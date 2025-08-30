LIVE : Dender réduit l'écart, Charleroi fébrile (2-1)

|
|
Suivi en direct par Florent Malice
|
79
|
Verrips capte un long ballon... le public estime qu'il est sorti de sa surface, ce qui n'est pas le cas : ses pieds étaient dans le rectangle
|
75
|
Antoine Bernier
Kevin Van Den Kerkhof
|
|
75
|
Antoine Bernier est sorti sous une acclamation !
|
74
|
Colassin s'effondre dans le rectangle après une déviation de Scheidler, mais l'arbitre indique bien que c'est le ballon qui était touché
|
72
|
Noah Mbamba
Desmond Acquah
|
72
|
Dender jette ses forces dans la bataille et reste désormais l'équipe la plus dangereuse sur le terrain ! Quel changement de visage dans ce match
|
68
|
Jakob Napoleon Romsaas
Antoine Colassin
|
68
|
Mardochee Nzita
Jules Gaudin
|
|
67
|
But de Jordan Attah Kadiri (Luc De Fougerolles)
|
66
|
Eeet comme on le pressentait : le but de Dender ! Jordan Kadiri, qui est très bien rentré, met le ballon au fond sur un cafouillage de la défense
|
65
|
Carte jaune pour Antoine Bernier
|
65
|
La défense carolo n'est plus sereine, et le banc est furieux ! Il va y avoir du changement
|
64
|
Jaune pour Bernier qui a stoppé fautivement Fredrick
|
64
|
Le corner file chez Verrips en deux temps
|
63
|
Corner superbement obtenu par Guiagon !
|
60
|
Grosse occasion pour Dender sur base d'une touche !! Frappe contrée presque sur la ligne !
|
59
|
Dender tente de pousser, fait rentrer deux joueurs frais... marquer un but était déjà une gageure, mais deux... ?
|
58
|
Malcolm Viltard
Ragnar Oratmangoen
|
|
58
|
Bruny Nsimba
Jordan Attah Kadiri
|
55
|
Superbe intervention de Keita devant Nsimba qui était bien lancé en profondeur
|
53
|
Coup-franc lointain pour Charleroi, mais ça ne donne rien malgré un ballon dévié vers Scheidler
|
52
|
Très belle ouverture de Romsaas vers Bernier qui dédouble avec Petris, mais le centre de ce dernier est contré
|
50
|
But de Antoine Bernier (Parfait Guiagon)
|
50
|
Bernier fait le break !
Eeeet le but du break ! Antoine Bernier est trouvé côté droit, il rentre sur son pied gauche et enroule dans la lucarne !
|
46
|
C'est reparti à Charleroi !
|
45+20
|
Mi-temps sur un score de 1-0 pour un Charleroi en cruise-control total
|
|
Mi-temps
|
45
|
Aiham Ousou
Massamba Sow
|
|
43
|
Bonne phase offensive carolo et Antoine Bernier obtient un corner
|
37
|
Rien à se mettre sous la dent avec un Dender inerte et un Charleroi en contrôle...
|
32
|
Encore un corner obtenu par le FCV Dender sur un centre apparemment anodin... mais c'est sur ces phases que le club flandrien peut se montrer dangereux au vu de ses gabarits !
|
30
|
Très belle intervention, une de plus, de Keita devant Kvet
|
28
|
Corner pour Dender obtenu par Viltard !
|
27
|
Sur base d'une touche de Dender, le ballon parvient un peu chanceusement dans le rectangle à Mbemba, mais ça ne donne rien ! Delavallée était intervenu de manière approximative
|
25
|
Centre de Petris.... c'est repoussé par la défense, Charleroi récupère et est en contrôle
|
23
|
Corner pour le Sporting Charleroi...
|
21
|
Nzita intervient bien sur un centre de Nsimba
|
20
|
VERRIPS ! Romsaas est trouvé dans le rectangle et frappe sur le gardien !
|
|
18
|
Bernier fonçait en contre après un corner très mal géré par Dender et une perte de balle de Kvet ! Viltard s'offre un beau retour !
|
18
|
Corner concédé un peu de nulle part par Keita sur un long ballon flandrien
|
16
|
Marijnissen sauve le 2-0 juste devant Guiagon! Un excellent centre de Petris allait chercher l'Ivoirien au point de penalty ! Corner !
|
15
|
Titraoui et Nzita combinent bien à gauche, ce dernier sert Scheidler qui décale Bernier... ça finit en touche
|
14
|
Dender tente de s'ébrouer, car le plan de jeu en a pris un coup en étant mené si vite. Les Zèbres attendent leur moment pour partir en contre sur des récupérations et restent tranquilles
|
12
|
Dender s'était projeté en contre, mais Titraoui a effectué un bon retour pour empêcher Fredrick d'envoyer un bon centre
|
11
|
Frappe de Nzita après une perte de balle de la défense de Dender, corner carolo
|
7
|
Centre de Nzita, Verrips sort des poings et se fait mal contre son ex-coéquipier Scheidler
|
5
|
But de Parfait Guiagon (Coup de pied de réparation)
|
4
|
Et c'est calmement transformé par Guiagon lui-même ! Début de match idéal pour Charleroi !
|
|
4
|
Penalty pour Charleroi
|
3
|
PENALTY pour Charleroi ! Ca paraît justifié ! Faute sur Guiagon dans le rectangle, après un bon centre de Petris depuis la droite : l'arbitre n'hésite pas une seconde !
|
1
|
Dender s'est déplacé ici avec des "ambitions" claires : sur la feuille de match, 9 joueurs à profil globalement défensif
|
1
|
Une première déviation de Romsaas ouvre le chemin à Guiagon, dont la frappe est contrée
|
1
|
C'est parti à Charleroi !
|
1
|
Charleroi - FCV Dender EH: 0-0
|
20:43
|
Bienvenue au Mambourg pour ce duel entre Charleroi, avant-dernier, et le FCV Dender ! Un match entre équipes moribondes : peut-on voir du spectacle malgré tout ce soir ?
|
Charleroi:
Aiham Ousou
- Jakob Napoleon Romsaas
- Aurélien Scheidler
- Etienne Camara
- Parfait Guiagon
- Antoine Bernier
- Yacine Titraoui
- Mardochee Nzita
- Martin Delavallee
- Cheick Keita
- Jeremy Petris
Banc:
Kevin Van Den Kerkhof
- Antoine Colassin
- Yassine Khalifi
- Jules Gaudin
- Alexandre Stanic
- Isaac Mbenza
- Mohamed Kone
- Massamba Sow
- Amine Boukamir
FCV Dender EH:
Luc Marijnissen
- Roman Kvet
- Noah Mbamba
- Nathan Rodes
- Kobe Cools
- Benjamin Fredrick
- Malcolm Viltard
- Michael Verrips
- Luc De Fougerolles
- Bruny Nsimba
- Fabio Ferraro
Banc:
Kéres Masangu
- Bryan Goncalves
- Ragnar Oratmangoen
- Krzysztof Koton
- Jordan Attah Kadiri
- Desmond Acquah
- Guillaume Dietsch
- Nail Moutha-Sebtaoui