LIVE : Il ne se passe rien à Louvain

Pour la première de Vincent Euvrard sur le banc, le Standard se déplace à Louvain, ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

La semaine a été mouvementée au Standard. Mercredi, Mircea Rednic a été officiellement démis de ses fonctions après la défaite face au Cercle, remplacé dans la foulée par Vincent Euvrard.

Le nouveau T1 des Rouches n’a eu que trois jours pour préparer le déplacement à Louvain, une équipe qui venait de signer sa première victoire de la saison contre… le Dender de Vincent Euvrard, la semaine passée.

Pas le droit à l'erreur pour le Standard

À Den Dreef, le nouvel entraîneur du Standard retrouvera d’ailleurs son ancien club, où il avait remporté la D1B avec un certain Thomas Henry comme meilleur buteur du championnat.

Le Standard doit donc retrouver le chemin du succès après son récent 0/6, mais surtout afficher un tout autre visage. Une grande question se pose : Vincent Euvrard osera-t-il déjà mettre en place sa défense à trois ?

Réponse ce dimanche à 16h lors de la rencontre entre OHL et le Standard, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be. Les Rouches n’auront pas le droit à l’erreur face aux troupes de David Hubert.