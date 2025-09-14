LIVE : Luis Vazquez ouvre son compteur ! C'est 1-0 malgré l'infériorité numérique d'Anderlecht !

|
|
live_by
|
65
|
Thorgan Hazard est lancé dans le dos de la défense, il déboule mais se heurte à Tobias Lawal
|
64
|
Oooh, Coosemans se fait une frayeur devant Ito... heureusement pour lui, le ballon contré sort !
|
|
64
|
Centre de Ito... pour personne ! Genk est terriblement peu inspiré aujourd'hui
|
59
|
Phase de combinaison genkoise dans le rectangle, El Ouahdi est arrêté et s'écroule ! Penalty ? Le contre du RSCA ne donne en tout cas rien, et le VAR va certainement revoir les images...
|
57
|
But de Luis Vazquez
|
57
|
ET LE GOAAAAAAAAAAL POUR ANDERLECHT ! Un centre trois étoiles de Killian Sardella, et la tête de Luis Vazquez !
|
56
|
Contre intéressant lancé par Kana, Hazard est cependant stoppé rageusement par El Ouahdi !
|
55
|
Sardella concède un corner sur le coup-franc
|
|
54
|
Faute de Nathan De Cat devant le rectangle côté gauche, bon coup-franc pour Genk
|
53
|
Genk fait le siège des buts anderlechtois, sans surprise... mais le RSCA tient bon
|
46
|
Lourde frappe au-dessus de Matte Smets
|
46
|
C'est reparti ! Pour rappel, Anderlecht est à 10 contre 11 suite à l'expulsion (logique) de Degreef
|
|
Mi-temps
|
45+3
|
Enorme occasion pour le RSCA !! Luis Vazquez est trouvé dans le rectangle après un contre en supériorité numérique, mais il frappe sur Lawal !
|
45
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
45
|
Joris Kayembe finit par tenter sa chance en désespoir de cause, contré, corner
|
45
|
Genk fait le siège du rectangle du RSCA...
|
43
|
Encore un corner obtenu par une frappe de Kana sur un second ballon
|
|
42
|
Carte jaune pour Konstantinos Karetsas
|
41
|
Belle remontée de balle d'Anderlecht, Llansana écarte à droite, De Cat crochète et obtient un corner !
|
38
|
Centre de Junya Ito... Oh reprend du bout du pied mais ne peut cadrer ! Bonne défense d'Augustinsson sur le Sud-Coréen
|
36
|
Augustinsson et N'diaye combinent côté gauche, le Suédois centre... mais était hors-jeu
|
34
|
César Huerta
Moussa N'Diaye
|
34
|
Probablement victime de son carton jaune, Huerta est sorti par Hasi... et les premiers "Hasi buiten" retentissent
|
33
|
Une-deux entre Oh et Ito, Coosemans se couche sur le centre...
|
30
|
Carton rouge pour Tristan Degreef !
Ooooh le tournant potentiel du match !! Après une phase de possession genkoise, un ballon de Karetsas arrive un peu derrière Heynen, qui va au ballon en même temps que Degreef... mais le "ket" de Neerpede laisse traîner son pied sur la jambe du capitaine de Genk !
|
30
|
Carte rouge pour Tristan Degreef
|
27
|
Nouveau centre que Oh ne parvient pas à reprendre, Kos Karetsas fait un petit râteau et frappe dans le petit filet, il avait tenté de tromper Coosemans dans son angle fermé
|
|
25
|
Poteau de Genk !
SADICK !!! Superbe centre de Kayembe vers Mujaid Sadick au point de penalty, sa tête touche le poteau !! Grosse alerte !
|
24
|
Contre après le corner, Llansana arrête fautivement Karetsas qui partait à toute allure ! Là, pas de jaune, par contre...
|
22
|
Corner anderlechtois
|
21
|
Steuckers trouvé par Heynen dans le rectangle, il ne peut rien faire d'autre que frapper dans un angle difficile, petit filet
|
20
|
Heynen ouvre vers Steuckers... centre contré et encore un corner
|
19
|
Le corner ne donne rien mais Genk reste en possession du ballon aux abords du rectangle... jusqu'à un centre capté de Kayembe
|
17
|
Beau travail de Steuckers, Ito centre depuis la droite cette fois... contré et corner !
|
16
|
Excellente récupération de Hazard sur Karetsas mis sous pression, ça se relance mais Genk reprend le ballon
|
15
|
Contact entre Huerta et Bangoura, jaune immédiate, c'est assez étonnant
|
15
|
Carte jaune pour César Huerta
|
|
14
|
Frappe de César Huerta désormais après un travail entre Degreef et De Cat, Lawal capte tranquillement
|
13
|
Centre de Junya Ito, Coosemans capte
|
12
|
Belle balle de Sardella vers Degreef qui décale sur Hazard, dont la frappe est dévissée
|
11
|
Percée de Hazard qui centre, c'est repoussé par Bangoura
|
9
|
Très mal donné par Steuckers, au-dessus
|
8
|
Très bon coup-franc pour le KRC Genk obtenu par El Ouahdi
|
6
|
Très bon retour défensif de Sardella après s'être fait mettre dans le vent par Ito, corner genkois cependant
|
3
|
Genk a du mal à se dégager dans ces premières minutes, El Ouahdi concède une touche à l'instant devant Degreef sur un bon ballon de Kana
|
1
|
Première occasion avec Vazquez trouvé en profondeur et qui met en retrait à Hazard, Lawal s'interpose... mais Luis Vazquez était hors-jeu
|
1
|
C'est parti entre Anderlecht et Genk !
|
|
1
|
Anderlecht - KRC Genk: 0-0
|