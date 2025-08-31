Date: 31/08/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6

LIVE : Il ne se passe rien à Louvain

Pour la première de Vincent Euvrard sur le banc, le Standard se déplace à Louvain, ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   Mi-temps 
Suivi en direct par Loïc Woos


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 Il y aura 1 minutes de temps additionnel.
40
 Frappe de Terho sur Epolo
36
  Carte jaune pour Takuma Ominami
34
 Mohr trop lent pour lâcher le ballon en reconversion, puis fait faute. Dans l'autre sens, Vlietinck s'avance dans la surface, mais est trop lent et laisse Ilaimaharitra revenir. Le spectacle est complètement absent de cette rencontre
32
 Jaune Dierckx pour une faute sur Abdoul Traoré
31
  Carte jaune pour Daan Dierckx
27
 Jaune Vletinckx pour une faute sur Mehssatou. Première demi-heure très hachée, sans spectacle
26
  Carte jaune pour Thibault Vlietinck
20
 Ilaimaharitra cherche Henry dans la profondeur, Leysen anticipe mais Ominami dégage en touche
19
 Corner pour Louvain, Terho passe à côté du ballon dans le rectangle
18
 Touche de Fossey vers Mohr, qui veut remiser sur Henry. C'est imprécis de peu, et signalé en position de hors-jeu
16
 Jaune pour Ilaimaharitra, averti pour une faute sur Terho
15
  Carte jaune pour Marco Ilaimaharitra
14
 Louvain tente de prendre le dos de Dierckx, qui doit rester attentif
13
 Bonne tentative de combinaison louvaniste avec Traoré en déviation pour Terho, mais Epolo anticipe bien la trajectoire et dégage
11
 Le premier centre ne donne rien et revient vers Mehssatou, celui du Chilien atterrit dans les bras de Leysen
11
 Première infiltration et centre de Mehssatou, qui gagne le corner
9
 Le Standard tente une touche longue, une nouveauté, avec Fossey vers Dierckx, mais ça ne donne rien
8
 Le Standard peut poser le pied sur le ballon et fait tourner un peu le cuir. Pas encore de grosse occasion dans cette rencontre
6
 Possession plutôt louvaniste dans ces premières minutes
4
 Premier corner pour Louvain, qui n'a rien donné. C'est bien une défense à 4 pour le Standard

1
 OH Louvain - Standard: 0-0
15:59
 Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse


OH Louvain (OH Louvain - Standard)
OH Louvain: Tobe Leysen - Noë Dussenne - Takuma Ominami - Siebe Schrijvers - Abdoul Karim Traoré - Casper Terho - Jovan Mijatovic - Lukasz Lakomy - Ewoud Pletinckx - Takahiro Akimoto - Thibault Vlietinck
Banc: Birger Verstraete - Wouter George - Thibaud Verlinden - Youssef Maziz - Maxence Andre Prévôt - Chukwubuikem Ikwuemesi - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Davis Opoku

Standard (OH Louvain - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Thomas Henry - Marlon Fossey - Rafiki Said - Marco Ilaimaharitra - Josué Homawoo - Daan Dierckx - Henry Lawrence - Casper Nielsen
Banc: Hakim Sahabo - Adnane Abid - Leandre Kuavita - Mitongo René - Ibrahim Karamoko - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Ibe Hautekiet - Mohamed El Hankouri

OH Louvain OH Louvain
  Joueur
1 Leysen Tobe  
3 Dussenne Noë  
5 Ominami Takuma    
8 Schrijvers Siebe  
9 Karim Traoré Abdoul  
11 Terho Casper  
22 Mijatovic Jovan  
24 Lakomy Lukasz  
28 Pletinckx Ewoud  
30 Akimoto Takahiro  
77 Vlietinck Thibault    
  Banc
4 Verstraete Birger  
6 George Wouter  
7 Verlinden Thibaud  
10 Maziz Youssef  
16 Prévôt Maxence Andre  
19 Ikwuemesi Chukwubuikem  
33 Maertens Mathieu  
34 Nyakossi Roggerio  
99 Opoku Davis  

Standard Standard
  Joueur
1 Epolo Matthieu  
7 Mohr Tobias  
8 Mehssatou Nayel  
9 Henry Thomas  
13 Fossey Marlon  
17 Said Rafiki  
23 Ilaimaharitra Marco    
24 Homawoo Josué  
29 Dierckx Daan    
88 Lawrence Henry  
94 Nielsen Casper  
  Banc
6 Sahabo Hakim  
11 Abid Adnane  
14 Kuavita Leandre  
19 René Mitongo  
20 Karamoko Ibrahim  
21 Pirard Lucas  
22 Calut Alexandro  
25 Hautekiet Ibe  
27 El Hankouri Mohamed  

présentation (du match)

Sur les lieux de la rencontre entre Euvrard et Henry, le Standard doit retrouver le chemin du succès
Sur les lieux de la rencontre entre Euvrard et Henry, le Standard doit retrouver le chemin du succès

Pour la première de Vincent Euvrard sur le banc, le Standard se déplace à Louvain, ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

La semaine a été mouvementée au Standard. Mercredi, Mircea Rednic a été officiellement démis de ses fonctions après la défaite face au Cercle, remplacé dans la foulée par Vincent Euvrard.

Le nouveau T1 des Rouches n’a eu que trois jours pour préparer le déplacement à Louvain, une équipe qui venait de signer sa première victoire de la saison contre… le Dender de Vincent Euvrard, la semaine passée.

Pas le droit à l'erreur pour le Standard

À Den Dreef, le nouvel entraîneur du Standard retrouvera d’ailleurs son ancien club, où il avait remporté la D1B avec un certain Thomas Henry comme meilleur buteur du championnat.

Le Standard doit donc retrouver le chemin du succès après son récent 0/6, mais surtout afficher un tout autre visage. Une grande question se pose : Vincent Euvrard osera-t-il déjà mettre en place sa défense à trois ?

Réponse ce dimanche à 16h lors de la rencontre entre OHL et le Standard, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be. Les Rouches n’auront pas le droit à l’erreur face aux troupes de David Hubert.

L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

25/08 1

Louvain a enfin remporté sa première victoire de la saison sur la pelouse de Dender. De retour en Belgique depuis la semaine dernière, Noë Dussenne a déjà laissé une belle ...

Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

06:00

Défense à quatre, ou retour à un système à trois défenseurs, comme Vincent Euvrard en a généralement l'habitude ? C'est la grande question au Standard avant le premier matc...

Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

30/08 7

Le Standard de Liège s'est officiellement séparé de Mircea Rednic après cinq matchs de championnat. Ce choix ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de Johan Boskamp qui ...

"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

30/08

L'OH Louvain, fragilisé en début de saison par son manque de stabilité défensive, semble retrouver de l'équilibre avec l'arrivée de Noë Dussenne. Titulaire la semaine passé...

"Ah ouais, le Standard, c'est costaud" : pourquoi Rafiki Saïd n'a pas hésité à rejoindre les Rouches

"Ah ouais, le Standard, c'est costaud" : pourquoi Rafiki Saïd n'a pas hésité à rejoindre les Rouches

30/08

Rafiki Saïd se sent déjà comme chez lui, au Standard. Le Comorien a été séduit par l'accueil du vestiaire et se montre ambitieux avec les Rouches.

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 0-0 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved