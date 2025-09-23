Date: 23/09/2025 20:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5

LIVE : C'est reparti au Lotto Park entre Anderlecht et Gand

Le RSC Anderlecht reçoit La Gantoise ce mardi en match en retard de la 5e journée de Pro League. Les Mauves n'ont pas gagné depuis trois matchs en championnat.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   67' 18" 
live_by
67
 Frappe de Kadri, au-dessus, ça commence à se rapprocher mais ça reste assez peu précis
66
 Kana fait faute sur Kanga en contre gantois... Anderlecht est à la peine depuis quelques minutes
65
 Skoras récupère un second ballon et envoie une frappe totalement ratée au-dessus du cadre
65
 Long coup-franc gantois côté droit pour une faute de Huerta sur Samoise...
63
 Duverne tente d'aller chercher Skoras après une percée plein axe, mais son ballon est trop long
62
 ANGULO ! Il tente un coup-franc direct, que Roef claque en sortie de but
61
 Long ballon de Nathan De Cat... que Samoise met en corner maladroitement ! Ca plaît beaucoup au Lotto Park
60
 Matisse Samoise est massivement hué par le Lotto Park, qui lance même un chant à son encontre
59
 remplacé Hatim Essaouabi
remplaçant Matisse Samoise
59
 remplacé Omri Gandelman
remplaçant Hyllarion Goore
59
 Long ballon vers Gandelman qui décale Skoras côté gauche... le Polonais pousse sa balle trop loin, Coosemans va se dégager
58
 Faute de Nathan Saliba sur un contre bien emmené par Ito, bon coup-franc gantois !
57
  Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
57
 Très bien joué de Maamar pour aller chercher Angulo côté droit, l'Equatorien se retourne et alerte Roef !!
56
 Maamar profite d'un ballon rebondissant dans le dos de la défense pour aller alerter Roef, mais est signalé hors-jeu après-coup
55
 Frappe de Saliba sur une récupération dans l'entrejeu... Roef capte tranquillement
54
 Nouveau corner obtenu cette fois par Nilson Angulo côté gauche
53
 Corner obtenu par Nathan Saliba qui avait combiné avec Vazquez côté gauche!
52
 Jaune pour un Abdelkahar Kadri à-côté de ses pompes dans ce match, et en retard sur Nathan De Cat
52
  Carte jaune pour Abdelkahar Kadri
51
 Oooh situation dangereuse ! Vazquez prend le meilleur sur Essaouabi, il sert Maamar qui est stoppé dans le rectangle ! Rien, dit Mr Laforge !
49
 Faute de Ito sur Hey en contre pour Anderlecht
47
 Beau relais entre Angulo et Saliba qui frappe en seconde ligne et trouve Roef !
46
 remplacé Mathias Delorge
remplaçant Leonardo Da Silva Lopes


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
43
 Oooh une frappe dangereuse signée Ito ! Coosemans doit s'interposer... Derrière, un centre de Duverne est trop long
42
 Deux longs ballons de Hey qui ne parviennent pas à Nilson Angulo... Kadri s'en sort ensuite bien en contre entre trois hommes
38
 Huertaaaa !! Sur une incroyable perte de balle de Gandelman, le Mexicain fonce, pénètre dans le rectangle et se heurte à Roef ! La plus grosse occasion de la mi-temps !
38
 Faute de N'diaye sur Gandelman, Gand prend son temps...
36
 Stroeykens se projette vers le but d'un très joli geste technique, sert Vazquez qui est stoppé, pensait-on fautivement, mais Mr Laforge ne dit rien !
35
 On est en train de revivre le même match que samedi entre le RSCA et l'Antwerp (et ça n'est pas un constat agréable)
33
 Une-deux intéressant entre Stroeykens et Vazquez... ce dernier remet, Stroeykens frappe au-dessus
31
 La Gantoise est terriblement mal à l'aise quand il s'agit de construire de l'arrière et perd systématiquement le ballon
30
 Une-deux entre Huerta et Maamar qui centre, Roef est presque surpris !! Ca réveille un peu tout le monde !
28
 Centre contré de Maamar, reprise croquée de Saliba, Roef peut se dégager
25
 Kadri maintenant perd le ballon dans le rond central en tentant un petit pont sur Saliba, qui fonce au but et obtient le corner ! Ca ne doit vraiment pas plaire à Leko...
25
 HUERTA ! Tentative de madjer au premier poteau et Roef doit être attentif
24
 Maamar obtient un corner d'une frappe déviée cependant !
24
 Delorge tente un geste technique totalement déplacé à 30 mètres de ses buts... heureusement pour lui, Luis Vazquez fait du Luis Vazquez
23
 Huerta va chercher Angulo côté droit, mais l'Equatorien est bien moins virevoltant là-bas qu'à gauche
22
 Et encore une faute de Gandelman au même endroit sur le même N'diaye
22
 Ca ne donne rien du tout... Gand n'est pas non plus parvenu à se projeter en contre via Skoras, bien stoppé par Hey
21
 Coup-franc obtenu côté gauche par Moussa N'diaye
18
 Corner bien obtenu par Vazquez devant Paskotsi
16
 Beau jaillissement de Mario Stroeykens qui file vers le but et tente de tirer au but, mais c'est imprécis et dégagé par la défense !
14
 Débordement de Michal Skoras qui met Hey dans le vent !! Kana dégage en corner !
13
 Centre manqué de Maamar depuis la gauche
10
 La première frappe est signée N'diaye ! Captée par Roef qui se couche
9
 Bonne ouverture de De Cat vers Angulo, touche haute du RSCA
7
 Beau jaillissement de Maamar, qui trouve Huerta... la défense intervient cependant bien côté gantois
6
 Encore un bon bloc d'Angulo sur Skoras, Coosemans peut se dégager
5
 Beau dribble de Duverne, Gandelman va ensuite bien trouver son ailier gauche... mais Angulo revient bien
4
 Mauvaise passe plein axe de Ito vers Vazquez, qui n'en fait rien !
3
 Faute offensive de Maamar, Gand va pouvoir se dégager
2
 Drôle de schéma mis en place par Anderlecht avec Ali Maamar qui se promène, notamment ailier gauche, alors que le poste de latéral/flanc droit est occupé par Angulo
1
 C'est parti !
1
 Anderlecht - La Gantoise: 0-0
20:24
 Ce match compte pour la 5e journée de Pro League, un match en retard qui avait été reporté pour permettre aux équipes de disposer de repos pour les préliminaires européens
20:23
 Bienvenue au Lotto Park pour ce match de Jupiler Pro League entre Anderlecht et La Gantoise !
Anderlecht (Anderlecht - La Gantoise)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Marco Kana - Lucas Hey - Moussa N'Diaye - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - César Huerta - Mario Stroeykens - Nilson Angulo - Luis Vazquez
Banc: Ludwig Augustinsson - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Enric Llansana - Yasin Özcan - Ibrahim Kanate

La Gantoise (Anderlecht - La Gantoise)
La Gantoise: Davy Roef - Siebe Van Der Heyden - Maksim Paskotsi - Jean-Kevin Duverne - Atsuki Ito - Mathias Delorge - Hatim Essaouabi - Michal Skoras - Abdelkahar Kadri - Omri Gandelman - Wilfried Kanga
Banc: Momodou Sonko - Dante Vanzeir - Matisse Samoise - Franck Surdez - Tiago Araujo - Leonardo Da Silva Lopes - Mohammed El Âdfaoui - Kjell Peersman - Hyllarion Goore
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Anderlecht Anderlecht
  Joueur J Evaluer
26 Coosemans Colin 90' -
79 Maamar Ali 90' -
55 Kana Marco 90' -
3 Hey Lucas 90' -
5 N'Diaye Moussa 90' -
13 Saliba Nathan-Dylan   90' -
74 De Cat Nathan 90' -
21 Huerta César 90' -
29 Stroeykens Mario 90' -
19 Angulo Nilson 90' -
20 Vazquez Luis 90' -
  Banc J Evaluer
6 Augustinsson Ludwig -  
7 Camara Ilay -  
9 Cvetkovic Mihajlo -  
10 Verschaeren Yari -  
15 Ilic Mihajlo -  
16 Kikkenborg Mads -  
24 Llansana Enric -  
58 Özcan Yasin -  
99 Kanate Ibrahim -  

La Gantoise La Gantoise
  Joueur J Evaluer
33 Roef Davy 90' -
44 Van Der Heyden Siebe 90' -
3 Paskotsi Maksim 90' -
29 Duverne Jean-Kevin 90' -
15 Ito Atsuki 90' -
17 Delorge Mathias 45' -
25 Essaouabi Hatim 59' -
8 Skoras Michal 90' -
37 Kadri Abdelkahar   90' -
6 Gandelman Omri 59' -
7 Kanga Wilfried 90' -
  Banc J Evaluer
11 Sonko Momodou -  
14 Vanzeir Dante -  
18 Samoise Matisse 31' -
19 Surdez Franck -  
20 Araujo Tiago -  
22 Lopes Leonardo Da Silva 45' -
28 El Âdfaoui Mohammed -  
30 Peersman Kjell -  
45 Goore Hyllarion 31' -

présentation (du match)

De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht
De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht
Photo: © photonews

Anderlecht enchaîne, avec un match très important trois jours après la réception de l'Antwerp. Besnik Hasi pourrait varier les profils, cette fois.

Anderlecht ne joue pas l'Europe cette saison, et Besnik Hasi a donc peu l'occasion de faire tourner son noyau en raison de l'enchaînement des matchs. Mais ironiquement, c'est peut-être le match ayant été reporté afin de favoriser les chances de qualification du RSCA, celui de la 5e journée contre La Gantoise, qui va peut-être lui offrir une opportunité de rotation.

En défense, plusieurs sources s'attendent ainsi à voir un changement en faveur de Yasin Özcan : ce n'est pas pour rien que le prometteur défenseur turc a joué avec les Futures. Le but était de le mettre dans le rythme. Sa seule titularisation date du déplacement à l'AEK Athènes, et s'était assez mal passée. Reste à voir si c'est Kana ou Hey qui en fera les frais.

Augustinsson et surtout Sardella pourraient bénéficier de repos, au profit de N'diaye et Maamar. Le Suédois, cependant, ne tire pas vraiment la langue ; c'est surtout le back droit qui revient à peine de blessure et devrait donc quitter le onze. 

Dans l'entrejeu, Nathan De Cat montre des signes de fatigue, et Hasi pourrait le faire souffler. Sera-ce en faveur de Nathan Saliba ? Le Canadien peine à convaincre lors de ses entrées au jeu mais gagnerait beaucoup à être titularisé. 

Enfin, devant, il y a du dégât : Hazard est touché, Huerta souffre de la hanche... et Vazquez peut-il se permettre un nouveau non-match ? Cvetkovic paraît encore loin d'une place de titulaire, mais on ne serait pas surpris que Besnik Hasi décide de tenter quelque chose là aussi. 

Le onze probable :

Coosemans / N'diaye - Özcan - Hey - Maamar / Llansana - Saliba - Verschaeren / Angulo - Vazquez - Stroeykens 

Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

23/08

La situation de Mario Stroeykens est devenue très difficile à Anderlecht. En attendant un transfert, le maître à jouer des Mauves est toujours là...et peine à sortir du banc.

Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

23/08 1

Le résultat de jeudi contre l'AEK Athènes ne reflète pas le très bon match du RSC Anderlecht. Besnik Hasi y était pour quelque chose, avec sans doute le meilleur onze possi...

"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

23/08

Ivan Leko s'est exprimé contre un accompagnement individuel excessif des joueurs. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, il a souligné l'importance de la résilie...

"Nous sommes prêts à rivaliser avec le top" : César Huerta se confie sur Anderlecht

"Nous sommes prêts à rivaliser avec le top" : César Huerta se confie sur Anderlecht

25/08

Arrivé à Anderlecht en janvier 2025, César Huerta s'acclimate peu à peu à son nouvel environnement. L'ailier mexicain s'est confié à notre micro.

Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

21/09

La Gantoise a facilement disposé de Dender (victoire 3-0) vendredi. Les Buffalos progressent de match en match avant de défier Anderlecht.

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

22/09 1

Anderlecht n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs de championnat - c'était à Dender, à la mi-août. Pourtant, les Mauves sont dans le top 6, et peuvent même grimpe...

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

22/09

Yari Verschaeren ne joue plus à Anderlecht. Le numéro dix des Mauves est dans une situation très délicate.

Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

22/09

Dans cinq jours, la Coupe du Monde U20 débute au Chili. Pour Anderlecht, cela pourrait avoir des répercussions jusqu'en équipe première.

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

22/09

On annonçait un départ cet été et cela semblait inévitable vu sa fin de contrat en juin prochain. Mario Stroeykens est finalement resté mais il est bien loin de son meilleu...

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

06:30

La Gantoise surfe sur une belle série. Victorieuse de Dender le week-end dernier, elle a rejoint Anderlecht au classement avec 11 points sur 21. Le match en retard pourrait...

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

09:00

Voici une nouvelle qui va ravir les fans du Sporting d'Anderlecht : Adriano Bertaccini devrait faire son retour plus rapidement que prévu.

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

10:00 1

Anderlecht reste dans la course avec 11 points, mais son 2 sur 9 des trois derniers matches fragilise Besnik Hasi. Face à une La Gantoise en pleine forme, le coach joue gro...

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

11:40

Ivan Leko est l'entraîneur de La Gantoise cette saison. Il y a encore six mois, tout laissait pourtant penser que le projet allait se construire avec Danijel Milicevic. Mai...

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

16:40

Le RSC Anderlecht cherche à décrocher trois points importants à domicile contre le KAA Gent. Il est très probable qu'ils le fassent à nouveau avec Luis Vazquez en attaque. ...

Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

18:40

La Gantoise se déplace à Anderlecht ce soir. Après les Clasicos de la saison dernière avec le Standard, Ivan Leko retrouve les Mauves dans le camp des Buffalos.

Besnik Hasi, la face émergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

Besnik Hasi, la face émergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

19:30

Besnik Hasi est sous pression ce soir pour la réception de La Gantoise. Mais lui aussi pourrait se défendre en évoquant les circonstances autour de lui.

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved