Date: 31/08/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Sur les lieux de la rencontre entre Euvrard et Henry, le Standard doit retrouver le chemin du succès
Pour la première de Vincent Euvrard sur le banc, le Standard se déplace à Louvain, ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

La semaine a été mouvementée au Standard. Mercredi, Mircea Rednic a été officiellement démis de ses fonctions après la défaite face au Cercle, remplacé dans la foulée par Vincent Euvrard.

Le nouveau T1 des Rouches n’a eu que trois jours pour préparer le déplacement à Louvain, une équipe qui venait de signer sa première victoire de la saison contre… le Dender de Vincent Euvrard, la semaine passée.

Pas le droit à l'erreur pour le Standard

À Den Dreef, le nouvel entraîneur du Standard retrouvera d’ailleurs son ancien club, où il avait remporté la D1B avec un certain Thomas Henry comme meilleur buteur du championnat.

Le Standard doit donc retrouver le chemin du succès après son récent 0/6, mais surtout afficher un tout autre visage. Une grande question se pose : Vincent Euvrard osera-t-il déjà mettre en place sa défense à trois ?

Réponse ce dimanche à 16h lors de la rencontre entre OHL et le Standard, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be. Les Rouches n’auront pas le droit à l’erreur face aux troupes de David Hubert.

Comparatif OH Louvain - Standard

Classement

15
8

Points

4
7

Gagner

1
2

Perdre

3
2

Buts inscrits

5
5

Buts reçus

12
8

Cartes jaunes

14
9

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

8
7
9
26/04 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-1 Standard Standard
22/04 20:30 Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
07/12 18:15 Standard Standard 1-1 OH Louvain OH Louvain
31/08 20:45 OH Louvain OH Louvain 2-0 Standard Standard
05/05 16:00 OH Louvain OH Louvain 3-1 Standard Standard
06/04 18:15 Standard Standard 0-0 OH Louvain OH Louvain
10/02 16:00 Standard Standard 1-0 OH Louvain OH Louvain
30/09 18:15 OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
23/04 18:30 OH Louvain OH Louvain 3-2 Standard Standard
21/08 18:30 Standard Standard 1-3 OH Louvain OH Louvain
19/12 21:00 OH Louvain OH Louvain 2-1 Standard Standard
16/10 20:45 Standard Standard 2-2 OH Louvain OH Louvain
06/02 20:45 Standard Standard 1-1 OH Louvain OH Louvain
12/09 18:30 OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
30/01 18:00 OH Louvain OH Louvain 0-2 Standard Standard
26/09 20:30 Standard Standard 2-2 OH Louvain OH Louvain
08/12 14:30 OH Louvain OH Louvain 0-0 Standard Standard
18/08 14:30 Standard Standard 1-0 OH Louvain OH Louvain
09/03 20:00 OH Louvain OH Louvain 0-4 Standard Standard
04/11 20:30 Standard Standard 2-0 OH Louvain OH Louvain
18/03 14:30 Standard Standard 4-0 OH Louvain OH Louvain
18/11 20:30 OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
07/07 20:00 OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
01/07 19:30 OH Louvain OH Louvain 2-0 Standard Standard
L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

25/08 1

Louvain a enfin remporté sa première victoire de la saison sur la pelouse de Dender. De retour en Belgique depuis la semaine dernière, Noë Dussenne a déjà laissé une belle ...

Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

06:00

Défense à quatre, ou retour à un système à trois défenseurs, comme Vincent Euvrard en a généralement l'habitude ? C'est la grande question au Standard avant le premier matc...

Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

30/08 6

Le Standard de Liège s'est officiellement séparé de Mircea Rednic après cinq matchs de championnat. Ce choix ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de Johan Boskamp qui ...

"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

30/08

L'OH Louvain, fragilisé en début de saison par son manque de stabilité défensive, semble retrouver de l'équilibre avec l'arrivée de Noë Dussenne. Titulaire la semaine passé...

"Ah ouais, le Standard, c'est costaud" : pourquoi Rafiki Saïd n'a pas hésité à rejoindre les Rouches Interview

"Ah ouais, le Standard, c'est costaud" : pourquoi Rafiki Saïd n'a pas hésité à rejoindre les Rouches

30/08

Rafiki Saïd se sent déjà comme chez lui, au Standard. Le Comorien a été séduit par l'accueil du vestiaire et se montre ambitieux avec les Rouches.

07:20

Pour la première de Vincent Euvrard sur le banc, le Standard se déplace à Louvain, ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 13:30 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
