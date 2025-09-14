Date: 14/09/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7

LIVE : Cercle de Bruges 0-2 Charleroi

Charleroi ne connaît pas le début de saison espéré. Le Cercle de Bruges s'est renforcé durant le mercato estival. Un duel au Jan Breydel stadium.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   50' 22" 
48
 Le Cercle pousse sur ce début de deuxième période. Beaucoup d'espace derrière.
46
 C'est reparti !
46
 remplacé Lawrence Agyekum
remplaçant Oluwaseun Adewumi
46
 remplacé Alan Minda
remplaçant Oumar Diakite
45+20
 La deuxième période va débuter dans quelques minutes.


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
43
 Magnée tente une reprise. Le ballon s'est écrasé en tribune. Le Cercle doit soigner sa finition.
42
 Une véritable douche froide pour les Brugeois.
40
 Tout part d'une remontée de balle en défense. Guiagon est parti en profondeur, Scheidler a loupé son contrôle, heureusement Titraoui a suivi et marqué derrière.
39
 QUEL BUT !!!! Charleroi vient de punir le Cercle. Titraoui fait le break.
39

But 		But de Yacine Titraoui
37
 Onur Cinel, le coach du Cercle, se gratte la tête sur le banc. Il manque le dernier geste à ses hommes.
33
 ATTENTION !! Ngoura pas loin d'égaliser. Le Cercle combine pas mal dans la moitié de terrain des Carolos.
30
 Le match commence à s'équilibrer à la demi-heure de jeu. Les deux équipes essaient de se rendre coup pour coup
27
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
26
 La VAR annule le but, position d'hors-jeu pour Ngoura.
25
 But de Steve Ngoura
25
 EGALISATION DU CERCLE ! Ngoura bat Delavallée 1-1
22
 Encore et toujours lui. Scheidler récupère le ballon en profondeur, sert Guiagon, mais l'Ivorien rate sa tentative.
21
 Avantage Charleroi pour le moment, les Carolos créent plus d'occasions.
18
 Quelle occasion et quel joueur ! Parfait Guiagon élimine deux défenseurs mais loupe complètement sa frappe. Il a voulu enrouler la balle.
15
 Première grosse occasion pour le Cercle. Osou perd la balle et Agyekum arme une frappe.
15
 Belle action collective de Charleroi, Guiagon a perdu son duel dans la surface du Cercle.
14
 Gerkens tacle Camara dans le rond central, l'arbitre siffle faute.
11
 Nzita loupe sa passe sur le flanc gauche. Le Cercle se rapproche de plus en plus de la surface de Delavallée
9
 Le corner de Guiagon est mal tiré. Le ballon est sorti avant d'atteindre la cage de Delanghe
9
 Le corner de Guiagon est mal tiré. Le ballon est sorti avant d'atteindre la cage de Delanghe
7
 Un seul tir cadré pour Charleroi et ça a trompé le gardien adversaire
3
 BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT ! La nouvelle recrue Pflucke ouvre le score pour Charleroi 0-1.
2

But 		But de Patrick Pflücke (Kevin Van Den Kerkhof)
1
 Les deux équipes se jaugent en ce début de rencontre
1
 Cercle de Bruges - Charleroi: 0-0
16:00
 Bonjour à tous pour ce match entre le Cercle et Charleoi
Cercle de Bruges (Cercle de Bruges - Charleroi)
Cercle de Bruges: Maxime Delanghe - Dalangunypole Gomis - Christiaan Ravych - Gary Magnée - Flavio Nazinho - Edan Diop - Hannes Van der Bruggen - Pieter Gerkens - Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Alan Minda
Banc: Warleson - Oumar Diakite - Valy Konate - Beni Christophe Mpanzu - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde - Ilias Ben Sadik

Charleroi (Cercle de Bruges - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Banc: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
  Joueur
21 Delanghe Maxime  
4 Gomis Dalangunypole  
66 Ravych Christiaan  
15 Magnée Gary  
20 Nazinho Flavio  
37 Diop Edan  
28 Van der Bruggen Hannes  
18 Gerkens Pieter  
6 Agyekum Lawrence  
9 Ngoura Steve  
11 Minda Alan  
  Banc
1 Warleson  
10 Diakite Oumar  
12 Konate Valy  
14 Mpanzu Beni Christophe  
17 Adewumi Oluwaseun  
19 Diaby Ibrahima  
22 Bayo Alama  
27 De Wilde Nils  
86 Ben Sadik Ilias  

Charleroi Charleroi
  Joueur
55 Delavallee Martin  
3 Van Den Kerkhof Kevin A  
95 Keita Cheick  
4 Ousou Aiham  
24 Nzita Mardochee  
5 Camara Etienne  
22 Titraoui Yacine  
14 Pflücke Patrick  
8 Romsaas Jakob Napoleon  
10 Guiagon Parfait  
21 Scheidler Aurélien  
  Banc
9 Szymczak Filip  
17 Bernier Antoine  
23 Gaudin Jules  
25 Colassin Antoine  
27 Blum Lewin  
28 Asante Raymond  
30 Kone Mohamed  
32 Boukamir Mehdi  
56 Boukamir Amine  

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved