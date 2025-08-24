La RAAL accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. Les deux coachs semblent déjà avoir trouvé une certaine continuité dans leur onze.

RAAL - Union, un match entre deux clubs passés par l'humilité des divisions inférieures avant de se relever de manière spectaculaire pour revenir avec de l'ambition en D1A. Les Saint-Gillois peuvent se targuer d'une certaine stabilité par rapport aux années précédentes malgré les départs - inévitables - de certains cadres.

Du côté des Verts, Frédéric Taquin a plus de nouvelles têtes à incorporer et de déclics psychologiques à débloquer mais se réjouit déjà de la progression semaine par semaine de ses hommes. De quoi valoir aux deux équipes un bon test ce soir à l'Easi Arena.

L'entraîneur des Loups pourrait donc être tenté d'aligner la même équipe que celle qui avait livré un match consistant à Saint-Trond le weekend dernier. A commencer par son trio défensif Faye - Maisonneuve - Lamego pour protéger les buts de Marcos Peano. Sur les flancs, Thierry Lutonda et Jordy Liongola ont bien commencé la saison et devraient vivre des duels intéressant face au schéma miroir de l'Union.

Quid de Samuel Gueulette ?

Dans l'entrejeu, il faudra surveiller le potentiel retour de Samuel Gueulette pour déterminer si le trio Pau - Lahassaini - Ito sera reconduit. En attaque, Oucasse Mendy a déjà bien trouvé ses marques, il devrait à nouveau être accompagné de Mohammed Guindo.

Côté uninoniste, Sébastien Pocognoli prône également la continuité. Devant Kjell Scherpen, le trio défensif habituel devrait être aligné, avec Anan Khalaili et Ousseynou Niang en pistons. Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre est toujours blessé, Adem Zorgane, Charles Vanhoutte et Anouar Ait El Hadj devraient être reconduits.

Les choix les plus complexes se trouvent en attaque. Promise David et Mohammed Fuseini sont revenus dans le parcours et menacent la position de Kevin Rodriguez. Mais reléguer l'attaquant équatorien sur le banc n'est pas évident, il commence tout juste à s'affirmer et reste sur un doublé contre le Standard.

Les compositions probables :

RAAL : Peano - Faye, Maisonneuve, Lamego - Liongola, Lahssaini, Ito, Pau, Lutonda - Mendy, Guindo

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Vanhoutte, Zorgane, Ait El Hadj, Niang - Florucz, Rodriguez