LIVE : C'est reparti au Lotto Park entre Anderlecht et Gand

Anderlecht enchaîne, avec un match très important trois jours après la réception de l'Antwerp. Besnik Hasi pourrait varier les profils, cette fois.

Anderlecht ne joue pas l'Europe cette saison, et Besnik Hasi a donc peu l'occasion de faire tourner son noyau en raison de l'enchaînement des matchs. Mais ironiquement, c'est peut-être le match ayant été reporté afin de favoriser les chances de qualification du RSCA, celui de la 5e journée contre La Gantoise, qui va peut-être lui offrir une opportunité de rotation.

En défense, plusieurs sources s'attendent ainsi à voir un changement en faveur de Yasin Özcan : ce n'est pas pour rien que le prometteur défenseur turc a joué avec les Futures. Le but était de le mettre dans le rythme. Sa seule titularisation date du déplacement à l'AEK Athènes, et s'était assez mal passée. Reste à voir si c'est Kana ou Hey qui en fera les frais.

Augustinsson et surtout Sardella pourraient bénéficier de repos, au profit de N'diaye et Maamar. Le Suédois, cependant, ne tire pas vraiment la langue ; c'est surtout le back droit qui revient à peine de blessure et devrait donc quitter le onze.

Dans l'entrejeu, Nathan De Cat montre des signes de fatigue, et Hasi pourrait le faire souffler. Sera-ce en faveur de Nathan Saliba ? Le Canadien peine à convaincre lors de ses entrées au jeu mais gagnerait beaucoup à être titularisé.

Enfin, devant, il y a du dégât : Hazard est touché, Huerta souffre de la hanche... et Vazquez peut-il se permettre un nouveau non-match ? Cvetkovic paraît encore loin d'une place de titulaire, mais on ne serait pas surpris que Besnik Hasi décide de tenter quelque chose là aussi.

Le onze probable :

Coosemans / N'diaye - Özcan - Hey - Maamar / Llansana - Saliba - Verschaeren / Angulo - Vazquez - Stroeykens