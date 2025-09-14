Suis Anderlecht - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 14/09/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk
Photo: © photonews

Pour la première post-mercato du RSCA, on est assez curieux de voir la forme que prendra le onze. En l'absence d'Europe, plus vraiment de raison de faire tourner.

Pour la réception du KRC Genk, Besnik Hasi va donc probablement aligner le meilleure onze possible, avec les forces dont il dispose. C'est-à-dire, sans ses blessés de longue date (Bertaccini, Keita) et sans ses suspendus (Angulo, Saliba).

Reste à voir si Killian Sardella, qui est revenu dans le groupe, sera prêt à débuter. Ce serait un message fort à Ali Maamar et Tristan Degreef, mais pas une énorme surprise. On pense cependant que Maamar gardera préséance, avec Ludwig Augustinsson à gauche et le duo Hey-Kana dans l'axe.

Llansana et De Cat seront bien entendus alignés dans l'entrejeu, avec, peut-être, Mario Stroeykens devant lui en 10 pour aller combiner un maximum avec Luis Vazquez. Thorgan Hazard et César Huerta animeront les flancs.

Le onze probable : 

Coosemans - Augustinsson - Hey - Kana - Maamar - Llansana - De Cat - Stroeykens - Hazard - Vazquez - Huerta 

Prono Anderlecht - KRC Genk

Anderlecht gagne
Partage
KRC Genk gagne
Anderlecht Anderlecht gagne Partage KRC Genk KRC Genk gagne
18.99% 27.22% 53.8%
Les plus populaires
1-2
(94x)		 1-1
(66x)		 2-1
(36x)

Comparatif Anderlecht - KRC Genk

Classement

5
10

Points

9
7

Gagner

3
2

Perdre

2
2

Buts inscrits

11
8

Buts reçus

7
8

Cartes jaunes

11
9

Cartes rouges

2
1

face-à-face remportés

38
14
26
25/05 18:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
22/12 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
17/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
11/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
20/04 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
23/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
03/09 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/04 13:30 KRC Genk KRC Genk 5-2 Anderlecht Anderlecht
21/12 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
13/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
20/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
29/08 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
12/05 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
07/02 18:15 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
16/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
30/03 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 Anderlecht Anderlecht
02/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 KRC Genk KRC Genk
15/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
20/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
21/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/01 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
22/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 KRC Genk KRC Genk
26/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
19/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 5-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
06/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Anderlecht Anderlecht
13/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
22/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
05/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
11/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 KRC Genk KRC Genk
21/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
02/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
10/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
21/07 16:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
12/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
02/03 18:00 KRC Genk KRC Genk P1-0 Anderlecht Anderlecht
30/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-4 Anderlecht Anderlecht
02/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KRC Genk KRC Genk
27/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-4 Anderlecht Anderlecht
14/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 KRC Genk KRC Genk
05/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 KRC Genk KRC Genk
02/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
31/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
08/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
16/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
19/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
02/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 6-0 KRC Genk KRC Genk
11/03 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
28/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
30/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-4 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KRC Genk KRC Genk
03/02 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Anderlecht Anderlecht
26/08 19:30 Anderlecht Anderlecht 4-3 KRC Genk KRC Genk
03/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-4 Anderlecht Anderlecht
01/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
18/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
24/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-2 KRC Genk KRC Genk
22/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 Anderlecht Anderlecht
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
06/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

06:00

Arrivé pour compenser le départ de Jan-Carlo Simic, Mihajlo Ilić n'est pas encore en règle administrativement. Il ne peut donc pas jouer avec le Sporting d'Anderlecht.

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo
