LIVE : Luis Vazquez ouvre son compteur ! C'est 1-0 malgré l'infériorité numérique d'Anderlecht !

Pour la première post-mercato du RSCA, on est assez curieux de voir la forme que prendra le onze. En l'absence d'Europe, plus vraiment de raison de faire tourner.

Pour la réception du KRC Genk, Besnik Hasi va donc probablement aligner le meilleure onze possible, avec les forces dont il dispose. C'est-à-dire, sans ses blessés de longue date (Bertaccini, Keita) et sans ses suspendus (Angulo, Saliba).

Reste à voir si Killian Sardella, qui est revenu dans le groupe, sera prêt à débuter. Ce serait un message fort à Ali Maamar et Tristan Degreef, mais pas une énorme surprise. On pense cependant que Maamar gardera préséance, avec Ludwig Augustinsson à gauche et le duo Hey-Kana dans l'axe.

Llansana et De Cat seront bien entendus alignés dans l'entrejeu, avec, peut-être, Mario Stroeykens devant lui en 10 pour aller combiner un maximum avec Luis Vazquez. Thorgan Hazard et César Huerta animeront les flancs.

Le onze probable :

Coosemans - Augustinsson - Hey - Kana - Maamar - Llansana - De Cat - Stroeykens - Hazard - Vazquez - Huerta