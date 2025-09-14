0-1
39' Yacine Titraoui
|Date:
|14/09/2025 16:00
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 7
LIVE : Cercle de Bruges 0-2 Charleroi
Charleroi ne connaît pas le début de saison espéré. Le Cercle de Bruges s'est renforcé durant le mercato estival. Un duel au Jan Breydel stadium.
50' 22"
|
48
|
Le Cercle pousse sur ce début de deuxième période. Beaucoup d'espace derrière.
|
46
|
C'est reparti !
|
46
|
Lawrence Agyekum
Oluwaseun Adewumi
|
46
|
Alan Minda
Oumar Diakite
|
45+20
|
La deuxième période va débuter dans quelques minutes.
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
43
|
Magnée tente une reprise. Le ballon s'est écrasé en tribune. Le Cercle doit soigner sa finition.
|
42
|
Une véritable douche froide pour les Brugeois.
|
40
|
Tout part d'une remontée de balle en défense. Guiagon est parti en profondeur, Scheidler a loupé son contrôle, heureusement Titraoui a suivi et marqué derrière.
|
39
|
QUEL BUT !!!! Charleroi vient de punir le Cercle. Titraoui fait le break.
|
39
|
But de Yacine Titraoui
|
37
|
Onur Cinel, le coach du Cercle, se gratte la tête sur le banc. Il manque le dernier geste à ses hommes.
|
33
|
ATTENTION !! Ngoura pas loin d'égaliser. Le Cercle combine pas mal dans la moitié de terrain des Carolos.
|
30
|
Le match commence à s'équilibrer à la demi-heure de jeu. Les deux équipes essaient de se rendre coup pour coup
|
27
|
Le VAR a pris sa décision, pas de but
|
26
|
La VAR annule le but, position d'hors-jeu pour Ngoura.
|
25
|
|
25
|
EGALISATION DU CERCLE ! Ngoura bat Delavallée 1-1
|
22
|
Encore et toujours lui. Scheidler récupère le ballon en profondeur, sert Guiagon, mais l'Ivorien rate sa tentative.
|
21
|
Avantage Charleroi pour le moment, les Carolos créent plus d'occasions.
|
18
|
Quelle occasion et quel joueur ! Parfait Guiagon élimine deux défenseurs mais loupe complètement sa frappe. Il a voulu enrouler la balle.
|
15
|
Première grosse occasion pour le Cercle. Osou perd la balle et Agyekum arme une frappe.
|
15
|
Belle action collective de Charleroi, Guiagon a perdu son duel dans la surface du Cercle.
|
14
|
Gerkens tacle Camara dans le rond central, l'arbitre siffle faute.
|
11
|
Nzita loupe sa passe sur le flanc gauche. Le Cercle se rapproche de plus en plus de la surface de Delavallée
|
9
|
Le corner de Guiagon est mal tiré. Le ballon est sorti avant d'atteindre la cage de Delanghe
|
9
|
|
7
|
Un seul tir cadré pour Charleroi et ça a trompé le gardien adversaire
|
3
|
BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT ! La nouvelle recrue Pflucke ouvre le score pour Charleroi 0-1.
|
2
|
But de Patrick Pflücke (Kevin Van Den Kerkhof)
|
1
|
Les deux équipes se jaugent en ce début de rencontre
|
1
|
Cercle de Bruges - Charleroi: 0-0
|
16:00
|
Bonjour à tous pour ce match entre le Cercle et Charleoi
|
Banc: Warleson - Oumar Diakite - Valy Konate - Beni Christophe Mpanzu - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde - Ilias Ben Sadik
Banc: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir
|
Cercle de Bruges
|Joueur
|21
|Delanghe Maxime
|4
|Gomis Dalangunypole
|66
|Ravych Christiaan
|15
|Magnée Gary
|20
|Nazinho Flavio
|37
|Diop Edan
|28
|Van der Bruggen Hannes
|18
|Gerkens Pieter
|6
|Agyekum Lawrence
|9
|Ngoura Steve
|11
|Minda Alan
|Banc
|1
|Warleson
|10
|Diakite Oumar
|12
|Konate Valy
|14
|Mpanzu Beni Christophe
|17
|Adewumi Oluwaseun
|19
|Diaby Ibrahima
|22
|Bayo Alama
|27
|De Wilde Nils
|86
|Ben Sadik Ilias
|
Charleroi
|Joueur
|55
|Delavallee Martin
|3
|Van Den Kerkhof Kevin A
|95
|Keita Cheick
|4
|Ousou Aiham
|24
|Nzita Mardochee
|5
|Camara Etienne
|22
|Titraoui Yacine ⚽
|14
|Pflücke Patrick ⚽
|8
|Romsaas Jakob Napoleon
|10
|Guiagon Parfait
|21
|Scheidler Aurélien
|Banc
|9
|Szymczak Filip
|17
|Bernier Antoine
|23
|Gaudin Jules
|25
|Colassin Antoine
|27
|Blum Lewin
|28
|Asante Raymond
|30
|Kone Mohamed
|32
|Boukamir Mehdi
|56
|Boukamir Amine