LIVE : C'est reparti au Lotto Park entre Anderlecht et Gand

67
Frappe de Kadri, au-dessus, ça commence à se rapprocher mais ça reste assez peu précis
66
Kana fait faute sur Kanga en contre gantois... Anderlecht est à la peine depuis quelques minutes
65
Skoras récupère un second ballon et envoie une frappe totalement ratée au-dessus du cadre
65
Long coup-franc gantois côté droit pour une faute de Huerta sur Samoise...
63
Duverne tente d'aller chercher Skoras après une percée plein axe, mais son ballon est trop long
62
ANGULO ! Il tente un coup-franc direct, que Roef claque en sortie de but
61
Long ballon de Nathan De Cat... que Samoise met en corner maladroitement ! Ca plaît beaucoup au Lotto Park
60
Matisse Samoise est massivement hué par le Lotto Park, qui lance même un chant à son encontre
59
Hatim Essaouabi
Matisse Samoise
59
Omri Gandelman
Hyllarion Goore
59
Long ballon vers Gandelman qui décale Skoras côté gauche... le Polonais pousse sa balle trop loin, Coosemans va se dégager
58
Faute de Nathan Saliba sur un contre bien emmené par Ito, bon coup-franc gantois !
57
Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
57
Très bien joué de Maamar pour aller chercher Angulo côté droit, l'Equatorien se retourne et alerte Roef !!
56
Maamar profite d'un ballon rebondissant dans le dos de la défense pour aller alerter Roef, mais est signalé hors-jeu après-coup
55
Frappe de Saliba sur une récupération dans l'entrejeu... Roef capte tranquillement
54
Nouveau corner obtenu cette fois par Nilson Angulo côté gauche
53
Corner obtenu par Nathan Saliba qui avait combiné avec Vazquez côté gauche!
52
Jaune pour un Abdelkahar Kadri à-côté de ses pompes dans ce match, et en retard sur Nathan De Cat
52
Carte jaune pour Abdelkahar Kadri
51
Oooh situation dangereuse ! Vazquez prend le meilleur sur Essaouabi, il sert Maamar qui est stoppé dans le rectangle ! Rien, dit Mr Laforge !
49
Faute de Ito sur Hey en contre pour Anderlecht
47
Beau relais entre Angulo et Saliba qui frappe en seconde ligne et trouve Roef !
46
Mathias Delorge
Leonardo Da Silva Lopes
Mi-temps
43
Oooh une frappe dangereuse signée Ito ! Coosemans doit s'interposer... Derrière, un centre de Duverne est trop long
42
Deux longs ballons de Hey qui ne parviennent pas à Nilson Angulo... Kadri s'en sort ensuite bien en contre entre trois hommes
38
Huertaaaa !! Sur une incroyable perte de balle de Gandelman, le Mexicain fonce, pénètre dans le rectangle et se heurte à Roef ! La plus grosse occasion de la mi-temps !
38
Faute de N'diaye sur Gandelman, Gand prend son temps...
36
Stroeykens se projette vers le but d'un très joli geste technique, sert Vazquez qui est stoppé, pensait-on fautivement, mais Mr Laforge ne dit rien !
35
On est en train de revivre le même match que samedi entre le RSCA et l'Antwerp (et ça n'est pas un constat agréable)
33
Une-deux intéressant entre Stroeykens et Vazquez... ce dernier remet, Stroeykens frappe au-dessus
31
La Gantoise est terriblement mal à l'aise quand il s'agit de construire de l'arrière et perd systématiquement le ballon
30
Une-deux entre Huerta et Maamar qui centre, Roef est presque surpris !! Ca réveille un peu tout le monde !
28
Centre contré de Maamar, reprise croquée de Saliba, Roef peut se dégager
25
Kadri maintenant perd le ballon dans le rond central en tentant un petit pont sur Saliba, qui fonce au but et obtient le corner ! Ca ne doit vraiment pas plaire à Leko...
25
HUERTA ! Tentative de madjer au premier poteau et Roef doit être attentif
24
Maamar obtient un corner d'une frappe déviée cependant !
24
Delorge tente un geste technique totalement déplacé à 30 mètres de ses buts... heureusement pour lui, Luis Vazquez fait du Luis Vazquez
23
Huerta va chercher Angulo côté droit, mais l'Equatorien est bien moins virevoltant là-bas qu'à gauche
22
Et encore une faute de Gandelman au même endroit sur le même N'diaye
22
Ca ne donne rien du tout... Gand n'est pas non plus parvenu à se projeter en contre via Skoras, bien stoppé par Hey
21
Coup-franc obtenu côté gauche par Moussa N'diaye
18
Corner bien obtenu par Vazquez devant Paskotsi
16
Beau jaillissement de Mario Stroeykens qui file vers le but et tente de tirer au but, mais c'est imprécis et dégagé par la défense !
14
Débordement de Michal Skoras qui met Hey dans le vent !! Kana dégage en corner !
13
Centre manqué de Maamar depuis la gauche
10
La première frappe est signée N'diaye ! Captée par Roef qui se couche
9
Bonne ouverture de De Cat vers Angulo, touche haute du RSCA
7
Beau jaillissement de Maamar, qui trouve Huerta... la défense intervient cependant bien côté gantois
6
Encore un bon bloc d'Angulo sur Skoras, Coosemans peut se dégager
5
Beau dribble de Duverne, Gandelman va ensuite bien trouver son ailier gauche... mais Angulo revient bien
4
Mauvaise passe plein axe de Ito vers Vazquez, qui n'en fait rien !
3
Faute offensive de Maamar, Gand va pouvoir se dégager
2
Drôle de schéma mis en place par Anderlecht avec Ali Maamar qui se promène, notamment ailier gauche, alors que le poste de latéral/flanc droit est occupé par Angulo
1
C'est parti !
1
Anderlecht - La Gantoise: 0-0
20:24
Ce match compte pour la 5e journée de Pro League, un match en retard qui avait été reporté pour permettre aux équipes de disposer de repos pour les préliminaires européens
20:23
Bienvenue au Lotto Park pour ce match de Jupiler Pro League entre Anderlecht et La Gantoise !
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ali Maamar
- Marco Kana
- Lucas Hey
- Moussa N'Diaye
- Nathan-Dylan Saliba
- Nathan De Cat
- César Huerta
- Mario Stroeykens
- Nilson Angulo
- Luis Vazquez
Banc:
Ludwig Augustinsson
- Ilay Camara
- Mihajlo Cvetkovic
- Yari Verschaeren
- Mihajlo Ilic
- Mads Kikkenborg
- Enric Llansana
- Yasin Özcan
- Ibrahim Kanate
La Gantoise:
Davy Roef
- Siebe Van Der Heyden
- Maksim Paskotsi
- Jean-Kevin Duverne
- Atsuki Ito
- Mathias Delorge
- Hatim Essaouabi
- Michal Skoras
- Abdelkahar Kadri
- Omri Gandelman
- Wilfried Kanga
Banc:
Momodou Sonko
- Dante Vanzeir
- Matisse Samoise
- Franck Surdez
- Tiago Araujo
- Leonardo Da Silva Lopes
- Mohammed El Âdfaoui
- Kjell Peersman
- Hyllarion Goore