LIVE : Cercle de Bruges 0-2 Charleroi

48

Le Cercle pousse sur ce début de deuxième période. Beaucoup d'espace derrière.



46

C'est reparti !



46

Lawrence Agyekum

Oluwaseun Adewumi





46

Alan Minda

Oumar Diakite





45+20

La deuxième période va débuter dans quelques minutes.



43

Magnée tente une reprise. Le ballon s'est écrasé en tribune. Le Cercle doit soigner sa finition.



42

Une véritable douche froide pour les Brugeois.



40

Tout part d'une remontée de balle en défense. Guiagon est parti en profondeur, Scheidler a loupé son contrôle, heureusement Titraoui a suivi et marqué derrière.



39

QUEL BUT !!!! Charleroi vient de punir le Cercle. Titraoui fait le break.



39



But de Yacine Titraoui





37

Onur Cinel, le coach du Cercle, se gratte la tête sur le banc. Il manque le dernier geste à ses hommes.



33

ATTENTION !! Ngoura pas loin d'égaliser. Le Cercle combine pas mal dans la moitié de terrain des Carolos.



30

Le match commence à s'équilibrer à la demi-heure de jeu. Les deux équipes essaient de se rendre coup pour coup



27

Le VAR a pris sa décision, pas de but





26

La VAR annule le but, position d'hors-jeu pour Ngoura.



25

But de Steve Ngoura





25

EGALISATION DU CERCLE ! Ngoura bat Delavallée 1-1



22

Encore et toujours lui. Scheidler récupère le ballon en profondeur, sert Guiagon, mais l'Ivorien rate sa tentative.



21

Avantage Charleroi pour le moment, les Carolos créent plus d'occasions.



18

Quelle occasion et quel joueur ! Parfait Guiagon élimine deux défenseurs mais loupe complètement sa frappe. Il a voulu enrouler la balle.



15

Première grosse occasion pour le Cercle. Osou perd la balle et Agyekum arme une frappe.



15

Belle action collective de Charleroi, Guiagon a perdu son duel dans la surface du Cercle.



14

Gerkens tacle Camara dans le rond central, l'arbitre siffle faute.



11

Nzita loupe sa passe sur le flanc gauche. Le Cercle se rapproche de plus en plus de la surface de Delavallée



9

Le corner de Guiagon est mal tiré. Le ballon est sorti avant d'atteindre la cage de Delanghe



9

Le corner de Guiagon est mal tiré. Le ballon est sorti avant d'atteindre la cage de Delanghe



7

Un seul tir cadré pour Charleroi et ça a trompé le gardien adversaire



3

BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT ! La nouvelle recrue Pflucke ouvre le score pour Charleroi 0-1.



2



But de Patrick Pflücke (Kevin Van Den Kerkhof)





1

Les deux équipes se jaugent en ce début de rencontre



1

Cercle de Bruges - Charleroi: 0-0





16:00

Bonjour à tous pour ce match entre le Cercle et Charleoi

