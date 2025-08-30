Date: 30/08/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6

LIVE : Dender réduit l'écart, Charleroi fébrile (2-1)

Le Sporting Charleroi reçoit le FCV Dender ce samedi soir. Les Zèbres doivent l'emporter contre la lanterne rouge, qui peut potentiellement les dépasser en cas de victoire.

Temps   81' 31" 
Suivi en direct par Florent Malice
79
 Verrips capte un long ballon... le public estime qu'il est sorti de sa surface, ce qui n'est pas le cas : ses pieds étaient dans le rectangle
75
 remplacé Antoine Bernier
remplaçant Kevin Van Den Kerkhof
75
 Antoine Bernier est sorti sous une acclamation !
74
 Colassin s'effondre dans le rectangle après une déviation de Scheidler, mais l'arbitre indique bien que c'est le ballon qui était touché
72
 remplacé Noah Mbamba
remplaçant Desmond Acquah
72
 Dender jette ses forces dans la bataille et reste désormais l'équipe la plus dangereuse sur le terrain ! Quel changement de visage dans ce match
68
 remplacé Jakob Napoleon Romsaas
remplaçant Antoine Colassin
68
 remplacé Mardochee Nzita
remplaçant Jules Gaudin
67

But 		But de Jordan Attah Kadiri (Luc De Fougerolles)
66
 Eeet comme on le pressentait : le but de Dender ! Jordan Kadiri, qui est très bien rentré, met le ballon au fond sur un cafouillage de la défense
65
  Carte jaune pour Antoine Bernier
65
 La défense carolo n'est plus sereine, et le banc est furieux ! Il va y avoir du changement
64
 Jaune pour Bernier qui a stoppé fautivement Fredrick
64
 Le corner file chez Verrips en deux temps
63
 Corner superbement obtenu par Guiagon !
60
 Grosse occasion pour Dender sur base d'une touche !! Frappe contrée presque sur la ligne !
59
 Dender tente de pousser, fait rentrer deux joueurs frais... marquer un but était déjà une gageure, mais deux... ?
58
 remplacé Malcolm Viltard
remplaçant Ragnar Oratmangoen
58
 remplacé Bruny Nsimba
remplaçant Jordan Attah Kadiri
55
 Superbe intervention de Keita devant Nsimba qui était bien lancé en profondeur
53
 Coup-franc lointain pour Charleroi, mais ça ne donne rien malgré un ballon dévié vers Scheidler
52
 Très belle ouverture de Romsaas vers Bernier qui dédouble avec Petris, mais le centre de ce dernier est contré
50

But 		But de Antoine Bernier (Parfait Guiagon)
50
 Bernier fait le break !
Eeeet le but du break ! Antoine Bernier est trouvé côté droit, il rentre sur son pied gauche et enroule dans la lucarne !
46
 C'est reparti à Charleroi !
45+20
 Mi-temps sur un score de 1-0 pour un Charleroi en cruise-control total


Arbitre 		Mi-temps


45
 remplacé Aiham Ousou
remplaçant Massamba Sow
43
 Bonne phase offensive carolo et Antoine Bernier obtient un corner
37
 Rien à se mettre sous la dent avec un Dender inerte et un Charleroi en contrôle...
32
 Encore un corner obtenu par le FCV Dender sur un centre apparemment anodin... mais c'est sur ces phases que le club flandrien peut se montrer dangereux au vu de ses gabarits !
30
 Très belle intervention, une de plus, de Keita devant Kvet
28
 Corner pour Dender obtenu par Viltard !
27
 Sur base d'une touche de Dender, le ballon parvient un peu chanceusement dans le rectangle à Mbemba, mais ça ne donne rien ! Delavallée était intervenu de manière approximative
25
 Centre de Petris.... c'est repoussé par la défense, Charleroi récupère et est en contrôle
23
 Corner pour le Sporting Charleroi...
21
 Nzita intervient bien sur un centre de Nsimba
20
 VERRIPS ! Romsaas est trouvé dans le rectangle et frappe sur le gardien !
18
 Bernier fonçait en contre après un corner très mal géré par Dender et une perte de balle de Kvet ! Viltard s'offre un beau retour !
18
 Corner concédé un peu de nulle part par Keita sur un long ballon flandrien
16
 Marijnissen sauve le 2-0 juste devant Guiagon! Un excellent centre de Petris allait chercher l'Ivoirien au point de penalty ! Corner !
15
 Titraoui et Nzita combinent bien à gauche, ce dernier sert Scheidler qui décale Bernier... ça finit en touche
14
 Dender tente de s'ébrouer, car le plan de jeu en a pris un coup en étant mené si vite. Les Zèbres attendent leur moment pour partir en contre sur des récupérations et restent tranquilles
12
 Dender s'était projeté en contre, mais Titraoui a effectué un bon retour pour empêcher Fredrick d'envoyer un bon centre
11
 Frappe de Nzita après une perte de balle de la défense de Dender, corner carolo
7
 Centre de Nzita, Verrips sort des poings et se fait mal contre son ex-coéquipier Scheidler
5

But 		But de Parfait Guiagon (Coup de pied de réparation)
4
 Et c'est calmement transformé par Guiagon lui-même ! Début de match idéal pour Charleroi !
4

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Charleroi
3
 PENALTY pour Charleroi ! Ca paraît justifié ! Faute sur Guiagon dans le rectangle, après un bon centre de Petris depuis la droite : l'arbitre n'hésite pas une seconde !
1
 Dender s'est déplacé ici avec des "ambitions" claires : sur la feuille de match, 9 joueurs à profil globalement défensif
1
 Une première déviation de Romsaas ouvre le chemin à Guiagon, dont la frappe est contrée
1
 C'est parti à Charleroi !
1
 Charleroi - FCV Dender EH: 0-0
20:43
 Bienvenue au Mambourg pour ce duel entre Charleroi, avant-dernier, et le FCV Dender ! Un match entre équipes moribondes : peut-on voir du spectacle malgré tout ce soir ?
Charleroi (Charleroi - FCV Dender EH)
Charleroi: Aiham Ousou - Jakob Napoleon Romsaas - Aurélien Scheidler - Etienne Camara - Parfait Guiagon - Antoine Bernier - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Martin Delavallee - Cheick Keita - Jeremy Petris
Banc: Kevin Van Den Kerkhof - Antoine Colassin - Yassine Khalifi - Jules Gaudin - Alexandre Stanic - Isaac Mbenza - Mohamed Kone - Massamba Sow - Amine Boukamir

FCV Dender EH (Charleroi - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Luc Marijnissen - Roman Kvet - Noah Mbamba - Nathan Rodes - Kobe Cools - Benjamin Fredrick - Malcolm Viltard - Michael Verrips - Luc De Fougerolles - Bruny Nsimba - Fabio Ferraro
Banc: Kéres Masangu - Bryan Goncalves - Ragnar Oratmangoen - Krzysztof Koton - Jordan Attah Kadiri - Desmond Acquah - Guillaume Dietsch - Nail Moutha-Sebtaoui
Charleroi Charleroi
présentation (du match)

Victoire obligatoire pour les Zèbres ? Le onze probable du Sporting Charleroi
Victoire obligatoire pour les Zèbres ? Le onze probable du Sporting Charleroi
Photo: © photonews

Charleroi reçoit la lanterne rouge, Dender. Pour revenir dans le coup après des départs difficiles à digérer, les Zèbres doivent l'emporter.

Rik De Mil espère naturellement que Mehdi Bayat mettra la main à la poche dans cette fin de mercato afin notamment de remplacer Nikola Stulic, parti à Lecce. Mais en attendant, il va devoir faire avec les moyens du bord après de nombreux départs de cadre.

Contre le FCV Dender, cependant, pas droit à l'erreur : les Zèbres doivent l'emporter. Il ne devrait pas y avoir de grosse surprise dans le onze de base carolo, et on devrait voir Aurélien Scheidler commencer face à son ancien club.

Avec Camara et Titraoui dans l'entrejeu, Guiagon et Bernier sur les flancs et Romsaas en 10, De Mil n'a pas vraiment d'options pour surprendre, à moins de tenter de lancer Mbenza ou Colassin d'entrée de jeu, ce qui n'a que très peu fait cette saison. 

Le onze probable du Sporting Charleroi : 

Delavallée / Nzita - Ousou - Keita - Petris / Camara - Titraoui / Guiagon - Romsaas - Scheidler - Bernier 

