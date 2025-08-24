Date: 24/08/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5

La RAAL accueille l'Union en cette fin d'après-midi. Les Loups parviendront-ils à créer la surprise ?

Temps   32' 19" 
Scott Crabbé depuis La Louvière
32
 L'Union souffre
La RAAL monte en puissance, le centre de Liongola est dégagé en corner par Burgess
30
  Carte jaune pour Owen Maës
29
 Solide duel entre Florucz et Maës
L'Autrichien est à la peine sur le synthétique, Maës y va de bon coeur, un peu trop même, carte jaune
27
 Peano à la parade !
Rodriguez par à la limite du hors-jeu et déclenche rapidement, belle claquette de Peano, premier arrêt d'un gardien dans cette rencontre
24
 Corner pour la RAAL
Les Loups contiennent bien l'Union et s'autorisent quelques percées
20
 Pause fraîcheur pour les joueurs
Le soleil tape en ce dimanche après-midi
16
 Florucz repris en profondeur
Belle vitesse sur les premiers mètres pour prendre le dos de la défense et se présenter face à Peano mais tacle salvateur de Lamego
14
 Frappe de Lahssaini
Elle fait suite à un coup franc joué en deux temps mais s'envole en tribune
13
 La RAAL audacieuse
Les Loups n'ont pas peur de masser des hommes dans le camp de l'Union
12
 Florucz gâche un contre
Son ouverture pour Ait El Hadj est trop longue, il y avait mieux à faire
9
RAAL La Louvière - Union SG
8
 Coup franc pour l'Union
Le contrôle orienté de Castro Montes lui permet de laisser Liongola sur place, ce dernier sort la faucheuse
8
  Carte jaune pour Jordi Liongola
6
 L'Union fait tourner
Les troupes de Sébastien Pocognoli élargissent le jeu au maximum
4
 Maisonneuve intervient
Rodriguez tentait à nouveau de prendre la profondeur
2
 Première frappe de Rodriguez
Contre Unioniste, Rodriguez file dans l'axe, son envoi passe à côté du but
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 RAAL La Louvière - Union SG: 0-0
18:27
 Les joueurs montent sur le terrain
L'Easi Arena est comble pour accueillir les 22 acteurs
18:08
 Première titularisation pour Owen Maës
Il remplace Joël Ito, qui avait débuté les trois derniers matchs
18:02
 Castro Montes titulaire
Un peu de repos pour Niang, qui débute sur le banc de l'Union. Pour le reste, Kevin Rodriguez, auteur d'un doublé contre le Standard, conserve sa place en pointe.
RAAL La Louvière: Wagane Faye - Thierry Lutonda - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Sami Lahssaini - Marcos Hernán Peano - Djibril Alain Lamego - Oucasse Mendy - Owen Maës
Banc: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Samuel Gueulette - Théo Epailly - Dario Benavides - Matthis Riou - Yllan Okou

Union SG (RAAL La Louvière - Union SG)
Union SG: Kevin Mac Allister - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Christian Burgess - Alessio Castro-Montes - Charles Vanhoutte - Anan Khalaili - Raul Florucz - Kjell Scherpen - Fedde Leysen
Banc: Giorgi Kavlashvili - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Promise David - Marc Giger - Ousseynou Niang - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Cristian Makaté
17:44
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre la RAAL et l'Union

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
  Joueur
4 Faye Wagane  
5 Lutonda Thierry  
9 Yaya Guindo Mohamed  
10 Pau Maxime  
11 Liongola Jordi    
13 Maisonneuve Maxence  
15 Lahssaini Sami  
21 Peano Marcos Hernán  
25 Alain Lamego Djibril  
29 Mendy Oucasse  
98 Maës Owen    
  Banc
1 De Schrevel Celestin  
3 Gillot Nolan  
6 Beka Beka Alexis  
8 Gueulette Samuel  
12 Epailly Théo  
19 Benavides Dario  
26 Riou Matthis  
99 Okou Yllan  

Union SG Union SG
  Joueur
5 Mac Allister Kevin  
8 Zorgane Adem  
10 Ait El Hadj Anouar  
13 Rodriguez Kevin  
16 Burgess Christian  
21 Castro-Montes Alessio  
24 Vanhoutte Charles  
25 Khalaili Anan  
30 Florucz Raul  
37 Scherpen Kjell  
48 Leysen Fedde  
  Banc
Kavlashvili Giorgi  
1 Chambaere Vic  
3 Barry Mamadou Thierno  
4 Rasmussen Mathias  
12 David Promise  
20 Giger Marc  
22 Niang Ousseynou  
23 Boufal Sofiane  
26 Sykes Ross  
31 Makaté Cristian  

présentation (du match)

Photo: © photonews

La RAAL accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. Les deux coachs semblent déjà avoir trouvé une certaine continuité dans leur onze.

RAAL - Union, un match entre deux clubs passés par l'humilité des divisions inférieures avant de se relever de manière spectaculaire pour revenir avec de l'ambition en D1A. Les Saint-Gillois peuvent se targuer d'une certaine stabilité par rapport aux années précédentes malgré les départs - inévitables - de certains cadres.

Du côté des Verts, Frédéric Taquin a plus de nouvelles têtes à incorporer et de déclics psychologiques à débloquer mais se réjouit déjà de la progression semaine par semaine de ses hommes. De quoi valoir aux deux équipes un bon test ce soir à l'Easi Arena.

L'entraîneur des Loups pourrait donc être tenté d'aligner la même équipe que celle qui avait livré un match consistant à Saint-Trond le weekend dernier. A commencer par son trio défensif Faye - Maisonneuve - Lamego pour protéger les buts de Marcos Peano. Sur les flancs, Thierry Lutonda et Jordy Liongola ont bien commencé la saison et devraient vivre des duels intéressant face au schéma miroir de l'Union.

Quid de Samuel Gueulette ?

Dans l'entrejeu, il faudra surveiller le potentiel retour de Samuel Gueulette pour déterminer si le trio Pau - Lahassaini - Ito sera reconduit. En attaque, Oucasse Mendy a déjà bien trouvé ses marques, il devrait à nouveau être accompagné de Mohammed Guindo.

Côté uninoniste, Sébastien Pocognoli prône également la continuité. Devant Kjell Scherpen, le trio défensif habituel devrait être aligné, avec Anan Khalaili et Ousseynou Niang en pistons. Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre est toujours blessé, Adem Zorgane, Charles Vanhoutte et Anouar Ait El Hadj devraient être reconduits.

Les choix les plus complexes se trouvent en attaque. Promise David et Mohammed Fuseini sont revenus dans le parcours et menacent la position de Kevin Rodriguez. Mais reléguer l'attaquant équatorien sur le banc n'est pas évident, il commence tout juste à s'affirmer et reste sur un doublé contre le Standard.

Les compositions probables :

RAAL : Peano - Faye, Maisonneuve, Lamego - Liongola, Lahssaini, Ito, Pau, Lutonda - Mendy, Guindo

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Vanhoutte, Zorgane, Ait El Hadj, Niang - Florucz, Rodriguez

