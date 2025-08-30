La RAAL se déplace à Malines cette après-midi. Les Loups veulent confirmer leur bonne prestation contre l'Union.

Frédéric Taquin l'a confirmé en conférence de presse à l'issue de la victoire contre l'Union : même un résultat moyen derrière les casernes malinoises ne serait pas un problème. C'est qu'en matière de jeu et de consistance, la RAAL est là où elle doit être, et même plus haut. Taquin ne s'attendait pas à voir son groupe grandir aussi vite et à performer de telle manière avant la fin du mercato et la première trêve internationale de la saison.

Mais il ne faut pas s'y tromper : ses Loups ne se rendront pas sans ambition à l'AFAS Stadion. Un stade qu'ils connaissent déjà, contrairement à la grande majorité des enceintes de l'élite belge.

C'est qu'outre le match de préparation entre les deux équipes d'il y a quelques semaines (victoire 1-0 de Malines), la RAAL avait rendu visite au KV la saison passée, en Coupe de Belgique. Les Verts avaient fait douter leurs hôtes jusqu'au bout.

Raman, briseur de rêves

Malgré l'ouverture du score des troupes de Besnik Hasi en début de deuxième mi-temps, la RAAL avait continué à pousser et est même parvenue à égaliser à deux minutes de la fin du temps réglementaire, de quoi arracher des prolongations. Benito Raman (déjà buteur contre La Louvière avec Anderlecht) avait tout de même évité un faux pas aux siens en inscrivant un doublé au bout du suspense.

"On avait plutôt mis les joueurs qui jouaient moins là-bas, et on avait été capables de leur tenir tête, de leur faire très très mal… On les a poussés jusqu’en prolongation. Ça a donné confiance en nos qualités. Quand tu fais des résultats probants comme ceux-là, ça cimente un groupe", se souvient Taquin, cité par Antenne Centre, en conférence de presse.

Les Loups signeraient pour le même résultat après 90 minutes : "C’est un avantage d’avoir déjà joué dans ce stade. On ne sera pas en découverte". Le groupe pourra également compter sur les bons mots de Clément Tainmont, idole du public malinois depuis qu'il a inscrit le but de la remontée en mars 2019.