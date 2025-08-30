Suis Charleroi - FCV Dender EH en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 30/08/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Victoire obligatoire pour les Zèbres ? Le onze probable du Sporting Charleroi
Photo: © photonews

Charleroi reçoit la lanterne rouge, Dender. Pour revenir dans le coup après des départs difficiles à digérer, les Zèbres doivent l'emporter.

Rik De Mil espère naturellement que Mehdi Bayat mettra la main à la poche dans cette fin de mercato afin notamment de remplacer Nikola Stulic, parti à Lecce. Mais en attendant, il va devoir faire avec les moyens du bord après de nombreux départs de cadre.

Contre le FCV Dender, cependant, pas droit à l'erreur : les Zèbres doivent l'emporter. Il ne devrait pas y avoir de grosse surprise dans le onze de base carolo, et on devrait voir Aurélien Scheidler commencer face à son ancien club.

Avec Camara et Titraoui dans l'entrejeu, Guiagon et Bernier sur les flancs et Romsaas en 10, De Mil n'a pas vraiment d'options pour surprendre, à moins de tenter de lancer Mbenza ou Colassin d'entrée de jeu, ce qui n'a que très peu fait cette saison. 

Le onze probable du Sporting Charleroi

Delavallée / Nzita - Ousou - Keita - Petris / Camara - Titraoui / Guiagon - Romsaas - Scheidler - Bernier 

Prono Charleroi - FCV Dender EH

Charleroi gagne
Partage
Charleroi Charleroi gagne Partage FCV Dender EH FCV Dender EH gagne
87.58% 10.83% 1.59%
Les plus populaires
2-1
(97x)		 2-0
(95x)		 1-0
(47x)

Comparatif Charleroi - FCV Dender EH

Classement

14
16

Points

3
2

Perdre

1
3

Buts inscrits

4
1

Buts reçus

5
6

Cartes jaunes

9
7

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

8
0
2
26/04 20:45 Charleroi Charleroi 4-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
22/04 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-1 Charleroi Charleroi
01/02 16:00 Charleroi Charleroi 5-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
05/10 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Charleroi Charleroi
20/04 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Charleroi Charleroi
04/12 15:00 Charleroi Charleroi 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
16/05 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Charleroi Charleroi
20/12 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
05/04 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-4 Charleroi Charleroi
03/11 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 31/08 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
