Date: 30/08/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6

La RAAL se déplace à Malines. Les Loups veulent décrocher leur(s) premier(s) point(s) à l'extérieur.

Temps   41' 11" 
Scott Crabbé depuis Malines
41
 Coup franc pour la RAAL
Le ballon parvient à Guindo au second poteau, mais il dévisse sa frappe
39
 Frappe d'Afriyie
Belle anticipation à la retombée d'un ballon contrée mais frappe croquée dans la foulée
37
 Guindo pas loin de pouvoir reprendre
Afriyie déstabilise la défense en lançant Pau sur la gauche, le centre de ce dernier est un rien trop derrière Guindo
35
 Lutonda force un corner
Bel effort seul dans le coin gauche mais la phase arrêtée ne donne rien
33
 Pau hors-cadre
Remonté sur la pelouse, il galvaude une belle occasion après qu'Afriyie l'ait isolé à l'entrée du rectangle
32
 Les soigneurs pour Maxime Pau
Choc assez douloureux avec Schoofs, le milieu de la RAAL se relève malgré tout
30
 La RAAL tente de réagir
Les Loups pressent plus haut et jouent plus rapidement vers l'avant depuis l'ouverture du score
25
 Malines ouvre le score !
La phase est revue par le VAR mais le but est bien validé !
25

But 		But de Rob Schoofs
Ca devait finir par tomber d'un côté ou de l'autre ! Suite à un corner, Schoofs se fait oublier dans le rectangle et ajuste Peano. Cette fois, le gardien de la RAAL ne peut rien, 1-0 pour Malines
24
 La barre pour Guindo
Cela s'emballe dans cette deuxième moitié de mi-temps ! Gros travail de Maës pour isoler Guindo à l'entrée du rectangle, la frappe enroulée de ce dernier rebondit sur la latte
22
 Peano encore précieux
D'abord très prompt à partir face à Raman en profondeur, il éloigne le danger à la limite, avant de se distinguer d'un arrêt sur une frappe croisée de Raman, encore lui
20
 Peano décisif
Déviation en un temps pour lancer Schoofs sur la gauche, son centre est repris par Raman, bon réflexe de Peano
18
 La RAAL contrée par deux fois
Longue touche des Loups, Maës s'ouvre une fenêtre de tir mais la défense du KV est sur son chemin
16
 Raman hors-jeu
Il s'apprêtait à contourner Peano sur un long ballon, le juge de ligne lève son drapeau
15
 Double occasion pour Malines !
Coup franc aux abords de la surface, la RAAL s'attend au gauche de Schoofs, c'est finalement le droit de Bafidil, Peano détourne des poings. Le deuxième ballon arrive quand même à Schoofs, qui place de peu à côté
12
 Intervention de Maisonneuve
Il était temps pour la RAAL, le centre de Koudou était de qualité
11
 Centre d'Halhal
Dans les gants de Peano
8
 Les deux équipes tentent de construire
Le pressing adverse n'est pas immédiat, mais cela se complique à partir de l'entrejeu, avec beaucoup de déviations en un temps encore imprécises
5
 Afriyie pas loin de pouvoir reprendre
Le centre-tir de Lutonda était de qualité mais la défense locale veille
4
 Premier corner pour la RAAL
Longue touche de Lutonda vers Maisonneuve, Malines se dégage comme il peut
2
 La Louvière attend
Le bloc des Loups presse à partir du milieu de terrain, la première phase de possession de Malines se conclut avec un ballon trop long en profondeur
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 KV Malines - RAAL La Louvière: 0-0
15:57
 Les joueurs montent sur le terrain
Comme toujours à Malines, l'ambiance monte d'un ton après le You'll never walk alone
15:43
 Encore un solide test pour la RAAL
Malines reste sur une défaite 2-1 à l'Antwerp mais a bien commencé la saison à domicile : 4 sur 6 contre le Club de Bruges et La Gantoise
15:26
 Raman de retour
Récemment prolongé, l'attaquant du KV revient à la point de l'attaque malinoise
15:25
 La première de Jerry Afriyie
Le jeune Ghanéen est arrivé dimanche dernier à la RAAL, montant déjà à la mi-temps du match contre l'Union. Il est déjà titulaire cette après-midi, renvoyant Oucasse Mendy sur le banc
15:02
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'AFAS-Stadion pour ce match entre Malines et La Louvière

KV Malines KV Malines
  Joueur
Diouf Gora  
1 De Wolf Ortwin  
2 Halhal Redouane  
6 Hammar Fredrik  
7 Koudou Therence  
8 Konaté Mory  
14 Raman Benito  
16 Schoofs Rob  
19 Mrabti Kerim  
23 Zekri Moncef  
35 Bafdili Bilal  
  Banc
Van Ingelgom Tijn  
5 Teague Ryan  
13 Miras Nacho  
18 Truyf Ian  
18 Struyf Ian  
20 Lauberbach Lion  
22 Golic Lovro  
38 Antonio Bill  
77 Pflücke Patrick  

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
  Joueur
Lutonda Thierry  
Maës Owen  
Afriyie Jerry  
4 Faye Wagane  
9 Yaya Guindo Mohamed  
10 Pau Maxime  
11 Liongola Jordi  
13 Maisonneuve Maxence  
15 Lahssaini Sami  
21 Peano Marcos Hernán  
25 Alain Lamego Djibril  
  Banc
Okou Yllan  
1 De Schrevel Celestin  
8 Gueulette Samuel  
12 Epailly Théo  
19 Benavides Dario  
23 Ito Joël  
26 Riou Matthis  
29 Mendy Oucasse  
51 Sidibe Sekou  

présentation (du match)

https://www.walfoot.be/news/2025-08-30/la-raal-croit-en-ses-chances-face-a-lun-de-ses-anciens-bourreaux--on-ne-sera-pas-en-decouverte?1151775
La RAAL croit en ses chances face à l'un de ses anciens bourreaux : "On ne sera pas en découverte"
La RAAL croit en ses chances face à l'un de ses anciens bourreaux : "On ne sera pas en découverte"
Photo: © photonews

La RAAL se déplace à Malines cette après-midi. Les Loups veulent confirmer leur bonne prestation contre l'Union.

Frédéric Taquin l'a confirmé en conférence de presse à l'issue de la victoire contre l'Union : même un résultat moyen derrière les casernes malinoises ne serait pas un problème. C'est qu'en matière de jeu et de consistance, la RAAL est là où elle doit être, et même plus haut. Taquin ne s'attendait pas à voir son groupe grandir aussi vite et à performer de telle manière avant la fin du mercato et la première trêve internationale de la saison.

Mais il ne faut pas s'y tromper : ses Loups ne se rendront pas sans ambition à l'AFAS Stadion. Un stade qu'ils connaissent déjà, contrairement à la grande majorité des enceintes de l'élite belge.

C'est qu'outre le match de préparation entre les deux équipes d'il y a quelques semaines (victoire 1-0 de Malines), la RAAL avait rendu visite au KV la saison passée, en Coupe de Belgique. Les Verts avaient fait douter leurs hôtes jusqu'au bout.

Raman, briseur de rêves

Malgré l'ouverture du score des troupes de Besnik Hasi en début de deuxième mi-temps, la RAAL avait continué à pousser et est même parvenue à égaliser à deux minutes de la fin du temps réglementaire, de quoi arracher des prolongations. Benito Raman (déjà buteur contre La Louvière avec Anderlecht) avait tout de même évité un faux pas aux siens en inscrivant un doublé au bout du suspense.

"On avait plutôt mis les joueurs qui jouaient moins là-bas, et on avait été capables de leur tenir tête, de leur faire très très mal… On les a poussés jusqu’en prolongation. Ça a donné confiance en nos qualités. Quand tu fais des résultats probants comme ceux-là, ça cimente un groupe", se souvient Taquin, cité par Antenne Centre, en conférence de presse.

Les Loups signeraient pour le même résultat après 90 minutes : "C’est un avantage d’avoir déjà joué dans ce stade. On ne sera pas en découverte". Le groupe pourra également compter sur les bons mots de Clément Tainmont, idole du public malinois depuis qu'il a inscrit le but de la remontée en mars 2019.

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
Westerlo Westerlo 18:15 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 31/08 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
