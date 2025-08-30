Victoire obligatoire pour les Zèbres ? Le onze probable du Sporting Charleroi

Charleroi reçoit la lanterne rouge, Dender. Pour revenir dans le coup après des départs difficiles à digérer, les Zèbres doivent l'emporter.

Rik De Mil espère naturellement que Mehdi Bayat mettra la main à la poche dans cette fin de mercato afin notamment de remplacer Nikola Stulic, parti à Lecce. Mais en attendant, il va devoir faire avec les moyens du bord après de nombreux départs de cadre.

Contre le FCV Dender, cependant, pas droit à l'erreur : les Zèbres doivent l'emporter. Il ne devrait pas y avoir de grosse surprise dans le onze de base carolo, et on devrait voir Aurélien Scheidler commencer face à son ancien club.

Avec Camara et Titraoui dans l'entrejeu, Guiagon et Bernier sur les flancs et Romsaas en 10, De Mil n'a pas vraiment d'options pour surprendre, à moins de tenter de lancer Mbenza ou Colassin d'entrée de jeu, ce qui n'a que très peu fait cette saison.

Le onze probable du Sporting Charleroi :

Delavallée / Nzita - Ousou - Keita - Petris / Camara - Titraoui / Guiagon - Romsaas - Scheidler - Bernier