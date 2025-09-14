Date: 14/09/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7

LIVE : Luis Vazquez ouvre son compteur ! C'est 1-0 malgré l'infériorité numérique d'Anderlecht !

Le RSC Anderlecht reçoit Genk ce dimanche. Les Mauves veulent se relancer après leur défaite face à l'Union.

Temps   65' 51" 
65
 Thorgan Hazard est lancé dans le dos de la défense, il déboule mais se heurte à Tobias Lawal
64
 Oooh, Coosemans se fait une frayeur devant Ito... heureusement pour lui, le ballon contré sort !
64
 Centre de Ito... pour personne ! Genk est terriblement peu inspiré aujourd'hui
59
 Phase de combinaison genkoise dans le rectangle, El Ouahdi est arrêté et s'écroule ! Penalty ? Le contre du RSCA ne donne en tout cas rien, et le VAR va certainement revoir les images...
57

But 		But de Luis Vazquez
57
 ET LE GOAAAAAAAAAAL POUR ANDERLECHT ! Un centre trois étoiles de Killian Sardella, et la tête de Luis Vazquez !
56
 Contre intéressant lancé par Kana, Hazard est cependant stoppé rageusement par El Ouahdi !
55
 Sardella concède un corner sur le coup-franc
54
 Faute de Nathan De Cat devant le rectangle côté gauche, bon coup-franc pour Genk
53
 Genk fait le siège des buts anderlechtois, sans surprise... mais le RSCA tient bon
46
 Lourde frappe au-dessus de Matte Smets
46
 C'est reparti ! Pour rappel, Anderlecht est à 10 contre 11 suite à l'expulsion (logique) de Degreef


Arbitre 		Mi-temps


45+3
 Enorme occasion pour le RSCA !! Luis Vazquez est trouvé dans le rectangle après un contre en supériorité numérique, mais il frappe sur Lawal !
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
45
 Joris Kayembe finit par tenter sa chance en désespoir de cause, contré, corner
45
 Genk fait le siège du rectangle du RSCA...
43
 Encore un corner obtenu par une frappe de Kana sur un second ballon
42
  Carte jaune pour Konstantinos Karetsas
41
 Belle remontée de balle d'Anderlecht, Llansana écarte à droite, De Cat crochète et obtient un corner !
38
 Centre de Junya Ito... Oh reprend du bout du pied mais ne peut cadrer ! Bonne défense d'Augustinsson sur le Sud-Coréen
36
 Augustinsson et N'diaye combinent côté gauche, le Suédois centre... mais était hors-jeu
34
 remplacé César Huerta
remplaçant Moussa N'Diaye
34
 Probablement victime de son carton jaune, Huerta est sorti par Hasi... et les premiers "Hasi buiten" retentissent
33
 Une-deux entre Oh et Ito, Coosemans se couche sur le centre...
30
 Carton rouge pour Tristan Degreef !
Ooooh le tournant potentiel du match !! Après une phase de possession genkoise, un ballon de Karetsas arrive un peu derrière Heynen, qui va au ballon en même temps que Degreef... mais le "ket" de Neerpede laisse traîner son pied sur la jambe du capitaine de Genk !
30
  Carte rouge pour Tristan Degreef
27
 Nouveau centre que Oh ne parvient pas à reprendre, Kos Karetsas fait un petit râteau et frappe dans le petit filet, il avait tenté de tromper Coosemans dans son angle fermé
25
 Poteau de Genk !
SADICK !!! Superbe centre de Kayembe vers Mujaid Sadick au point de penalty, sa tête touche le poteau !! Grosse alerte !
24
 Contre après le corner, Llansana arrête fautivement Karetsas qui partait à toute allure ! Là, pas de jaune, par contre...
22
 Corner anderlechtois
21
 Steuckers trouvé par Heynen dans le rectangle, il ne peut rien faire d'autre que frapper dans un angle difficile, petit filet
20
 Heynen ouvre vers Steuckers... centre contré et encore un corner
19
 Le corner ne donne rien mais Genk reste en possession du ballon aux abords du rectangle... jusqu'à un centre capté de Kayembe
17
 Beau travail de Steuckers, Ito centre depuis la droite cette fois... contré et corner !
16
 Excellente récupération de Hazard sur Karetsas mis sous pression, ça se relance mais Genk reprend le ballon
15
 Contact entre Huerta et Bangoura, jaune immédiate, c'est assez étonnant
15
  Carte jaune pour César Huerta
14
 Frappe de César Huerta désormais après un travail entre Degreef et De Cat, Lawal capte tranquillement
13
 Centre de Junya Ito, Coosemans capte
12
 Belle balle de Sardella vers Degreef qui décale sur Hazard, dont la frappe est dévissée
11
 Percée de Hazard qui centre, c'est repoussé par Bangoura
9
 Très mal donné par Steuckers, au-dessus
8
 Très bon coup-franc pour le KRC Genk obtenu par El Ouahdi
6
 Très bon retour défensif de Sardella après s'être fait mettre dans le vent par Ito, corner genkois cependant
3
 Genk a du mal à se dégager dans ces premières minutes, El Ouahdi concède une touche à l'instant devant Degreef sur un bon ballon de Kana
1
 Première occasion avec Vazquez trouvé en profondeur et qui met en retrait à Hazard, Lawal s'interpose... mais Luis Vazquez était hors-jeu
1
 C'est parti entre Anderlecht et Genk !
1
 Anderlecht - KRC Genk: 0-0
🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

19:45

Anderlecht joue actuellement contre Genk. Les Mauves sont en infériorité numérique depuis l'exclusion de Tristan Degreef.
Anderlecht Anderlecht
  Joueur J Evaluer
26 Coosemans Colin 90' -
6 Augustinsson Ludwig 90' -
55 Kana Marco 90' -
3 Hey Lucas 90' -
54 Sardella Killian 90' -
24 Llansana Enric 90' -
74 De Cat Nathan 90' -
83 Degreef Tristan   30' -
11 Hazard Thorgan 90' -
21 Huerta César   34' -
20 Vazquez Luis 90' -
  Banc J Evaluer
5 N'Diaye Moussa 56' -
9 Cvetkovic Mihajlo -  
10 Verschaeren Yari -  
16 Kikkenborg Mads -  
29 Stroeykens Mario -  
58 Özcan Yasin -  
78 Tajaouart Anas -  
79 Maamar Ali -  
99 Kanate Ibrahim -  

KRC Genk KRC Genk
  Joueur J Evaluer
26 Lawal Tobias 90' -
18 Kayembe Joris 90' -
6 Smets Matte 90' -
3 Sadick Aliu Mujaid 90' -
77 El Ouahdi Zakaria 90' -
8 Heynen Bryan 90' -
21 Bangoura Ibrahima Sory 90' -
10 Ito Junya 90' -
20 Karetsas Konstantinos   90' -
7 Steuckers Jarne 90' -
9 Oh Hyun-Gyu 90' -
  Banc J Evaluer
1 Van Crombrugge Hendrik -  
17 Hrosovský Patrik -  
19 Medina Yaimar -  
27 Nkuba Ken -  
29 Mirisola Robin -  
32 Adedeji-Sternberg Noah -  
34 Palacios Adrian -  
44 Ndenge Kongolo Josue -  
99 Erabi Jusef -  

présentation (du match)

Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk
Photo: © photonews

Pour la première post-mercato du RSCA, on est assez curieux de voir la forme que prendra le onze. En l'absence d'Europe, plus vraiment de raison de faire tourner.

Pour la réception du KRC Genk, Besnik Hasi va donc probablement aligner le meilleure onze possible, avec les forces dont il dispose. C'est-à-dire, sans ses blessés de longue date (Bertaccini, Keita) et sans ses suspendus (Angulo, Saliba).

Reste à voir si Killian Sardella, qui est revenu dans le groupe, sera prêt à débuter. Ce serait un message fort à Ali Maamar et Tristan Degreef, mais pas une énorme surprise. On pense cependant que Maamar gardera préséance, avec Ludwig Augustinsson à gauche et le duo Hey-Kana dans l'axe.

Llansana et De Cat seront bien entendus alignés dans l'entrejeu, avec, peut-être, Mario Stroeykens devant lui en 10 pour aller combiner un maximum avec Luis Vazquez. Thorgan Hazard et César Huerta animeront les flancs.

Le onze probable : 

Coosemans - Augustinsson - Hey - Kana - Maamar - Llansana - De Cat - Stroeykens - Hazard - Vazquez - Huerta 

Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

06:00

Arrivé pour compenser le départ de Jan-Carlo Simic, Mihajlo Ilić n'est pas encore en règle administrativement. Il ne peut donc pas jouer avec le Sporting d'Anderlecht.

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
