour ses premières semaines à la tête du Standard. Le nouveau directeur sportif des Rouches fait tout pour opérer dans l'ombre.

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved